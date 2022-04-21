Джавелины – это хорошо, но именно артиллерия заложила военный успех Украины, – главный консультант института стратегических исследований Белесков. ВIДЕО
Главный консультант отдела военной и военно-экономической политики Национального института стратегических исследований Николай Белесков опровергает распространенное в западных СМИ утверждение, что ВСУ одерживают успехи благодаря исключительно джавелинам и всевозможным ручным устройствам. Он пишет, что, прежде всего, это следствие системного развития артиллерии после 2015 года. И дает список, как было и как стало.
Об этом Белесков пишет в своей статье, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Буквы.
"Успехам Украины, которые позволили отбросить российскую армию, поспособствовали, прежде всего и ощутимее, работа артиллерии и общевойсковых подразделений, чем тактика вылазок с применением переносных видов оружия, предоставленного Западом. Именно так считает военный эксперт Николай Белесков. И западные оценки в этой ситуации не только вводят в заблуждение, но и влияют на дискуссии по поводу того, какое оружие следует поставлять Украине в дальнейшем.
Понятно, что оценки, озвученные в СМИ, не могут передать целостную картину военного противостояния России и Украины. Однако они и не должны извращать действительность. И, к сожалению, именно это происходит, когда западные медиа берутся анализировать, почему украинская стратегическая оборонная операция кажется такой успешной.
Их видение можно описать так: украинские войска небольшими боевыми группами устраивали короткие вылазки-атаки на российские военные колонны на основных транспортных путях и атаковали с применением западных переносных противотанковых военных средств.
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Такая картинка на самом деле передает лишь часть того, что на самом деле происходило. При этом упускается из виду роль ствольной артиллерии, ракетных систем залпового огня и собственно ракет, и этот момент может уже негативно отразиться на будущих поставках оружия с Запада.
А сейчас следует объяснить, почему так происходит.
Во-первых, войну, которую ведут Украина и Россия, следует воспринимать как полномасштабное высокоинтенсивное боевое столкновение армий, при котором обе стороны имеют много тяжелого вооружения, артиллерии, систем ПВО, самолетов и т.п.
Украинские Вооруженные Силы стали для россиян наиболее опасным противником со времен Второй мировой войны. Хотя бы учитывая, что, в отличие от Афганистана, Чечни или Сирии, Украина имела регулярную армию, которая готовилась к подобной войне последние 7 лет.
Начиная с 2014 года украинская артиллерия была серьезно усилена.
Увеличение числа и улучшение артиллерийских войск являлось одним из составляющих факторов подготовки к предстоящей войне.
В 2014 году украинская армия имела в распоряжении:
– три бригады ствольной артиллерии (системы Мста-С, Мста-Б)
– три артиллерийских полка (системы Ураган, Смерч)
– одна бригада ракетных войск (Точка-У)
– а еще девять бригад сухопутных войск тоже имели свои артиллерийские группы (РСЗО Град, самоходные артиллерийские установки Гвоздика и Акация), позволяющие обеспечивать огневую поддержку силам маневрирования.
Опыт войны 2014-15 годов в Донбассе показал, что Украина не имеет достаточно насыщенной артиллерийской мощи, чтобы поддерживать наступательные действия в надлежащей пропорции к задействованным силам маневрирования. Другим уроком этой кампании стало то, что российская артиллерия нанесла наибольший вред тогда с помощью дальнобойных и бесконтактных вооружений, если сравнивать с классическим ведением войны с прямым боеприкосновением: тогда 60 процентов потерь было причинено именно артиллерией.
Для того, чтобы противостоять вражеской артиллерии, и нужны подразделения для контрбатарейной стрельбы.
Учитывая донбасский опыт, украинские Вооруженные Силы были усилены в 2015 году:
- 27 реактивный артиллерийский полк, который имел системы Ураган, был реорганизован в бригаду, и добавлен еще один батальон
- Добавился 32-й реактивный артиллерийский полк, вооруженный системами Ураган
- 107-й реактивный артиллерийский полк, вооруженный системами Смерч, был реорганизован в бригаду
- 19-я отдельная ракетная бригада пополнилась двумя батальонами с ракетами Точка У – их с тех пор стало уже 5.
- Были образованы 40-я, 44-я, 406-я артиллерийские бригады, получившие на вооружение системы Гиацинт-Б, Мста-Б и пушки-гаубицы Д-20ю.
- Также была сформирована 43-я отдельная артиллерийская бригада, которая имела тяжелые 203-мм артиллерийские установки Пион 2C7
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Все новые общевойсковые бригады в сухопутных войсках (7), на Морфлоте (2), а также десантно-штурмовые бригады (6) получили собственные бригадные артиллерийские группы. В дополнение к этим усилиям две сформированные бригады - 38-я и 45-я, вооруженные системами Гиацинт-Б и Мста-Б, стали частью стратегического Резервного корпуса.
В целом артиллерия украинских Вооруженных Сил за последние 7 лет выросла как количественно, так и качественно. Качественные улучшения были достигнуты благодаря усиленной программе подготовки, которая ежегодно включала более 35 полевых бригадных тактических учений и более 200 полевых батальонных тактических учений. В ходе таких учений операторы артиллерийских систем учились обеспечивать поддержку как наступательных, так и оборонительных элементов маневра, а также обучались ведению контрбатарейного боя. Именно благодаря такой активной подготовке украинские вооруженные силы подготовились к полномасштабной войне с Россией.
Роль артиллерии в условиях современной войны
А теперь - о военной теории, которая даст нам лучшее понимание роли артиллерии в современной войне. И сделаем это прежде, чем вернемся к опыту реальных событий.
Еще со времен Первой мировой войны современная война следовала общевоенному подходу к ее ведению, согласно которому различные армейские подразделения привлекались ради общего результата на поле боя и в касательных военных операциях.
И артиллерия, вместе с пехотными войсками, остается основой для ведения общевойсковых боевых действий еще с начала прошлого века – это необходимо для поддержки наступательных и оборонительных элементов маневра и для контрбатарейного боя. Несмотря на все изменения в характере войн, артиллерия обеспечивает поражение 60-70% вражеских целей, и при этом является универсальным и недорогим видом оружия.
Массированный артиллерийский огонь является важнейшим фактором при проведении стратегических оборонных операций.
Артиллерия и ракетный огонь позволяют поразить цели в тылу врага еще до того, как тот переигрывает тебя в маневрировании и концентрации войск и техники и будет готов сам наносить удар по твоим защитным позициям, получив количественное преимущество.
Такое поражение целей производится в тактической глубине вражеских позиций (15-20 км) как с помощью бригадных артиллерийских групп, так и отдельных артиллерийских бригад. Такие системы, как Смерч или Точка-У, способны поражать приоритетные вражеские цели на расстоянии 40 км в глубину. Артиллерия также позволяет поражать вражеские цели в том направлении, где существует риск прорыва линии обороны.
В действие вступает Смерч
Другими словами, массированный артиллерийский огонь является одним из факторов, который делает оборону более эффективной с помощью опережающего подхода. Проще говоря, одно дело- обезвреживать вражескую технику одну за другим в ближнем бою со всеми сопутствующими моментами риска для собственных сил, и другое дело, когда ты массово разбиваешь вражеские цели с 10-километрового расстояния с незначительным риском для личного состава своих сил.
Теперь вернемся к собственно российско-украинской войне. Без преувеличения можно говорить, что, если бы не артиллерия, то с одними легкими противотанковыми управляемыми ракетами украинские войска смогли бы оттянуть время поражения, и украинская стратегическая оборонная операция не была бы такой успешной.
В то же время, привлечение общевойсковых видов оружия, таких, как легкая мобильная пехота с противотанковыми управляемыми ракетными комплексами, и артиллерия, и пилотируемая авиация, и боевые беспилотники - все это вместе позволило сорвать первоначальный российский план наступления и помогло уничтожить – полностью или частично – примерно 40 процентов от 50 батальонных групп, задействованных в первоначальном наступлении. И в таком комплексном поражении врага ствольная артиллерия, ракетные системы залпового огня и ракетные системы сыграли ключевую роль.
Вот несколько примеров:
– украинская ракетная система Точка-У нанесла удар и потопила большой десантный корабль в порту Бердянска, а еще и вызвала пожар на соседних российских кораблях
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– система Ураган была многократно задействована в успешном поражении вражеских войск и техники в районе Чернобаевки Херсонской области
Артиллерия сыграла определяющую роль в обезвреживании российских войск именно у Чернобаевки.
– группировка украинских Вооруженных Сил, осуществлявших защиту левого берега Днепра в ходе обороны Киева, состояла из 11 батальонов трех общевойсковых бригад – 1-й танковой, 58-й моторизированной и 72-й механизированной, которые имели собственные бригадные артиллерийские группы, усиленные двумя батальонами 27-й артиллерийской бригады с системами Ураган и одним батальоном 43-й артиллерийской бригады с системами 203-мм Пион 2С7.
В действие вступают Пионы
Остальные батальоны 27-й артиллерийской бригады были задействованы в обороне Харькова. Можно найти много примеров, когда артиллерия была задействована в обороне Киева на правом берегу Днепра, в боях у Тростянца и Ахтырки, Сумщины, Николаевской области, Донбасса. Результаты работы артиллерии были ощутимы для врага – он потерял большое количество техники, разбитой и сожженной.
Именно в связи со всем вышесказанным рассказы в иностранной печати о западных противотанковых ракетных установках и тактике вылазок и атак малыми группами являются лишь частицей реальной картины того, что помогало Украине эффективно защищаться от российской агрессии. В конце концов, это история ведения войн разными военными средствами – где опять же исключительную роль сыграла именно артиллерия вместе с ракетными системами, которые обеспечили поддержку элементами маневрирования, ведением контрбатарейного боя и поражением приоритетных целей в глубине тыла врага.
И именно поэтому можно сделать важный вывод: в случае предоставления дальнейшей помощи в обеспечении безопасности Украины приоритет должен предоставляться стволовой артиллерии (М777, М109), пусковым системам залпового огня (М142, М270) и ракетным комплексам 300 км радиуса действия (АТАС).
При наличии достаточного числа таких видов оружия и боеприпасов к ним Украина сможет быстро и решительно изменить ход войны, а вместе с тем, уберечь немалое количество человеческих жизней", - пояснил Белесков.
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ВСУ потрібно ВСЕ!
Без супутникової розвідки та беспилотників - не змогла би наводитись артилерія.
Без Джавелинів - її не змогли би захистити від танків та БТРів.
Лидеры оппозиционного блока партий ХДС/ХСС намерены внести в https://www.gazeta.ru/tags/organization/bundestag.shtml бундестаг на следующей неделе проект резолюции о поставках тяжелого вооружения Украине, если этого не сделает Шольц, пишет Spiegel.
але і для чого про це писати самим ЗМІ ?
Війна майже повністю артилеристська. І зброя потрібна відповідна.
І непогана. З прочитаного по її характеристикам.
А ти тоді хто??? - новая консерва из-за поребрика?
Я ще вчора його розповсюджував, щоб припинити цей сором на весь світ. За 5 днів чекаємо вступлення в силу закону про ленд-ліз. А тут - на!
Але!! - Де ти там бачив коментар, що на складах лежить озброєння????
Навпаки, наголошується, що озброєння на кордоні приймають військові і оперативно доставляють в бойові частини.
Мова йде про супутнє військове оснащення (броніки, каски, медикаменти в пакетах невідкладної допомоги) особливо наголос -на мобільних польових шпиталях.
І того полковника найбільше обурює саме це. І він прямо запитує, чому цим не менш важливим оснащенням займайться не ті військові, які отримують зброю, а зовсім інші люди.
Як і казали 7-8 років тому - Артилерія бог війни!
А так воюет безрукий с безногим по канонам второй мировой войны .
За вісім років війни не побудовано навіть патронного заводу. Не кажучи вже про снаряди
та не, петя вссьо украл, а у зели шашлыки и асфальт
Якщо б у ЗСУ була значно гірша артилерія, то кацапи б втратили значно менше легкоброньованих та неброньованих транспортів і мали б менше проблем з постачаннями.
А якщо б захід не встиг передати до війни свої ПТРК, то боюся зараз у ЗСУ вже б не було ніякої артилерії.