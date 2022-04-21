Джавелины – это хорошо, но именно артиллерия заложила военный успех Украины, – главный консультант института стратегических исследований Белесков. ВIДЕО

Главный консультант отдела военной и военно-экономической политики Национального института стратегических исследований Николай Белесков опровергает распространенное в западных СМИ утверждение, что ВСУ одерживают успехи благодаря исключительно джавелинам и всевозможным ручным устройствам. Он пишет, что, прежде всего, это следствие системного развития артиллерии после 2015 года. И дает список, как было и как стало.

Об этом Белесков пишет в своей статье, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Буквы.

"Успехам Украины, которые позволили отбросить российскую армию, поспособствовали, прежде всего и ощутимее, работа артиллерии и общевойсковых подразделений, чем тактика вылазок с применением переносных видов оружия, предоставленного Западом. Именно так считает военный эксперт Николай Белесков. И западные оценки в этой ситуации не только вводят в заблуждение, но и влияют на дискуссии по поводу того, какое оружие следует поставлять Украине в дальнейшем.

Понятно, что оценки, озвученные в СМИ, не могут передать целостную картину военного противостояния России и Украины. Однако они и не должны извращать действительность. И, к сожалению, именно это происходит, когда западные медиа берутся анализировать, почему украинская стратегическая оборонная операция кажется такой успешной.

Их видение можно описать так: украинские войска небольшими боевыми группами устраивали короткие вылазки-атаки на российские военные колонны на основных транспортных путях и атаковали с применением западных переносных противотанковых военных средств.

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Такая картинка на самом деле передает лишь часть того, что на самом деле происходило. При этом упускается из виду роль ствольной артиллерии, ракетных систем залпового огня и собственно ракет, и этот момент может уже негативно отразиться на будущих поставках оружия с Запада.

А сейчас следует объяснить, почему так происходит.

Во-первых, войну, которую ведут Украина и Россия, следует воспринимать как полномасштабное высокоинтенсивное боевое столкновение армий, при котором обе стороны имеют много тяжелого вооружения, артиллерии, систем ПВО, самолетов и т.п.

Украинские Вооруженные Силы стали для россиян наиболее опасным противником со времен Второй мировой войны. Хотя бы учитывая, что, в отличие от Афганистана, Чечни или Сирии, Украина имела регулярную армию, которая готовилась к подобной войне последние 7 лет.

Начиная с 2014 года украинская артиллерия была серьезно усилена.

Увеличение числа и улучшение артиллерийских войск являлось одним из составляющих факторов подготовки к предстоящей войне.

В 2014 году украинская армия имела в распоряжении:

– три бригады ствольной артиллерии (системы Мста-С, Мста-Б)

– три артиллерийских полка (системы Ураган, Смерч)

– одна бригада ракетных войск (Точка-У)

– а еще девять бригад сухопутных войск тоже имели свои артиллерийские группы (РСЗО Град, самоходные артиллерийские установки Гвоздика и Акация), позволяющие обеспечивать огневую поддержку силам маневрирования.

Опыт войны 2014-15 годов в Донбассе показал, что Украина не имеет достаточно насыщенной артиллерийской мощи, чтобы поддерживать наступательные действия в надлежащей пропорции к задействованным силам маневрирования. Другим уроком этой кампании стало то, что российская артиллерия нанесла наибольший вред тогда с помощью дальнобойных и бесконтактных вооружений, если сравнивать с классическим ведением войны с прямым боеприкосновением: тогда 60 процентов потерь было причинено именно артиллерией.

Для того, чтобы противостоять вражеской артиллерии, и нужны подразделения для контрбатарейной стрельбы.

Учитывая донбасский опыт, украинские Вооруженные Силы были усилены в 2015 году:

27 реактивный артиллерийский полк, который имел системы Ураган, был реорганизован в бригаду, и добавлен еще один батальон Добавился 32-й реактивный артиллерийский полк, вооруженный системами Ураган 107-й реактивный артиллерийский полк, вооруженный системами Смерч, был реорганизован в бригаду 19-я отдельная ракетная бригада пополнилась двумя батальонами с ракетами Точка У – их с тех пор стало уже 5. Были образованы 40-я, 44-я, 406-я артиллерийские бригады, получившие на вооружение системы Гиацинт-Б, Мста-Б и пушки-гаубицы Д-20ю. Также была сформирована 43-я отдельная артиллерийская бригада, которая имела тяжелые 203-мм артиллерийские установки Пион 2C7

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Все новые общевойсковые бригады в сухопутных войсках (7), на Морфлоте (2), а также десантно-штурмовые бригады (6) получили собственные бригадные артиллерийские группы. В дополнение к этим усилиям две сформированные бригады - 38-я и 45-я, вооруженные системами Гиацинт-Б и Мста-Б, стали частью стратегического Резервного корпуса.

В целом артиллерия украинских Вооруженных Сил за последние 7 лет выросла как количественно, так и качественно. Качественные улучшения были достигнуты благодаря усиленной программе подготовки, которая ежегодно включала более 35 полевых бригадных тактических учений и более 200 полевых батальонных тактических учений. В ходе таких учений операторы артиллерийских систем учились обеспечивать поддержку как наступательных, так и оборонительных элементов маневра, а также обучались ведению контрбатарейного боя. Именно благодаря такой активной подготовке украинские вооруженные силы подготовились к полномасштабной войне с Россией.

Роль артиллерии в условиях современной войны

А теперь - о военной теории, которая даст нам лучшее понимание роли артиллерии в современной войне. И сделаем это прежде, чем вернемся к опыту реальных событий.

Еще со времен Первой мировой войны современная война следовала общевоенному подходу к ее ведению, согласно которому различные армейские подразделения привлекались ради общего результата на поле боя и в касательных военных операциях.

И артиллерия, вместе с пехотными войсками, остается основой для ведения общевойсковых боевых действий еще с начала прошлого века – это необходимо для поддержки наступательных и оборонительных элементов маневра и для контрбатарейного боя. Несмотря на все изменения в характере войн, артиллерия обеспечивает поражение 60-70% вражеских целей, и при этом является универсальным и недорогим видом оружия.

Массированный артиллерийский огонь является важнейшим фактором при проведении стратегических оборонных операций.

Артиллерия и ракетный огонь позволяют поразить цели в тылу врага еще до того, как тот переигрывает тебя в маневрировании и концентрации войск и техники и будет готов сам наносить удар по твоим защитным позициям, получив количественное преимущество.

Такое поражение целей производится в тактической глубине вражеских позиций (15-20 км) как с помощью бригадных артиллерийских групп, так и отдельных артиллерийских бригад. Такие системы, как Смерч или Точка-У, способны поражать приоритетные вражеские цели на расстоянии 40 км в глубину. Артиллерия также позволяет поражать вражеские цели в том направлении, где существует риск прорыва линии обороны.

В действие вступает Смерч

Другими словами, массированный артиллерийский огонь является одним из факторов, который делает оборону более эффективной с помощью опережающего подхода. Проще говоря, одно дело- обезвреживать вражескую технику одну за другим в ближнем бою со всеми сопутствующими моментами риска для собственных сил, и другое дело, когда ты массово разбиваешь вражеские цели с 10-километрового расстояния с незначительным риском для личного состава своих сил.

Теперь вернемся к собственно российско-украинской войне. Без преувеличения можно говорить, что, если бы не артиллерия, то с одними легкими противотанковыми управляемыми ракетами украинские войска смогли бы оттянуть время поражения, и украинская стратегическая оборонная операция не была бы такой успешной.

В то же время, привлечение общевойсковых видов оружия, таких, как легкая мобильная пехота с противотанковыми управляемыми ракетными комплексами, и артиллерия, и пилотируемая авиация, и боевые беспилотники - все это вместе позволило сорвать первоначальный российский план наступления и помогло уничтожить – полностью или частично – примерно 40 процентов от 50 батальонных групп, задействованных в первоначальном наступлении. И в таком комплексном поражении врага ствольная артиллерия, ракетные системы залпового огня и ракетные системы сыграли ключевую роль.

Вот несколько примеров:

– украинская ракетная система Точка-У нанесла удар и потопила большой десантный корабль в порту Бердянска, а еще и вызвала пожар на соседних российских кораблях

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– система Ураган была многократно задействована в успешном поражении вражеских войск и техники в районе Чернобаевки Херсонской области

Артиллерия сыграла определяющую роль в обезвреживании российских войск именно у Чернобаевки.

– группировка украинских Вооруженных Сил, осуществлявших защиту левого берега Днепра в ходе обороны Киева, состояла из 11 батальонов трех общевойсковых бригад – 1-й танковой, 58-й моторизированной и 72-й механизированной, которые имели собственные бригадные артиллерийские группы, усиленные двумя батальонами 27-й артиллерийской бригады с системами Ураган и одним батальоном 43-й артиллерийской бригады с системами 203-мм Пион 2С7.

В действие вступают Пионы

Остальные батальоны 27-й артиллерийской бригады были задействованы в обороне Харькова. Можно найти много примеров, когда артиллерия была задействована в обороне Киева на правом берегу Днепра, в боях у Тростянца и Ахтырки, Сумщины, Николаевской области, Донбасса. Результаты работы артиллерии были ощутимы для врага – он потерял большое количество техники, разбитой и сожженной.

Именно в связи со всем вышесказанным рассказы в иностранной печати о западных противотанковых ракетных установках и тактике вылазок и атак малыми группами являются лишь частицей реальной картины того, что помогало Украине эффективно защищаться от российской агрессии. В конце концов, это история ведения войн разными военными средствами – где опять же исключительную роль сыграла именно артиллерия вместе с ракетными системами, которые обеспечили поддержку элементами маневрирования, ведением контрбатарейного боя и поражением приоритетных целей в глубине тыла врага.

И именно поэтому можно сделать важный вывод: в случае предоставления дальнейшей помощи в обеспечении безопасности Украины приоритет должен предоставляться стволовой артиллерии (М777, М109), пусковым системам залпового огня (М142, М270) и ракетным комплексам 300 км радиуса действия (АТАС).

При наличии достаточного числа таких видов оружия и боеприпасов к ним Украина сможет быстро и решительно изменить ход войны, а вместе с тем, уберечь немалое количество человеческих жизней", - пояснил Белесков.