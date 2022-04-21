РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9485 посетителей онлайн
Новости Видео Война
16 040 60

Джавелины – это хорошо, но именно артиллерия заложила военный успех Украины, – главный консультант института стратегических исследований Белесков. ВIДЕО

Главный консультант отдела военной и военно-экономической политики Национального института стратегических исследований Николай Белесков опровергает распространенное в западных СМИ утверждение, что ВСУ одерживают успехи благодаря исключительно джавелинам и всевозможным ручным устройствам. Он пишет, что, прежде всего, это следствие системного развития артиллерии после 2015 года. И дает список, как было и как стало.

Об этом Белесков пишет в своей статье, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Буквы.

"Успехам Украины, которые позволили отбросить российскую армию, поспособствовали, прежде всего и ощутимее, работа артиллерии и общевойсковых подразделений, чем тактика вылазок с применением переносных видов оружия, предоставленного Западом. Именно так считает военный эксперт Николай Белесков. И западные оценки в этой ситуации не только вводят в заблуждение, но и влияют на дискуссии по поводу того, какое оружие следует поставлять Украине в дальнейшем.

Понятно, что оценки, озвученные в СМИ, не могут передать целостную картину военного противостояния России и Украины. Однако они и не должны извращать действительность. И, к сожалению, именно это происходит, когда западные медиа берутся анализировать, почему украинская стратегическая оборонная операция кажется такой успешной.

Их видение можно описать так: украинские войска небольшими боевыми группами устраивали короткие вылазки-атаки на российские военные колонны на основных транспортных путях и атаковали с применением западных переносных противотанковых военных средств.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украину из США прибыли еще 4 рейса с помощью, в том числе с гаубицами, - Пентагон

Такая картинка на самом деле передает лишь часть того, что на самом деле происходило. При этом упускается из виду роль ствольной артиллерии, ракетных систем залпового огня и собственно ракет, и этот момент может уже негативно отразиться на будущих поставках оружия с Запада.

А сейчас следует объяснить, почему так происходит.

Во-первых, войну, которую ведут Украина и Россия, следует воспринимать как полномасштабное высокоинтенсивное боевое столкновение армий, при котором обе стороны имеют много тяжелого вооружения, артиллерии, систем ПВО, самолетов и т.п.

Украинские Вооруженные Силы стали для россиян наиболее опасным противником со времен Второй мировой войны. Хотя бы учитывая, что, в отличие от Афганистана, Чечни или Сирии, Украина имела регулярную армию, которая готовилась к подобной войне последние 7 лет.

Начиная с 2014 года украинская артиллерия была серьезно усилена.

Увеличение числа и улучшение артиллерийских войск являлось одним из составляющих факторов подготовки к предстоящей войне.

В 2014 году украинская армия имела в распоряжении:

– три бригады ствольной артиллерии (системы Мста-С, Мста-Б)

– три артиллерийских полка (системы Ураган, Смерч)

– одна бригада ракетных войск (Точка-У)

– а еще девять бригад сухопутных войск тоже имели свои артиллерийские группы (РСЗО Град, самоходные артиллерийские установки Гвоздика и Акация), позволяющие обеспечивать огневую поддержку силам маневрирования.

Опыт войны 2014-15 годов в Донбассе показал, что Украина не имеет достаточно насыщенной артиллерийской мощи, чтобы поддерживать наступательные действия в надлежащей пропорции к задействованным силам маневрирования. Другим уроком этой кампании стало то, что российская артиллерия нанесла наибольший вред тогда с помощью дальнобойных и бесконтактных вооружений, если сравнивать с классическим ведением войны с прямым боеприкосновением:  тогда 60 процентов потерь было причинено именно артиллерией.

Для того, чтобы противостоять вражеской артиллерии, и нужны подразделения для контрбатарейной стрельбы.

Учитывая донбасский опыт, украинские Вооруженные Силы были усилены в 2015 году:

  1. 27 реактивный артиллерийский полк, который имел системы Ураган, был реорганизован в бригаду, и добавлен еще один батальон
  2. Добавился 32-й реактивный артиллерийский полк, вооруженный системами Ураган
  3. 107-й реактивный артиллерийский полк, вооруженный системами Смерч, был реорганизован в бригаду
  4. 19-я отдельная ракетная бригада пополнилась двумя батальонами с ракетами Точка У – их с тех пор стало уже 5.
  5. Были образованы 40-я, 44-я, 406-я артиллерийские бригады, получившие на вооружение системы Гиацинт-Б, Мста-Б и пушки-гаубицы Д-20ю.
  6. Также была сформирована 43-я отдельная артиллерийская бригада, которая имела тяжелые 203-мм артиллерийские установки Пион 2C7

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские бойцы уничтожили бронемашину оккупантов выстрелом из противотанкового гранатомета. ВИДЕО

Все новые общевойсковые бригады в сухопутных войсках (7), на Морфлоте (2), а также десантно-штурмовые бригады (6) получили собственные бригадные артиллерийские группы. В дополнение к этим усилиям две сформированные бригады - 38-я и 45-я, вооруженные системами Гиацинт-Б и Мста-Б, стали частью стратегического Резервного корпуса.

В целом артиллерия украинских Вооруженных Сил за последние 7 лет выросла как количественно, так и качественно. Качественные улучшения были достигнуты благодаря усиленной программе подготовки, которая ежегодно включала более 35 полевых бригадных тактических учений и более 200 полевых батальонных тактических учений. В ходе таких учений операторы артиллерийских систем учились обеспечивать поддержку как наступательных, так и оборонительных элементов маневра, а также обучались ведению контрбатарейного боя. Именно благодаря такой активной подготовке украинские вооруженные силы подготовились к полномасштабной войне с Россией.

Роль артиллерии в условиях современной войны

А теперь - о военной теории, которая даст нам лучшее понимание роли артиллерии в современной войне. И сделаем это прежде, чем вернемся к опыту реальных событий.

Еще со времен Первой мировой войны современная война следовала общевоенному подходу к ее ведению, согласно которому различные армейские подразделения привлекались ради общего результата на поле боя и в касательных военных операциях.

И артиллерия, вместе с пехотными войсками, остается основой для ведения общевойсковых боевых действий еще с начала прошлого века – это необходимо для поддержки наступательных и оборонительных элементов маневра и для контрбатарейного боя. Несмотря на все изменения в характере войн, артиллерия обеспечивает поражение 60-70% вражеских целей, и при этом является универсальным и недорогим видом оружия.

Массированный артиллерийский огонь является важнейшим фактором при проведении стратегических оборонных операций.

Артиллерия и ракетный огонь позволяют поразить цели в тылу врага еще до того, как тот переигрывает тебя в маневрировании и концентрации войск и техники и будет готов сам наносить удар по твоим защитным позициям, получив количественное преимущество.

Такое поражение целей производится в тактической глубине вражеских позиций (15-20 км) как с помощью бригадных артиллерийских групп, так и отдельных артиллерийских бригад. Такие системы, как Смерч или Точка-У, способны поражать приоритетные вражеские цели на расстоянии 40 км в глубину. Артиллерия также позволяет поражать вражеские цели в том направлении, где существует риск прорыва линии обороны.

В действие вступает Смерч

Другими словами, массированный артиллерийский огонь является одним из факторов, который делает оборону более эффективной с помощью опережающего подхода. Проще говоря, одно дело-  обезвреживать вражескую технику одну за другим в ближнем бою со всеми сопутствующими моментами риска для собственных сил, и другое дело, когда ты массово разбиваешь вражеские цели с 10-километрового расстояния с незначительным риском для личного состава своих сил.

Теперь вернемся к собственно российско-украинской войне. Без преувеличения можно говорить, что, если бы не артиллерия, то с одними легкими противотанковыми управляемыми ракетами украинские войска смогли бы оттянуть время поражения, и украинская стратегическая оборонная операция не была бы такой успешной.

В то же время, привлечение общевойсковых видов оружия, таких, как легкая мобильная пехота с противотанковыми управляемыми ракетными комплексами, и артиллерия, и пилотируемая авиация, и боевые беспилотники - все это вместе позволило сорвать первоначальный российский план наступления и помогло уничтожить – полностью или частично – примерно 40 процентов от 50 батальонных групп, задействованных в первоначальном наступлении. И в таком комплексном поражении врага ствольная артиллерия, ракетные системы залпового огня и ракетные системы сыграли ключевую роль.

Вот несколько примеров:

– украинская ракетная система Точка-У нанесла удар и потопила большой десантный корабль в порту Бердянска, а еще и вызвала пожар на соседних российских кораблях

Читайте на "Цензор.НЕТ": Защитники Украины ликвидировали россиян, которые перевозили снаряды с наводимыми на цель камерами. ВИДЕО

– система Ураган была многократно задействована в успешном поражении вражеских войск и техники в районе Чернобаевки Херсонской области

Артиллерия сыграла определяющую роль в обезвреживании российских войск именно у Чернобаевки.

– группировка украинских Вооруженных Сил, осуществлявших защиту левого берега Днепра в ходе обороны Киева, состояла из 11 батальонов трех общевойсковых бригад – 1-й танковой, 58-й моторизированной и 72-й механизированной, которые имели собственные бригадные артиллерийские группы, усиленные двумя батальонами 27-й артиллерийской бригады с системами Ураган и одним батальоном 43-й артиллерийской бригады с системами 203-мм Пион 2С7.

В действие вступают Пионы

Остальные батальоны 27-й артиллерийской бригады были задействованы в обороне Харькова. Можно найти много примеров, когда артиллерия была задействована в обороне Киева на правом берегу Днепра, в боях у Тростянца и Ахтырки, Сумщины, Николаевской области, Донбасса. Результаты работы артиллерии были ощутимы для врага – он потерял большое количество техники, разбитой и сожженной.

Именно в связи со всем вышесказанным  рассказы в иностранной печати о западных противотанковых ракетных установках и тактике вылазок и атак малыми группами являются лишь частицей реальной картины того, что помогало Украине эффективно защищаться от российской агрессии. В конце концов, это история ведения войн разными военными средствами – где опять же исключительную роль сыграла именно артиллерия вместе с ракетными системами, которые обеспечили поддержку элементами маневрирования, ведением контрбатарейного боя и поражением приоритетных целей в глубине тыла врага.

И именно поэтому можно сделать важный вывод: в случае предоставления дальнейшей помощи в обеспечении безопасности Украины приоритет должен предоставляться стволовой артиллерии (М777, М109), пусковым системам залпового огня (М142, М270) и ракетным комплексам 300 км радиуса действия (АТАС).

При наличии достаточного числа таких видов оружия и боеприпасов к ним Украина сможет быстро и решительно изменить ход войны, а вместе с тем, уберечь немалое количество человеческих жизней", - пояснил Белесков.

оборона (5213) оружие (10221) артиллерия (636)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+19
Та сперечатися нема жодного сенсу.
ВСУ потрібно ВСЕ!
Без супутникової розвідки та беспилотників - не змогла би наводитись артилерія.
Без Джавелинів - її не змогли би захистити від танків та БТРів.
показать весь комментарий
21.04.2022 15:22
+11
На бумазі були, й танки були й артилерія, щось було без моторів, щось без ***********, техніка глохла кожний кілометр, соляри не було взагалі й т.д.
показать весь комментарий
21.04.2022 15:30
+11
Ворогу все це і так відомо. Стаття є спробою вплинути на прийняття рішень друзями. Вони мають хибне уявлення про характер бойових дій і присилають не ту що треба зброю. У нас вже десятки тисяч різноманітних протитанкових ракет, якими забиті склади. А от бажаючих повзти з джавеліном під артобстрілом до потенційної цілі все менше. Оператори вибирають "Стугну". Вона на порядок безпечніша в експлуатації.

Війна майже повністю артилеристська. І зброя потрібна відповідна.
показать весь комментарий
21.04.2022 15:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та сперечатися нема жодного сенсу.
ВСУ потрібно ВСЕ!
Без супутникової розвідки та беспилотників - не змогла би наводитись артилерія.
Без Джавелинів - її не змогли би захистити від танків та БТРів.
показать весь комментарий
21.04.2022 15:22 Ответить
в правительстве Германии http://www.gazeta.ru/politics/news/2022/04/21/17605352.shtml усиливаются споры относительно поставок тяжелых вооружений Украине, и нерешительность канцлера ФРГ Олафа https://www.gazeta.ru/tags/person/olaf_sholts.shtml Шольца может привести к его отставке.

Лидеры оппозиционного блока партий ХДС/ХСС намерены внести в https://www.gazeta.ru/tags/organization/bundestag.shtml бундестаг на следующей неделе проект резолюции о поставках тяжелого вооружения Украине, если этого не сделает Шольц, пишет Spiegel.
показать весь комментарий
21.04.2022 15:29 Ответить
Ще й ППО потрібна, для захисту від авіації, та ще багато чого.
показать весь комментарий
21.04.2022 15:33 Ответить
С ПВО думать надо было раньше. ПВО средней и большой дальности-штучный товар. На складах его нет. Заказы на ПВО по хорошему надо было еще в 2014 размещать, не говоря уже об 2020-м. Но тогда этотвыглядело кощунством на фоне задач по закупке битума в Беларуси.
показать весь комментарий
21.04.2022 16:18 Ответить
зеля уже про6ал склад с западными поставками под львовом, второй раз ему могут и не дать...
показать весь комментарий
21.04.2022 18:01 Ответить
Навіщо це розказувати під час війни?
показать весь комментарий
21.04.2022 15:23 Ответить
да согласен после войны рассказали бы.
показать весь комментарий
21.04.2022 15:27 Ответить
все вірно,
але і для чого про це писати самим ЗМІ ?
показать весь комментарий
21.04.2022 15:36 Ответить
Ворогу все це і так відомо. Стаття є спробою вплинути на прийняття рішень друзями. Вони мають хибне уявлення про характер бойових дій і присилають не ту що треба зброю. У нас вже десятки тисяч різноманітних протитанкових ракет, якими забиті склади. А от бажаючих повзти з джавеліном під артобстрілом до потенційної цілі все менше. Оператори вибирають "Стугну". Вона на порядок безпечніша в експлуатації.

Війна майже повністю артилеристська. І зброя потрібна відповідна.
показать весь комментарий
21.04.2022 15:41 Ответить
ух сікрєт розкрили,це все є в Білій книзі,яку гуглиш за емммм хвилину часу...
показать весь комментарий
22.04.2022 02:19 Ответить
Отправьте этого эксперта Белескова в армию , в Мариуполь
показать весь комментарий
21.04.2022 15:24 Ответить
Іноземна Артилерія вже їде.
І непогана. З прочитаного по її характеристикам.
показать весь комментарий
21.04.2022 15:24 Ответить
Було ~16 бригад, з 2015 року додалося ще 15. Це Бєлєсков мабуть ткнув мордякою адептів мінських договорняків, які тут варнякають, що 2014 року армії взагалі не було
показать весь комментарий
21.04.2022 15:26 Ответить
На бумазі були, й танки були й артилерія, щось було без моторів, щось без ***********, техніка глохла кожний кілометр, соляри не було взагалі й т.д.
показать весь комментарий
21.04.2022 15:30 Ответить
Якраз на таких янелохів як ви цей експерт розрахований. Які 16 бригад (на папері чи в фантазіях)????? Раджу уважно послухати реальний стан армії на 14 рік, ці людині вірю так як мав честь навчатися в нього 14 році перед відправкою в районДебальцево: https://m.censor.net/ua/video_news/3286418/artyleriya_vogon_istoriya_68richnogo_generala_ivana_lisovogo_yakyyi_dobrovilno_dopomagav_vidrodyty_boyezdatni
показать весь комментарий
21.04.2022 15:44 Ответить
Те шо Ви поїхали в район Дебальцево після навчання професійним українським військовим доводить, що таки і чимось і з ким воювати таки було. Якщо вас звичайно не послали з каменюкою у пращі та луком зі стрілами. Правду як не ховай специфічною пропагандою однієї не дуже принципової людини, а вона все ж вилазить
показать весь комментарий
21.04.2022 16:22 Ответить
Ви так і нічого не зрозуміли, типовій представник 73%
показать весь комментарий
21.04.2022 18:11 Ответить
за рік можна багато чого зробити. бої в Дебальцевому були в лютому 2015-го року. а на весну 2014-го року наша армія була практично в законсервованому стані.
показать весь комментарий
21.04.2022 19:14 Ответить
Дядя, на бумаге у нас вообще была 150 тысячная хорошо вооруженная и обеспеченная армия. На деле- по крохам собирали боеспособные соединения. В бригадах в 2014 реально было по 800 человек!!! Восемьсот, в БРИГАДЕ!
показать весь комментарий
21.04.2022 16:22 Ответить
800 было! 800 в бригаде! Но никак ни 0(ноль) как верещат те, кто оправдывает Минский сговор, рассказывая про некоего умельца, создавшего армию-с-нуля
показать весь комментарий
21.04.2022 16:27 Ответить
навіть і 800 - то це було 0 в порівнянні з 200 тисячною армією орків. тому Мінськ - це був просто спосіб загальмувати гарячу фазу війни, щоб мати час на реальне відновлення ЗСУ.
показать весь комментарий
21.04.2022 19:17 Ответить
где патронный завод?
показать весь комментарий
21.04.2022 17:59 Ответить
Побольше об этом надо писать и просвещать народ, в том числе и за границей, чтобы не было иллюзий по поводу сплошного дорогущего хайтека в военной сфере. А то у нас политоЛОХов и прочих юристов полстраны, а вот в оборонной тематике специалистов дефицит и как показала жизнь - вполне можно обойтись без БОЛЬШИНСТВА наших политиков и крутящихся возле них прихлебателей, а вот без безопасности во всех смыслах этого многогранного понятия НИ КАК
показать весь комментарий
21.04.2022 15:27 Ответить
Вчера Юрий Швец говорил, что куча всего ,для уничтожения москалей, лежит на западной границе на территории Украины и дальше не едет и что полковник США в отставке и сейчас волонтерит у нас, просто ОКУЕЛ от уровня коррупции в Украине. Вот ссылка. с 20 минуты https://youtu.be/KpBBhl-y1TM?t=1211
показать весь комментарий
21.04.2022 15:27 Ответить
А должно лежать на линии фронта? Что такое тылы и резервы эксперды не в курсе дела
показать весь комментарий
21.04.2022 15:32 Ответить
Старая но гебешная консерва разводит зраду по мере сил
показать весь комментарий
21.04.2022 15:43 Ответить
Полковник Пентагону у відставці, який особисто був в Украхні і передавав допомогу - "Старая но гебешная консерва".

А ти тоді хто??? - новая консерва из-за поребрика?
показать весь комментарий
21.04.2022 15:48 Ответить
Ти хоч слухав посилання, яке надаєш???
Я ще вчора його розповсюджував, щоб припинити цей сором на весь світ. За 5 днів чекаємо вступлення в силу закону про ленд-ліз. А тут - на!

Але!! - Де ти там бачив коментар, що на складах лежить озброєння????
Навпаки, наголошується, що озброєння на кордоні приймають військові і оперативно доставляють в бойові частини.
Мова йде про супутнє військове оснащення (броніки, каски, медикаменти в пакетах невідкладної допомоги) особливо наголос -на мобільних польових шпиталях.
І того полковника найбільше обурює саме це. І він прямо запитує, чому цим не менш важливим оснащенням займайться не ті військові, які отримують зброю, а зовсім інші люди.
показать весь комментарий
21.04.2022 15:46 Ответить
Таки повністю згоден
Як і казали 7-8 років тому - Артилерія бог війни!
показать весь комментарий
21.04.2022 15:28 Ответить
повоевали бы сейчас артиллерией если б современных дронов у обеих стран было много,то же касается и бронетехники.
А так воюет безрукий с безногим по канонам второй мировой войны .
показать весь комментарий
21.04.2022 17:58 Ответить
Ви ,ще раз,маєте змогу зрозуміти завдяки кому й чому Україна вистояла й переможе! І "дякуючи" комуй чому ця перемога вартуватиме значно дорожче аніж могло б бути!
показать весь комментарий
21.04.2022 15:28 Ответить
Стингеров много не бывает. Они очень хорошо сбивают самолёты и вертолёты противника. А вот джавелинов действительно достаточно. Враг уже сделал выводы и не подпускает так близко, чтобы применить джавелины. Тем более, что на юге зачастую голая степь. Нужна более мощная артиллерия, в том числе реактивная.
показать весь комментарий
21.04.2022 15:28 Ответить
Потрібні дальнобійні ракети 60-300км радіусу дії, дрони камікадзе й т.д..
показать весь комментарий
21.04.2022 15:32 Ответить
Бачимо основне підсилення по арті відбулося здебільшого ще шість років тому..Після цього пішла ракетна програма ,за п'ять років були розроблені нові ******* зразки,потів відбулися вибори 19 року обрали нову владу...що можна прозвітувати з 19 по 22 роки??
показать весь комментарий
21.04.2022 15:29 Ответить
Збільшення видатків на оборону, особливо в 2020 році. Але все одно це було мало.
показать весь комментарий
21.04.2022 15:36 Ответить
Там не на оборону было, а на "сектор оборона и правоохранительные органы". Как раз бюджет МО хоть понемногу, но с 2019-го урезался.
показать весь комментарий
21.04.2022 16:28 Ответить
шось по тим видаткам не видно було відповідних закупівель...
показать весь комментарий
22.04.2022 02:23 Ответить
Артилерістських підрозділів стало більше. А от снарядів стало в рази менше. І це зараз вже основна проблема.

За вісім років війни не побудовано навіть патронного заводу. Не кажучи вже про снаряди
показать весь комментарий
21.04.2022 16:51 Ответить
снарядний завод якби є але МО сказало що їм дешевше купляти древні в бувших членів ОВД,ніж нашим давати замовлення,от така ***** малята... тому завод не закінчив перехід на повний цикл виробництва,грошей не було...
показать весь комментарий
22.04.2022 02:25 Ответить
Схоже на совкову платівку про те що перемогли б і без лендлізу. А навіщо було скиглити про допомогу і зброю різної і побільше?
показать весь комментарий
21.04.2022 15:32 Ответить
Україна вистояла, і стоїть, тільки за рахунок незламності і волі нашого народу, та підтримки Заходу, влада в Україні - кацапські консерви 90%. Всіляки арестовичі верещучки і інші сволоти. я взагалі в шоці як західні партнери дипломати військові з цим непотребом розмовляють, руки тиснуть... крім Залужного і Кулеби там взагалі одні малороси кацли й відкриті рашисти... може я наївний, та що вони не бачать по розмовам, що говорять з такими ж совками як і самі кацапи?
показать весь комментарий
21.04.2022 15:33 Ответить
Зовсім не згоден с такою думкою .
показать весь комментарий
21.04.2022 15:36 Ответить
Знищення колон, базових таборів, вогневих позицій артилерії, все це виключно робота дальнобійної артилерії. ПТРК, включаючи Джавелін, застосовується для знищення одиночних цілей із засідки або під час намагання ворога проломити нашу оборону. Основні втрати ворог поніс саме під час пересування колон. І це виключно заслуга нашої артилерії.
показать весь комментарий
21.04.2022 17:29 Ответить
Подякуєм волонтерському софту і Аеророзвідці, яку ЗЕлені маршали Хомчак Іловайський і Таран-дерибан, розпустили рік тому (слава Залужному що не надовго)!
показать весь комментарий
21.04.2022 15:40 Ответить
а за що би ми будували дороги?
показать весь комментарий
21.04.2022 15:59 Ответить
ты отлыниваешь от чтения новостей или тупой, только была новость как артиллеристы констатировали факт что возрождать их стали не при зеле, а джавелины впервые стали поставлять при порохе и это он по сути добазарился... и да, дорог уже нет, покоцаны танками, а бабки тю-тю
показать весь комментарий
21.04.2022 17:58 Ответить
ой ****** ой **** ******,ага не було ні джавів ні доріг,але **** ти ********,ти хоть вікі почитай чи шо.
показать весь комментарий
22.04.2022 02:27 Ответить
>На загал, артилерія українських Збройних Сил за останні 7 років зросла як кількісно, так і якісно.

та не, петя вссьо украл, а у зели шашлыки и асфальт
показать весь комментарий
21.04.2022 15:58 Ответить
Я дичайше извиняюсь, но где у нас "успехи, которые позволили отбросить рос. армию"? Ну вот реально, без эмоций? Остановить - да. Но не "отбросить". На севере свалили с техникой, награбленными стиралками, внедорожниками и прочими газельками, набитыми намародеренным барахлом. Харьковщина, Луганщина, Донетчина - наступление, Херсонщина - как зашли на правый берег Днепра так и выгнать назад не можем, Запорожье - фронт на месте.
показать весь комментарий
21.04.2022 16:04 Ответить
Тролль, не суетись. Лучше у своего Шойгу спроси как у него здоровье?
показать весь комментарий
21.04.2022 16:31 Ответить
Классная статья. Действительно в 2014 стало понятно какую роль артилерия играет в войне...
показать весь комментарий
21.04.2022 16:14 Ответить
Крута стаття. Піони нарешті пройшли справжнє бойове випробування. До цього вони нігде майже не воювали по нормальному.
показать весь комментарий
21.04.2022 17:06 Ответить
и дальше про пионы можете забыть-стволы расстреляют,а изготовить их уже не смогут
показать весь комментарий
21.04.2022 18:02 Ответить
їх ще на консерві стоїть мама мія...
показать весь комментарий
22.04.2022 02:28 Ответить
Сперечатися у коментах не бачу сенсу, тому скажу лише два основних тезіси:

Якщо б у ЗСУ була значно гірша артилерія, то кацапи б втратили значно менше легкоброньованих та неброньованих транспортів і мали б менше проблем з постачаннями.

А якщо б захід не встиг передати до війни свої ПТРК, то боюся зараз у ЗСУ вже б не було ніякої артилерії.
показать весь комментарий
21.04.2022 17:38 Ответить
100%
показать весь комментарий
21.04.2022 18:15 Ответить
 
 