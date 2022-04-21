Бойцы 128-й бригады с помощью ПТРК "Стугна" сожгли российский танк Т-72Б3. ВИДЕО
Бойцы 128-й бригады с помощью ПТРК "Стугна" сожгли российский танк Т-72Б3
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликована в соцсетях.
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