Премьеры Испании и Дании посетили Бородянку: "Мы не оставим Украину один на один". ВИДЕО
Премьер Дании Мэтте Фредериксен и премьер Испании Педро Санчес в рамках своего визита в Украину посетили освобожденную Бородянку.
Санчес опубликовал в своем Twitter видео из поездки, передает Цензор.НЕТ.
"Шокирован увиденными ужасами и зверствами войны Путина на улицах Бородянки. Мы не оставим Украину один на один", - прокомментировал он.
На видео можно видеть обоих лидеров и вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Ольгу Стефанишину.
20 апреля в Киев и Бородянку приезжал президент Европейского совета Шарль Мишель. За последние недели Киев и опустошенные войной пригород столицы посетили президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, премьер Словакии Эдуард Гегер, а также лидеры Эстонии, Латвии, Литвы и Польши.
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Дякувати треба вже за те, що люди сюди приїхали і висловили підтримку. А могли б і просто проігнорувать.
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