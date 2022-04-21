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Новости Видео Война
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Премьеры Испании и Дании посетили Бородянку: "Мы не оставим Украину один на один". ВИДЕО

Премьер Дании Мэтте Фредериксен и премьер Испании Педро Санчес в рамках своего визита в Украину посетили освобожденную Бородянку.

Санчес опубликовал в своем Twitter видео из поездки, передает Цензор.НЕТ.

"Шокирован увиденными ужасами и зверствами войны Путина на улицах Бородянки. Мы не оставим Украину один на один", - прокомментировал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-под разобранных завалов в Бородянке извлекли тела 41 погибшего, - и.о. председателя совета Ерко

На видео можно видеть обоих лидеров и вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Ольгу Стефанишину.

20 апреля в Киев и Бородянку приезжал президент Европейского совета Шарль Мишель. За последние недели Киев и опустошенные войной пригород столицы посетили президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, премьер Словакии Эдуард Гегер, а также лидеры Эстонии, Латвии, Литвы и Польши.

Автор: 

Дания (588) Испания (867) Санчес Педро (42) Фредериксен Метте (83) Бородянка (66)


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Дякуємо.
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21.04.2022 15:56 Ответить
Я колись бачив відео з Раїсою Горбачовою, яка відвідувала зруйнований землетрусом Спітак і Степанакерт. Це була реакція Людини. У цих двох - реакція роботів-андроїдів. Такі собі Бішупи.
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21.04.2022 16:33 Ответить
З іншої сторони: а ви самі сильно переживали, як кацапи робили те ж саме в Грузії, чи в Сирії, чи в Чечні? Болить, коли твій дім палає, а як у сусіда палає, то туди йому і дорога, чи не так?
Дякувати треба вже за те, що люди сюди приїхали і висловили підтримку. А могли б і просто проігнорувать.
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21.04.2022 17:22 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=hOPdmqh6sM4 https://www.youtube.com/watch?v=hOPdmqh6sM4

Братские народы: как и почему украинцы спасли тысячи грузин
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21.04.2022 19:46 Ответить
Ти дебіл!?
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21.04.2022 18:45 Ответить
Ці приїзди високих посадовців дуже важливі. Особливо вдячний прем'єру Іспанії так як ця країна далека від України. А в Іспанії також дуже великий потенціал для допомоги. Дякуємо цим мужнім людям.
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21.04.2022 19:11 Ответить
 
 