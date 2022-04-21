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Журналисты отыскали российского мародера Агафонова, укравшего у 10-летней Иванки из Тростянца телефон. ВIДЕО

Журналисты отыскали российского оккупанта Данила Агафонова, отобравшего телефон у 10-летней Иванки из Тростянца.

Об этом говорится в сюжете Слідство.Інфо, передает Цензор.НЕТ.

"Помните 10-летнюю Иванку из Тростянца, у которой оккупанты на блок-посту отобрали телефон и пауэр-банк со стразами? Она тогда грустила, но вскоре украинские военные вернули ее любимый розовый телефон и сделали маленькую девочку счастливой.
Мы решили сделать всех еще счастливее и отыскали орка, отобравшего телефон у Иванки.
Вот он, 19-летний Данил Агафонов из Смоленской области. Водитель-механик из Кантемировской дивизии, которую наши ВСУ разгромили на Сумщине.
Один из командиров этой "типа элитной" дивизии тогда застрелился. А Данил Агафон попал в плен - вместе с розовым телефоном Иванки, который упорно выдавал за свой... Такая вот история с хеппи-эндом, которых в эти тяжелые дни очень мало.
В конце концов, мы найдем каждого орка, который пришел на нашу землю убивать, насиловать и воровать телефоны у детей!"  – рассказали журналисты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Тростянце из-за оставленных россиянами мин и растяжек погибли уже пятеро детей, - мэр Бова

Ранее сообщалось, что российский вояка украл у 10-летней Иванки телефон. Его взяли в плен и вернули мобильный девочке.

армия РФ (19358) мародерство (461) Тростянец (26)


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Топ комментарии
+53
Чергова смердюча кацапська свиня...
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21.04.2022 16:15
+38
Смерть, а не позор. На позор этой свиноте плевать. Они живут в говне и прекрасно себя там чувствуют.
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21.04.2022 16:18
+21
Тупая паскуда этот Агафон, сын пьяницы и распутной маманьки... Позор свинособаке.
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21.04.2022 16:16
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Чергова смердюча кацапська свиня...
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21.04.2022 16:15 Ответить
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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21.04.2022 16:54 Ответить
Тупая паскуда этот Агафон, сын пьяницы и распутной маманьки... Позор свинособаке.
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21.04.2022 16:16 Ответить
Смерть, а не позор. На позор этой свиноте плевать. Они живут в говне и прекрасно себя там чувствуют.
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21.04.2022 16:18 Ответить
Работа следственная была проведена просто шикарно, мелочь вроде, но очень серьезная
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21.04.2022 16:20 Ответить
не виноватая я..
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21.04.2022 16:21 Ответить
Какая гнилая, вонючая дыра выблевывает таких тварей, как этот агафонов? Как человеческое существо вообще может деградировать до такого состояния, как "солдат армии РФ"? Это же просто дно деградации. Даже африканские каннибалы стоят выше!

Что б вам, кацапы, все наворованное пошло на гроб. Вам, вашим недосамкам и вашим выплодкам. Будьте прокляты.
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21.04.2022 16:28 Ответить
не потрібно цих підо..ів гнійних показувати в видосі...
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21.04.2022 16:28 Ответить
ще один з тих зайчиків, які "ні в чому не винні". ...тварі
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21.04.2022 16:28 Ответить
Якщо погуглити ті мусохранськи з яких приїхали ці вилупки, виявиться не дуже приваблива картина для любителів рашизма в Україні. Нажаль, йолопи, які голосують за пєтушарія і жопоблок не розуміють, що москва і пітєр - це не вся країна, а тільки вершина айзбергу. Переважна більшість парашії - це дєпреснякові міста з криміналом, можновладним свавіллям, гнилими бараками у якості житла, тотальним пиятством та безробіттям. І армія орків - яскраве віддзеркалення цього суспільства.
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21.04.2022 16:30 Ответить
Расстрелять это черта нахрен!!!!
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21.04.2022 16:33 Ответить
Заперти їх там у їхній державі, і щоби жодна падаль звідтам не вирвалась!

Хай живуть у своїй резервації, і не потикаються нігде інде!

Вони не хворі на проказу, вони набагато гірші - вони росіяни!
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21.04.2022 16:34 Ответить
Какой рукой он смартфон отбирал можно уже окружающим понять?
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21.04.2022 16:36 Ответить
Той же самой рукой, которой засовывал себе разные предметы в жопу. Так что телефон лучше продезинфицировать.
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21.04.2022 17:14 Ответить
Да не берите вы их плен,чесслово.Возьмите только для обменного фонда.А остальную падаль просто убивать на боле боя.Они ведь с оружием в руках пришли,и не надо слушать эти байки про учения и "мы не знали куда едем","мы не стреляли или стреляли только в воздух". Зачем эту мразь потом еще кормить?Никакой жалости.Кацапы-не люди.
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21.04.2022 16:37 Ответить
Ось тут дані про втрати росії. https://www.minusrus.com/ Оновлюється щоденно. Подивіться, після Бучі число полоненних не змінюється.
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21.04.2022 17:32 Ответить
А що там Верховна Рада прийняла про мародерів?
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21.04.2022 16:38 Ответить
Цього на зону, а не на обмін.
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21.04.2022 16:39 Ответить
когда похороны этого гопника ?
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21.04.2022 17:28 Ответить
На фото він напівоголений з істотою своєї ж статі, теж напівоголеною, обнімаються. Можу помилятися, але підозрюю, що воно якраз і мріяло про стрази з дитинства.
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21.04.2022 17:29 Ответить
там вся страна пітерастов..
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21.04.2022 17:46 Ответить
нах нам ці сопливі сторис...зовсім не цікаво яким був цей рашистський пі-тарас в 14 років і де він живе,-- більш цікавить чому до сіх пір це бидло не в чорному пакеті..
Хвате вже з мразотою сосюкатись.
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21.04.2022 17:45 Ответить
Після слів "я родился" відразу виникає питання - а навіщо ти вилупився? Русофашист голозадий.
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21.04.2022 17:46 Ответить
Ну, хорошо, хоть ПЛЕННІЙ согласился телефон отдать... А то ведь... мог и не отдать... ...ляяядь!!! Сидит, такой, харя- сітая, тепло одет... У него, поди, и какарда оркостана на ушанке НЕ снята!?!? Шо за хрень, а!?!?
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21.04.2022 17:52 Ответить
Расстрелять!
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21.04.2022 18:17 Ответить
Всегда говорил - хороший рузькэ - мертвый рузькэ...
Жена обижалась. Теперь мы заодно)))

Резать рузькэ, только резать.
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21.04.2022 18:33 Ответить
ТАКИХ МОЛОДЫХ РОССИЯН ХОРОШО НА ОРГАНЫ РАЗДЕЛЫВАТЬ И ПРОДАВАТЬ !!! НЕОБХОДИМО БОЛЬШЕ ЧАСТНЫХ ОПЕРАЦИОННЫХ !!!
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21.04.2022 18:46 Ответить
От же ж ****** кацапська ?
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21.04.2022 19:16 Ответить
с дома все что было стащили
кантемировская ... это типа у них крутая еще считается))
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21.04.2022 19:54 Ответить
Назвать сына кантемир, это ж каким ********* нада быть 😂😂😂.
А по теме, зачем брать их плен? стрелять нахер. Ну для обменного фонда нужно брать, конечно, но не всех, % 10 думаю хватит
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22.04.2022 11:31 Ответить
 
 