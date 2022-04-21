Журналисты отыскали российского мародера Агафонова, укравшего у 10-летней Иванки из Тростянца телефон. ВIДЕО
Журналисты отыскали российского оккупанта Данила Агафонова, отобравшего телефон у 10-летней Иванки из Тростянца.
Об этом говорится в сюжете Слідство.Інфо, передает Цензор.НЕТ.
"Помните 10-летнюю Иванку из Тростянца, у которой оккупанты на блок-посту отобрали телефон и пауэр-банк со стразами? Она тогда грустила, но вскоре украинские военные вернули ее любимый розовый телефон и сделали маленькую девочку счастливой.
Мы решили сделать всех еще счастливее и отыскали орка, отобравшего телефон у Иванки.
Вот он, 19-летний Данил Агафонов из Смоленской области. Водитель-механик из Кантемировской дивизии, которую наши ВСУ разгромили на Сумщине.
Один из командиров этой "типа элитной" дивизии тогда застрелился. А Данил Агафон попал в плен - вместе с розовым телефоном Иванки, который упорно выдавал за свой... Такая вот история с хеппи-эндом, которых в эти тяжелые дни очень мало.
В конце концов, мы найдем каждого орка, который пришел на нашу землю убивать, насиловать и воровать телефоны у детей!" – рассказали журналисты.
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Ранее сообщалось, что российский вояка украл у 10-летней Иванки телефон. Его взяли в плен и вернули мобильный девочке.
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Что б вам, кацапы, все наворованное пошло на гроб. Вам, вашим недосамкам и вашим выплодкам. Будьте прокляты.
Хай живуть у своїй резервації, і не потикаються нігде інде!
Вони не хворі на проказу, вони набагато гірші - вони росіяни!
Хвате вже з мразотою сосюкатись.
Жена обижалась. Теперь мы заодно)))
Резать рузькэ, только резать.
кантемировская ... это типа у них крутая еще считается))
А по теме, зачем брать их плен? стрелять нахер. Ну для обменного фонда нужно брать, конечно, но не всех, % 10 думаю хватит