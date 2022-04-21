В Ивановской области России загорелся один из самых крупных химзаводов страны. ВИДЕО

В городе Кинешма Ивановской области РФ произошел пожар на Дмитровском химзаводе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, площадь возгорания превысила полторы тысячи квадратных метров.

Дмитровский химзавод – крупнейший в России и восточной Европе производитель промышленных растворителей и поставщик широкого ассортимента химической и нефтехимической продукции.

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