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В Ивановской области России загорелся один из самых крупных химзаводов страны. ВИДЕО

В городе Кинешма Ивановской области РФ произошел пожар на Дмитровском химзаводе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, площадь возгорания превысила полторы тысячи квадратных метров.

Дмитровский химзавод – крупнейший в России и восточной Европе производитель промышленных растворителей и поставщик широкого ассортимента химической и нефтехимической продукции.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В России горит один из ведущих исследовательских институтов минобороны, занимавшийся разработками систем ПВО и "Искандеров". ВИДЕО

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пожар (5959) россия (95660)


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Топ комментарии
+73
И хтойта эта сделал.
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21.04.2022 16:31
+69
шота у них все сьогодні горить
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21.04.2022 16:32
+63
прям праздник к какой то Твери фабрика Искандеров вместе с проектами чертежами сгорела тут пожар поставщик пороха и взрывчатых веществ..
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21.04.2022 16:46
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Страница 2 из 2
В Москві вже було - якась будівля на Тверській (!) біля мерії горів вчора, 20 квітня. Точно держзлодії по всій рашці почали документи палити - щоб не попалитись при перевірках.
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22.04.2022 00:53 Ответить
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21.04.2022 18:35 Ответить
Ая -яйка!Знову згарок...Аж невдобно.
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21.04.2022 18:49 Ответить
стандартна х...ня..., приховують нестачу продукції..., мабудь ДУЖЕ багато спиз...дили😂, а скажуть, що українська ДРГ влаштувала теракт
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21.04.2022 18:53 Ответить
Температура росте, дощщів немає, техніку пожежної безпеки кацапи не шанують + пукани підгорають - ось воно й горить в них скрізь.
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21.04.2022 18:55 Ответить
ну тонуть то тавой,больше " масквы" нету,а вот гореть...гори не хочу...грейтесь кацапуры...
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21.04.2022 18:57 Ответить
Хоть бы уже горело и не переставало..
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21.04.2022 19:47 Ответить
Вот не аккуратная мордва какая то, прям слов нет! То завод, то КБ по разработке "искандеров" згорит... окурки тушить нужно.....и главного окурка тоже.
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21.04.2022 21:10 Ответить
Бо плакати "При пожежі дзвоніть 01" не були розклеєні.
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21.04.2022 21:46 Ответить
Ну, в каком-то смысле киздец засРашке будет от Окурка... Все, все нажитое непосильным трудом сгорело! Крейсер Москва, химзавод Дмитровский, портсигар отечественный...
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21.04.2022 22:11 Ответить
маловато
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22.04.2022 06:10 Ответить
Да это просто задымление. Не было даже хлопков.
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21.04.2022 22:18 Ответить
""что б они не делали
не идут дела
видно в понедельник их
мама родила" (С)
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21.04.2022 22:55 Ответить
когда кацапердией правит вонючий мокшанский огрызок из подворотни чойбалсан, ведомый реинкарнированным Мамаем знатным оленеводом шойгу, то вообще удивительно, что еще не вся кацапердия сгорела... а было бы очень хорошо...
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22.04.2022 04:54 Ответить
Знову хтось не там покурив. Мабудь не знають росіяни що куріння шкодить не тільки здоров'ю.
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22.04.2022 08:17 Ответить

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22.04.2022 14:24 Ответить
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