В Ивановской области России загорелся один из самых крупных химзаводов страны. ВИДЕО
В городе Кинешма Ивановской области РФ произошел пожар на Дмитровском химзаводе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, площадь возгорания превысила полторы тысячи квадратных метров.
Дмитровский химзавод – крупнейший в России и восточной Европе производитель промышленных растворителей и поставщик широкого ассортимента химической и нефтехимической продукции.
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не идут дела
видно в понедельник их
мама родила" (С)