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Черноморский флот РФ проводит поисковые работы на месте затопления крейсера "Москва", - ОК "Південь". ВИДЕО

В северо-западной части Черного моря, где затонул с частью команды вражеский крейсер "Москва", россияне приступили к поисковым работам. Ведут также воздушную разведку побережья, угроза ракетных ударов сохраняется.

Об этом сообщает представитель оперативного командования "Південь" Владислав Назаров в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"В Черноморской операционной зоне сохраняется присутствие того же состава корабельной группировки противника. Продолжая блокировку судоходства, вражеский флот осуществляет разведку, перевозку грузов и поисковые мероприятия на месте затопления крейсера "Москва", - отметил Назаров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ракетный крейсер "Москва" шел захватывать Одессу - мать матроса

По его словам, сохраняется угроза ракетных ударов по территории Одесской и других областей.

Назаров подчеркнул, что населенные пункты Херсонщины и Николаевщины системно подвергаются артиллерийско-минометным обстрелам. Готовя "картинку для пропагандистского телевидения", враг продолжает коварную тактику обстрела тех населенных пунктов, где сам занял позиции, а обвинить пытаются Вооруженные силы Украины.

Накануне российские войска ударили по центру Николаева, поразив кассетными снарядами бизнес-центр, музыкальное училище, жилые кварталы. К сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Подразделения ВСУ в течение ночи нанесли 7 точных ударов по вражеским позициям, потери врага уточняются.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рашисты обстреляли больницу в Баштанке Николаевской области, - ОВА. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полковник Назаров призвал жителей соблюдать меры безопасности, а также проявлять бдительность и взвешенность в восприятии информации и верить в победу Украины.

армия РФ (19358) крейсер (98) Николаевская область (2130) Черноморский флот РФ (1560) Херсонская область (4802)


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Топ комментарии
+44
А Нептунів більше не має... З ними можна було б допомогти іншим кораблям ЧФ знайти маскву на дні Чорного моря.
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21.04.2022 16:43
+41
Нептунов нету. Зато есть асфальт. Спасибо зегеваре
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21.04.2022 16:50
+28
ОП: "Випуск Нептунів не зупинявся ні на день"
Але чомусь маємо тільки ті зразки, що підготували ще за Пороха.
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21.04.2022 16:45
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Правила форума Совет форумчан
Это они мультик советский посмотрели - решили снять свой вариант)))
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21.04.2022 16:43 Ответить
Це приманка, нехай збереться весь флот.
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21.04.2022 17:47 Ответить
тоже правильна мисля
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21.04.2022 18:08 Ответить
Интересно, они в наших водах плавают? Если в наших, почему бы им не нырнуть к москве?
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21.04.2022 18:34 Ответить
Передавайте благодарочку Нептуну!
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21.04.2022 16:43 Ответить
А Нептунів більше не має... З ними можна було б допомогти іншим кораблям ЧФ знайти маскву на дні Чорного моря.
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21.04.2022 16:43 Ответить
звідки така інформація?
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21.04.2022 17:28 Ответить
інфа 100%
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21.04.2022 18:00 Ответить
есть гарпун
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21.04.2022 23:50 Ответить
Нептун вже виїхав? Легкі цілі
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21.04.2022 16:44 Ответить
Ні, замість нього виїхав асфальтовкладач. Бо - караяразніца.
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21.04.2022 17:02 Ответить
Я б не дуже туди лупив ракетами, може вони піднімають атомні боєголовки від вулканів, кажуть що 2 могли і мали б бути. Забруднять все море .
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21.04.2022 18:19 Ответить
А так вони забруднять всю сушу, коли пiднiмуть.
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21.04.2022 18:36 Ответить
Зiбрали вже першу партiю великих крабiв
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21.04.2022 16:44 Ответить
Так почему Нептуны спят? Один за одним кацапских кораблей сверху на Маскву укладывать пока остров из кораблей не образуется. Они же твари не дают нам из Мариуполя вывести людей.
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21.04.2022 16:44 Ответить
Нептунов нету. Зато есть асфальт. Спасибо зегеваре
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21.04.2022 16:50 Ответить
у тебя встает от этих высеров?
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21.04.2022 18:10 Ответить
а у тебя падает?
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21.04.2022 18:27 Ответить
Симонян забанила батю дохлого матроса, який збирався шукати правду
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21.04.2022 16:44 Ответить
Шукати правду ? На расєє ? бугагага
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21.04.2022 19:47 Ответить
а шо шукають? вчерашний день?
****** по ни нужно, шоб не шастали.....
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21.04.2022 16:45 Ответить
что находится в наших водах, то уже наше....
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21.04.2022 16:45 Ответить
ОП: "Випуск Нептунів не зупинявся ні на день"
Але чомусь маємо тільки ті зразки, що підготували ще за Пороха.
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21.04.2022 16:45 Ответить
Ого! Это новость. Значит ядерка всеже была на борту?

Украинцы не давайте им это делать! Запускайте гарпуны!

А еще лучше скажите что дадим поднять чем им нужно если оставят Мариуполь. Или гражданских отпустят.

Сам Бог шлет такой шанс!
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21.04.2022 16:45 Ответить
Ні. Там капсула зі святими мощами затонула. Це для них найцінніше
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21.04.2022 17:44 Ответить
40 лямів зелені завжди 40 лямів зелені)))
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22.04.2022 01:56 Ответить
Координаты известны. Чего ждем?
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21.04.2022 16:45 Ответить
Вспоминаем 2019й,когда зелупа свернул производство Нептунов
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21.04.2022 17:08 Ответить
Які пошукові роботи..!? Топить клятих кацапів, не пошкодувать ще пару-трійку "нептунів" !!!
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21.04.2022 16:46 Ответить
так потопельники вже два дні по дну бредуть до гавностополя-там шукайте... десь і іхтіандр ім на голову сере
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21.04.2022 16:49 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=FRU9DXEVCao
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21.04.2022 16:49 Ответить
трудно найти кошку в темной комнате, особенно, когда ее там нет
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21.04.2022 16:49 Ответить
Координати по ходу маємо.Всипте пару разів тим СПАСАТЕЛЯМ.щоб їм брови закрутилися
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21.04.2022 16:50 Ответить
До речі-Нептун напевно , на разі , Чемпіон по тонажу, відправленому на дно)))))). Таких великих кораблів не топила ні одна ПКР))))) Всяки Екзосети та Гарпуни не мають таких гучних перемог!!!! Слава Украіні!!!
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21.04.2022 16:51 Ответить
Пора устраивать чернобаевку на море. Помочь кораблям так сказать "с близится" с флагманом. Вот жаль асфальтом этого не сделать, а вместо оборонки и президента было то что люди выбрали.. Это вина не только на президенте но и на тех кто за него голосовать
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21.04.2022 16:52 Ответить
А шо шукають?! Не було ж ніякого крейсера, і "потерь нет" - екіпаж крейсера (що не був ніяким флагманом, а так старенький ресторан на воді) евакуйовано... Дивні якісь...
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21.04.2022 16:52 Ответить
Вийшли орки всі до кучі
Нептуном іх запzдрчу
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21.04.2022 16:53 Ответить
Скажите им - пусть не ищут, стиралок там нет.
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21.04.2022 16:53 Ответить
сказали у капитана электрочайник был
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21.04.2022 16:56 Ответить
******* по пошуковим.
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21.04.2022 16:54 Ответить
Ну то допоможіть їм. Я думаю з дна вони краще його розглянуть! )
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21.04.2022 16:54 Ответить
Отправьте им на помощь "Байрактар" с планирующими авиабомбами - пусть подкорректируют оркам зону поиска !
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21.04.2022 16:56 Ответить
лапти потонули???))))
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21.04.2022 16:58 Ответить
россияне!будьте осторожны!в украинских биолабораториях произошла утечка и в районе поисков могут находиться украинские боевые караси!
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21.04.2022 16:58 Ответить
там нема якогось жирного карася, щоб і по нього Нептуна послати?
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21.04.2022 17:00 Ответить
Если проводят поисковые работы, значит точно у этого корыта на борту были ядерные боеголовки. Земляки не пожалейте ещё парочку Нептунов чтобы загнать этих спасателей на дно моря
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21.04.2022 17:00 Ответить
Нема
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21.04.2022 17:23 Ответить
А ты точно знаешь, что их всего два было?
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21.04.2022 18:42 Ответить
А хто тобі сказав, що з них тільки 2 використовували і вони всі влучили? https://sport.ua/news/579049-perviy-uspeh-neptuna-vms-ukrainy-podbili-rossiyskiy-raketniy-fregat https://sport.ua/news/579049-perviy-uspeh-neptuna-vms-ukrainy-podbili-rossiyskiy-raketniy-fregat

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21.04.2022 20:25 Ответить
Можуть засрати радіоактивними матеріалами Чорне море. А по закону затонулі ядерні ракети, якщо вони там є, у територіальних водах України стли українським військовим трофеєм. Тому орків варто дубасити на місці пошуку, а до ракет ми і самі доберемося (американці і НАТО) допоможуть.
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21.04.2022 17:23 Ответить
нужно продолжать марочную серию)
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21.04.2022 17:03 Ответить
Нептун на касі з квитками для дайверів...

Першим 100 покупцям - акція - безкоштовний дзвінок путЕну
Наступним 200 - шоЙгу (чи не шо там йгу - Йлу від *****)
Запізнилим 300 - лаФФрову про зоопарк з лошадями Пржевальского.

Русський ваньюша ПиПеськов - на трубі атвецвениий.
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21.04.2022 17:05 Ответить
Так пошлыть до них Нептуна, нехай *********** назавжди
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21.04.2022 17:07 Ответить
"Не все так просто"Обстріли кораблів ЧФ РФ завадять перемовинам на які так сподівається наш найвеличнійший.
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21.04.2022 17:07 Ответить
Чернобаевка. Новый сезон - Морская охота - обьявляю открытым!)
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21.04.2022 17:09 Ответить
А шо Гарпуни туди не дістануть, чи то просто піздьож що їх надано?
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21.04.2022 17:10 Ответить
Самоубийцы шоли.
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21.04.2022 17:12 Ответить
Визитку Правого Сектора ищут?
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21.04.2022 17:16 Ответить
Трупы ищуть
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21.04.2022 17:17 Ответить
Для пепельниц, из черепа? =)
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21.04.2022 18:15 Ответить
хотят у дедушки Нептуна отобрать зажигалку которой он давал прикуривать матросикам.
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21.04.2022 17:18 Ответить
В УКРАИНСКИХ ВОДАХ ??? Тресните их точкой У
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21.04.2022 17:29 Ответить
Асфальтом надо обстрелять.
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21.04.2022 17:42 Ответить
А ведь действительно, чего мы ждём? Пусть караблики на ощупь ищут, посмотрят на дне, почему мы не помогаем морским свинкособакам, найти "маацьфу"???
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21.04.2022 18:08 Ответить
А не можна хіба запустити пару Байрактарів з Одеси, а під їхнім прикриттям запустити пару-трійку "Нептунів" з Рені, щоби вони не зафіксували їх?

Залишки "Москви" - це Українська культурна спадщина! Нех кацапам там лазити і винюхувати!

Останне місце приписки москальськіх корит повинно бути дно Чорного моря - дарма хіба наші пращури його копали?

Ще й за забруднення нашого моря всяким лайном треба з них гроші зібрати... ібо нефіг тут шастать!
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21.04.2022 18:11 Ответить
Насыпте им еще, так как раз сейчас Boeing E-3A Sentry летает
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21.04.2022 18:16 Ответить
Не понял, только сегодня была передача, что наши дайвингисты обследуют корыто....
А уже там орки............

Кто брешет?
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21.04.2022 18:29 Ответить
а хто дозволив ******* знов там шастать ?
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21.04.2022 18:36 Ответить
ТАК ****** ПО НИМ ЕЩЁ РАЗОК !)
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21.04.2022 18:37 Ответить
Так, а шо його шукати? Він знаходиться по ізвєсному адрєсу...
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21.04.2022 19:11 Ответить
так может им поглубже занырнуть, там лучше видно...
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21.04.2022 19:23 Ответить
Було замінірувати там кругом
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21.04.2022 19:28 Ответить
Мабуть, руссоматроссо, коли тікали, не встигли унітази з гальюнів зняти. Тепер виправляють помилку, бо для них уніаз - то головний трофей.
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21.04.2022 19:46 Ответить
 
 