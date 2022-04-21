Черноморский флот РФ проводит поисковые работы на месте затопления крейсера "Москва", - ОК "Південь". ВИДЕО

В северо-западной части Черного моря, где затонул с частью команды вражеский крейсер "Москва", россияне приступили к поисковым работам. Ведут также воздушную разведку побережья, угроза ракетных ударов сохраняется.

Об этом сообщает представитель оперативного командования "Південь" Владислав Назаров в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"В Черноморской операционной зоне сохраняется присутствие того же состава корабельной группировки противника. Продолжая блокировку судоходства, вражеский флот осуществляет разведку, перевозку грузов и поисковые мероприятия на месте затопления крейсера "Москва", - отметил Назаров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ракетный крейсер "Москва" шел захватывать Одессу - мать матроса

По его словам, сохраняется угроза ракетных ударов по территории Одесской и других областей.

Назаров подчеркнул, что населенные пункты Херсонщины и Николаевщины системно подвергаются артиллерийско-минометным обстрелам. Готовя "картинку для пропагандистского телевидения", враг продолжает коварную тактику обстрела тех населенных пунктов, где сам занял позиции, а обвинить пытаются Вооруженные силы Украины.

Накануне российские войска ударили по центру Николаева, поразив кассетными снарядами бизнес-центр, музыкальное училище, жилые кварталы. К сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Подразделения ВСУ в течение ночи нанесли 7 точных ударов по вражеским позициям, потери врага уточняются.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рашисты обстреляли больницу в Баштанке Николаевской области, - ОВА. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полковник Назаров призвал жителей соблюдать меры безопасности, а также проявлять бдительность и взвешенность в восприятии информации и верить в победу Украины.