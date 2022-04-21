Черноморский флот РФ проводит поисковые работы на месте затопления крейсера "Москва", - ОК "Південь". ВИДЕО
В северо-западной части Черного моря, где затонул с частью команды вражеский крейсер "Москва", россияне приступили к поисковым работам. Ведут также воздушную разведку побережья, угроза ракетных ударов сохраняется.
Об этом сообщает представитель оперативного командования "Південь" Владислав Назаров в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"В Черноморской операционной зоне сохраняется присутствие того же состава корабельной группировки противника. Продолжая блокировку судоходства, вражеский флот осуществляет разведку, перевозку грузов и поисковые мероприятия на месте затопления крейсера "Москва", - отметил Назаров.
По его словам, сохраняется угроза ракетных ударов по территории Одесской и других областей.
Назаров подчеркнул, что населенные пункты Херсонщины и Николаевщины системно подвергаются артиллерийско-минометным обстрелам. Готовя "картинку для пропагандистского телевидения", враг продолжает коварную тактику обстрела тех населенных пунктов, где сам занял позиции, а обвинить пытаются Вооруженные силы Украины.
Накануне российские войска ударили по центру Николаева, поразив кассетными снарядами бизнес-центр, музыкальное училище, жилые кварталы. К сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения.
Подразделения ВСУ в течение ночи нанесли 7 точных ударов по вражеским позициям, потери врага уточняются.
Полковник Назаров призвал жителей соблюдать меры безопасности, а также проявлять бдительность и взвешенность в восприятии информации и верить в победу Украины.
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****** по ни нужно, шоб не шастали.....
Але чомусь маємо тільки ті зразки, що підготували ще за Пороха.
Украинцы не давайте им это делать! Запускайте гарпуны!
А еще лучше скажите что дадим поднять чем им нужно если оставят Мариуполь. Или гражданских отпустят.
Сам Бог шлет такой шанс!
Нептуном іх запzдрчу
Першим 100 покупцям - акція - безкоштовний дзвінок путЕну
Наступним 200 - шоЙгу (чи не шо там йгу - Йлу від *****)
Запізнилим 300 - лаФФрову про зоопарк з лошадями Пржевальского.
Русський ваньюша ПиПеськов - на трубі атвецвениий.
Залишки "Москви" - це Українська культурна спадщина! Нех кацапам там лазити і винюхувати!
Останне місце приписки москальськіх корит повинно бути дно Чорного моря - дарма хіба наші пращури його копали?
Ще й за забруднення нашого моря всяким лайном треба з них гроші зібрати... ібо нефіг тут шастать!
А уже там орки............
Кто брешет?