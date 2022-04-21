Украинские воины уничтожили два вертолета оккупантов в Запорожской области: "Харитон, вот это мы въ#бали. Я не понял - второго Иванович въ#бал?" ВИДЕО
В Запорожской области украинским бойцам удалось одновременно уничтожить два вертолета оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись результата успешной атаки опубликована в соцсетях. Вертолеты были уничтожены при помощи переносных зенитных комплексов.
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Вот она:
https://www.youtube.com/watch?v=RxcQ9UiqjyA https://www.youtube.com/watch?v=RxcQ9UiqjyA
СЛАВА УКРАЇНІ!!!!!!!!!!
Здоров,я пацанам!!!!!!!!
і безмежна вдячність.
@_Fashington
·
https://twitter.com/_Fashington/status/1516885168220430336 18 ч
Скажите, а какая для улучшения урожайности должна быть плотность россиян на гектар?
на масквє хтось недопалок не туди кинув - і ага, вітпємо ще одного підводного човна.
тож нєє, їм захотілося по граблям побігати. вдвох. синхронно.
А наші хлопці просто золоті!
Удачі вам, любі.
Удачі натхнення та здоров"я!
Слава ЗСУ!
Героям слава!!!
"Івановичу"--- РЕСПЕКТ!!!
Українська нація---------НЕПЕРЕМОЖНА!!!