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Украинские воины уничтожили два вертолета оккупантов в Запорожской области: "Харитон, вот это мы въ#бали. Я не понял - второго Иванович въ#бал?" ВИДЕО

В Запорожской области украинским бойцам удалось одновременно уничтожить два вертолета оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись результата успешной атаки опубликована в соцсетях. Вертолеты были уничтожены при помощи переносных зенитных комплексов.

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также: Украинские бойцы уничтожили бронемашину оккупантов выстрелом из противотанкового гранатомета. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19358) уничтожение (7010) Запорожская область (3117) вертолёт (1106)


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Топ комментарии
+196
слава ивановичу )
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21.04.2022 18:23
+180
І Харітону
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21.04.2022 18:27
+107
Нормально в*бали )))
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21.04.2022 18:23
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слава ивановичу )
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21.04.2022 18:23 Ответить
І Харітону
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21.04.2022 18:27 Ответить
Харитон Иванович просто банда !!!! Слава Украине !!!
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21.04.2022 18:38 Ответить
Это вам не Зорян и Шкиряк. Это Харитон Иваныч.
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21.04.2022 19:21 Ответить
Харитон та Іванович, українці! Можливо вони збили кацапів Харітона та Іванича, але ймовірність мала
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21.04.2022 21:51 Ответить
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21.04.2022 18:47 Ответить
От молодці, браво!
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21.04.2022 18:23 Ответить
Нормально в*бали )))
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21.04.2022 18:23 Ответить
Падают как листья сегодня!) Слава Украине!!!
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21.04.2022 18:24 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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21.04.2022 19:01 Ответить
а шо за девайс на траве?
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21.04.2022 18:24 Ответить
пзрк "ігла"
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21.04.2022 18:25 Ответить
А може польський ПЗРК Перун?
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21.04.2022 18:47 Ответить
хз..., сам смотрел, так и не понял...
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21.04.2022 18:28 Ответить
ясно, що не Стінгер...
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21.04.2022 18:46 Ответить
пзрк иванович
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21.04.2022 18:50 Ответить
игла-1М
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21.04.2022 19:54 Ответить
Я думала,что девайсы на кухне только, а оно вот что еще...😂
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21.04.2022 18:48 Ответить
на 9-ой секунде чётко видно, что это наша украинская модификация "иглы" - "Игла-1М".
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21.04.2022 19:35 Ответить
так, це "Ігла 1м".
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21.04.2022 20:15 Ответить
Значить кацапів "голкою" вкололи😜
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22.04.2022 06:29 Ответить
это уже украинская модификация.
Вот она:

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21.04.2022 20:02 Ответить
Молодці. Отак їх і треба. І в хвіст, і в гриву.
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21.04.2022 18:24 Ответить
Добрий наступ! Так може до 9го москалі і закінчаться?
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21.04.2022 18:24 Ответить
Обычный разговор Украинских Козаков. Просто приятно слушать. Красавцы.
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21.04.2022 18:26 Ответить
Харитон+Іванич=солодка парочка...
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21.04.2022 18:27 Ответить
Хозяйские парни - сделали работу, закурили и стали поговорить кто, как и когда завалил вредителей.
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21.04.2022 18:28 Ответить
Дай Бог Вам Здоровля Захисники!Дякую
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21.04.2022 18:28 Ответить
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21.04.2022 18:28 Ответить
Це Харитон чи Іванович?
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22.04.2022 06:30 Ответить
класна ху..ня, братуха. давай ще )
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21.04.2022 18:28 Ответить
Марлейн Маас виконала гімн Січових Стрільців.https://www.youtube.com/watch?v=RxcQ9UiqjyA
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21.04.2022 18:29 Ответить
кликабельная ссылка...
https://www.youtube.com/watch?v=RxcQ9UiqjyA https://www.youtube.com/watch?v=RxcQ9UiqjyA

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21.04.2022 19:13 Ответить
ОГО!!!! ПО ЛЮБОМУ ЛЬОТЧИКАМ ШНУРІВКИ НА МЕШТАХ РОЗВ'ЯЗАЛИСЯ В ПОВІТРІ. СЛАВА УКРАЇНСЬКИМ ВОЇНАМ!!!СЛАВА НАРОДУ УКРАЇНИ!!!VIVA UCRANIA!!!
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21.04.2022 18:29 Ответить
побільше такої ненормативної лексики.
СЛАВА УКРАЇНІ!!!!!!!!!!
Здоров,я пацанам!!!!!!!!
і безмежна вдячність.
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21.04.2022 18:32 Ответить
Справно хлопці працюють, добрі господарі! Дай Вам Бог здоров"я!
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21.04.2022 18:33 Ответить
Вашингтонский Обком

@_Fashington

·
https://twitter.com/_Fashington/status/1516885168220430336 18 ч

Скажите, а какая для улучшения урожайности должна быть плотность россиян на гектар?
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21.04.2022 18:34 Ответить
Не треба нам таких добрив !!! Хочете сказом заразитися ??
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21.04.2022 18:39 Ответить
попелом можна))))
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21.04.2022 21:08 Ответить
Чим більше тим і краще.
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21.04.2022 18:44 Ответить
Такі прості,але знайдіть мені крутіших у світі?
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21.04.2022 18:35 Ответить
Це пісня, а ненормативна лексика.
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21.04.2022 18:36 Ответить
Нормально з Харитоном і Іваничем кацапні накосили! Лайкос!
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21.04.2022 18:36 Ответить
ви не розумієте! Ета прєвасходства рузгих в воздухе!! которое ни имеет АНАЛогов!
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21.04.2022 18:37 Ответить
аналоГовнет
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21.04.2022 18:58 Ответить
та нормальна уйня малята! )))) молодці !!
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21.04.2022 18:37 Ответить
Ани были тяжелей воздуха...
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21.04.2022 18:42 Ответить
Буде що дітям і онукам розказать. Звитяжці.
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21.04.2022 18:47 Ответить
нда..там даже нашим наверно опасно летать!)))
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21.04.2022 18:48 Ответить
от тупі кацапи, казали ж їм, не пали в гелікоптері.
на масквє хтось недопалок не туди кинув - і ага, вітпємо ще одного підводного човна.

тож нєє, їм захотілося по граблям побігати. вдвох. синхронно.

А наші хлопці просто золоті!
Удачі вам, любі.
Удачі натхнення та здоров"я!
Слава ЗСУ!
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21.04.2022 18:52 Ответить
рабсіськоє прєвосходство в воздухє
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21.04.2022 18:53 Ответить
А **** вы кацапы хотели ,полезли вы твари в Украину и пыхтеть за это придётся по полной ...Харитон просто красава да и корефан его не промах ..
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21.04.2022 18:56 Ответить
Вы все врете! Патерь нет! Это провокация! Биндеры в поле шины подожгли!
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21.04.2022 18:57 Ответить
На шо ці смєртнікі наділялися літаючи у Запорізькій області?!
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21.04.2022 19:00 Ответить
У Іванича, мабуть, х___й як ПЗРК!))) Що в___бав так в___бав!))) Добре, дядьку!!!
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21.04.2022 19:01 Ответить
шо ви хлопці не кажить, а чистий четвер, є чистий четвер....хай тепер орки очистяця в пеклі!
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21.04.2022 19:01 Ответить
Mozet odnim vytrelom dvux kacapskix vertalioti podbil Tut otlycnaja rabota
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21.04.2022 19:03 Ответить
«Я думав, я знаю, що таке хоробрість, але потім побачив Україну»: напис в США

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21.04.2022 19:06 Ответить
Добре шо навики є до цього діла
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21.04.2022 19:11 Ответить
Отныне слово «кацап» для нас самое страшное проклятие. Отныне слово «кацап» разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты не убьёшь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмёт твоих близких и будет мучить их в своей окаянной России. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинку... Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха-мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей! Слава ЗСУ . Це твір Еренбурга *Убей немца* 1942 р, я поміняв *немца* на *кацапа*, як це актуально сьогодні.
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21.04.2022 19:21 Ответить
Треба марку випустити: Як Харитон з Івановичом,на трембітах гімн України грали,що два кацапські вертольоти,просто впали.
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21.04.2022 19:23 Ответить
долетались твари, какие вы хлопцы молодцы.
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21.04.2022 19:24 Ответить
Ого! Красиво, курва, димлять!
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21.04.2022 19:26 Ответить
Смерть российским оккупантам!!!
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21.04.2022 19:28 Ответить
Нехай щастить...
Героям слава!!!
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21.04.2022 19:30 Ответить
Герої!Найкращі!Ми переможемо!
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21.04.2022 19:34 Ответить
Це ж в тих вертушках яка начинка була: БК, штук 3 вАділи, в може ще і дісантнікі😉🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦 Гарний врожай! ДЯКУЄМО!
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21.04.2022 19:43 Ответить
День продовжується: у соцмережах з'явилось відео, як "приземлили" парашкінській мі-8!
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21.04.2022 19:52 Ответить
"Дракони таки зараз катастрофічно поменшали..."
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21.04.2022 19:53 Ответить
РОССИЯНАМ УЖЕ НЕТ МЕСТА НА ЗЕМЛЕ !!!
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21.04.2022 19:59 Ответить
Слава харитониванычу!
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21.04.2022 20:26 Ответить
Харитон---- КРАСАВЧИК!!!
"Івановичу"--- РЕСПЕКТ!!!

Українська нація---------НЕПЕРЕМОЖНА!!!
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21.04.2022 20:27 Ответить
Что может быть луче чем под вечир ********* 2 москальких гвинтокрила з мьясом всередени? Заздрю Ивановичу й Харитону!
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21.04.2022 20:40 Ответить
Да никто не в*****, они оба курили за штурвалом!
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21.04.2022 20:44 Ответить
бамбук
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26.04.2022 21:11 Ответить
Perfetto La Russia cadrà
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21.04.2022 21:31 Ответить
Наступну версію українського ПЗРК тре назвати " ХАРИТОН"
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21.04.2022 22:09 Ответить
 
 