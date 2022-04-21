Мобилизированные с оккупированных территорий говорят, что россияне относятся к ним, как к рабам, и сдаются в плен, - СБУ. ВИДЕО

Мобилизированные в так называемых Л/ДНР мужчины считают себя "рабами" российских оккупантов и рады попасть в украинский плен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает СБУ в телеграм-канале.

В сообщении отмечается: "На новой записи СБУ – рассказ еще одного пленника так называемой "ДНР".

"Мы как рабы для России. Копаем для них окопы, подбираем за ними объедки…" – говорит мужчина.

Его насильственно мобилизовали и привезли в расположение российских войск под Сумами. Российские офицеры использовали их для устройства окопов, а в свободное время "воспитывали" по всем законам дедовщины.

"Когда мы были в лесу, ему (прим: росийскому командиру) не понравилось, что все пошли ужинать. Он одного парня толкнул и начал возле головы стрелять. А другого нашел, так взял двоих человек, сказал чтобы его закапывали. Раздел, закопал по шею в окоп и начал стрелять возле головы. Было видно, что наши жизни для них ничего не стоят", - резюмирует он.

В плену мужчина сохранил жизнь и спасся от травли "асвабадителей". Хотя за свое участие в этой войне ему еще предстоит ответить.

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