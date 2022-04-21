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Новости Видео Агрессия России против Украины Война
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Мобилизированные с оккупированных территорий говорят, что россияне относятся к ним, как к рабам, и сдаются в плен, - СБУ. ВИДЕО

Мобилизированные в так называемых Л/ДНР мужчины считают себя "рабами" российских оккупантов и рады попасть в украинский плен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает СБУ в телеграм-канале.

В сообщении отмечается: "На новой записи СБУ – рассказ еще одного пленника так называемой "ДНР".

"Мы как рабы для России. Копаем для них окопы, подбираем за ними объедки…" – говорит мужчина.

Его насильственно мобилизовали и привезли в расположение российских войск под Сумами. Российские офицеры использовали их для устройства окопов, а в свободное время "воспитывали" по всем законам дедовщины.

"Когда мы были в лесу, ему (прим: росийскому командиру) не понравилось, что все пошли ужинать. Он одного парня толкнул и начал возле головы стрелять. А другого нашел, так взял двоих человек, сказал чтобы его закапывали. Раздел, закопал по шею в окоп и начал стрелять возле головы. Было видно, что наши жизни для них ничего не стоят", - резюмирует он.

В плену мужчина сохранил жизнь и спасся от травли "асвабадителей". Хотя за свое участие в этой войне ему еще предстоит ответить.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты продолжают силовую мобилизацию в "Л/ДНР": мужчин ловят на улицах, забирают с работы, вытаскивают из квартир и просто снимают с автобусов. ВИДЕО

мобилизация (2777) ОРДЛО (246)


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Топ комментарии
+26
а 2014 забули ???
расея спасі, памагі, путин наш президент
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21.04.2022 19:18
+26
- Ви згадали, що разом з російськими окупантами воюють терористи з псевдореспублік. Чи попадають вони в полон?

- Звичайно, але вони мене не цікавлять, як люди, вони просто - сміття. Я запитую в них: "Ви жили в Україні, у вас все було добре. Що спонукало вас воювати проти колишніх співвітчизників? Вони відповідають: "Так, в нас все було добре, а потім ви стали бандерцівцями".

Що говорити з такими людьми? В мене три вищі освіти, в чому я можу переконати ось це зомбоване, малорозвинене сміття, яке вважає, що ми їмо людей?(с) Зі свіжого інтерв'ю українського військового, що воює на Донбасі, кореспонденту Цензор.нет
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21.04.2022 19:29
+25
а рабам свобода не потрібна...
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21.04.2022 19:15
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а рабам свобода не потрібна...
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21.04.2022 19:15 Ответить
Ну сейчас на окупированом юге точно так же насильно мобилизуют и будут на подсобных держать , к оружию и близко не подпустят , расскажи про рабов им
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21.04.2022 19:30 Ответить
А хтось на Херсонщині кидався під наші танки і кричав пуцін ввєді войска? Хоч один такий був?
Ну то і не треба порівнювати.
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21.04.2022 20:35 Ответить
Херсонцы поднимают боевой дух. показывают всей стране что за Правое дело!! и это очень важно! что б как только наши найнут..., что б ударить Яневтика по руках. чттоб не ставил палки в колеса!!
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22.04.2022 19:10 Ответить
Парламенты Эстонии и Латвии первыми в мире признали геноцидом действия России в Украине

В заявлении, опубликованном (https://www.riigikogu.ee/istungi-ulevaated/riigikogu-vottis-vastu-avalduse-venemaa-sojakuritegudest-ja-genotsiidist-ukrainas/) на сайте Рийгикогу (парламента) Эстонии, говорится, что Россия «совершила акты геноцида в отношении мирного населения, в том числе в городах Буча, Бородянка, Гостомель, Ирпень и Мариуполь, а также во многих других населенных пунктах Украины.
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21.04.2022 19:18 Ответить
а 2014 забули ???
расея спасі, памагі, путин наш президент
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21.04.2022 19:18 Ответить
Ой лишенько, бідненькі. росіяни, і в рабство? та що ж коїться, людоньки, провокакція
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21.04.2022 19:18 Ответить
убить тварюк
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21.04.2022 19:19 Ответить
Синтаксис речення вражає...... але .....смерть рашистам!
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21.04.2022 19:20 Ответить
Как говорят в Украине не хотели булку с маслом то цоците куй с горчицей. Нехрен было в 14 году под Украинские танки ложиться и кричать путин помоги.
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21.04.2022 19:20 Ответить
Таки да.
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21.04.2022 19:30 Ответить
Навіть московити зрозуміли що дамбасня раби.
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21.04.2022 19:23 Ответить
а вы что хотели, обратная сторона пенсии
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21.04.2022 19:24 Ответить
- Ви згадали, що разом з російськими окупантами воюють терористи з псевдореспублік. Чи попадають вони в полон?

- Звичайно, але вони мене не цікавлять, як люди, вони просто - сміття. Я запитую в них: "Ви жили в Україні, у вас все було добре. Що спонукало вас воювати проти колишніх співвітчизників? Вони відповідають: "Так, в нас все було добре, а потім ви стали бандерцівцями".

Що говорити з такими людьми? В мене три вищі освіти, в чому я можу переконати ось це зомбоване, малорозвинене сміття, яке вважає, що ми їмо людей?(с) Зі свіжого інтерв'ю українського військового, що воює на Донбасі, кореспонденту Цензор.нет
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21.04.2022 19:29 Ответить
Нова методичка... ,на бутилку
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21.04.2022 19:30 Ответить
На те і заслуговують!
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21.04.2022 19:38 Ответить
пох на них.
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21.04.2022 19:40 Ответить
Эти "рабы" особенно зверствуют на окупированных териториях.Не обманывайтесь относительно них,и не жалейте.
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21.04.2022 19:41 Ответить
ТАКІ «РАБИ» ВЧОРА ПІД ПОПАСНОЮ НАШИХ ПОЛОНЕНИХ РОЗСТРІЛЯЛИ... ВСІ ЦІ ВКИДИ ПРО БІДНИХ ЛУГАНДОНІВ НЕ ВИПАДКОВІ: НАМ ВЖЕ СКОРО ПРЯМИМ ТЕКСТОМ ПОВІДОМЛЯТЬ,ЩО ЦЕ ВСЕ «НАШЕЛЮДІ»,ЯКЩО РАПТОМ ХТОСЬ ЗАБУВ.
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21.04.2022 19:46 Ответить
Гірше за раба лише тупий і брехливий раб.
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21.04.2022 19:48 Ответить
Який вважає себе найбільш хитровивернутим.
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21.04.2022 20:49 Ответить
Ха! А боялися бути рабами бандерівців
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21.04.2022 20:19 Ответить
Цим мешканцям лугандону йще 2014 році варто було б зрозуміти , що народженний вільним українцем ти ніколи не станешь масковитом . Навіть мовлення у тебе буде на їх мові "хАхляцькає" .
Й звички залишаться в тебе як у вільної людини ...
Це вже багато крисчан зрозуміли , хоча й вони більш для московитів "свої" . В ви для кацапьордів найнизчий сорт ... Справжній московит навіть мовить інакше й якшо йому щось не подобається (й таке трапляється) то воно все одно буде завжди "шукати правди" у ***** й буде скаржитися на місцевих тому ж ***** .
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21.04.2022 20:55 Ответить
Они и есть рабы. Бандиты лнр+днр на оккупированных территориях зверствуют, гоняются за патриотами, им помогает вата местная. Но в плену они плачут.
Это ошибка им верить.

"Униженный человек всегда будет пытаться унизить других, тем самым компенсируя собственную униженность.
То, что российские войска творили у нас... Первоначально это было странно, мы все же жили в одной стране когда-то...
Первоначально мы воспринимали их как "срочников, мальчишек". Так вот, эти "срочники-мальчишки" наносили больший урон. Зачистки, расстрелы мирных колон, мародерство, насилие, грабеж. Все это творили эти "мальчишки", о которых так любят вспоминать солдатские матери. Попав в плен, они вели себя так же, как у вас. Попав в плен, они вызывали жалость. А теперь я понимаю, что их нельзя было жалеть. Потому что когда мы их отпускали, они возвращались. Умудренные опытом, еще более жестокими.
То, что я сейчас вижу на экранах, - все эти преступления, мы это прошли. Это для меня не ново. Как не ново для любого чеченца. Как не ново это для жителей Грузии, которые подверглись таким же актам варварства и вандализма. "
Племянник Джохара Дудаева, представитель Чеченской Республики Ичкерия во Франции Муса ******
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21.04.2022 21:09 Ответить
Не просто раби, а добровільні раби, які самі звали руцкій мірь
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21.04.2022 22:00 Ответить
Придурков даунбаских жалеть нельзя, они молчаливые соавторы хутина в этой войне. Давать приличный срок и на завалы в самые опасные места. Бригадирами поставить беспредельщиков с обычных зон. Раб на большее и не годен. Если нормально кормить и давать пачку сигарет будут отлично работать под чутким присмотром блатных . Многие и домой не захотят
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21.04.2022 22:04 Ответить
 
 