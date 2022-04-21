Великобритания и США нас не бросят. День 57. БЕЗ ЦЕНЗУРЫ вживую на Цензор.НЕТ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
57-й день Народной войны.
Россия начала обстреливать сама себя для еще большего нагнетания антиукраинской истерии. Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич снова устраивают антипанический стрим, где отделят правду от манипуляций.
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22:07
«Мы не знаем, как долго продлится эта война, но когда мы приближаемся к двухмесячному пределу, вот что мы знаем: Путину не удалось достичь своих грандиозных амбиций на поле боя. После недель обстрела Киева - Киев все еще стоит. Президент Зеленский и его демократически избранное правительство все еще остаются у власти». Об этом в ходе своего выступления заявил президент США Джо Байден, передает CNN.
По его словам, Вооруженные Силы Украины, «к которым присоединились многие храбрые украинские мирные жители», сорвали завоевание страны Россией.
«С первого дня они были подкреплены неустанными снабжениями оружия, боеприпасов, брони, разведки от народов свободного мира во главе с нами, Соединенными Штатами», - отметил Байден.
Не забарились і наслдки після цього візиту.
"Президента Евросовета Шарль Мишель признал, что Евросоюз согласился закупать тяжелое оружие для https://glavred.info/ukraine/ermak-rasskazal-o-srokah-ekonomicheskogo-sokrusheniya-rossii-10363898.html бесплатной передачи Украине ."