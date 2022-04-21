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Великобритания и США нас не бросят. День 57. БЕЗ ЦЕНЗУРЫ вживую на Цензор.НЕТ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

57-й день Народной войны.

Россия начала обстреливать сама себя для еще большего нагнетания антиукраинской истерии. Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич снова устраивают антипанический стрим, где отделят правду от манипуляций.

Автор: 

Данилюк-Ярмолаева Марина (356) Буткевич Богдан (433)


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Доброго вечора, найкращі побажання із Сміли, де самі погані дороги країни(були)
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21.04.2022 21:04 Ответить
Спасибо всем кто с Украиной в борьбе с кремлевским дьяволом.Ваша помощь ни когда не забудется.
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21.04.2022 21:06 Ответить
Подавиться ботокса наволоч Україною.

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21.04.2022 21:17 Ответить
Байден: «Путину никогда не удастся оккупировать всю Украину»

22:07

«Мы не знаем, как долго продлится эта война, но когда мы приближаемся к двухмесячному пределу, вот что мы знаем: Путину не удалось достичь своих грандиозных амбиций на поле боя. После недель обстрела Киева - Киев все еще стоит. Президент Зеленский и его демократически избранное правительство все еще остаются у власти». Об этом в ходе своего выступления заявил президент США Джо Байден, передает CNN.

По его словам, Вооруженные Силы Украины, «к которым присоединились многие храбрые украинские мирные жители», сорвали завоевание страны Россией.

«С первого дня они были подкреплены неустанными снабжениями оружия, боеприпасов, брони, разведки от народов свободного мира во главе с нами, Соединенными Штатами», - отметил Байден.
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21.04.2022 21:17 Ответить
Брити для України - дійсно справжні брати.

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21.04.2022 21:22 Ответить
Щиро дякуємо Шарлю Мішелю, який нещодавна відвідав Київ.

Не забарились і наслдки після цього візиту.

"Президента Евросовета Шарль Мишель признал, что Евросоюз согласился закупать тяжелое оружие для https://glavred.info/ukraine/ermak-rasskazal-o-srokah-ekonomicheskogo-sokrusheniya-rossii-10363898.html бесплатной передачи Украине ."
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21.04.2022 21:27 Ответить
 
 