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Потопленный российский крейсер "Москва" стал собственностью Украины и музейным экспонатом № 2064, - Минобороны. ВИДЕО

Уничтоженный украинскими военными ракетный крейсер "Москва", являвшийся флагманом российского Черноморского флота, стал собственностью Украины – зарегистрирован под номером 2064 в реестре подводного культурного наследия.

Об этом сообщает Минобороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Ракетный крейсер "Москва" был флагманом российского флота, а стал номером 2064 в реестре подводного культурного наследия Украины! В 80 милях от Одессы, знаменитым крейсером и наиболее затонувшим объектом дна Черного моря можно будет любоваться, особенно не погружаясь! Согласно Конвенции ЮНЕСКО, все следы человеческой деятельности на дне Черного моря, в пределах экономической деятельности нашего государства являются собственностью Украины!" – говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Черноморский флот РФ проводит поисковые работы на месте затопления крейсера "Москва", - ОК "Південь". ВИДЕО

Автор: 

крейсер (98) Черноморский флот РФ (1561) ЮНЕСКО (213) Черное море (1485)


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Топ комментарии
+57
Чонгар пройти було неможливо!!!!!!!

Багато хто з профі говорив, що вихід орків з Криму в принципі неможливий.

Захісні протитанкові споруди та

перешийки перекривалися підривом мостів, а скупчення противника реактивною і звичайною артилерією. Орків перекрутили б там у фарш, як на м'ясорубці.

Мости були ретельно підготовлені до підриву, система управління було ДУБЛЬОВАНА, відпрацьовувались варіанти боротьби з десантами та диверсійними групами, які можуть намагатись захопити мости.

Постійно перевірялась справність і наявність вибухівки. Так було до певного часу.

По факту орки пройшли перешейки, як на параді і о 9:20 ранку були вже в Херсоні.

Чому так сталося? Чому так спокійно зайшли на беззбройнний південь?

У мешканців Херсонщини, Маріуполя, Мелітополя викликає злість, що ці питання ніхто не піднімає окрім них та журналістів. Влада та державні органи мовчать.

Але ж питання ставити треба. Саме тим, що ставимо запитання владі і шукаємо відповіді, ми й відрізняємось від росіян.

"Всі поля біля КПВВ Чаплинка раніше були заміновані, але зранку танки там пройшли як на параді....жодна міна не взірвалась"

"В мене родичі там. Я хочу знати, як можна було просрати кордон з Кримом, це ж вузька смужка, там можна було їх, як капусту порубати!" - пишуть люди в мережі.

За мости всі люди просто кричать, що вони мали бути підірвані.

Що відбулося?

У 2020 році почалося будівництво на перешийку.

"Держава спільно з компанією Socar до кінця року відкриє на Чонгарі великий хаб - центр надання адміністративних послуг, зона відпочинку та інші дуже важливі об'єкти", - сказав Зеленський 26.02.2020 р.

За 10 днів до війни, 14 лютого на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак" розпочали курсувати шатли від пункту пропуску до адмінмежі.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Цитата

"23 листопада 2021 року пообіцяла, що впродовж трьох місяців команда Мінреінтеграції запустить шатли на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак": від пункту пропуску до адмінмежі.

Сьогодні шатли поїхали. Завдання виконано. На тиждень раніше дедлайна"

За день до війни 23.02. 2022 року, провозахісна організація "КримSOS" розповіла, що на "Каланчаке" стало чище. "Из-за угрози обострения военного конфликта все путишествия откладываються". "Нам также рассказывали, что на оккупированной территории Крыма в направлении украинского КПВВ стягивают тяжелую военную технику. Это тоже не добавляет положительного настроя для поездок», - розповіла представниця організації.

Протитанкові укріплення? Заміновані поля і мости кажете? Путішествія..!

Вистачило яких двох років, щоб зламати всю систему захисту й здати неозброєний південь України. Здати путіну все, про що він мріяв за один день - вода в Крим, сухопутній зв'язок лугандонії з Кримом... За один день!!!

Не було б блокади Маріуполя і смертей тисяч мирних жителів, яких хоронять у братських могилах. Чи це вже не надзвичайно великі втрати і руйнування ????

Всі знали що буде війна, але навіть жителів Маріуполя, особливо жінок з дітьми, інвалідів не евакуювали.

.....Кому поставити питання? Хто знає відповідь ???
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22.04.2022 09:29
+27
Питання до найвеличнішого нікчеми.
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22.04.2022 09:40
+24
А чи буде перемога якщо не ставити питання?..
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22.04.2022 09:50
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22.04.2022 09:08 Ответить
Ну...
Поки що, окупанти спокійно там швеньдяють і, як за звичай, крадуть експонати.
А музейні наглядачі їх не ганяють.
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22.04.2022 09:10 Ответить
Марадьори, називаєтся
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22.04.2022 09:18 Ответить
Ну...

Поки що, окупанти спокійно там швеньдяють і, як за звичай, крадуть експонати.

А музейні наглядачі їх не ганяють.

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22.04.2022 09:11 Ответить
🤣
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22.04.2022 09:49 Ответить
После войны можно будет снять прекрасный исторический фильм с привлечением самых лучших голливудских продюсеров. Что-то вроде классической "Тора! Тора! Тора!". И под эту сурдинку можем на бис потопить еще одного "Атланта", того, который стоит сейчас в Николаеве . Редкая удача)
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22.04.2022 09:13 Ответить
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?__cft__[0]=AZXsxf1Y_OpIHPn7jwoIXWPcVU8OIwDH0Gn-Dm7loMLdfeuCw1lGCWowsdQ4kjcceO4USDrTnmo4agA3o3fq17q-eoC_aKCEXjDZzU5xjjOBTy3AUzbBcPjStNfCa4Xhj1FSPCmFVIQaZ85eaJ-IPHZErFSNayhRanszRN33vON-Cw&__tn__=-UC%2CP-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)

https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/pfbid0xBLQTexRBoi5TGZaSkz2VwbzEPu4oEd6TCdFSm2RH9azu5EWiB7FQ6RjQkXbjhi9l?__cft__[0]=AZXsxf1Y_OpIHPn7jwoIXWPcVU8OIwDH0Gn-Dm7loMLdfeuCw1lGCWowsdQ4kjcceO4USDrTnmo4agA3o3fq17q-eoC_aKCEXjDZzU5xjjOBTy3AUzbBcPjStNfCa4Xhj1FSPCmFVIQaZ85eaJ-IPHZErFSNayhRanszRN33vON-Cw&__tn__=%2CO%2CP-R 48 мин. ·

Вибачте, несила не поділитись.

"Дым от горящего НИИ закрыл пеленой центральную часть города..."
"Тьма, пришедшая с моря, накрьіла ненавидимьій прокуратором город..."

Вгадайте - де тут провінційний газетяр, а де "вєлікій пісатєль"?

(А новина, як розумію, не так щоб несподівана: це в них усе той самий крейсер "Москва" все ніяк не догорить, не інакше як, цим разом, з усією документацією по "модернізації")), - ну що ж, з Богом, Парасю, хай вам там гарно гориться!)
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22.04.2022 11:36 Ответить
Жарт, але москальські пердаки рве. Вони ще будуть його підіймати, бо там секретні накази
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22.04.2022 09:14 Ответить
80 км від Одеси.
Цікаво, а чи можна "Вільхою" по кораблям пуляти?
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22.04.2022 09:44 Ответить
Наше легендарне ЗСУ може ВСЕ!!!
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22.04.2022 09:50 Ответить
80 миль или почти 129 км
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22.04.2022 10:08 Ответить
нужно дождаться пока кацапы притянут туда вышки бойка (которые тоже наши) и закрыть этот участок моря, чтоб они не смогли мародерствовать либо украсть нашу собственность.
особо упоротые корабли должны дополнительно пополнить экспозицию подводного музея.
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22.04.2022 09:15 Ответить
Для тих хто подивився відео: щось про "Ізумруд" не було ніякої інформації, чекаємо
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22.04.2022 09:18 Ответить
Немного ядерний ну да ладно нам не привыкать после Чорнобиля
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22.04.2022 09:22 Ответить
щас русозвери пару водолазов своих утопят, затеют неудачный подьем и успокоятся. Все идет у тому, что подводных музейных экспонатов к концу войны будет намного больше.
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22.04.2022 09:25 Ответить
Чонгар пройти було неможливо!!!!!!!

Багато хто з профі говорив, що вихід орків з Криму в принципі неможливий.

Захісні протитанкові споруди та

перешийки перекривалися підривом мостів, а скупчення противника реактивною і звичайною артилерією. Орків перекрутили б там у фарш, як на м'ясорубці.

Мости були ретельно підготовлені до підриву, система управління було ДУБЛЬОВАНА, відпрацьовувались варіанти боротьби з десантами та диверсійними групами, які можуть намагатись захопити мости.

Постійно перевірялась справність і наявність вибухівки. Так було до певного часу.

По факту орки пройшли перешейки, як на параді і о 9:20 ранку були вже в Херсоні.

Чому так сталося? Чому так спокійно зайшли на беззбройнний південь?

У мешканців Херсонщини, Маріуполя, Мелітополя викликає злість, що ці питання ніхто не піднімає окрім них та журналістів. Влада та державні органи мовчать.

Але ж питання ставити треба. Саме тим, що ставимо запитання владі і шукаємо відповіді, ми й відрізняємось від росіян.

"Всі поля біля КПВВ Чаплинка раніше були заміновані, але зранку танки там пройшли як на параді....жодна міна не взірвалась"

"В мене родичі там. Я хочу знати, як можна було просрати кордон з Кримом, це ж вузька смужка, там можна було їх, як капусту порубати!" - пишуть люди в мережі.

За мости всі люди просто кричать, що вони мали бути підірвані.

Що відбулося?

У 2020 році почалося будівництво на перешийку.

"Держава спільно з компанією Socar до кінця року відкриє на Чонгарі великий хаб - центр надання адміністративних послуг, зона відпочинку та інші дуже важливі об'єкти", - сказав Зеленський 26.02.2020 р.

За 10 днів до війни, 14 лютого на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак" розпочали курсувати шатли від пункту пропуску до адмінмежі.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Цитата

"23 листопада 2021 року пообіцяла, що впродовж трьох місяців команда Мінреінтеграції запустить шатли на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак": від пункту пропуску до адмінмежі.

Сьогодні шатли поїхали. Завдання виконано. На тиждень раніше дедлайна"

За день до війни 23.02. 2022 року, провозахісна організація "КримSOS" розповіла, що на "Каланчаке" стало чище. "Из-за угрози обострения военного конфликта все путишествия откладываються". "Нам также рассказывали, что на оккупированной территории Крыма в направлении украинского КПВВ стягивают тяжелую военную технику. Это тоже не добавляет положительного настроя для поездок», - розповіла представниця організації.

Протитанкові укріплення? Заміновані поля і мости кажете? Путішествія..!

Вистачило яких двох років, щоб зламати всю систему захисту й здати неозброєний південь України. Здати путіну все, про що він мріяв за один день - вода в Крим, сухопутній зв'язок лугандонії з Кримом... За один день!!!

Не було б блокади Маріуполя і смертей тисяч мирних жителів, яких хоронять у братських могилах. Чи це вже не надзвичайно великі втрати і руйнування ????

Всі знали що буде війна, але навіть жителів Маріуполя, особливо жінок з дітьми, інвалідів не евакуювали.

.....Кому поставити питання? Хто знає відповідь ???
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22.04.2022 09:29 Ответить
Інтриги, батєнька - інтриги.
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22.04.2022 09:36 Ответить
Питання до найвеличнішого нікчеми.
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22.04.2022 09:40 Ответить
Ці, і багато інших питань, будемо ставити після перемоги. Зараз вони не на часі.
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22.04.2022 09:44 Ответить
А чи буде перемога якщо не ставити питання?..
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22.04.2022 09:50 Ответить
, тебя ,, петушара,, забыли спросить ... провокатор ты ,, дырявый,,....
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22.04.2022 10:55 Ответить
А по факту, дупа репнута у тебе, ти, зебілоїд, ще з люті відсмокчи
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22.04.2022 11:24 Ответить
, в аду тебе гореть ... возле Путлера и Гитлера ... да и рядышком с твоим дедом - полицаем , которого партизаны возле сильрады повесили ...
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22.04.2022 11:30 Ответить
Перемога буде!!! Якщо сумніваєшся, то відійди в сторону і не заважай. Краще помовч.
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22.04.2022 12:12 Ответить
будеш ставить? также как "будем выхадiть еслi он будет ***** на майдан"? ты уже выходил ставитель вопросов?
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22.04.2022 10:01 Ответить
"не на часі" ?!?!
Виявляти відвертих зрадників дуже навіть НА ЧАСІ під час війни !
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22.04.2022 15:03 Ответить
Довгі роки будемо чекати відповіді,як і на питання: хто здав Крим у 2014 му? Можна на пастора все валити,а можливо,так і є.Три богатиря тоді-то не влада була...
Але хтось знає деталі.І про ці події теж.Чекатимемо,що будуть люди які деталі оприлюднять.Але доказів не буде: такі прикази віддаються усно.
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22.04.2022 09:49 Ответить
клоун готовился к шашлыкам,а не к войне
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22.04.2022 09:51 Ответить
Створюйте петицію!!! Народ підпише!!!
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22.04.2022 09:52 Ответить
Створюйте петицію! Народ підпише!
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22.04.2022 09:53 Ответить
"НЄ НА ЧАСЄ" (с)
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22.04.2022 09:59 Ответить
Так шо пуцин не напав? ***** до Киева не доходило? Или вам это не интересно потомушо зрада зелёная всьо? А вот интересно нах в Геническе мост взрывали?
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22.04.2022 10:08 Ответить
Питання гарне. Але цих питань багато і є питання більш серйозніших ніж це. Їх треба ставити. БУДЕ. Але не зараз. Зараз треба, якщо ти будь-якою зброєю гарно володієш, то брати її в руки і йти нищити ворога. От коли я читаю про "багато хто з профі" то для мене це смердить диванними експертами. То пропоную таким свій язик у поки що знаєте куди встромити і помовчати зараз. Бо зараз війна. Треба воювати.
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22.04.2022 12:04 Ответить
Негайно потрібно дістати ринду і корабельний паспорт поки чорні дайвери не стирили.
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22.04.2022 09:30 Ответить
Почему бы не пополнить подводный музей другими экспонатами? Только представьте: "Музей морского флота выгребной ямы-404" - звучит?
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22.04.2022 09:36 Ответить
Ахххахахах! Браво ЗСУ! Тролінг супер!!!
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22.04.2022 09:41 Ответить
жаль что под водой, а то я бы насрал на Москву
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22.04.2022 09:52 Ответить
не выйдет ,, насрать,,,))) обоссали то славно её ... , и ,,... она утАнула,,)))) ,, опустили,,, Мацкву на самое настоящее ДНО )))... ,, коммуналка,, для чёрноморских бычков )))
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22.04.2022 11:34 Ответить
"Ви все врете" - крейсер не затонул а увлажнілся
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22.04.2022 09:56 Ответить
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22.04.2022 10:26 Ответить
https://youtu.be/sCcuJQHw_XA
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22.04.2022 09:57 Ответить
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22.04.2022 10:01 Ответить
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22.04.2022 10:03 Ответить
"Москва"-наш трофєй!
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22.04.2022 10:12 Ответить
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22.04.2022 10:20 Ответить
І ще він став розкішним частуванням для риб 🐟🐟🐟, крабів 🦀🦀🦀, креветок 🍤🍤🍤 "та іншої морської сволоти" © Митець

Такий босяцький підгін, що аж до кабанічного ожиріння!
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22.04.2022 10:31 Ответить
Бажаю більше експонатів, щоб ***** кожного дня експонати були з екіпажем
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22.04.2022 10:41 Ответить
Гарна ідея : укладати кацапські кораблі на дно , створюючи цікаві музейні експонати .
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22.04.2022 10:49 Ответить
так й глибина моря там не більше 60-70 метрів =)
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22.04.2022 11:10 Ответить
Чудовий тролінг! Зачот!
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22.04.2022 11:16 Ответить
Троллинг 80-го уровня. Украинцы, я вас обожаю! Привет из Азербайджана!
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22.04.2022 11:52 Ответить
Гарний експонат без сумніву, а от як Зе влада пропустила кацапів через вузький кримський перешеєк це дійсно цікаве питання.
зеленському після кінця війни треба бути думати не про другий строк президенства, а про кримінальну відповідальність за ЙОГО безпосереднє послаблення ЗСУ і зняття військового захисту на кримському перешейку. Карл, кримінальна відповідальність, бо -
Окупація Маріуполя, Херсона і подача води у Крим.
Цікаво, це змова Зе з Кремлем чи що тут думати.
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22.04.2022 12:27 Ответить
Лучше бы забальзамированная голова путина, как экспонат в украинском музее!
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22.04.2022 12:42 Ответить
 
 