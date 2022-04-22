Потопленный российский крейсер "Москва" стал собственностью Украины и музейным экспонатом № 2064, - Минобороны. ВИДЕО

Уничтоженный украинскими военными ракетный крейсер "Москва", являвшийся флагманом российского Черноморского флота, стал собственностью Украины – зарегистрирован под номером 2064 в реестре подводного культурного наследия.

Об этом сообщает Минобороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Ракетный крейсер "Москва" был флагманом российского флота, а стал номером 2064 в реестре подводного культурного наследия Украины! В 80 милях от Одессы, знаменитым крейсером и наиболее затонувшим объектом дна Черного моря можно будет любоваться, особенно не погружаясь! Согласно Конвенции ЮНЕСКО, все следы человеческой деятельности на дне Черного моря, в пределах экономической деятельности нашего государства являются собственностью Украины!" – говорится в сообщении.

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