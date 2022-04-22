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Герой Украины (посмертно) Александр Лабунский погиб 14 марта в результате обстрела войск РФ, - Минобороны. ВИДЕО

При непосредственном участии Лабунского реактивная батарея бригады выполнила более тридцати боевых задач, в результате которых поражены колонны, техника и личный состав рашистов.

Об этом идет речь в сообщении Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

"Старший солдат Александр Лабунский - Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" (посмертно)

Александр сменил профессию пожарного на Защитника Украины, служил в горно-штурмовой бригаде.

Смотрите: Погиб Герой Украины разведчик Ярослав Шинкаренко. ФОТО

Долгое время Александр Лабунский защищал землю на Волновахском направлении, а с полномасштабным вторжением – Киевщину.

При непосредственном участии Лабунского реактивная батарея бригады выполнила более тридцати боевых задач, в результате которых поражены колонны, техника и личный состав рашистов!

14 марта, выполняя боевое задание, попал под обстрел путинцев. Ему навсегда будет 39 лет.

Завершим победой то, за что сражался! Отомстим за каждого!" - рассказали в Минобороны.

Герой Украины (456) Минобороны (9363) потери (4398) ВСУ (6618)


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Топ комментарии
+40
Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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22.04.2022 09:42
+38
Дякуємо тобі, брате!
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22.04.2022 09:50
+27
плакала калина.. плаче Україна... за кожним Героєм... ГЕРОЯМ СЛАВА !

https://volynua.com/storage/2018/04/07/5780_216.jpg
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22.04.2022 09:58
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Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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22.04.2022 09:42 Ответить
Дякуємо тобі, брате!
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22.04.2022 09:50 Ответить
так ріже слух - "золота зірка"... чого ж не "золотий тризуб" ???
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22.04.2022 09:53 Ответить
думаю,вже на часі зкорегувати це.
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22.04.2022 09:58 Ответить
на небе тоже как бы звезды
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22.04.2022 09:59 Ответить
Вічна пам'ять ! Та безмежна подяка справжньому герою!
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22.04.2022 09:56 Ответить
плакала калина.. плаче Україна... за кожним Героєм... ГЕРОЯМ СЛАВА !

https://volynua.com/storage/2018/04/07/5780_216.jpg
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22.04.2022 09:58 Ответить
Вічна пам'ять Герою.
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22.04.2022 10:02 Ответить
Вічна пам'ять!
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22.04.2022 10:04 Ответить
Нужно чтобы помнили и чтили героев не только мы
А и все последующие поколения
Слава героям Украины
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22.04.2022 10:08 Ответить
Гинуть найкращі!
Смерть рашистській імперії!
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22.04.2022 10:19 Ответить
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22.04.2022 10:33 Ответить
Вечная память.
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22.04.2022 10:37 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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22.04.2022 11:56 Ответить
 
 