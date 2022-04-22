Герой Украины (посмертно) Александр Лабунский погиб 14 марта в результате обстрела войск РФ, - Минобороны. ВИДЕО

При непосредственном участии Лабунского реактивная батарея бригады выполнила более тридцати боевых задач, в результате которых поражены колонны, техника и личный состав рашистов.

Об этом идет речь в сообщении Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

"Старший солдат Александр Лабунский - Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" (посмертно)

Александр сменил профессию пожарного на Защитника Украины, служил в горно-штурмовой бригаде.

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Долгое время Александр Лабунский защищал землю на Волновахском направлении, а с полномасштабным вторжением – Киевщину.

При непосредственном участии Лабунского реактивная батарея бригады выполнила более тридцати боевых задач, в результате которых поражены колонны, техника и личный состав рашистов!

14 марта, выполняя боевое задание, попал под обстрел путинцев. Ему навсегда будет 39 лет.

Завершим победой то, за что сражался! Отомстим за каждого!" - рассказали в Минобороны.