Герой Украины (посмертно) Александр Лабунский погиб 14 марта в результате обстрела войск РФ, - Минобороны. ВИДЕО
При непосредственном участии Лабунского реактивная батарея бригады выполнила более тридцати боевых задач, в результате которых поражены колонны, техника и личный состав рашистов.
Об этом идет речь в сообщении Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
"Старший солдат Александр Лабунский - Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" (посмертно)
Александр сменил профессию пожарного на Защитника Украины, служил в горно-штурмовой бригаде.
Долгое время Александр Лабунский защищал землю на Волновахском направлении, а с полномасштабным вторжением – Киевщину.
При непосредственном участии Лабунского реактивная батарея бригады выполнила более тридцати боевых задач, в результате которых поражены колонны, техника и личный состав рашистов!
14 марта, выполняя боевое задание, попал под обстрел путинцев. Ему навсегда будет 39 лет.
Завершим победой то, за что сражался! Отомстим за каждого!" - рассказали в Минобороны.
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Смерть рашистській імперії!
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