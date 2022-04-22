В оккупированном городке неизвестный мужчина сорвал флаг оккупантов и выбросил его в помойку. ВИДЕО

В одном из украинских городков неизвестный мужчина сорвал флаг оккупантов и выбросил его в помойку.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на опубликованой в сети записи видно, как мужчина сначала опускает триколор с флагштока, затем срывает его с крепи, смял его и бросает в помойку.

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