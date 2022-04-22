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В оккупированном городке неизвестный мужчина сорвал флаг оккупантов и выбросил его в помойку. ВИДЕО

В одном из украинских городков неизвестный мужчина сорвал флаг оккупантов и выбросил его в помойку.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на опубликованой в сети записи видно, как мужчина сначала опускает триколор с флагштока, затем срывает его с крепи, смял его и бросает в помойку.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Над временно оккупированным Херсоном подняли в воздух украинский флаг. ВИДЕО+ФОТО

армия РФ (19365) флаг (937)


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Топ комментарии
+90
патріот!
ризикує життям...
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22.04.2022 10:23
+45
А це між іншим рівноцінно пербуванню під обстрілом ворога на передовій, а може й небезпечніше. Хвала і дяка тобі , хоробра людина.
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22.04.2022 10:24
+40
Бережіть себе, чоловіче. Дякую.
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22.04.2022 10:29
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патріот!
ризикує життям...
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22.04.2022 10:23 Ответить
А в цей час.......раджу всім прослухати виступ Юрія Швеця за 21 квітня!!!
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22.04.2022 10:23 Ответить
всем зрадоботам в данный момент идите нахер...сам не переношу гундосого,но сейчас все для фронта и информационного в том числе,а то тут от Киева отступили и началась предвыборная кампания,еще комменты Березы супер патриота сцыкливо прячущегося в женском монастыря о зраде притащите.Береза это только как пример ,а как патриотично пел на каналах,а на деле оказалось обычное балабольное сцыкло.
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22.04.2022 10:29 Ответить
жители Херсонской области, которых сдали предатели с потрохами: Ну ок, нахер так нахер
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22.04.2022 10:42 Ответить
Из Херсона пишете?
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22.04.2022 11:58 Ответить
Из Ольгино он пишет…
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23.04.2022 12:37 Ответить
Это того Швеца, который за несколько дней до начала вторжения заливал, что Китай не позволит ***** напасть на Украину? Или тот, который заливал месяц назад о том, что Украине передали самолёты?
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22.04.2022 10:41 Ответить
Арестович за 5 годин до нападу рашистів також заливав, що вони не підуть на Київ та в Чорнобильську зону.
Арестович нормальний?
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22.04.2022 11:38 Ответить
Рябов не відповідає, можливо він іншої думки про арестовича.
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22.04.2022 11:54 Ответить
Такой же самый ********, как и Швец, тем более бывший порохобот.
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22.04.2022 12:33 Ответить
Навіщо ж його тримають в офісі презедента біля єрмака?
Ще й довіряють вести офіційні брифінги.
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22.04.2022 13:52 Ответить
Так спроси самого ермака и опу.
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22.04.2022 14:06 Ответить
Його тут немає. Тому питаю тих, хто виносить свої вердикти по Швецю.
Чому Швецю ви даєте оцінку, а єрмаку ні?
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22.04.2022 15:11 Ответить
Швець це путінська консерва. Зараз він розігнав "дезу" про те що американська допомога схована в Україні на складах і військам її не дають і т.д. Путінські тролі слово в слово кажуть те ж саме.
Совпаденіє ? Не думаю ....
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23.04.2022 13:37 Ответить
Знаків оклику мало, треба більше, тоді лапші більше навішається (ніт).
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22.04.2022 10:43 Ответить
Швец бывший гэбэшник,а бывших гэбэшников не бывает
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22.04.2022 10:55 Ответить
А ти діючий гебешник, "юрий первый"?

Реєстрація: 28.03.2022
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22.04.2022 11:11 Ответить
Бывает ,ты оправдываешь нынешних гнид -ИУД ,МАРОДЁРОВ НА КРОВИ ⁉️Вскрыл это не Швец ,американский полковник сопровождавший помощь и видевший все своими глазами‼️ Кто сдал Херсон ,Юг⁉️⁉️⁉️⁉️Ковалёв депутат "СЛУГ НАРОДА" подставная харя владельца 4-канала , сейчас открыто сотрудничает с РАШИСТАМИ ОККУПАНТАМИ
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22.04.2022 11:12 Ответить
Американский полковник такого не говорил. На CNN есть оригинал. Крашенный эксперд говорит полуправды ..
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22.04.2022 11:17 Ответить
хтось дуже хоче розкрити всі логістичні ланцюжки і винести в обговорення,це має принести користь,кому?
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22.04.2022 11:34 Ответить
Американці не будуть викладати це в ЗМІ на відміну від Подоляка, Тимошенка та журнохвойд каламойського-медведчука з Г+Г.
Вони мають право знати як використовується їхня допомога.
Єрмаку довіри немає.
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22.04.2022 11:41 Ответить
Американський військовий також каже про мутки влади з Офісу презедента з допомогою із Заходу.

What happens to weapons sent to Ukraine? The US doesn't really know.

https://www.youtube.com/watch?v=MaC8l16AHxM
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22.04.2022 11:14 Ответить
Купи мозги. Ты уже достала этим пидаром.
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22.04.2022 12:13 Ответить
Слава Герою!
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22.04.2022 10:24 Ответить
А це між іншим рівноцінно пербуванню під обстрілом ворога на передовій, а може й небезпечніше. Хвала і дяка тобі , хоробра людина.
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22.04.2022 10:24 Ответить
Де би не був,не забуду дім!!!!!🇺🇦
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22.04.2022 10:25 Ответить
Слава Герою.
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22.04.2022 10:26 Ответить
Невідомому герою-респект...
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22.04.2022 10:27 Ответить
Це репитиція перед 9 травна на кремлівський площі.
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22.04.2022 10:27 Ответить
Бережіть себе, чоловіче. Дякую.
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22.04.2022 10:29 Ответить
Молодець, справжній вчинок. Це не просто зняв якусь смердючу ганчірку, витративши на це хвилину свого часу. В окупації за це могли і розстріляли.
Все буде Україна! Героям Слава!
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22.04.2022 10:30 Ответить
CNN: США не знають, що відбувається з відправленою Україні зброєю
https://zn.ua/ukr/UKRAINE/cnn-ssha-ne-znajut-shcho-vidbuvajetsja-z-vidpravlenoju-ukrajini-zbrojeju.html
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22.04.2022 10:31 Ответить
не тягніть сюди всілякий шмельц з СІ НИ НИ))))) Це зрозуміло-вони у Вашингтоні, зброя в Україні))))) Далеченько, видно погано, ще й журналІЗД присліпкуватий напевно. А русняві танки і літаки горять самі по собі))))) СІ НИ НИ може і не знає ДЕ ЗБРОЯ. Але чи СІ НИ НИ МАЄ знати де зброя? От питання)))) Та і зброя то як мед-він ось є, а ось його НЕМА))))) Та і розвідка американська зовсім сліпа і недалека)))) Короче-історія з Колчугами детектед, ще не все дали, а вже звинувачують нас у крадіжці))))
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22.04.2022 10:50 Ответить
в заголовку новини потрібно дописати "І ПІШОВ ЛЯКАТИ ДЗВОНОМ СТАВЛЕВИХ ЯЄЦЬ ВСІХ ОКУПАНТІВ В МІСТІ"
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22.04.2022 10:38 Ответить
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22.04.2022 10:46 Ответить
Просто Герой!!!!! Респект тебе брат!!!!! С такими людьми нас никто и никогда не победит!!!!! Слава Народу Украины!!!!!
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22.04.2022 10:42 Ответить
Владельцу магазина надо наказать. если у тебя не хватает смелости поднят украинский флаг, то тогда надо было просто убрать ту трубу оттуда.
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22.04.2022 10:42 Ответить
там ему и место!
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22.04.2022 10:53 Ответить
вот у этого мужичка яички покруче чем у этих берез, порошенков, турчиновых и ежи с ними.
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22.04.2022 11:03 Ответить
В тебе яйця як в зеленого колаборанта "слуги народу" Кудікова?

"Депутат від "Слуги народу" Вадим Кудіков очолив окупаційну адміністрацію у Липцях на Харківщині."

https://gromada.group/news/news/14444-golovoyu-okupacijnoyi-administraciyi-u-lipcyah-stav-ekspomichnik-tovmasyana
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22.04.2022 11:08 Ответить
в тебе їх взагалі немає, жіночко. так що не втручайся в розмову мужчин.. іди борщ варити ..
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22.04.2022 22:40 Ответить
на самом деле героичный поступок, далеко не каждый решится на такое
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22.04.2022 11:03 Ответить
Тим часом:

Депутат від "Слуги народу" Вадим Кудіков очолив окупаційну адміністрацію у Липцях на Харківщині.

Після російської окупації чоловік разом зі своїм батьком перейшли на бік загарбників. Як стверджує ХАЦ, Юрій Кудиков почав роздавати у громаді російські паспорти, а його син отримав важливу "пост".

https://gromada.group/news/news/14444-golovoyu-okupacijnoyi-administraciyi-u-lipcyah-stav-ekspomichnik-tovmasyana

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22.04.2022 11:04 Ответить
Советую путлеру ещё парочку генералов отправить под арест за такой залёт))
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22.04.2022 11:19 Ответить
Слава Героям!
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22.04.2022 11:21 Ответить
Герой сьогодення💪🇺🇦
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22.04.2022 12:04 Ответить
Хто мені відповість:" якого ляда мужика підставляєте відосіком?"
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22.04.2022 12:49 Ответить
герой нашого часу, без перебільшень
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22.04.2022 15:28 Ответить
Дурний піп, дурна його молитва. Мужики мають місце на зоні. А на відео людина роду козачого, себто КОЗАК
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22.04.2022 18:48 Ответить
 
 