В оккупированном городке неизвестный мужчина сорвал флаг оккупантов и выбросил его в помойку. ВИДЕО
В одном из украинских городков неизвестный мужчина сорвал флаг оккупантов и выбросил его в помойку.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на опубликованой в сети записи видно, как мужчина сначала опускает триколор с флагштока, затем срывает его с крепи, смял его и бросает в помойку.
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+90 Вася Шевченко #371210
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+45 Olexandr Ivashura
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+40 Чайка Київ
показать весь комментарий22.04.2022 10:29
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ризикує життям...
Арестович нормальний?
Ще й довіряють вести офіційні брифінги.
Чому Швецю ви даєте оцінку, а єрмаку ні?
Совпаденіє ? Не думаю ....
Реєстрація: 28.03.2022
Вони мають право знати як використовується їхня допомога.
Єрмаку довіри немає.
What happens to weapons sent to Ukraine? The US doesn't really know.
https://www.youtube.com/watch?v=MaC8l16AHxM
Все буде Україна! Героям Слава!
https://zn.ua/ukr/UKRAINE/cnn-ssha-ne-znajut-shcho-vidbuvajetsja-z-vidpravlenoju-ukrajini-zbrojeju.html
"Депутат від "Слуги народу" Вадим Кудіков очолив окупаційну адміністрацію у Липцях на Харківщині."
https://gromada.group/news/news/14444-golovoyu-okupacijnoyi-administraciyi-u-lipcyah-stav-ekspomichnik-tovmasyana
Депутат від "Слуги народу" Вадим Кудіков очолив окупаційну адміністрацію у Липцях на Харківщині.
Після російської окупації чоловік разом зі своїм батьком перейшли на бік загарбників. Як стверджує ХАЦ, Юрій Кудиков почав роздавати у громаді російські паспорти, а його син отримав важливу "пост".
https://gromada.group/news/news/14444-golovoyu-okupacijnoyi-administraciyi-u-lipcyah-stav-ekspomichnik-tovmasyana