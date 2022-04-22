Российские оккупанты из "Градов" обстреляли областную травматологию в городе Лиман Донецкой области. ВИДЕО
Российские оккупанты из "Градов" обстреляли областную травматологию в городе Лиман Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, больница загорелась после обстрела.
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имел я такие расклады!
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