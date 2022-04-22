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Российские оккупанты из "Градов" обстреляли областную травматологию в городе Лиман Донецкой области. ВИДЕО

Российские оккупанты из "Градов" обстреляли областную травматологию в городе Лиман Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, больница загорелась после обстрела.

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Донецкой области за сутки оккупанты обстреляли 20 населенных пунктов. Есть пострадавшие, – Нацполиция. ФОТО

армия РФ (19365) обстрел (27351) Донецкая область (9756)


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Ну это очевидно что не с пасками русня пришла. Людей хоть заблаговременно вывезли из больницы? Или ещё один Мариуполь будет?
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22.04.2022 11:14 Ответить
Суки! Але, якщо треба буде залишити Лиман, там будуть лікувати поранених орків...
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22.04.2022 11:14 Ответить
в 1941 году,когда немцы рвались к Москве,СССР нашёл в себе силы бомбить Берлин,да и потом бомбили оккупированные территории,а мы не стреляем по городам РФ которые в зоне нашей досягаемости,не стреляем по Беларуси,которая нож нам в спину воткнула...мы только перечисляем,куда в очередной раз попала рашка...

имел я такие расклады!
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22.04.2022 11:20 Ответить
Міністерство оборони Німеччини виключило все важке озброєння зі списку, спрямованого Україною, хоча німецька промисловість готова поставити багато озброєнь у короткостроковій та середньостроковій перспективі.

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Д Я К У Є М О !
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22.04.2022 11:31 Ответить
Статисти, блiн, це робиться, мабуть, для того щоб Захiд давав бiльше зброi, Зеленський вiддавав ii на откуп баригам, а орки ii, як у Львовi, знищували. Якийся дивний воэнний стан. Хто наведе порядок в нашiй багатострадальнi Украiнi? Невже Iсус Христос, замiсть себе, вирiшив ii розп"яти?
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22.04.2022 11:33 Ответить
Нелюди кацапські.
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22.04.2022 11:28 Ответить
Вони скажуть що там були вiйськовi, а Донбас скаже що правильно зробили.
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22.04.2022 11:44 Ответить
Асвабадітєлі асвабаділі Данбаз от травматології...
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22.04.2022 12:12 Ответить
 
 