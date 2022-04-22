"Украина зафиксировала очередной акт ядерного терроризма со стороны России": Энергоатом опубликовал доказательства полета российской крылатой ракеты над Южно-Украинской АЭС. ВИДЕО

16 апреля 2022 над площадкой станции прошли три крылатые ракеты, выпущенные вероятно с территории Беларуси в направлении Николаева. Одна из них была зафиксирована камерами наблюдения Южно-Украинской АЭС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Энергоатома.

Угроза попасть в ядерный реактор с возможными последствиями – ядерной катастрофой, была высокой.

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"Это очередной акт ядерного терроризма РФ, угрожающий безопасности всего мира! В который раз обращаемся к МАГАТЭ с требованием принять все возможные меры для прекращения ядерного терроризма России, вывода военных формирований России с территории ЗАЭС, и установление демилитаризованных зон вокруг украинских АЭС", - отметили в Энергоатоме.