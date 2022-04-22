"Украина зафиксировала очередной акт ядерного терроризма со стороны России": Энергоатом опубликовал доказательства полета российской крылатой ракеты над Южно-Украинской АЭС. ВИДЕО
16 апреля 2022 над площадкой станции прошли три крылатые ракеты, выпущенные вероятно с территории Беларуси в направлении Николаева. Одна из них была зафиксирована камерами наблюдения Южно-Украинской АЭС.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Энергоатома.
Угроза попасть в ядерный реактор с возможными последствиями – ядерной катастрофой, была высокой.
"Это очередной акт ядерного терроризма РФ, угрожающий безопасности всего мира! В который раз обращаемся к МАГАТЭ с требованием принять все возможные меры для прекращения ядерного терроризма России, вывода военных формирований России с территории ЗАЭС, и установление демилитаризованных зон вокруг украинских АЭС", - отметили в Энергоатоме.
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наша ППО закатана в асвальт !!
так хоч зараз поставте ППО над атомними станціями !
удар по атомній станції це не по військовому підрозділу і навіть, страшно подумати !!, по ОПі презика !
удар по атомній станції може спричинити лихо на сотні або тисячі років !!!
Плюнь ему в рожу!
Немного не логично это. Ведь отсутствие там своих военных формирований вообще снимает всякие, так сказать моральные, ограничения
У Украины нет ОМП.
Но создать его можно. Относительно недорого и довольно быстро.
«Грязная бомба» вполне поместится на ТОЧКЕ-У. Даже думать много не надо. В 50-х , когда атомные бомбы весили много тонн и не помещались на ракете Р-2 производства ЮМЗ, были разработаны (изготовлены и испытаны в безопасном варианте) ДВА варианта грязных боеголовок. Бегом в библиотеку ЮМЗ !
Устройства назывались ГЕРАНЬ и ГЕНЕРАТОР. Одно - с твёрдыми ядерными отходами, другое - с жидкими. Воздушный подрыв на высоте пары километров обеспечивал приличную площадь поражения.
Но важно не столько само загрязнение, сколько психологическое воздействие на поголовье мутантов. Они должны САМИ потребовать от пуйла «ОТЪЕ§ИСЬ ТЫ ОТ ЭТИХ НЕНОРМАЛЬНЫХ ХОХЛОВ!»