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"Украина зафиксировала очередной акт ядерного терроризма со стороны России": Энергоатом опубликовал доказательства полета российской крылатой ракеты над Южно-Украинской АЭС. ВИДЕО

16 апреля 2022 над площадкой станции прошли три крылатые ракеты, выпущенные вероятно с территории Беларуси в направлении Николаева. Одна из них была зафиксирована камерами наблюдения Южно-Украинской АЭС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Энергоатома.

Угроза попасть в ядерный реактор с возможными последствиями – ядерной катастрофой, была высокой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Энергоатом" разработает программу защиты ядерных объектов с учетом опыта российской агрессии

"Это очередной акт ядерного терроризма РФ, угрожающий безопасности всего мира! В который раз обращаемся к МАГАТЭ с требованием принять все возможные меры для прекращения ядерного терроризма России, вывода военных формирований России с территории ЗАЭС, и установление демилитаризованных зон вокруг украинских АЭС", - отметили в Энергоатоме.

армия РФ (19387) крылатые ракеты (881) россия (95687) Энергоатом (410) Южно-Украинская АЭС (48) ядерная безопасность (495)


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Топ комментарии
+21
"Потужне" ППО над нашими атомними станціями, це фішка цієї влади...
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22.04.2022 14:20
+19
крилата ракета це для нормальної ППО просто тху, але де ж наша ПВО від Коростильова за всього 40 млн. дол. ?

наша ППО закатана в асвальт !!
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22.04.2022 14:33
+17
Готувались до шашликів.
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22.04.2022 14:31
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тварюки
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22.04.2022 14:19 Ответить
крилата ракета це для нормальної ППО просто тху, але де ж наша ПВО від Коростильова за всього 40 млн. дол. ?

наша ППО закатана в асвальт !!
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22.04.2022 14:33 Ответить
там же где и оборона мостов, минные заграждения и т.д. весь план обороны Юга на этом основывался!! кровь Мариуполя на этой ОПе Дерьмака и каламойского!!
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22.04.2022 14:56 Ответить
Бульбашенко гнида подх.ловская. Очень надеюсь что белорусы его повесят.
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22.04.2022 14:19 Ответить
Он же колхозник... Может все-таки черенок от лопаты?
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22.04.2022 14:39 Ответить
на табурет не ставить, а на черенке поднять к петле
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22.04.2022 15:47 Ответить
Оборонять Энергодар нужно было и АЭС, а не щелкать клювом. Запад свои войска сюда не отправит и ежу понятно.
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22.04.2022 14:19 Ответить
Ну с тобой то точно защитили.....правда?)
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22.04.2022 14:27 Ответить
Готувались до шашликів.
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22.04.2022 14:31 Ответить
А чем защищать? Асфальтом обложить или деревьями обсадить? Или в Дие электронный купол создать?
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22.04.2022 14:41 Ответить
ти свинорус і тут насрав
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22.04.2022 15:09 Ответить
у насыщенного пво есть только две проблемы - курение на рабочем месте и кривизна земли, из-за чего москва тю-тю
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22.04.2022 15:16 Ответить
"Потужне" ППО над нашими атомними станціями, це фішка цієї влади...
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22.04.2022 14:20 Ответить
плять !!!

так хоч зараз поставте ППО над атомними станціями !
удар по атомній станції це не по військовому підрозділу і навіть, страшно подумати !!, по ОПі презика !

удар по атомній станції може спричинити лихо на сотні або тисячі років !!!
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22.04.2022 14:36 Ответить
візьміть мапу України і спробуйте провести пряму лінію з Білорусії на Миколаїв через Енергодар
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22.04.2022 14:29 Ответить
Читайте уважно південноукраїнської АС і з чого ві взяли що ракета з Білорусі.
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22.04.2022 14:38 Ответить
Лайфхак: візьми перелік АЕС і подивись де знаходиться Южноукраїнська АЕС, а яка в Енергодарі.
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22.04.2022 14:45 Ответить
Кто тебе сказал, что крылатые ракеты летают по ПРЯМОЙ линии?

Плюнь ему в рожу!
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10.06.2022 18:46 Ответить
Эта ***** будет продолжаться до тех пор, пока в ПУ не станет прилетать ответка.
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22.04.2022 14:37 Ответить
https://ibb.co/prnwYmk
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22.04.2022 15:00 Ответить
Ніхто не готувався до війни, ні одна влада серйозно не поставилась до оборони ядерних об'єктів, а прийшла полуграмотна орда і тепер "дивують" весь світ і творять це жахіття.
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22.04.2022 15:05 Ответить
Дура набита.
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22.04.2022 16:35 Ответить
ты похоже ударилась. АЭС априоре никто в мире не рассматривает как обьекты которые нужно будет оборонять! )))) нападение на них это безумие уровня исламских террористов шахидов. сам реактор имеет толщину армированной стены и крыши из бетона несколько метров, выдержит удар падающего бомбардировщика с боекомплектом.
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22.04.2022 16:40 Ответить
Вы ошибаетесь, насчёт обороны АЭС - ещё при совке в Николаевской области, для защиты атомной, стояло порядка 12 точек ппо( в первый день войны они были почти все уничтожены - почему их нельзя было вывести в другие места - это вопрос к политическому руководству). Так же стоял полк перехватчиков в подземных капонирах для защиты атомной, в Николаевской области находилось около 300 баллистических ракет с яо - крупнейшая в мире стартовая площадка - но пришёл кучма, а далее вам известно.
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22.04.2022 18:26 Ответить
виводу військових формувань росії з территорії ЗАЕС Джерело:
Немного не логично это. Ведь отсутствие там своих военных формирований вообще снимает всякие, так сказать моральные, ограничения
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22.04.2022 15:51 Ответить
Акт ядерного тероризму - це коли Енергоатом протягом 30 років не може відмовитися від атомного палива ворога!
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22.04.2022 15:58 Ответить
мраZZия - это не только березовые обезьяны с ядерной гранатой в лапах, но еще и сРана- террорист. мраZZия- должна быть демилитарезирована, денацифецирована и раздроблена на мелкие независимые государства. мразьковия - должна вернуться в пределы мкада.
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22.04.2022 16:31 Ответить
Для начала - надо построить МКАД на Новой Земле, а потом загнать за неё всю болотную нечисть на 40 поколений без права выезда
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10.06.2022 18:52 Ответить
Цілком очевидно, що загнаний у бункер щур почне лякати ядерним ударом. Починається стадія війни засобами масового ураження. І зовсім не зрозуміло, чому не налагоджене виробництво та імпорт засобів захисту, не збільшуються війська радіаційно-химічного захисту. Зовсім не зрозуміло, чому токсикологія наших спецслужб не надіслала кремлінам фото баночки хлорокису фосфору на березі річки Москви.
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22.04.2022 16:43 Ответить
Стримуючим фактором від нанесення удару засобами масового ураження може бути тільки підготованість відповіді засобами масового ураження.
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22.04.2022 16:51 Ответить
Мечты.

У Украины нет ОМП.
Но создать его можно. Относительно недорого и довольно быстро.

«Грязная бомба» вполне поместится на ТОЧКЕ-У. Даже думать много не надо. В 50-х , когда атомные бомбы весили много тонн и не помещались на ракете Р-2 производства ЮМЗ, были разработаны (изготовлены и испытаны в безопасном варианте) ДВА варианта грязных боеголовок. Бегом в библиотеку ЮМЗ !

Устройства назывались ГЕРАНЬ и ГЕНЕРАТОР. Одно - с твёрдыми ядерными отходами, другое - с жидкими. Воздушный подрыв на высоте пары километров обеспечивал приличную площадь поражения.

Но важно не столько само загрязнение, сколько психологическое воздействие на поголовье мутантов. Они должны САМИ потребовать от пуйла «ОТЪЕ§ИСЬ ТЫ ОТ ЭТИХ НЕНОРМАЛЬНЫХ ХОХЛОВ!»
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10.06.2022 19:05 Ответить
 
 