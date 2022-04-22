Зеленский в Страстную пятницу обратился к военным, волонтерам и медикам: "Они защищают святые вещи". ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что украинские герои защищают ныне святые вещи – родную землю, сограждан и государство.

Об этом он сказал в видео, опубликованном в Инстаграме, сообщает Цензор.НЕТ.

"58-й день нашей борьбы. Страстная пятница. Обычно в такой день никто не работает. Кроме наших героев. Наши защитники, наши волонтеры, наши медики - им надо (работать. - Ред.), потому что они защищают святые вещи: нашу землю, наших людей, наше государство. Слава Украине!" – сказал Президент.

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"Страстная пятница. Самый скорбный день года. День, когда все, что можно делать в жизни, будет весить меньше, чем молитва. Кроме одного... Кроме защиты Родины. Кроме защиты товарищей в бою", - отметил Зеленский в сообщении.

У христиан восточного обряда сегодня самый скорбный день недели перед светлым Воскресением Христовым – Страстная пятница.