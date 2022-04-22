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Зеленский в Страстную пятницу обратился к военным, волонтерам и медикам: "Они защищают святые вещи". ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что украинские герои защищают ныне святые вещи – родную землю, сограждан и государство.

Об этом он сказал в видео, опубликованном в Инстаграме, сообщает Цензор.НЕТ.

"58-й день нашей борьбы. Страстная пятница. Обычно в такой день никто не работает. Кроме наших героев. Наши защитники, наши волонтеры, наши медики - им надо (работать. - Ред.), потому что они защищают святые вещи: нашу землю, наших людей, наше государство. Слава Украине!" – сказал Президент.

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"Страстная пятница. Самый скорбный день года. День, когда все, что можно делать в жизни, будет весить меньше, чем молитва. Кроме одного... Кроме защиты Родины. Кроме защиты товарищей в бою", - отметил Зеленский в сообщении.

У христиан восточного обряда сегодня самый скорбный день недели перед светлым Воскресением Христовым – Страстная пятница.

Зеленский Владимир (20505) Пасха (378)


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Топ комментарии
+27
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22.04.2022 16:26
+25
Так вони захищають.
Низький їм уклін і пошана.
Таких чудових людей у ближньому колі ЗЕ немає.
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22.04.2022 16:20
+13
ТШП
@___tshp_____
·
2 год
А зараз без матюків, але серьйозно:
зеленський
@ZelenskyyUa
, а що означає "гуманітарні набори особисто від президента зеленського", які роздають на звільнених територіях?
Як це розуміти? Ти за свої власні кошти це придбав, чи як?
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22.04.2022 16:39
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Так вони захищають.
Низький їм уклін і пошана.
Таких чудових людей у ближньому колі ЗЕ немає.
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22.04.2022 16:20 Ответить
а Ермак и Арестович по вашему не патриоты ?
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22.04.2022 16:26 Ответить
ну так самие наиглавнейшие... архиглавнейшие .. суперпупермега
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22.04.2022 16:30 Ответить
Я ж не лох какойта щоб в їхній патріотизм вірити..
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22.04.2022 16:43 Ответить
а Ермак и Арестович патриоты...?
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22.04.2022 16:50 Ответить
Эти два агенты кремля, или барыги
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23.04.2022 05:50 Ответить
кацапи наламали постройку Сіона ....
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22.04.2022 16:23 Ответить
Господи-бережи всіх захисників України...
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22.04.2022 16:25 Ответить
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22.04.2022 16:26 Ответить
нічого лічного ..це музей танків армії Ізраїля ...Хто розумуміє той поняв

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22.04.2022 16:28 Ответить
вава постится что-ли?
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22.04.2022 16:34 Ответить
🤡🤢🤮
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22.04.2022 16:35 Ответить
Карл это просто совпадение ничего личного
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22.04.2022 16:35 Ответить
ну так что это значит? Это точно что то значит потому что я даже в игре такое видел. А стиль в игре с таким знаком был до войны.
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22.04.2022 16:38 Ответить
это значит армия, знак V еще пошел с древних времен и является элементом обозначения мужского начала, часто встречается в символике воинов разных народов мира
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22.04.2022 22:33 Ответить
страстная пятница, в этот день предки Вовы наделали делов со спасителем человечества.
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22.04.2022 16:37 Ответить
ТШП
@___tshp_____
·
2 год
А зараз без матюків, але серьйозно:
зеленський
@ZelenskyyUa
, а що означає "гуманітарні набори особисто від президента зеленського", які роздають на звільнених територіях?
Як це розуміти? Ти за свої власні кошти це придбав, чи як?
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22.04.2022 16:39 Ответить
та воно удавиться. українці останнє віддають, а зекодло тільки з бюджету бере. а то й тирить.
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22.04.2022 16:48 Ответить
так знову своє ЗЕ на все ліпить.
і копійкою не доклався.
за наш рахунок піар
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22.04.2022 17:29 Ответить
я ніколи не слухаю гнусавого. я його ненавиджу, тупого, обмеженого, злодійкуватого совка, який оточив себе дебілами і зрадниками.
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22.04.2022 16:50 Ответить
гнусавого, тупого, обмеженого, злодійкуватого совка, який оточив себе дебілами, зрадниками и войной. Лишь бы не Порошенко
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22.04.2022 17:29 Ответить
Бо воно ніхто,що йому ***** накаже,через каломийського,те воно і робить.
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22.04.2022 19:41 Ответить
https://youtu.be/OCvGLF4ePdI?t=219
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22.04.2022 16:54 Ответить
молодец, всё верно сказал.
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23.04.2022 04:58 Ответить
 
 