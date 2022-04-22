Зеленский в Страстную пятницу обратился к военным, волонтерам и медикам: "Они защищают святые вещи". ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что украинские герои защищают ныне святые вещи – родную землю, сограждан и государство.
Об этом он сказал в видео, опубликованном в Инстаграме, сообщает Цензор.НЕТ.
"58-й день нашей борьбы. Страстная пятница. Обычно в такой день никто не работает. Кроме наших героев. Наши защитники, наши волонтеры, наши медики - им надо (работать. - Ред.), потому что они защищают святые вещи: нашу землю, наших людей, наше государство. Слава Украине!" – сказал Президент.
Читайте на "Цензор.НЕТ": ПЦУ из-за возможных провокаций врага позволяет менять время богослужений, - Эпифаний
"Страстная пятница. Самый скорбный день года. День, когда все, что можно делать в жизни, будет весить меньше, чем молитва. Кроме одного... Кроме защиты Родины. Кроме защиты товарищей в бою", - отметил Зеленский в сообщении.
У христиан восточного обряда сегодня самый скорбный день недели перед светлым Воскресением Христовым – Страстная пятница.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Низький їм уклін і пошана.
Таких чудових людей у ближньому колі ЗЕ немає.
@___tshp_____
·
2 год
А зараз без матюків, але серьйозно:
зеленський
@ZelenskyyUa
, а що означає "гуманітарні набори особисто від президента зеленського", які роздають на звільнених територіях?
Як це розуміти? Ти за свої власні кошти це придбав, чи як?
і копійкою не доклався.
за наш рахунок піар