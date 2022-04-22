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БЕЗ ЦЕНЗУРЫ вживую: Есть ли у России шансы захватить Одессу и Николаев? День 58. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

58-й день Народной войны Украины. Россия начала обстреливать сама себя для еще большего нагнетания антиукраинской истерии.

Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич снова устраивают на Цензор.НЕТ антипанический стрим, где отделяют правду от манипуляций.

Автор: 

Николаев (2153) Одесса (7890) Данилюк-Ярмолаева Марина (356) Буткевич Богдан (433)


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Топ комментарии
+5
Я по сути. Верить гб-шному выродку нельзя.
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22.04.2022 21:28
+4
взять они обезательно возьмут,но не Одессу , а "у рота"
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22.04.2022 21:08
+4
Шанс отрицательно взять Одессу и Николаев.
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22.04.2022 21:12
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У россии есть шанс упасть жопой об забор !
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22.04.2022 21:03 Ответить
взять они обезательно возьмут,но не Одессу , а "у рота"
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22.04.2022 21:08 Ответить
в условиях чудовищной коррупции на государственном уровне, более чем есть
https://m.youtube.com/watch?v=KPnF9kmXPHM
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22.04.2022 21:09 Ответить
Снова протухшая гб-шная консерва швец?
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22.04.2022 21:23 Ответить
что есть возразить по сути?
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22.04.2022 21:24 Ответить
Я по сути. Верить гб-шному выродку нельзя.
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22.04.2022 21:28 Ответить
Шанс отрицательно взять Одессу и Николаев.
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22.04.2022 21:12 Ответить
Дивлячись на нашого великого друга Боріса Джонсона в потязі Київ-Варшава, я не забуваю, що найшашличніші слуги народу, які потікали з Києва в перші ж дні, щоразу їздять спецпотягами до Києва й назад, як треба проголосувати.

На кожне засідання. Щоразу.

Мало не щодня. Туди й назад. В різні міста.

А Єрмак потім каже "Армії не вистачає грошей"





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22.04.2022 21:14 Ответить
На жаль цей шанс є,бо при владі чиновники ,котрим держава Україна непотрібна.https://youtu.be/t4s5xROBdJA
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22.04.2022 21:25 Ответить
Легковажити точно не треба
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22.04.2022 21:37 Ответить
Жоподрильну швабру в очко під@рассії - а не взяття Одеси!!! Будуть горіти ще на підступах до міста,(якщо взагалі якимсь дивом їм вдасться до нього підібратись) виродки рашистські!! Замість "сухапутнагакарідора" буде їм пряма дорога у самісіньке пекло! А разом з тим винищимо під корінь усю ту рюзьгєтварідлу - шо зачаїлась у місті вичікуючи своїх "асвабадітєльов". Вони ж як ті таргани що поховались од світла чекаючи приходу темряви - повилазять на світ Божий як тільки повірять шо Одесу хтось там планує "здати". Отут ми їх усіх і зішкребемо з лиця нашої Української перлинки біля моря! КапЄц звіздєцовий вам буде довбо-орки і довбо-ватники - а не "взятієадєсси"! Шлюхопутний карідор у дупу *****!
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22.04.2022 22:48 Ответить
Они конечно могут попытаться,что собственно они уже делали но конечный результат будет тем - сожжённая техника и личный состав кацапов.Хотя в Одессе ,как вариант-пища для крабов.
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22.04.2022 22:49 Ответить
Показывают в россии кадры убитых украинских военных и все они без берцев. Они с убитых берцы себе снимают.
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23.04.2022 01:30 Ответить
 
 