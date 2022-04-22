БЕЗ ЦЕНЗУРЫ вживую: Есть ли у России шансы захватить Одессу и Николаев? День 58. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
58-й день Народной войны Украины. Россия начала обстреливать сама себя для еще большего нагнетания антиукраинской истерии.
Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич снова устраивают на Цензор.НЕТ антипанический стрим, где отделяют правду от манипуляций.
Топ комментарии
+5 Maxim Ak-Murza
показать весь комментарий22.04.2022 21:28
+4 Wendeplattendrehstahl Lölik
показать весь комментарий22.04.2022 21:08
+4 Kitti Kitti
показать весь комментарий22.04.2022 21:12
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https://m.youtube.com/watch?v=KPnF9kmXPHM
На кожне засідання. Щоразу.
Мало не щодня. Туди й назад. В різні міста.
А Єрмак потім каже "Армії не вистачає грошей"