БЕЗ ЦЕНЗУРЫ вживую: Есть ли у России шансы захватить Одессу и Николаев? День 58. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

58-й день Народной войны Украины. Россия начала обстреливать сама себя для еще большего нагнетания антиукраинской истерии.

Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич снова устраивают на Цензор.НЕТ антипанический стрим, где отделяют правду от манипуляций.