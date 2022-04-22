В Чернигове спасатели обезвредили 250-килограммовую авиабомбу, которая не разорвалась во время бомбардировки оккупантами автомобильного моста через Десну. ВИДЕО
В Чернигове спасатели обезвредили 250-килограммовую авиабомбу, которая не разорвалась во время бомбардировки оккупантами автомобильного моста через Десну.
Как сообщает Цензор.НЕТ, бомба находилась на дне реки.
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показать весь комментарий22.04.2022 21:17 Ответить Мне нравится 7
Serg KS #461672
показать весь комментарий22.04.2022 22:56 Ответить Мне нравится 1
Lazik
показать весь комментарий23.04.2022 07:25 Ответить Мне нравится 0
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