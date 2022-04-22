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В Чернигове спасатели обезвредили 250-килограммовую авиабомбу, которая не разорвалась во время бомбардировки оккупантами автомобильного моста через Десну. ВИДЕО

В Чернигове спасатели обезвредили 250-килограммовую авиабомбу, которая не разорвалась во время бомбардировки оккупантами автомобильного моста через Десну.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бомба находилась на дне реки.

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Чернигов (885) разминирование (714) сапер (137)


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Рыбу собрать, уху наварить, сапёров угостить👍❗
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22.04.2022 21:17 Ответить
Учитывая плотность воды и мощности взрыва очень много рыбы погибнет
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22.04.2022 22:56 Ответить
браконьєри , під час нересту рибу глушать
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23.04.2022 07:25 Ответить
 
 