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"Трактор нужен для "двухсотых", взять мешки и ехать на Драмтеатр": Запись разговоров похоронной команды РФ в Мариуполе. АУДИО

Российские оккупанты массово вывозят тела убитых ими же жителей блокадного Мариуполя.

Запись разговоров похоронной команды РФ обнародовал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские военные похитили, насиловали и подвергали пыткам мать двоих детей в оккупированной части Рубежного, - Бутусов. ДОКУМЕНТ

Мариуполь (5716) Бутусов Юрий (4366)


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Топ комментарии
+28
Мєшки і собі наготовте, уроди
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22.04.2022 21:46
+21
Асвабадители плять. **** конченное касапьё.
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22.04.2022 21:50
+18
58 день войны..., немного привыкли, как бы..., но когда слушаешь эти будничные разговоры похоронных команд в некогда живом, прекрасном городе, где жили люди, строили планы, смеялись и радовались, а сейчас..., мне хочется проснуться наконец от этого кошмара..., я просто хочу увидеть, как горит та огромная территория за поребриком, как сгорают целые города и их никто не тушит...., и может когда-нибудь на том пепелище вырастет наконец что-то стоящее...
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22.04.2022 22:29
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Мєшки і собі наготовте, уроди
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22.04.2022 21:46 Ответить
Асвабадители плять. **** конченное касапьё.
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22.04.2022 21:50 Ответить
"радистки" местные.
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22.04.2022 22:18 Ответить
58 день войны..., немного привыкли, как бы..., но когда слушаешь эти будничные разговоры похоронных команд в некогда живом, прекрасном городе, где жили люди, строили планы, смеялись и радовались, а сейчас..., мне хочется проснуться наконец от этого кошмара..., я просто хочу увидеть, как горит та огромная территория за поребриком, как сгорают целые города и их никто не тушит...., и может когда-нибудь на том пепелище вырастет наконец что-то стоящее...
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22.04.2022 22:29 Ответить
У меня для Вас плохая новость. Москва уже пару раз горела, но ничего хорошего там всё равно не выросло
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23.04.2022 01:13 Ответить
https://www.facebook.com/Chekalkin.Dmitriy?__cft__[0]=AZV3wjcBn3Mx3ox_EiGKHP7Kwquf8lvxMNr_5oYhV-***************************-OIyYZk-PKd90BAOfCSmhMWcX5JG8TQ6FwJ66RQCYG6DGpxxjK_VBI7wUTXJKzhgqkg4vQB5dpa5gbdMpwWq1GObdpy__o0jilanhkpmA&__tn__=-UC%2CP-y-R Дмитро Чекалкин

https://www.facebook.com/tony.right23 Yesterday at 12:39 PM ·

Тамара Горіха Зерня:

"Він досі може закуповувати обладнання для військових, вручати його на блокпостах і з останніх сил триматися за образ "захисника держави". От тільки сама держава усе менше потребує такого захисту. "

Це так Українська правда сьогодні пише про Порошенка.

Вчора Петро Олексійович привіз обладнання на "блокпост" до мого чоловіка. Тому я вважаю, що можу коментувати це суб'єктивно.

Як дружина, яка може дихати хоча б на половину легенів, тому що наші хлопці вдягнені, прикриті, нагодовані, зі зв'язком і транспортом.

Як жінка, яка весь березень просиділа у Києві під куполом ППО, оплаченого Порошенком. слухаючи вибухи і споглядаючи спалахи по краю захисного периметру.

Як думаюча людина, яка бачила, як він бив у набат і збирав міжнародну підтримку для України, і як Зеленський боровся за те, щоб припинитися цю діяльність ПП. Як зелені пішли на фізичне блокування, тільки щоб не допустити Порошенка на самміт НАТО. Як іржали на всі зуби і глумилися з перебування Порошенка у Польщі, доводили, що він втік від повістки і не повернеться в Україну.

А потім Польща приймає найбільшу кількість українських біженців і першою у Європі впроваджує руйнівні санкції проти росії. Не інакше це сталося волею святого Зе, правда?

Так от, нормальну людину від скотини відрізняє почуття вдячності. Уміння бачити благородство інших і подякувати за те, що для тебе зробили.

Я дякую Порошенкові за величезну роботу на благо українців. За те, що робить усе можливе для нашої армії і навіть більше, з огляду на його становище.

А упячку я вважаю бидлом.
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22.04.2022 23:01 Ответить
упячка по прежнему надеется попасть на очередные шашлыки из рук новоявленного че.
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22.04.2022 23:19 Ответить
Розмови асвабадітєлєй вражають - мішки , трупи , трактор з прицепом
і знову мішки , які ж вони кончені
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22.04.2022 23:08 Ответить
Сатанисты кацапские.
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23.04.2022 04:07 Ответить
Боже мой, я думаю я только-что понял... Под трактором они подразумевают скорее всего мобильный крематорий...
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23.04.2022 06:45 Ответить
 
 