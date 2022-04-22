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Защитники блестяще выполняют свои задачи, но на победу должен работать каждый гражданин, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский призвал поддерживать Украину и работать на победу.

Об этом глава государства сообщил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США пока не готовы возвращать посольство в Киев, - CNN

Зеленский Владимир (20434)


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Топ комментарии
+28
Почни з себе. Ми й так робимо все, що в наших силах. Армія знов на плечах волонтерів. Відзвітуйте, куди ви гроші від партнерів діваєте, якщо підрозділи просять як не авто то безпілотник.
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22.04.2022 22:53
+26
та це ж клуб "Голубая устріца")))))))))))))))))
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22.04.2022 22:55
+25
https://www.facebook.com/Chekalkin.Dmitriy?__cft__[0]=AZV3wjcBn3Mx3ox_EiGKHP7Kwquf8lvxMNr_5oYhV-***************************-OIyYZk-PKd90BAOfCSmhMWcX5JG8TQ6FwJ66RQCYG6DGpxxjK_VBI7wUTXJKzhgqkg4vQB5dpa5gbdMpwWq1GObdpy__o0jilanhkpmA&__tn__=-UC%2CP-y-R Дмитро Чекалкин

https://www.facebook.com/tony.right23 Yesterday at 12:39 PM ·

Тамара Горіха Зерня:

"Він досі може закуповувати обладнання для військових, вручати його на блокпостах і з останніх сил триматися за образ "захисника держави". От тільки сама держава усе менше потребує такого захисту. "

Це так Українська правда сьогодні пише про Порошенка.

Вчора Петро Олексійович привіз обладнання на "блокпост" до мого чоловіка. Тому я вважаю, що можу коментувати це суб'єктивно.

Як дружина, яка може дихати хоча б на половину легенів, тому що наші хлопці вдягнені, прикриті, нагодовані, зі зв'язком і транспортом.

Як жінка, яка весь березень просиділа у Києві під куполом ППО, оплаченого Порошенком. слухаючи вибухи і споглядаючи спалахи по краю захисного периметру.

Як думаюча людина, яка бачила, як він бив у набат і збирав міжнародну підтримку для України, і як Зеленський боровся за те, щоб припинитися цю діяльність ПП. Як зелені пішли на фізичне блокування, тільки щоб не допустити Порошенка на самміт НАТО. Як іржали на всі зуби і глумилися з перебування Порошенка у Польщі, доводили, що він втік від повістки і не повернеться в Україну.

А потім Польща приймає найбільшу кількість українських біженців і першою у Європі впроваджує руйнівні санкції проти росії. Не інакше це сталося волею святого Зе, правда?

Так от, нормальну людину від скотини відрізняє почуття вдячності. Уміння бачити благородство інших і подякувати за те, що для тебе зробили.

Я дякую Порошенкові за величезну роботу на благо українців. За те, що робить усе можливе для нашої армії і навіть більше, з огляду на його становище.

А упячку я вважаю бидлом.
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22.04.2022 22:59
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Правила форума Совет форумчан
Хабарі знову носити?
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22.04.2022 22:50 Ответить
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22.04.2022 22:52 Ответить
Що це за трешак, йомана?
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22.04.2022 22:53 Ответить
та це ж клуб "Голубая устріца")))))))))))))))))
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22.04.2022 22:55 Ответить
піаніно не вистачає
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22.04.2022 22:57 Ответить
Тут Данілов найвєлічнішому лідєру Всєлєнной такі оди співає, шо мама дарагая.

"...потім вже через годину двадцять наступ почався скрізь. Я одразу поїхав до президента, там вже був Денис Монастирський, я приїхав другим. Володимир Олександрович був у білій сорочці, і мені це так, знаєте... запам'яталося.
Каже: "Ну що? Будемо боротися!""

А потім, мабуть, йому дали кольчугу, меч булатний та бойового коня. І він весь такий красівий під знаменами помчав рубати ворожі полчища.
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22.04.2022 23:07 Ответить
а чи був Володимир Олександрович в білій сорочці тим самим Володимиром Олксандровічем в кальцюзі?
В Україні Володомирів Олександровичей огого скільки...
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22.04.2022 23:49 Ответить
ФУ БЛТЬ...
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23.04.2022 02:04 Ответить
Ага, особливо Беня та його найманці...
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22.04.2022 22:51 Ответить
ВСУ должно само ездить атаковать склады с американским оружием на западной Украине?
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22.04.2022 22:52 Ответить
Я хоть и за Пороха и не очень за Зеленского, но сколько можно носится с этим сраным фейком запущенным кгбистом Швецом? Уже русня не знает как Украину обосрать абы помощь союзников уменьшилась
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22.04.2022 22:56 Ответить
причем он сам гогворит что доказательств нет, а бывших гебистов не бывает...
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22.04.2022 22:59 Ответить
А ти, придурок, хоч чув Швеця? Він так і казав, що є проблема з медичною частиною і гуманітаркою.
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22.04.2022 23:21 Ответить
Это вброс гогна на вентилятор, этот ыксперд не назвал ни одной фамилии.
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22.04.2022 23:24 Ответить
У русских не очень большой выбор.
1. Украинцы воры, нацисты, наркоманы. С ними нельзя иметь дело. Какая-то непонятная ненастоящая страна.
2. Россия могучая и великая. К ней надо прислушиваться.

Вот они педалируют эти две темы.
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22.04.2022 23:00 Ответить
Так-так. Фейк від Швеця, який підтвердила Люська і сказала, що нічого з цим не поробиш - таке життя. Ви би, дибіли, хоч трохи думали, перш ніж писати.
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22.04.2022 23:03 Ответить
Ты сам дебил, проблема передачи техники нет как написал Хизанишвили Дмитрий, проблема в медикаментах и прочих гуманитарных вещах.
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22.04.2022 23:07 Ответить
А Цимбалюк , читає в своїх відео відповідь міністра на це питання, і той каже що все доклали президенту і тд, і що вони вирішують це питання. Але падалЬяк не встигає свої мєтадічкі друкувати ботам, бо знову почав скулити про перемовини.
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22.04.2022 23:12 Ответить
По-перше цей «фейк» підтвердив твій всратий любимчтк Арестович, по-друге він нічого не придумував, а транслював проблему, яку підняли в США, та обговорювали на CNN, по-третє США вже назначили відповідального за логістику зі своєї сторони, та чекають таку ж людину від України. А в твоєму випадку краще жувати, ніж писати
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22.04.2022 23:13 Ответить
Логистика вообще самая сложная штука. Так что то что США решило помочь нам с логистикой через два месяца после войны просто шаг с запозданием. Об этом надо было думать чуточку раньше, но хорошо что сейчас.
Да, у нас крадут. Да, у нас куча проблем. Но все эти мантры не для того чтобы решить эти проблемы, а чтобы нам переставали давать оружие. И медикаменты и прочее. А ведь многое из этого всё равно доходит до бойцов, пусть и не всё.
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23.04.2022 05:05 Ответить
А бывший командир сил специального назначения Морской пехоты США полковник Эндрю Милберн тоже агент кгб?
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22.04.2022 23:16 Ответить
Почни з себе. Ми й так робимо все, що в наших силах. Армія знов на плечах волонтерів. Відзвітуйте, куди ви гроші від партнерів діваєте, якщо підрозділи просять як не авто то безпілотник.
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22.04.2022 22:53 Ответить
одни пашут как кони, а другие замутили справочки и за граничку с*бались...не можем мы воевать, говорят. Это тяжело для нашей психики...у нас же дети....ненавижу уродов...
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22.04.2022 23:26 Ответить
да на нас конячят пробляди шоб ...а переехало с востока быкуют ..не понимают шо мы без земли никак ..не териконы ЭТО
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23.04.2022 01:23 Ответить
Можу віддати 13 пар коштовних годинників! Суркіс...
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22.04.2022 22:55 Ответить
злб пнх, гнида!
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22.04.2022 22:57 Ответить
Господи, де воно взялося на нашу голову, це нещастя((((
разом з своєї бородатою бабушкою
давайте їх новою поштою відправимо, одного в москву, а другого - в вашингтон.
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22.04.2022 22:57 Ответить
Карма.
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22.04.2022 23:25 Ответить
це те, шо обзиваеться галимий піар самого себе.
всі все бачаять, вова, дурних крім як в опі, ніде нема.
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22.04.2022 22:57 Ответить
Почему не атакуете Колбасную, там боеприпасов на 3 войны. Можно провести спецоперацию в ПМР после заявлений рашистского генштаба.
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22.04.2022 22:58 Ответить
https://www.facebook.com/Chekalkin.Dmitriy?__cft__[0]=AZV3wjcBn3Mx3ox_EiGKHP7Kwquf8lvxMNr_5oYhV-***************************-OIyYZk-PKd90BAOfCSmhMWcX5JG8TQ6FwJ66RQCYG6DGpxxjK_VBI7wUTXJKzhgqkg4vQB5dpa5gbdMpwWq1GObdpy__o0jilanhkpmA&__tn__=-UC%2CP-y-R Дмитро Чекалкин

https://www.facebook.com/tony.right23 Yesterday at 12:39 PM ·

Тамара Горіха Зерня:

"Він досі може закуповувати обладнання для військових, вручати його на блокпостах і з останніх сил триматися за образ "захисника держави". От тільки сама держава усе менше потребує такого захисту. "

Це так Українська правда сьогодні пише про Порошенка.

Вчора Петро Олексійович привіз обладнання на "блокпост" до мого чоловіка. Тому я вважаю, що можу коментувати це суб'єктивно.

Як дружина, яка може дихати хоча б на половину легенів, тому що наші хлопці вдягнені, прикриті, нагодовані, зі зв'язком і транспортом.

Як жінка, яка весь березень просиділа у Києві під куполом ППО, оплаченого Порошенком. слухаючи вибухи і споглядаючи спалахи по краю захисного периметру.

Як думаюча людина, яка бачила, як він бив у набат і збирав міжнародну підтримку для України, і як Зеленський боровся за те, щоб припинитися цю діяльність ПП. Як зелені пішли на фізичне блокування, тільки щоб не допустити Порошенка на самміт НАТО. Як іржали на всі зуби і глумилися з перебування Порошенка у Польщі, доводили, що він втік від повістки і не повернеться в Україну.

А потім Польща приймає найбільшу кількість українських біженців і першою у Європі впроваджує руйнівні санкції проти росії. Не інакше це сталося волею святого Зе, правда?

Так от, нормальну людину від скотини відрізняє почуття вдячності. Уміння бачити благородство інших і подякувати за те, що для тебе зробили.

Я дякую Порошенкові за величезну роботу на благо українців. За те, що робить усе можливе для нашої армії і навіть більше, з огляду на його становище.

А упячку я вважаю бидлом.
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22.04.2022 22:59 Ответить
да, работают, гуманитарную помощь воруют тоннами, уже скандал в штатах и европе, арестович и ермак в курсе , и даже получают долю , все по прежнему, простые люди умирают на фронте, а ******** в кабинетах бабло косят и воруют.
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22.04.2022 22:59 Ответить
как такую тварь земля носит. видосиковый червь. принеси шото обороне как порох, нет, зажал
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22.04.2022 23:01 Ответить
для цього потрібно формувати з УБД загони по наведенню порядку з
гуманітаркою. бо її розкрадання та приховування набрало шаленних розмірів.
з гривневими та доларовими мільйонерами які на шикарних дачах
на шикарних машинах з шикарними тьолками відпочивають в безпечних містах.
з такими мерами міст як мер міста Ладижин, який повернувся з відпочинку
який проводив на морях-океанах, аж через три тижні з початку війни.
безпідставне здорожчання товарів.
на таможню доправляють тисячі машин в день,
хто, як, чому вони не в Україні? чи там жінки та інваліди їх ганяють??
чому ніхто з "блатних" місцевого розливу не воює????
питань на мирних територіях більше чим відповідей.............
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22.04.2022 23:03 Ответить
ЭТО ОЧЕНЬ ОПАСНО и ВАЖНО ДЛЯ УКРАИНЫ. Огромный военный склад в самопровозглашенной "Приднестровской республике" находится в селе Колбасна, примерно в 500 метрах от границы приднестровского региона с Украиной. Здесь хранятся запасы 14-й гвардейской общевойсковой армии СССР, а также оружие и боеприпасы, вывезенные из ГДР и Чехословакии после вывода советских войск.
Склад считается одним из крупнейших в Восточной Европе. Его охраняют оперативная группа российских войск (ОГРВ), дислоцированная в Приднестровье на базе 14-й армии, а также местные военные. По данным ряда экспертов, количества боеприпасов со склада в селе Колбасна хватит на десятилетия войны.
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22.04.2022 23:06 Ответить
какое же оно тупое и брехливое существо .. словесный понос у него сутки на про лет ..
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22.04.2022 23:07 Ответить
так. згоден. кожен у різний спосіб має працювати на перемогу.
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22.04.2022 23:20 Ответить
ты працюєш на пиар зрадника которій ведет договорняки вразрез конституции
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22.04.2022 23:28 Ответить
Ми працювати, а вони далі красти?
Ви бачили кого Зеленський хоче посадити на розподіл фінансових потоків, я так розумію з тих 50 млрд євро, що вже запросил. Мецгеру. Пам'ятаєте? Восени вилетів з тріском з Укрексімбанку.
https://ua.news/ua/kredytovanye-byznesa-na-dostygnutom-ne-ostanavlyvayutsya-nbu-rassmatryvaet-varyanty/
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22.04.2022 23:26 Ответить
я сам досі не зрозумів чого воно неголене,той же Черчіль,з яким це непорозуміння уже себе асоціює завжди був поголений і бездоганно вдягнений,при тому що Лондон нещадно бомбив Гітлер...
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22.04.2022 23:59 Ответить
У пана Черчєля не було стільки головняків. Вава у нас дуже зайнятий хлопак: текст вивчити, відосік запиляти, фотосесію відпрацювати, дЄрьмаку за кавою збігати... У нього роботи непочатий край. Яке там гоління... Під кінець війни буде як Алібаба.
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23.04.2022 03:42 Ответить
Признач антикорупційного прокурора і закрий лазійку з завезенням машин з закордону без сплати розмитнення. Одні воюють інші барижать.
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23.04.2022 00:30 Ответить
Цікаво, хто дав наказ розмінувати Кримський прохід...? Там за Пороха було шість ступенів захисту, про це відкрито говорить генерал Кривоніс... Так яким чином танки московитів "парадом" зайшли на території України з Криму??? Чи їх на "шашлики" хтось запросив?
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23.04.2022 00:33 Ответить
А Юзік і Лисий будуть работать?
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23.04.2022 00:46 Ответить
Они работают языками , уже такие морды наели . в телевизор не влазят.
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23.04.2022 05:21 Ответить
ГДЕ ЖЕСТОЧЯЙШИИ МЕРЫ К КОЛОБОРАНТАМ В ЗРАДЕ САМОЕ ВРЕМЯ ,,НО НЕТ
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23.04.2022 01:14 Ответить
ШТО МЕШАЕТ ГОРОД МОЙ ПЕРЕПОЛНЕНЫМ ..ГДЕ КАДРОВЫЕ РЕШЕНИЯ ВСЁ ОЧЕНЬ ..ЛЯ НАМ КАК ЭКОНОМИКЕ ХАНА БУДЕМ ТОЛЬКО КЛЯНЧИТЬ ,,
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23.04.2022 01:19 Ответить
На 3:32 на відео у цій статті:

>>> Якщо той, хто може опинитися далі, і хто хоче не втратити щось, хоче залишитись для цього нейтральним, то це - найбільш ризикована ставка, насправді, бо ви втратите все.
---

Схоже, це Президент України сказав про переговори Арахамії і Подоляка з російськими злочинцями.
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23.04.2022 01:53 Ответить
>>> Забезпечити захисників України усією необхідною для їхньої перемоги зброєю і ************ - це завдання № 1 (приоритет № 1).
---

Дуже правильна ідея.

Сподіваюся, що Україна виробляє САМОСТІЙНО зброю і **********, необхідні захисникам України для перемоги.
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23.04.2022 02:04 Ответить
Краще б ця мафія не распродпвала гуманитарку иивоєнну допомугу Захода.
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23.04.2022 02:05 Ответить
сколько еще никому не нужных гнусавых видосиков выпустит тело, ненависть к которому растет с каждым днем?
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23.04.2022 02:31 Ответить
Зеля правильно говорит. Олигархи ничего не должны Украине, потому что они граждане других стран.
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23.04.2022 06:46 Ответить
 
 