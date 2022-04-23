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"Забытые миром, но не "Азовом", - как защитники Мариуполя помогают гражданским, скрывающимся от российских ударов в подвалах "Азовстали". ВИДЕО

В подвалах "Азовстали" до сих пор находятся гражданские люди, нуждающиеся в помощи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В подвалах "Азовстали", в последней точке сопротивления Мариуполя находятся более тысячи человек, преимущественно женщин и детей, - все они уже много недель не видели солнечного света и очень хотят вернуться домой.

"Хотим вернуться домой, хотим вернуться живыми, увидеть своих родных, скучаем очень сильно", – говорят дети.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Защитники блестяще выполняют свои задачи, но на победу должен работать каждый гражданин, - Зеленский. ВИДЕО

Мариуполь (5717) Азовсталь (376)


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Топ комментарии
+22
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23.04.2022 08:38
+21
Господи-збережи всіх цих людей...
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23.04.2022 08:42
+20
Ім'я КОЖНОГО захисника Маріуполя має бути записано золотими літерами в історію України
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23.04.2022 08:39
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23.04.2022 08:38 Ответить
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23.04.2022 08:47 Ответить
Ім'я КОЖНОГО захисника Маріуполя має бути записано золотими літерами в історію України
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23.04.2022 08:39 Ответить
Одне іншому не заважає.
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23.04.2022 09:09 Ответить
Господи-збережи всіх цих людей...
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23.04.2022 08:42 Ответить
🎶🎶🎶"Тримається місто Марії":

"Океан Ельзи" присвятили нову пісню захисникам Маріуполя

Небо гримить над Азовом
Ворог гарматами б'є
Звечора навіть бетон пахне війною
Думати як буде завтра
Часу нема і немає причин
Серце і руки давно звиклі до бою
І корабельні гармати
Не розібють мою мрію
Віру ніколи не зрадить серце моє
Буде до віку стояти
Праведне місто Марії
Доки над гордим Азовом
Сонце встає
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23.04.2022 08:42 Ответить
Океан Ельзи" присвятили нову пісню захисникам Маріуполя
https://youtu.be/_XgWdxyBmB4
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23.04.2022 09:06 Ответить
Океан Ельзи" присвятили нову пісню захисникам Маріуполя
https://youtu.be/_XgWdxyBmB4
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23.04.2022 09:14 Ответить
Мертвий оскаль🇺🇦🏳️‍🌈
@1984w1984Orwell
Я звісно не військовий експерт є люди які на це вчились. Але я сподіваюся що після війни мені пояснять як можна тримати на сході сто тисяч кілометрів фронту і не втримати ці дві ділянки.
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23.04.2022 08:44 Ответить
100 тисяч кілометрів це 2 з половиною екватора. Хай йому після війни ще й про атлас розкажуть
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23.04.2022 08:58 Ответить
То про ділянки щось напишете ? Чи ви тут чіста паржать ?
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23.04.2022 09:24 Ответить
Весь окупований південь разом з Маріуполем Зеля и Ко здали штучно.Що вони будуть пояснювати?Арестович офіційно визнав що вони ще в грудні знали про напад.Що вон зробили?Нічого.Навколо Маріуполя кільцем ще в 15 році побудували укріплення з бетонними дотами,я сам своїми руками їх будував і знаю розтошування кожного з них.Знаєте скільки військових знаходилось в ціх укріпленнях на 24.02.2022,або в кожний наступний день.Жодного.Хто винний,у першу чергу,в Маріупольській трагедії.Зеленьський.Це він зробив.
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23.04.2022 10:13 Ответить
А закончится это тем же, чем и вагнергейт. То есть, ничем. Поп*здят, поп*здят и забудут.
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23.04.2022 12:05 Ответить
Потому что Зепадло готовилось сдать Украину,что непонятного.
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23.04.2022 09:10 Ответить
Нічого вони не пояснять.Бо нічого там тримати і не збирались.Всі теріторії від Маріуполя до Херсона здали штучно.
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23.04.2022 10:24 Ответить
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23.04.2022 08:45 Ответить
Великая Америка, скиньте уже на бункер бомбу, спасите Мариупольцев, это же вам раз плюнуть
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23.04.2022 08:48 Ответить
Дякуємо Богу і захисникам Маріуполя "Азову", "морській піхоті", "нацгвардійцям" і поліцейським, які не зрадили і захищають народ України. Ми з вами!!!
Немає там Верещучки, яка відповідальна за цей напрямок роботи, немає Арахамії, Подоляка, Єрмака, майбутнього генерала Абдристовича, всі віщають свої геройства з Київського бункера, тримаючи біля себе трійний штаб візажистів, перукарів, найкращих кухарів Києва і грудастих дівчаток для підняття тонусу "героям".
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23.04.2022 08:52 Ответить
Та ці перераховані гади знаєте що кажуть? Дякуємо! Ми з вами
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23.04.2022 09:03 Ответить
мабуть ти з тих самих "грудастих дівчаток"
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23.04.2022 09:47 Ответить
мабуть ви саме з тих "грудастих дівчаток"
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23.04.2022 09:49 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010497377107&__cft__[0]=AZUbmRYPLbyiSlgSQdcjYDWX7u22z1uRdyTOg6pauN8DqECIEODXeMtDpR9vZkGFKrrxyPDkgw81EHVyEmSICfZpuN1nMXdD-n2Vy11itdtcx6L9ZD9bPwTp4R7UUGzgrZQ&__tn__=-UC%2CP-R Тарас Федюк

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010497377107&comment_id=Y29tbWVudDoxODQ2Mzc0MzQyMjI3NTYwXzE4NDY0NzExNTU1NTEyMTI%3D 12 hrs ·

Поки ми тут з біллю в душі і серці переживаємо за наших на фронті, допомагаємо їм хто чим може з останнього - наша "переговорна група" не спить. І трагедія Маріуполя їм не на заваді. От російські джерела близькі до кремля на сайті "Медуза". Передаю мовою оригіналу в транскрипції. "Рабочіє группи готовят докумєнт "О взаімном уваженіі культур". В ньом хотят пропісать, что в Украінє "может бить" русскій язик". Як це? А так: на певну кількість російських шкіл в Україні - відкриваєтся така ж кількість українських шкіл на росії. ( Уявляю ті українські школи на росії, от уявляю, блін) А ще - всякі "культурницькі" проекти. А не так давно в інтерв'ю тій же "Медузі"наш найвеличніший: "Только зєркальноє уваженіє к історіі, язикам культурним ценностям со всємі сосєдямі. Ето я прінімаю". Яке уваженіє? Яка історія? Які культурні ценності?!!! Після Бучі, Гостомеля, Маріуполя і тисяч в них розтерзаних українців!!! Я рідко дозволяю собі, але інших слів нема: *****! Тільки підпишіть! Ви першими станете "законною ціллю"!
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23.04.2022 09:06 Ответить
Хай спробують озвучити це гидоття !
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23.04.2022 09:19 Ответить
Поднимешься с дивана и пойдешь воевать?
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23.04.2022 09:49 Ответить
Вони не тільки спробують,вони це збираються зробити.І що ми зможемо з цім зробити,особливо під час військового стану,а нічого.
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23.04.2022 10:01 Ответить
Давайте нам побільше таких "російські джерела", давайте хавать вкиди з-за порєбріка, давайте сліпо вірити у всіляку маячню тільки тому, що ця маячня направлена проти влади України.
У вас с головою все нормально? ви навіть не розумієте що стали тими кого називають "корисними ідіотами"
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23.04.2022 09:44 Ответить
Я одного не розумію, а чому Папа Римський просто не піде і не забере звідти дітей та жінок?
Він не молодий чоловік, за будь-якого варіанту він стане святим. Що йому ще потрібно?
Я б на його місті просто поставив світ перед фактом - у 09:00 24.04, я йду у Азовсталь за дітьми, а ви, світові лідери, християни, думай що будете робити, якщо проти мене піднімуть зброю чи будуть чинити опір.
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23.04.2022 09:12 Ответить
гутеріш теж міг би поїхати, ледащо
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23.04.2022 09:37 Ответить
це було б добре...та не проти нехристєй і вбивць сукірашкіних...
дєдиваєвалі і попов стріляли на раз-два і церкви грабували і підривали... шо ім католик ???
за сукірашкі брехнею і підступністю можливо кирилогундяй щось і зміг би... та по-перше воно йому не требя, по-друге...воно саме таке як і його отара...
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23.04.2022 09:58 Ответить
Боже, Матінко Богородице, поможіть
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23.04.2022 09:21 Ответить
Будьте благословенны люди добрые, дети, чтоб вы выжили!
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23.04.2022 09:55 Ответить
Цікаво, що там роблять чоловіки? Чому не приєднаються до хлопців з ЗСУ ?
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23.04.2022 09:59 Ответить
ГОСПОДИ БОЖЕ сбереги всех защитников Мариуполя и гражданских!
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23.04.2022 11:37 Ответить
Это похоже на сюжет из Метро-2033. Сюрр какой-то...
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23.04.2022 12:08 Ответить
 
 