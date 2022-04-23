"Забытые миром, но не "Азовом", - как защитники Мариуполя помогают гражданским, скрывающимся от российских ударов в подвалах "Азовстали". ВИДЕО

В подвалах "Азовстали" до сих пор находятся гражданские люди, нуждающиеся в помощи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В подвалах "Азовстали", в последней точке сопротивления Мариуполя находятся более тысячи человек, преимущественно женщин и детей, - все они уже много недель не видели солнечного света и очень хотят вернуться домой.

"Хотим вернуться домой, хотим вернуться живыми, увидеть своих родных, скучаем очень сильно", – говорят дети.

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