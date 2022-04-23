Враг вывел из крымской базы в Черное море четыре субмарины, вооруженные крылатыми ракетами "Калибр", - Братчук. ВИДЕО

Российские захватчики в ночь на 23 апреля не обстреливали Одессу, но вывели из крымской базы в открытое море четыре подлодки, способные запускать крылатые ракеты с глубины до 50 метров. Поэтому вероятность ракетных ударов с моря достаточно высока.

Об этом сообщает спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в Телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"Ночь прошла в Одессе и области без обстрелов, хоть и с сигналами воздушной тревоги. Силы обороны надежно контролируют ситуацию, а также осуществляют контрдиверсионную работу… Знаем, что враг вывел на патрулирование в Черное море четыре субмарины, вооруженных крылатыми ракетами типа "Калибр". Поэтому вероятность нанесения ракетных ударов остается высокой", - отметил Братчук.

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Спикер ОВА также напомнил, что в регионе идет контрдиверсионная операция.

Братчук также призвал жителей области соблюдать 23-24 апреля, во время встречи Пасхи – с чистыми помыслами и молитвами за нашу победу – требований воздушной безопасности и комендантского часа.