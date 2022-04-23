РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8150 посетителей онлайн
Новости Видео Война
34 011 84

Враг вывел из крымской базы в Черное море четыре субмарины, вооруженные крылатыми ракетами "Калибр", - Братчук. ВИДЕО

Российские захватчики в ночь на 23 апреля не обстреливали Одессу, но вывели из крымской базы в открытое море четыре подлодки, способные запускать крылатые ракеты с глубины до 50 метров. Поэтому вероятность ракетных ударов с моря достаточно высока.

Об этом сообщает спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в Телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"Ночь прошла в Одессе и области без обстрелов, хоть и с сигналами воздушной тревоги. Силы обороны надежно контролируют ситуацию, а также осуществляют контрдиверсионную работу… Знаем, что враг вывел на патрулирование в Черное море четыре субмарины, вооруженных крылатыми ракетами типа "Калибр". Поэтому вероятность нанесения ракетных ударов остается высокой", - отметил Братчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты безуспешно штурмовали Попасную и Новотошковское, поехали домой "в кулечках", - Гайдай

Спикер ОВА также напомнил, что в регионе идет контрдиверсионная операция.

Братчук также призвал жителей области соблюдать 23-24 апреля, во время встречи Пасхи – с чистыми помыслами и молитвами за нашу победу – требований воздушной безопасности и комендантского часа.

крылатые ракеты (881) обстрел (27275) подводная лодка (195) Черноморский флот РФ (1560) Черное море (1481) Братчук Сергей (106)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+65
показать весь комментарий
23.04.2022 10:13
+53
На святые праздники у рашистов всегда обострение как у чертей на святую воду
показать весь комментарий
23.04.2022 10:03
+51
показать весь комментарий
23.04.2022 10:08
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
все? "страшные" ништяки у кацапа на исходе?
показать весь комментарий
23.04.2022 10:02 Ответить
На святые праздники у рашистов всегда обострение как у чертей на святую воду
показать весь комментарий
23.04.2022 10:03 Ответить
Пора долбать кримський міст !!! Вони інакше не вгамуютс
показать весь комментарий
23.04.2022 10:03 Ответить
Треба, але треба це зробити з 8 на 9 Травня щоб ***** прямо на червоній площі повісилося
показать весь комментарий
23.04.2022 14:51 Ответить
не обов"язково, ми ж не фетішисти щоб з датами носитися, головне зробити якісно і вчасно, і най там хоч всі повісяться.
показать весь комментарий
23.04.2022 15:37 Ответить
Проти субмарин у нас зброї немає
показать весь комментарий
23.04.2022 10:06 Ответить
Кацапский дебилизм и распи#дяйство никто не отменял. Будем надеяться на "она утонула" как "Курск"
показать весь комментарий
23.04.2022 10:24 Ответить
Будемо сподіватись, що цапські субмарини зіштовхнуться і взаємно здетонують.
показать весь комментарий
23.04.2022 11:13 Ответить
Російські окупанти втратили ще один корабель

Так, під час переходу патрульного корабля проекту 22460 "Расул Гамзатов" внутрішніми водними шляхами (Волго-Донський канал) з акваторії Каспійського в Азовське море, для посилення морського угруповання окупантів, буксир, який забезпечував перехід даного ПСКР, пошкодив елементи гвинто-кермової групи корабля.

Таким чином, корабель знаходиться на безславній якірній стоянці в порту Азов (Ростовська область). https://t.me/operativnoZSU/20605 https://t.me/operativnoZSU/20605

показать весь комментарий
23.04.2022 13:59 Ответить
цілком можливий варіант , як і з на віки вічні втопленим коритом "москва" немає в нас ,а в України було .
показать весь комментарий
23.04.2022 10:27 Ответить
Взяти чи купити декілька глибинних бомб і скинути з дрона чи літака на їх розташування.
(раніше це "добро" у нас навіть робилося.)
показать весь комментарий
23.04.2022 11:11 Ответить
Мені здається, що це можливо. Для цього є дрони-камікадзе при заході чи виході з бухти, а також думаю є інженерне мислення, щоб завалити хочаби одну дуру на глибині.
показать весь комментарий
23.04.2022 18:13 Ответить
Це у вас немає...... розуму.
показать весь комментарий
23.04.2022 11:41 Ответить
За кожну випущену ракету з субмарини топити один наводний корабль
показать весь комментарий
23.04.2022 12:11 Ответить
показать весь комментарий
23.04.2022 10:08 Ответить
Расейская подводная лодка разрушает все законы физики и всленной - ГОВНО КОТОРОЕ ТОНЕТ!!!
показать весь комментарий
23.04.2022 10:10 Ответить
показать весь комментарий
23.04.2022 10:13 Ответить
Дуже боляче дивитися...
показать весь комментарий
23.04.2022 10:27 Ответить
😰
показать весь комментарий
23.04.2022 12:38 Ответить
Калибры по 7-8 млн долларов штучка.Кацапы их экономят
показать весь комментарий
23.04.2022 10:22 Ответить
У нас еще много туалетов на отшибе и заброшенных ферм в степи.
показать весь комментарий
23.04.2022 10:39 Ответить
Британский флот фашистский кригсмарине в то время фигачил, а сейчас у них всяких технологичных прибамбасов должно быть намного больше, могут поделиться с Украиной. Бриты точно знают толк в морских дела
показать весь комментарий
23.04.2022 10:23 Ответить
Фактично британці все крінгсмаріне і потопили, не враз і не раптом, а поступово. Ці кацапські підлодки теж дизельні, їм потрібно підійматися на поверхню. "Байрактар" їм в бік.
показать весь комментарий
23.04.2022 16:29 Ответить
Блін, як їх знищити ?
показать весь комментарий
23.04.2022 10:26 Ответить
Ні ху₴ собі- спецОперація! Прям заграла новими фарбами., що будемо просити у закордонних друзів тепер?
показать весь комментарий
23.04.2022 10:29 Ответить
Глибинні бомби. Скидуються з літака.
показать весь комментарий
23.04.2022 11:58 Ответить
Глибинні бомби. Скидуються з літака
показать весь комментарий
23.04.2022 11:58 Ответить
показать весь комментарий
23.04.2022 10:42 Ответить
Головне, що Турція вже не випустить ці човни із Чорного моря.
А вони, бідолаги - дизельні їм треба спливати і заряджати акумулятори для підводного ходу. Ото ж вночі на фоні холодного моря стоїть, або повільно рухається тепленька металева ціль, що викриває себе за цілою низкою ознак . . .
показать весь комментарий
23.04.2022 10:44 Ответить
отже, оголошується полювання на "варшавянки" https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82%D1%83_877_%C2%AB%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%81%C2%BB https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82%D1%83_877_%C2%AB%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%81%C2%BB

показать весь комментарий
23.04.2022 11:17 Ответить
в Чорному морі з них - Б-871 "Алроса" (була на вічному ремонті, з 1988), Б-261 "Новороссийск" (2010), Б-237 "Ростов-на-Дону" (2011), Б-262 "Старый Оскол" (2012), Б-265 "Краснодар" (2014), Б-268 "Великий Новгород" (2014), Б-271 "Колпино" (2014)
показать весь комментарий
23.04.2022 11:26 Ответить
нам би пару літачків-торпедоносців зараз

"Ростов-на-Дону" та інші субмарини орди класу "Варшав'янка" озброєні ракетами "Калібр", які регулярно прилітають по українській території.

Топити підводні човни ЗСУ поки не можуть, оскільки ракети запускаються з глибини 50 метрів.

Але військові експерти зазначають, що для перезарядки підводні човни змушені тривалий час стояти в портах (Севастополь, Новороссійськ) у надводному положенні. https://t.me/operativnoZSU/20575
показать весь комментарий
23.04.2022 12:44 Ответить
Це вже наші законні цілі. Якщо вони з них по нам ракети випускають.
показать весь комментарий
23.04.2022 12:15 Ответить
Война с Россией может длиться, по меньшей мере, еще несколько месяцев. При этом важно, чтобы политики не подписывали никаких промежуточных договоренностей, которые могут расцениваться как "Минск-3".

Об этом в интервью изданию https://gordonua.com/news/war/zhdanov-dumaju-vojna-kak-minimum-eshche-na-neskolko-mesjatsev-no-ne-daj-bog-nam-podpisat-kakoe-to-promezhutochnoe-soglashenie-1605871.html "ГОРДОН" сообщил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов. Он считает, что сейчас Украины имеет шанс восстановить территориальную целостность. По его словам, в ходе контрнаступления ЗСУ могут вернуть Донбасс и Крым.

"Но, опять же, вспоминаю политиков незлым, тихим словом... Не дай бог нам подписать какое-то промежуточное соглашение типа мирного договора. С русскими можно подписывать только капитуляцию - или они, или мы. Иначе это будет "Минск-3", и мы отложим эту войну еще на пару лет", - подчеркивает эксперт.
показать весь комментарий
23.04.2022 10:45 Ответить
Щоб ви суки не дішли, а пливли як гімно в ополонці
показать весь комментарий
23.04.2022 10:46 Ответить
Эти сами скоро утонут или не всплывут.
показать весь комментарий
23.04.2022 10:49 Ответить
Підводні човни проти купки хахлов-нациздів - це дуже дієва зброя. Зараз усі злякаються та здадуться у полон, а ***** проведе парад деньпапєди вже не у Києві, а на Деребасівській.
показать весь комментарий
23.04.2022 10:50 Ответить
Калибр стоит 6,5 млн долл штука
По жилым домам они с них точно ради развлечения стрелять не будут.
А смеялись когда дельфинов в Америке на такие случаи тренировали
За то у нас дороги с Белгородского битума есть
показать весь комментарий
23.04.2022 11:04 Ответить
До речі, у колишньому союзі , в Очакові здається, теж цим займались...так що не тільки амери в цій темі
показать весь комментарий
23.04.2022 11:48 Ответить
Та отож шо здаеться.На бумаге деньги
выделили,а занимаются они явно не работой.
Отож и та армия от трусов до умения с техникой обращаться-ничего своего не имеет.
показать весь комментарий
23.04.2022 12:44 Ответить
Шаляпин рассказывал художнику Коровину: "Меня обязали выступить сегодня перед "конными матросами". Скажи мне, ради Бога, что такое "конные матросы"? "Не знаю, что такое "конные матросы" - сумрачно отвечал Коровин, - но валить отсюда надо..."
показать весь комментарий
23.04.2022 11:07 Ответить
Торпеда СЭТ-72 навряд чи допоможе тут. Можливо існує щось, про що не усім відомо.
показать весь комментарий
23.04.2022 11:08 Ответить
По сути сейчас технологически легко создать подводные дроны, которые бы могли в в атономном режиме охотиться на морские цели...
Но Сивоха в приоритете
показать весь комментарий
23.04.2022 11:21 Ответить
підводний бойовий дрон
показать весь комментарий
23.04.2022 11:27 Ответить
показать весь комментарий
23.04.2022 11:29 Ответить
нептун свой трезубый гарпун приготовил .адин рыкета по Украине - адын ракета по севавжопелю пуйловскому !
показать весь комментарий
23.04.2022 11:31 Ответить
У Путина одна цель сделать всё ,чтоб Зеленский не был президентом Украины и захватить Киев. Могут применить ядерное оружие с радиусом 100 км. Думаю по этому американское посольство пока не возвращается в Киев . А может и по другим причинам… У России главный враг ,это Америка … Чтобы напасть потом и на Европу ,им нужно избавится от Америки.. У старика агония, нельзя исключать и самых худших сценариев. Когда мне 1991 сказали что будет война между Украиной и Россией не верилось. Потом в 2004 второй раз не верилось .Теперь верю всему что подсказывает жизненный опыт одного Штирлица ….
показать весь комментарий
23.04.2022 11:40 Ответить
Шановний! Ви повинні були повірити в то що коли рашка
хотіла захопити острів Тузла. Пан Кучма тоді якось зализав
цю проблему. І ми заспокоїлися! Ми напрочуд не бажаємо
робити висновки з історії,на жаль.
показать весь комментарий
23.04.2022 12:41 Ответить
"У Путина одна цель сделать всё ,чтоб Зеленский не был президентом Украины" - значит ***** такой же дурачок как и ты Вы оба видимо думаете что Украина сразу развалится, если в бункере под Банковой не станет вовочки
показать весь комментарий
23.04.2022 13:49 Ответить
"У Путина одна цель сделать всё ,чтоб Зеленский не был президентом Украины" - значит ***** такой же дурачок как и ты Вы оба видимо думаете что Украина сразу развалится, если в бункере под Банковой не станет вовочки
показать весь комментарий
23.04.2022 13:50 Ответить
це написав чи просто корисний путлерівський ідіот чи зебіл
показать весь комментарий
23.04.2022 16:51 Ответить
Це написав зебіл, щоб нарід повірив у патриотизм Володьки. Якраз пуйло і напав в той час, коли на Банковій Володя, бо коли б був серйозний Президент, то якось було би сцикотно і для Засрашки. Володя все зробив, щоб Пуйло напав, заморозивши ракетні програми, зливаючи спецоперації і розмінірувавши Кримський перешийок.
показать весь комментарий
23.04.2022 18:24 Ответить
А где наш подводный запорожец???
показать весь комментарий
23.04.2022 11:43 Ответить
Только Жигули имеем с 2019 года на Запорожье собирают,73% в курсе
показать весь комментарий
23.04.2022 12:46 Ответить
Тонули кацапські крейсери, тепер тонути будуть і кацапські підводні посудини
показать весь комментарий
23.04.2022 11:44 Ответить
Что с подводными лодками - ОНИ ПОГРУЗИЛИСЬ
(по всему дну)
показать весь комментарий
23.04.2022 16:14 Ответить
Їх можна Нептуном ще краще потипити
показать весь комментарий
23.04.2022 11:46 Ответить
Можна по ним долбануть коли вони винирюють?
показать весь комментарий
23.04.2022 12:03 Ответить
Тіпа кораблі українці можуть знищувати, які випускають крилаті ракети, то росія придумала інше - випускати крилаті ракети з підводних лодок.

Ну так за кожну випущену крилату ракету з субмарини - топити один корабль.
показать весь комментарий
23.04.2022 12:06 Ответить
Их могли вывести в прежде всего чтобы уберечь от уничтожения на базе.
Хотели как лучше, а выйдет, как всегда.
показать весь комментарий
23.04.2022 12:15 Ответить
показать весь комментарий
23.04.2022 12:49 Ответить
От вам і відповідь чому москва був "один" в морі, прикривав від атак з повітря тих хто справді робить запуски по Україні.
показать весь комментарий
23.04.2022 12:51 Ответить
можливо, замінити градові боєголовки глибинними бомбами і орати приблизне розташування підводних човнів.
показать весь комментарий
23.04.2022 13:07 Ответить
Нові цілі для знищення - субмарини ворога ! Успіхів ЗСУ !
показать весь комментарий
23.04.2022 13:08 Ответить
А є гарантія, що та ракета при запуску з глибини 50 м десь не бабахне, поки не вийде з води? Навіть у кацапів такої впевненості, скоріш за все, немає.
показать весь комментарий
23.04.2022 13:22 Ответить
Треба бути в цей час ще більш обережним, бо ці човни не просто так перед святами вивели.
ППО в повну готовність. Звісно, біло б краще доповнити чорне море цими експонатами попри москву, але треба мати чим...
показать весь комментарий
23.04.2022 13:35 Ответить
А втопити цапопідорів нема чим.
показать весь комментарий
23.04.2022 13:36 Ответить
показать весь комментарий
23.04.2022 13:49 Ответить
ЗАБОМБИТЕ ИХ !!!
показать весь комментарий
23.04.2022 14:07 Ответить
Щоб ті лодки не виплили наверх ніколи!
показать весь комментарий
23.04.2022 14:52 Ответить
Думаю, кацапи злякались, що корита будуть заблоковані на базі в результаті залпу Нептунів, от і вивели їх в море
показать весь комментарий
23.04.2022 15:06 Ответить
 
 