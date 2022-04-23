Враг вывел из крымской базы в Черное море четыре субмарины, вооруженные крылатыми ракетами "Калибр", - Братчук. ВИДЕО
Российские захватчики в ночь на 23 апреля не обстреливали Одессу, но вывели из крымской базы в открытое море четыре подлодки, способные запускать крылатые ракеты с глубины до 50 метров. Поэтому вероятность ракетных ударов с моря достаточно высока.
Об этом сообщает спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в Телеграме, передает Цензор.НЕТ.
"Ночь прошла в Одессе и области без обстрелов, хоть и с сигналами воздушной тревоги. Силы обороны надежно контролируют ситуацию, а также осуществляют контрдиверсионную работу… Знаем, что враг вывел на патрулирование в Черное море четыре субмарины, вооруженных крылатыми ракетами типа "Калибр". Поэтому вероятность нанесения ракетных ударов остается высокой", - отметил Братчук.
Спикер ОВА также напомнил, что в регионе идет контрдиверсионная операция.
Братчук также призвал жителей области соблюдать 23-24 апреля, во время встречи Пасхи – с чистыми помыслами и молитвами за нашу победу – требований воздушной безопасности и комендантского часа.
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Так, під час переходу патрульного корабля проекту 22460 "Расул Гамзатов" внутрішніми водними шляхами (Волго-Донський канал) з акваторії Каспійського в Азовське море, для посилення морського угруповання окупантів, буксир, який забезпечував перехід даного ПСКР, пошкодив елементи гвинто-кермової групи корабля.
Таким чином, корабель знаходиться на безславній якірній стоянці в порту Азов (Ростовська область). https://t.me/operativnoZSU/20605 https://t.me/operativnoZSU/20605
(раніше це "добро" у нас навіть робилося.)
А вони, бідолаги - дизельні їм треба спливати і заряджати акумулятори для підводного ходу. Ото ж вночі на фоні холодного моря стоїть, або повільно рухається тепленька металева ціль, що викриває себе за цілою низкою ознак . . .
"Ростов-на-Дону" та інші субмарини орди класу "Варшав'янка" озброєні ракетами "Калібр", які регулярно прилітають по українській території.
Топити підводні човни ЗСУ поки не можуть, оскільки ракети запускаються з глибини 50 метрів.
Але військові експерти зазначають, що для перезарядки підводні човни змушені тривалий час стояти в портах (Севастополь, Новороссійськ) у надводному положенні. https://t.me/operativnoZSU/20575
Об этом в интервью изданию https://gordonua.com/news/war/zhdanov-dumaju-vojna-kak-minimum-eshche-na-neskolko-mesjatsev-no-ne-daj-bog-nam-podpisat-kakoe-to-promezhutochnoe-soglashenie-1605871.html "ГОРДОН" сообщил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов. Он считает, что сейчас Украины имеет шанс восстановить территориальную целостность. По его словам, в ходе контрнаступления ЗСУ могут вернуть Донбасс и Крым.
"Но, опять же, вспоминаю политиков незлым, тихим словом... Не дай бог нам подписать какое-то промежуточное соглашение типа мирного договора. С русскими можно подписывать только капитуляцию - или они, или мы. Иначе это будет "Минск-3", и мы отложим эту войну еще на пару лет", - подчеркивает эксперт.
По жилым домам они с них точно ради развлечения стрелять не будут.
А смеялись когда дельфинов в Америке на такие случаи тренировали
За то у нас дороги с Белгородского битума есть
выделили,а занимаются они явно не работой.
Отож и та армия от трусов до умения с техникой обращаться-ничего своего не имеет.
Но Сивоха в приоритете
хотіла захопити острів Тузла. Пан Кучма тоді якось зализав
цю проблему. І ми заспокоїлися! Ми напрочуд не бажаємо
робити висновки з історії,на жаль.
(по всему дну)
Ну так за кожну випущену крилату ракету з субмарини - топити один корабль.
Хотели как лучше, а выйдет, как всегда.
ППО в повну готовність. Звісно, біло б краще доповнити чорне море цими експонатами попри москву, але треба мати чим...