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В Николаеве продлят комендантский час: "Есть данные, что готовятся подлости со стороны оккупантов именно этой ночью", - Ким. ВIДЕО

Власти решили продлить комендантский час в Николаеве, поскольку получили информацию, что оккупанты могут готовить провокации на Пасху.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня комендантский час будет с 19.00 до 05.00 утра. Прошу всех остаться дома этой ночью. Есть вероятность, что враг готовит подлость. По возможности никуда не ходите сегодня и завтра", - рассказал он.

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Ким также добавил, что ночью россияне снова обстреливали Николаев. Но ударили по заброшенному кафе, поэтому пострадавших нет. Также оккупанты повредили линию электропередач.

комендантский час (167) Николаев (2153) Пасха (378) Ким Виталий (243)


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Топ комментарии
+3
В першу чергу не потрібно йти святити паску в сатанат мацьковського патріархату. і бажано не розмовляти мовою сволочей та вбивць з на росії.
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23.04.2022 10:53
+3
И почему он в этот день проспал.
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23.04.2022 11:11
+2
Тотальна русифікація.
Вже забули про закон згідно якого посадовці мають говорити до громадян виключно державною мовою. Знову не на часі ?
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23.04.2022 10:57
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В першу чергу не потрібно йти святити паску в сатанат мацьковського патріархату. і бажано не розмовляти мовою сволочей та вбивць з на росії.
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23.04.2022 10:53 Ответить
Хорошо бы Киму заодно уточнить, кто пронёс радиомаяк для ракеты в здание обладминистрации. В такую точность каZZапского дерьма не верится ни на секунду.
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23.04.2022 10:56 Ответить
И почему он в этот день проспал.
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23.04.2022 11:11 Ответить
ночью бомбят, человек работает, раскажи когда ему спать?
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23.04.2022 11:16 Ответить
тебя научить как найти точные координаты по адресу?
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23.04.2022 11:14 Ответить
Передвинь маркер на адрес и узнаеш координаты. Лично твои координаты узнать, внизу зеленая кнопочка "Найти мои координаты" https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjuns_N3qn3AhXIxIsKHeE7DAkQFnoECEcQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.mapsdirections.info%2Fru%2FGPS-%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%258B-Google-%25D0%259A%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2582%25D0%25B0%25D1%2585.html&usg=AOvVaw2ozbE99L6XNrXUf_q8IgY3
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23.04.2022 11:26 Ответить
Точные координаты парашным пепелацам не помогут. Не надо меня здесь учить.
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23.04.2022 11:48 Ответить
Тотальна русифікація.
Вже забули про закон згідно якого посадовці мають говорити до громадян виключно державною мовою. Знову не на часі ?
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23.04.2022 10:57 Ответить
Рускаязичная чєлюсть це назавжди.
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23.04.2022 11:14 Ответить
Справа не лише в щелепі, а у світосприйнятті, який формує отак щелепа.
Хіба ви не чули, що у росіскоізичних щелепа давить на мізки, тому в особливо говірких розумова діяльність частково обмежуються )).
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23.04.2022 11:27 Ответить
Там преважно азіати і їм Пасха пофігу.
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23.04.2022 10:59 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=FWH7lRJ6mPw Скрябін - Люди як кораблі [Official Video] - YouTube
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23.04.2022 11:11 Ответить
Куратори кремля ненавидять Християнство.

Заказчики войны россии против Украины ненавидят Христианство? В Ирпене оккупанты сожгли сотни Библий

Читать подробнее... https://giperboloid.info/zakazchiki-vojny-rossii-protiv-ukrainy-nenavidjat-hristianstvo-v-irpine-okkupanty-sozhgli-sotni-biblij/ .
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23.04.2022 11:13 Ответить
Заказчики войны россии против Украины ненавидят Христианство? В Ирпене оккупанты сожгли сотни Библий

Читать подробнее... https://giperboloid.info/zakazchiki-vojny-rossii-protiv-ukrainy-nenavidjat-hristianstvo-v-irpine-okkupanty-sozhgli-sotni-biblij/ .
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23.04.2022 11:14 Ответить
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23.04.2022 11:30 Ответить
 
 