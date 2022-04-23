В Николаеве продлят комендантский час: "Есть данные, что готовятся подлости со стороны оккупантов именно этой ночью", - Ким. ВIДЕО

Власти решили продлить комендантский час в Николаеве, поскольку получили информацию, что оккупанты могут готовить провокации на Пасху.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня комендантский час будет с 19.00 до 05.00 утра. Прошу всех остаться дома этой ночью. Есть вероятность, что враг готовит подлость. По возможности никуда не ходите сегодня и завтра", - рассказал он.

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Ким также добавил, что ночью россияне снова обстреливали Николаев. Но ударили по заброшенному кафе, поэтому пострадавших нет. Также оккупанты повредили линию электропередач.