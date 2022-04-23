В Николаеве продлят комендантский час: "Есть данные, что готовятся подлости со стороны оккупантов именно этой ночью", - Ким. ВIДЕО
Власти решили продлить комендантский час в Николаеве, поскольку получили информацию, что оккупанты могут готовить провокации на Пасху.
Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня комендантский час будет с 19.00 до 05.00 утра. Прошу всех остаться дома этой ночью. Есть вероятность, что враг готовит подлость. По возможности никуда не ходите сегодня и завтра", - рассказал он.
Ким также добавил, что ночью россияне снова обстреливали Николаев. Но ударили по заброшенному кафе, поэтому пострадавших нет. Также оккупанты повредили линию электропередач.
Топ комментарии
+3 саша паламарчук
показать весь комментарий23.04.2022 10:53
+3 Ярослав Мельниченко
показать весь комментарий23.04.2022 11:11
+2 Ksenia VB
показать весь комментарий23.04.2022 10:57
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вже забули про закон згідно якого посадовці мають говорити до громадян виключно державною мовою. Знову не на часі ?
Хіба ви не чули, що у росіскоізичних щелепа давить на мізки, тому в особливо говірких розумова діяльність частково обмежуються )).
Заказчики войны россии против Украины ненавидят Христианство? В Ирпене оккупанты сожгли сотни Библий
Читать подробнее... https://giperboloid.info/zakazchiki-vojny-rossii-protiv-ukrainy-nenavidjat-hristianstvo-v-irpine-okkupanty-sozhgli-sotni-biblij/ .
Читать подробнее... https://giperboloid.info/zakazchiki-vojny-rossii-protiv-ukrainy-nenavidjat-hristianstvo-v-irpine-okkupanty-sozhgli-sotni-biblij/ .