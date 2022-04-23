Порошенко призвал Канаду принять акт о ленд-лизе и предложил включить Фриланд в Совет финансовых доноров Украины. ВИДЕО

Петр Порошенко в эфире телеканала CBC News поблагодарил правительство Канады за поддержку Украины. Он призвал Канаду принять акт о ленд-лизе.

"Нам необходим акт о ленд-лизе. Именно такой, который был во время Второй мировой войны. Необходимо сегодня все – от продовольствия до амуниции, включая тяжелое оружие, тяжелые гаубицы, тяжелые минометы, боеприпасы. И это именно то, что может изменить правила игры в этой войне. Можете представить, что будущее мира зависит всего лишь от 300 танков, 1000 бронемашин, 500 гаубиц и 100 истребителей. И при этих условиях очень важны скоординированные усилия и мировая солидарность с Украиной, которые способны укрепить Украину с тем, чтобы выбросить российские войска с территории Украины", – объясняет Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Во время встречи стран Группы семи Хрыстя Фриланд была одной из тех, кто выступил с инициативой предоставления Украине финансовой помощи объемом 24 миллиарда долларов. Думаю, что это прекрасная идея, если бы Хрыстя Фриланд была в составе Совета доноров для сопровождения использования этих средств. Для направления их на соответствующие реформы. С тем, чтобы послевоенная Украина была и лучше, и сильнее, и еще более демократической, европейской, и еще более свободной страной", – отмечает Порошенко.

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Пятый Президент также пригласил Хрыстю Фриланд и Джастина Трюдо посетить Украину.

"Хрыстя, мы ждем вас в Украине. Это очень важное время для визита, вместе с премьер-министром Джастином Трюдо, также очень хорошим другом Украины и моим хорошим другом", – сказал Петр Порошенко.