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Порошенко призвал Канаду принять акт о ленд-лизе и предложил включить Фриланд в Совет финансовых доноров Украины. ВИДЕО

Петр Порошенко в эфире телеканала CBC News поблагодарил правительство Канады за поддержку Украины. Он призвал Канаду принять акт о ленд-лизе.

"Нам необходим акт о ленд-лизе. Именно такой, который был во время Второй мировой войны. Необходимо сегодня все – от продовольствия до амуниции, включая тяжелое оружие, тяжелые гаубицы, тяжелые минометы, боеприпасы. И это именно то, что может изменить правила игры в этой войне. Можете представить, что будущее мира зависит всего лишь от 300 танков, 1000 бронемашин, 500 гаубиц и 100 истребителей. И при этих условиях очень важны скоординированные усилия и мировая солидарность с Украиной, которые способны укрепить Украину с тем, чтобы выбросить российские войска с территории Украины", – объясняет Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Во время встречи стран Группы семи Хрыстя Фриланд была одной из тех, кто выступил с инициативой предоставления Украине финансовой помощи объемом 24 миллиарда долларов. Думаю, что это прекрасная идея, если бы Хрыстя Фриланд была в составе Совета доноров для сопровождения использования этих средств. Для направления их на соответствующие реформы. С тем, чтобы послевоенная Украина была и лучше, и сильнее, и еще более демократической, европейской, и еще более свободной страной", – отмечает Порошенко.

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Пятый Президент также пригласил Хрыстю Фриланд и Джастина Трюдо посетить Украину.

"Хрыстя, мы ждем вас в Украине. Это очень важное время для визита, вместе с премьер-министром Джастином Трюдо, также очень хорошим другом Украины и моим хорошим другом", – сказал Петр Порошенко.

Автор: 

Канада (2085) Порошенко Петр (19606) Фриланд Хрыстя (139)


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Топ комментарии
+37
Нормальний президент пропонує нормальні і реальні рішення, а не кричить на весь світ "Я не втік". А якби його почули раніше і поставили в ЗСУ хочаби 5 ракетних дивізіонів, яким виготовили хочаби по сотні крилатих ракет, то і російська банда, яка себе називає флот не те що не вийшла із бухти, а боялися туди заходити. Але маємо, що маємо. Час заствялє передивитися свої погляди, не думаючи вибирати "Поржьом", на постійні думки - куди втекти і як вижити і точно вже не до "ржачки".
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23.04.2022 11:42
+24
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23.04.2022 11:47
+17
Американці розблокували і іменно після заяв Петі, єриак пізніше примазався. Wer bist du?
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23.04.2022 11:45
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Американці розблокували і іменно після заяв Петі, єриак пізніше примазався. Wer bist du?
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23.04.2022 11:45 Ответить
Когда уже Андрей Елдак выучит инглиш. Уже даже Денис Шморгаль выучил. Или у Елдака челюсть не такая?
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23.04.2022 12:09 Ответить
Ріллі ?
Може ти та сама Христя ?
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23.04.2022 11:47 Ответить
Реакция Фриланд ......"who are you Рetya"? Вы не правы, Вынос, "This is a dick must do" она именно так сказала.
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23.04.2022 11:52 Ответить
Реакція ФІріланд нормальна до українця Порошенко і українців України. Краще скажіть, яка була реакція Ізраїлю дати ППО для українських громадян, в тому числі євреїв при зверненні єврея Зеленськлого.
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23.04.2022 11:53 Ответить
Ось хто така vunos mozga (ні армії.ні віри,ні МОВИ),так це точно - чорт знає хто.
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23.04.2022 12:06 Ответить
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23.04.2022 11:47 Ответить
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23.04.2022 12:10 Ответить
тролі навіть не слухали.
кинулись одразу коментувати )
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23.04.2022 11:49 Ответить
а ти з якого окопу ?
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23.04.2022 11:52 Ответить
Вы хотели спросить рашотролля из какого он Обкома? ))))
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23.04.2022 12:16 Ответить
кажеш, з обкому?
може бути...
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23.04.2022 12:35 Ответить
Смердить тут тільки від тебе, гнида
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23.04.2022 12:13 Ответить
А ты от фронта в Чехии спрятался?
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23.04.2022 12:02 Ответить
Допоможіть зупинити просування Україною путінс трупс
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23.04.2022 11:37 Ответить
"Думаю, що це прекрасна ідея, якби Христя Фріланд була у складі Ради донорів для супроводу використання цих коштів" - хороша пропозиція, зараз ОПа кине в бій всіх своїх дебілів з відрами помиїв.
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23.04.2022 11:42 Ответить
Так бойовий дегенерат із зе-команди, декілька днів тому заявив, що захід не повинен контролювати кошти, які світ виділяє Україні - укр влада має сама вирішувати як їх витратити. Ще раз: зе-гниди прямим текстом посилають Захід, аби грабувати міжнародну допомогу.
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23.04.2022 12:28 Ответить
Нормальний президент пропонує нормальні і реальні рішення, а не кричить на весь світ "Я не втік". А якби його почули раніше і поставили в ЗСУ хочаби 5 ракетних дивізіонів, яким виготовили хочаби по сотні крилатих ракет, то і російська банда, яка себе називає флот не те що не вийшла із бухти, а боялися туди заходити. Але маємо, що маємо. Час заствялє передивитися свої погляди, не думаючи вибирати "Поржьом", на постійні думки - куди втекти і як вижити і точно вже не до "ржачки".
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23.04.2022 11:42 Ответить
за три роки вашої зедебільної влади на чолі з головкою ЄрЗе хоч знайшли (та хоча би доказово виявили) покупців/продавців тієї зброї? зі складів?
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23.04.2022 12:30 Ответить
Ви їх дуже переоцінюєте, ніхто ніяких поглядів не передивився і не передивиться, час тут безсилий. Ті хто вибирав "Поржьом" першими кинулись втікати, і з підвалів у Львові та з Польщі строчать віршики в соцмережах про зеленського, який відстояв Україну.
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23.04.2022 13:05 Ответить
а чо там не сказано, звідки ті цукерки взялися?
І чи цукерки є стратегчіним військовим і санкціонованим продуктом? Чи хоча би т.зв. подвійного призначення?
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23.04.2022 12:05 Ответить
https://t.me/PresidentPoroshenko/3269 Петро Порошенко в інтерв'ю для видання Newsweek "Закликав західних союзників сформувати широку коаліцію проти ***** та звільнити росію від авторитарної та агресивної політики диктатора і його сателітів. Така коаліція повинна бути більш амбіційною, та прагнути не лише перемоги над москвою в Україні, а й «депутінізації росії»"
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23.04.2022 11:57 Ответить
Це справді дуже добрий акцент.... і час для такого заклику вибрано досить добре - коли вже багато держав зняли всі обмеження щодо постачання Україні важкої техніки.
Ще краще, звісно, щоб такі заклики стали регулярними від ЗЕ... але той ще старається задивлятися в око пуйла, на жаль.
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23.04.2022 14:28 Ответить
Заява сміливої людини!
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23.04.2022 16:43 Ответить
Як де? В той момент коли ти кулемети привіз, які ти купив за сої гроші
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23.04.2022 12:16 Ответить
Нагадай скільки броніків купив для ЗСУ доларовий мультимільйонер ze?!! А патріоти із кварталу95? Чи це не їх війна? У них сєріали у москві треба продавати?
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23.04.2022 12:31 Ответить
які бронежители від Зе? Ви що? Він із самого початку розповів, що він не лох і нікому нічого не заборгував. А його кумір і вчитель Беня говорив, що борги і податки платять тільки лохи. То які бронежители, чи ще щось Ви чекали від них?
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23.04.2022 15:02 Ответить
Нагадай скільки клоун витратив мільйонів власних грошей на ЗСУ? А скільки пожертвував квартал95? Правильна відповідь - клоунські жлоби вважають, що це не їхня війна
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23.04.2022 12:33 Ответить
змініть методичку!
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23.04.2022 12:21 Ответить
Так зе-команда успішно продає гуманітарку. В Запоріжжі губата подруга зе, успішно заробляє на розподіленні гумдопомоги своїм фірмам, які добре торгують
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23.04.2022 12:24 Ответить
Набігло так багато нечесті.Ще не всі усвідомили чому зараз іде війна і чому Україна не здається.Це до вас бездуховні тролі.
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23.04.2022 12:16 Ответить
тролів тут обмаль. Тут більшість - оплачуваних подлякових ботів.
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23.04.2022 12:32 Ответить
Поки тролі рига подоляка розповідають про херового пєтю, депутати рашистскього жопоблоку мало того, що не позбавлені депутатського мандата як це мало би бути, так вони вже стали негласною коаліцією із ze-командою - останні голоування в раді за корупційні і антиукраїнські загони - яскраве тому підтвердження. Кому війна, а кому бізнес на крові.
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23.04.2022 12:22 Ответить
Трамп тоді забанив поставку!. Канада не виготовляє ті літаки.
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23.04.2022 13:24 Ответить
Підтвердження??????
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23.04.2022 13:27 Ответить
А хто заважав йому ті ж 300 танків "Оплот" виробити у Харкові за 5 років? Грошей не було? Так тільки Японія надала допомогу $1,8 млрд. Про це тут на Цензорі було. Вартість "Оплоту" на ринку $5 млн. 300 танків по ринковій ціні - 1,5 млрд. Але для держави це було б на 30% дешевше.
А зелені виродки один Оплот купили для параду. Асфальтом займалися, кар'єр Юзіка задовбав усіх хто поруч живе.
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23.04.2022 13:14 Ответить
знову юдьчині популістичні ьредні тут розкидаєш?
Допомога Україні в таких розмірах почала надходити Україні лише в 2021році. А до того - на два порядки менше (пару десятків мільйонів щорічно)
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23.04.2022 13:28 Ответить
Вот тут Петя - молодец. Поддерживать тему в мировых новостях - святое дело!
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23.04.2022 13:26 Ответить
Хоч це і притаманно лише Кацапії та її друзям Північній Кореї, Білорусі та Ерітреї, але ж яка одностайність думок! Жодного не те що кривого, а навіть нейтрального слова про нашого генія! Всьо! Кличте Охиндовського - петрусь вже президент вадінтур
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23.04.2022 13:56 Ответить
Alex Rem
@3wA1UhLesRwTrIN
·
4 год
Порошенко знову мародерить, в цинічний спосіб, нікого не спитавши дозволу, придбав 18 всюдиходів для ЗСУ, вже вирушили на фронт.
Піаршик!
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23.04.2022 14:03 Ответить
Петро Олексійович, я (МИ) Вам завжди ПЛЮСУЮ+++++++++++++++
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23.04.2022 15:43 Ответить
Петре Олексійовичу, на жаль, незважаючи на Ваш досвід, Ви не розбираєтеся в людях.
Заява-то зрозуміла сама по собі, але з оцінками персонажів та пропозиціями утримайтеся, будь ласка.

Вам, думаю, достатньо було грузинського чма, чим воно Вам віддячило - добре пам'ятаєте.

Сподіваюся, Ви в курсі (більш-менш) подій тут, хоч дуже "демократичні" і ще більш "об'єктивні" українські змі ані пари з вуст про них, незважаючи на те, що вони обійшли весь світ, навіть в європарламенті про методи цього дружка і його поплічниці говорили.

Навряд чи Ви бажаєте такої "демократії" і "свободи" Україні, яку тут вибудовує ця парочка за підтримки ще одного вилупка.
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24.04.2022 04:09 Ответить
 
 