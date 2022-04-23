В Мариуполе российские оккупанты проводят зачистку завалов Драмтеатра: тела погибших вывозят в Мангуш, - советник мэра Андрющенко. ВИДЕО

В Мариуполе идет зачистка завалов разбомбленного российскими захватчиками Драматического театра, обнаруженные тела погибших мирных жителей оккупанты упаковывают в пластиковые мешки и вывозят в с. Мангуш, где сваливают в траншею.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты продолжают "зачистку" в центре Мариуполя. Сейчас идет зачистка завалов Драматического театра. В процессе зачистки оккупанты упаковывают найденные тела погибших в пластиковые мешки, тракторами и грузовиками перемещают в накопитель в промышленной зоне в районе Никольского шоссе. с.Мангуш, где насыпью сваливают в 300-метровую траншею .К "зачистке" от тел погибших мариупольцев привлечены исключительно командированные работники так называемых МСЧ "ДНР" из-за отказа местных жителей участвовать в подобных работах. Цинизму россиян нет предела. Территория сквера под Драматическим театром использовалась для кладбища солдат нацистской Германии, тела которых были эксгумированы и перезахоронены только в 2018-2019 годах при проведении реконструкции. Теперь россияне снова превратили центр Мариуполя в кладбище", - рассказал он.

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