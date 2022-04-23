"Устали мы здесь! У нас снайпер сидит. Четыре человека снял сегодня": российские военные боятся ВСУ даже в оккупированных городах, - перехват СБУ. АУДИО
Рашисты в шоке от сопротивления, которое им оказывают украинские защитники.
Об этом свидетельствует очередной перехват разговора между российскими оккупантами, обнародованный СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Они боятся наших воинов и чувствуют себя в опасности даже в тех населенных пунктах, которые им удалось временно оккупировать.
"Устали мы здесь! У нас снайпер сидит… ну его нафиг, пид*ас е*нутый! Четыре человека снял сегодня", - рассказывает российский захватчик своему сослуживцу, тоже воюющему в Украине.
Он жалуется на свое командование, постоянно отправляющее их вперед, потому что само – боится оставаться даже в "тылу".
Его товарищ не удивляется этому и искренне признает силу украинских воинов. "Они…. 8 лет учились воевать. Я видел их, они готовы умереть здесь", - заключает оккупант.
Так и есть: мы будем стоять до последнего и уничтожим всех врагов!
По последним данным ВСУ, наши военные ликвидировали уже более 21 тыс. оккупантов", - рассказали в СБУ.
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https://youtu.be/6zub5JMrKjc
Про це повідомляють Сили оборони Запорізького краю.
"Голодранці займаються дуже популярною справою, в якій рівних їм немає. Дикуни видовбують зі стін промислових об'єктів мідний дріт, щоб здати його на металобрухт в своїй "могутній країні" та отримати за це кошти."Друга армія світу" - що сказати", - йдеться у повідомленні. https://t.me/operativnoZSU/20598
Не 4х человек, а 4х 3/14дарасов!
Говорімо й пишімо правильно! 🧐
https://twitter.com/i/status/1517797233369964544
- Віддачу в плече...
- Віддачу в плече...
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
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Ніщо так не знімає втому, як куля 308Win у макитру!
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В Джанкое (Крым) учительница Какое вы имели право детям во время перемены объяснять, что такое нацизм и фашизм? В Джанкое (Крым) учительница Сусанна Безазиева была вынуждена уволиться по собственному желанию из-за давления после разговора со школьниками о войне.
- Вы знаете, что случилось? - спросила меня директор.
- Нет, а что случилось? - не поняла я.
- Что произошло в среду в 9 «А» классе после уроков? Вы начали комментировать букву «Z» на футболке у девочки.
- Ни о какой «Z» и футболке речь и не шла. Шла речь о формулировке нацизма и фашизма, что я и пояснила детям.
- Это не ваша компетенция, пусть про нацизм и фашизм объясняет учитель истории на уроке истории. Какое вы имели право детям во время перемены объяснять, что такое нацизм и фашизм?
Слава Україні!
Героям Слава!
Снайпери, валіть цир орків без жалю!
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