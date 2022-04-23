"Устали мы здесь! У нас снайпер сидит. Четыре человека снял сегодня": российские военные боятся ВСУ даже в оккупированных городах, - перехват СБУ. АУДИО

Рашисты в шоке от сопротивления, которое им оказывают украинские защитники.

Об этом свидетельствует очередной перехват разговора между российскими оккупантами, обнародованный СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Они боятся наших воинов и чувствуют себя в опасности даже в тех населенных пунктах, которые им удалось временно оккупировать.

"Устали мы здесь! У нас снайпер сидит… ну его нафиг, пид*ас е*нутый! Четыре человека снял сегодня", - рассказывает российский захватчик своему сослуживцу, тоже воюющему в Украине.

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Он жалуется на свое командование, постоянно отправляющее их вперед, потому что само – боится оставаться даже в "тылу".

Его товарищ не удивляется этому и искренне признает силу украинских воинов. "Они…. 8 лет учились воевать. Я видел их, они готовы умереть здесь", - заключает оккупант.

Так и есть: мы будем стоять до последнего и уничтожим всех врагов!

По последним данным ВСУ, наши военные ликвидировали уже более 21 тыс. оккупантов", - рассказали в СБУ.