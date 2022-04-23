"Большая уборка": Бровары уже со светом и водой, в Бородянке скоро подключат канализацию. ВИДЕО

В Киевской области расчищено более 300 км дорог и улиц.

Как информирует Цензор.НЕТ, о ходе и очередных результатах работ по восстановлению освобожденных от оккупанта территорий в пяти областях по состоянию на пятницу, 22 апреля, рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.

Киевщина. Расчищено более 300 км дорог и улиц. Пригороды столицы убирают 380 работников и 130 единиц техники. Возобновлено движение на семи переправах. Продолжается обустройство еще восьми переправ у разрушенных мостов. За последние сутки подключили свет 29 населенным пунктам и возобновили газоснабжение в 91 населенном пункте.

В Броварах, где 72% города были обесточены в результате ракетного удара, возобновлены в полном объеме услуги по электро- и водоснабжению. В Буче начали устанавливать окна в домах. Водоснабжение запущено во всю систему города. Но из-за отсутствия электроэнергии вода пока есть только в домах, которые расположены ниже водопроводных сетей. Частично восстановлена мобильная связь.

В Бородянке в ближайшее время заработает канализационная система. В Чернобыле, Иванкове и Дымере возобновили работу подразделения ГСЧС. Житомирщина. "Дорожники планируют в течение месяца возобновить переправы на трассе в Житомирской области. В результате российско-украинской войны на трассе М-21 был уничтожен мост через реку. Людям приходится делать почти 30-километровый крюк. Временная переправа будет иметь две полосы движения, чтобы обеспечить движение транспорта в обе стороны", — отметил Тимошенко.

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Харьковщина. В Харькове возобновлено газоснабжение пяти жилых домов, поврежденных во время обстрелов. Возобновлена подача газа в части Балаклеи. В Дергачах подключили к свету 2200 потребителей. В селах Емцы и Шелкоплясы полностью восстановлено газоснабжение. "Коммунальщики приводят в порядок жилой фонд Харькова: закрывают окна, ремонтируют кровли, сети водоснабжения и отопления, убирают парки", — сообщил заместитель руководителя ОП.

Черниговщина. Повреждены более 600 км дорог и 20 мостов. Дорожники организовали временные объезды около четырех разрушенных сооружений. Еще на трех работы продолжаются. Начат ямочный ремонт на транспортных коридорах в Киев.

Сумщина. Специалисты обследуют пострадавшие от бомбардировок жилые дома. Во всех территориальных громадах проводится временное подключение к электрическим сетям, чтобы скорее возобновить электроснабжение населения. Напомним, ранее министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков объяснил, почему на освобожденных территориях столь важно в первую очередь восстанавливать транспортное сообщение.

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