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Зеленский общается с журналистами в Киеве. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Президент Владимир Зеленский общается с представителями украинских и зарубежных СМИ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Больше оружия": Зеленский и Джонсон обсудили новую военную помощь Украине

Зеленский Владимир (20456)


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Топ комментарии
+14
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23.04.2022 19:58
+13
Сподіваюсь він розкаже, хто його переконав у тому що війни не буде, і готуватися до супротиву окупації не потрібно. дєрьмак, татаров, агрохімія чи дємченко - хто з них?
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23.04.2022 19:53
+9
со своими ручными пропагандонами он говорит только.после победы.эту зеленого предателя и сабатерщика ждет тюряга.
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23.04.2022 19:57
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Сподіваюсь він розкаже, хто його переконав у тому що війни не буде, і готуватися до супротиву окупації не потрібно. дєрьмак, татаров, агрохімія чи дємченко - хто з них?
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23.04.2022 19:53 Ответить
порошенко.во всьом виноватий порошенка.то він підкрався вночі до ліжечка говнокомандующого й підступно спрямував півника з неголеним убивцею.І ************ того проклятая ізмєна
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23.04.2022 21:19 Ответить
я бачу ви поціновувач високого мистецтва від Митця)))
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24.04.2022 03:04 Ответить
Слухаю... -- доки сухабельно... -- бо тяжко.
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23.04.2022 19:54 Ответить
Хіба собі! Це ж метро Арсенальна! ...глибше не буває...*)
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23.04.2022 19:55 Ответить
так - картинка наше фсе !!!
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23.04.2022 20:05 Ответить
со своими ручными пропагандонами он говорит только.после победы.эту зеленого предателя и сабатерщика ждет тюряга.
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23.04.2022 19:57 Ответить
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23.04.2022 19:58 Ответить
Нащо ті інтерв'ю, воно й так не на хвилину не замовкає. Скучило за тим як йому мусійчучка зад лиже. Навряд чи туди покликали Бутусова чи Ганапольського.
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23.04.2022 19:58 Ответить
Я оптимист по жизни и не ною
Но как-то неспокойно на душе,
Когда Зеленский обіцяє перемогу,
Я вспоминаю - "в травні будем смажить шашлики"
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23.04.2022 19:59 Ответить
Слухати цього болвана ....жаль часу.
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23.04.2022 20:02 Ответить
Журналісти Прямого, Еспресо, 5 каналу були?
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23.04.2022 20:15 Ответить
та ніхто не дивиться те інтерв`ю.великдень на носі
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23.04.2022 21:21 Ответить
як же відкрито зіскочив на русзикй язік, що ж ти пане здав назад ****!
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23.04.2022 20:20 Ответить
баран бараном, з суфлера читати в нього краще виходить
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23.04.2022 20:44 Ответить
В мене не має здоров'я слухати брєд цього пацієнта...
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23.04.2022 20:51 Ответить
Це "спілкування" може слухати лише людина зі сталевими нервами...
Питання до тих, хто зміг : про шашлики, та про "нє нагнєтайте" було?
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23.04.2022 21:05 Ответить
Може владі і не видно зверху, але значна частина українців просто не дивиться беззмістовні брифінги та відосіки президента, коментарі Арестовича, рідкі "вилазки з підвалу" Єрмака, владопослушний телемарафон...
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23.04.2022 21:24 Ответить
Такие интервью нужни. Вони продолжают доносить до мировой общественности правду о нашей войне, о наших потребностях. Считаю, Зе отвечал по делу и конкретно . Да, єто не Бутусов, но обсерать президента нашей страни во время войни - єто бидлотство. Тем более, что сейчас он- тільки проукраинска и патриотична людина. Гадить зараз на нього- це на руку кацапів.
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23.04.2022 23:50 Ответить
а трупи в Бучі і Маріку то видно високе *********? накуй то туда,по дєлу,а шо там були журанілісти яких не фільтранули на список питань? це ********* підростаюче
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24.04.2022 03:08 Ответить
Зараз обирають президента агенти кремля та олігархів.
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24.04.2022 08:36 Ответить
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24.04.2022 23:55 Ответить
Президент твоей страны Штанмаер если ты до сих пор не вкурсе

А если ты про вовочку - то он лично виноват в многих тысячах жертв среди мирного населения! Перечислять снова все по пунктам, или ты и так вкурсе?
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28.04.2022 18:05 Ответить
 
 