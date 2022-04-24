"Это только вопрос времени, когда все российские убийцы почувствуют, что такое справедливый ответ", - Зеленский. ВИДЕО

Это только вопрос времени, когда все наши люди по всей нашей земле почувствуют, что такое уверенный мир.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

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