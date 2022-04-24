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Новости Видео Война
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"Это только вопрос времени, когда все российские убийцы почувствуют, что такое справедливый ответ", - Зеленский. ВИДЕО

Это только вопрос времени, когда все наши люди по всей нашей земле почувствуют, что такое уверенный мир.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Встретимся, когда освободим Мариуполь. Я думаю, скоро", - Зеленский - журналистам

Зеленский Владимир (20474)


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Топ комментарии
+11
Дааа, ціна "попріколу " вийшла жахлива...
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23.04.2022 23:56
+9
Хочу поговорить с путиным , только он может остановить войну . А когда я подпишу с ним мирный договор , договорюсь посередине , хочу , чтобы он поехал в Гаагу и ответил за преступления . Вова , ты давно обследовался ?
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24.04.2022 00:05
+6
Нажаль жодна закінчена суддя, та виблчдок чиновник не постраждали, - то точно геноцид
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23.04.2022 23:56
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Час настав...
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23.04.2022 23:54 Ответить
Нажаль жодна закінчена суддя, та виблчдок чиновник не постраждали, - то точно геноцид
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23.04.2022 23:56 Ответить
Дааа, ціна "попріколу " вийшла жахлива...
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23.04.2022 23:56 Ответить
остаточне рішення - за ЗСУ та НАРОДОМ УКРАЇНИ !!

Співайте бойовий Гімн УКРАЇНИ:ЧЕРВОНА КАЛИНА!!!-дуже допомагає....
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23.04.2022 23:59 Ответить
Ну поки це лише слова, не підкріплеієні нічим. І виродки чують безкарність.
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24.04.2022 00:00 Ответить
Хочу поговорить с путиным , только он может остановить войну . А когда я подпишу с ним мирный договор , договорюсь посередине , хочу , чтобы он поехал в Гаагу и ответил за преступления . Вова , ты давно обследовался ?
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24.04.2022 00:05 Ответить
Все багато простіше: у Бубочки просто забули відібрати "дурь". От воно дунуло і "несе всяку дічь по телевізору".
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24.04.2022 09:34 Ответить
И кто этим будет заниматься,лучшие
Адвокаты Ахметова?
Для отмазки пошлют пару студентов.
И заграница нам поможет.
За сбитый украинский самолёт через год тишина- няма навару тама
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24.04.2022 00:08 Ответить
Мар'ян Середа™@MarianSereda

https://twitter.com/MarianSereda/status/1517967234873896965 26 мин

Русня хоче провести парад наших полонених на 9 травня.
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24.04.2022 00:10 Ответить
Вже проводили.
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24.04.2022 00:19 Ответить
На руссозомбо та показали як їхній якийсь експерт вже сильно переляканим виглядає коли описує ту допомогу яку надають Україні західні союзники. Фізіономії інших учасників програми теж не дуже веселі після почутого. Думаю що готується щось дуже серйозний подарунок русскімі зольдатен до дня пабєдабєсія. Щоб принизити їх якимось нищівним розгромом
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24.04.2022 00:11 Ответить
Это как? Посмотришь в глаза пу с новой силой?
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24.04.2022 00:11 Ответить
Началось формирование культа личности Зеленского. Если почитать заголовки новостей, складывается впечатление, что он один воюет за Украину. Иногда ему помогает Арахамия. Но редко. В основном президент сам справляется.
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24.04.2022 00:18 Ответить
Я могу назвать один сценарий, при котором такое будет:
1. Полный разгром всех этих кацапских БТГ (сколько их там в нормальной форме, 10 дивизий, может 12 или 13).
2. Унизительная капитуляция карлика плешивого.
3. Захват власти Кадыровым, кому мало Чечни и даже Кавказа, а конкурентов нет.
4. И вот тут уже настоящая, унизительная на коленях мольба кацапов о том, чтобы ЗСУ захватили Москву и скинули Кадырова с трона, за это обещания верно служить на коленях перед украинцами следующие 500 лет.

На остальное можно не тратить время.
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24.04.2022 00:20 Ответить
золотые слова... никто не избежит наказания... в иваново сгорел нии вместе с документами, в королеве горит промзона, где делаются вещи для космоса... дело хоть медленно, но движется...
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24.04.2022 01:27 Ответить
це все навіть не в ту сторону,класика крж від кацапні,або замітають знатне розкрадання,********* які вбивали і мордували ще ніхто не рухав
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24.04.2022 02:58 Ответить
Знову відосик, піар піар піар
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24.04.2022 02:31 Ответить
Годовногокомдувач який навіть в вмарміїї не служив
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24.04.2022 02:36 Ответить
Хто каратиме і як розпишуть в спільній декларації з сатаною і бубочка кров'ю вбитих українських дітей підпис поставить...

"Москва та Київ працюють над спільною декларацією для завершення війни, - глава МЗС Туреччини Чавушоглу"
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24.04.2022 06:35 Ответить
 
 