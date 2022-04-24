"Это только вопрос времени, когда все российские убийцы почувствуют, что такое справедливый ответ", - Зеленский. ВИДЕО
Это только вопрос времени, когда все наши люди по всей нашей земле почувствуют, что такое уверенный мир.
Об этом президент Владимир Зеленский заявил в вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.
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показать весь комментарий23.04.2022 23:56
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Співайте бойовий Гімн УКРАЇНИ:ЧЕРВОНА КАЛИНА!!!-дуже допомагає....
Адвокаты Ахметова?
Для отмазки пошлют пару студентов.
И заграница нам поможет.
За сбитый украинский самолёт через год тишина- няма навару тама
https://twitter.com/MarianSereda/status/1517967234873896965 26 мин
Русня хоче провести парад наших полонених на 9 травня.
1. Полный разгром всех этих кацапских БТГ (сколько их там в нормальной форме, 10 дивизий, может 12 или 13).
2. Унизительная капитуляция карлика плешивого.
3. Захват власти Кадыровым, кому мало Чечни и даже Кавказа, а конкурентов нет.
4. И вот тут уже настоящая, унизительная на коленях мольба кацапов о том, чтобы ЗСУ захватили Москву и скинули Кадырова с трона, за это обещания верно служить на коленях перед украинцами следующие 500 лет.
На остальное можно не тратить время.
"Москва та Київ працюють над спільною декларацією для завершення війни, - глава МЗС Туреччини Чавушоглу"