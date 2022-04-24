РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8745 посетителей онлайн
Новости Видео Война
25 227 45

"Били по ногам, душили, сняли джинсы, трусы и пытались изнасиловать": священник ПЦУ из Херсона Чудинович рассказал о пытках, которые пережи в российском плену. ВИДЕО

Священник Православной церкви Украины Сергей Чудинович из Херсона заявил, что российские военные подвергали его пыткам, угрожали расправой с родными и изнасилованием.

Об этом Чудинович рассказал в видеообращении в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Меня обвиняли в участии в деятельности диверсионно-разведывательных групп ВСУ, обвиняли в том, что я являюсь членом территориальной обороны. Это не так, конечно... Заломали руки, сказали.., что жизнь моя закончилась, что они будут разбирать меня на части, что они меня убьют, застрелят. Привели меня в другое помещение... там стали бить дубинкой в сердце", - сказал священник.

Также читайте: Митрополит Полтавский Филипп угрожает священникам "карами небесными" за выступление против Кирилла

По словам Чудиновича, ему не давали пить, не водили в туалет, били по ногам, душили, связывали руки скотчем сзади. На допросе вместо воды дали водки. Захватчики угрожали, что доберутся и до его семьи.

Потом, рассказал священник, с него сняли джинсы и трусы и стали угрожать, что изнасилуют дубинкой. Чудинович признался, что его охватила паника, и когда от него потребовали согласия на сотрудничество, он согласился.

Теперь ему за это очень стыдно, так что священник решил рассказать обо всем публично.

"Я хочу, чтобы каждый услышал, как они (российские захватчики. - Ред.) обращаются с людьми, с которыми потом делают видео, чтобы они говорили, что обращались с ними хорошо и никакого насилия над ними не совершали", - сказал Чудинович.

Читайте: Похищенных в Украине детей рашисты устраивают в свои семьи, - Денисова

Когда его наконец отпустили, он неделю вел себя как раньше, а сам готовил побег из Херсона. 6 апреля священник перебрался на территорию, подконтрольную Украине, где пришел в отделение полиции и сделал заявление.

Сергей Чудинович – настоятель церкви Пресвятой Богородицы, известный в Херсоне общественный деятель и волонтер. 30 марта утром представители так называемой "милиции" похитили священника прямо из церкви. В храме провели обыск, проверили документы и мессенджеры. Вечером того же дня Чудинович был отпущен.

армия РФ (19350) похищение (1688) священник (228) Херсон (2839) издевательство (150) ПЦУ (789)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+62
московити, це садисти,мародери і гвалтівники, пам'ятайте про це коли зустрінете москаля.
показать весь комментарий
24.04.2022 08:38
+50
Кацапи - не люди.
Їм байдуже, священник чи будь-яка інша людина.
Вони прийшли всіх нас знищити...
показать весь комментарий
24.04.2022 08:41
+50
Перше що зробили росіяни на Майдні це розділи людину (чоловіка) і почали з ним фотографуватися. Для чого нормальному чоловіку фотографутися з іншим голим чоловіком? Майже в кожному абзаці їх умозаключєній присутні анально- унітазні теми.
Там такі скрєпи, що і біологічної зброї не треба. Ще на багато поколінь вперед будуть збоченцями.
показать весь комментарий
24.04.2022 08:42
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
сатанат.рпц
показать весь комментарий
24.04.2022 08:37 Ответить
московити, це садисти,мародери і гвалтівники, пам'ятайте про це коли зустрінете москаля.
показать весь комментарий
24.04.2022 08:38 Ответить
так скільки жінок згвалтовано в Херсоні?? Скільки вивезено невідомо куди???Чому не озвучено цифри? Панять і прастить???????????
показать весь комментарий
24.04.2022 11:35 Ответить
Поїдь у захоплений зараз кровопийцями Херсон і проведи розслідування.
показать весь комментарий
24.04.2022 14:44 Ответить
московити це садисти,мародери і гвалтівники ,пам'ятайте про це коли зустрінете москаля.
показать весь комментарий
24.04.2022 08:39 Ответить
Кацапи - не люди.
Їм байдуже, священник чи будь-яка інша людина.
Вони прийшли всіх нас знищити...
показать весь комментарий
24.04.2022 08:41 Ответить
Это просто Ужас. Украинцы, ************ нужно только уничтожить всех до единого, стереть их ***** матери. Мир от этого только выиграет. С Праздником Пасхи. Слава Украине. Держимся и даем отпор рашистам. Силы Вселенной на нашей стороне.
показать весь комментарий
24.04.2022 08:41 Ответить
Поехал в Турцию и увидел там пьяного кацапа - сломай ему челюсь. Думаю у местной полиции не будет никаких вопросов
показать весь комментарий
24.04.2022 09:06 Ответить
А на своїй землі ніз-зя?
показать весь комментарий
24.04.2022 09:26 Ответить
Чото я не видел тут пьяных кацапов. и я вообще-то сейчас про гражданских. орочью солдотню и так мочат пачками
показать весь комментарий
24.04.2022 10:09 Ответить
Одних генералов с десяток а может и больше.
показать весь комментарий
24.04.2022 14:16 Ответить
Ехать в Турцию, чтобы ломать кацапу челюсть в то время, как кацапы тут, в Украине оккупируют нашу землю - это какое-то извращение...
Хочешь реально сломать кацапу челюсть - деньги вместо покупки тура в Турцию пожертвуй ВСУ или волонтерам из того же "Повернись живим", если сам не хочешь/не можешь воевать.
И да, сломать челюсть пьяному кацапу можно поехав в Херсон или Мелитополь...если не поймают - тебя не осудят даже если ты прирежешь пьяного кацапа.
показать весь комментарий
24.04.2022 13:20 Ответить
да там на пляже ,ночью бухих ,можно душить хоть каждый день ,можно и опускать ,пьют так ,что на утро и не вспомнит. Только очко будет болеть. Я думаю ,имелось в виду после войны. В смысле увидел ,сломай челюсть.
показать весь комментарий
24.04.2022 14:31 Ответить
ти довбанутий як твій скацаплений ізик. Де ти вичитав коли саме це сталось?
показать весь комментарий
25.04.2022 02:10 Ответить
Не має бути соромно Вам! Бережіть себе!
показать весь комментарий
24.04.2022 08:42 Ответить
Перше що зробили росіяни на Майдні це розділи людину (чоловіка) і почали з ним фотографуватися. Для чого нормальному чоловіку фотографутися з іншим голим чоловіком? Майже в кожному абзаці їх умозаключєній присутні анально- унітазні теми.
Там такі скрєпи, що і біологічної зброї не треба. Ще на багато поколінь вперед будуть збоченцями.
показать весь комментарий
24.04.2022 08:42 Ответить
Це лише частина невелика того що потрібно знати про кацапських мерзенних свиней...
показать весь комментарий
24.04.2022 08:44 Ответить
Пытались изнасиловать,неполучилось,это у орков после похода на Чернобыль.🤭
показать весь комментарий
24.04.2022 08:56 Ответить
Держава Сатани. Вони повині бути всі перестріляні!!
показать весь комментарий
24.04.2022 09:01 Ответить
в Україні кацапи-андрофаги влаштували бал сатани
показать весь комментарий
24.04.2022 09:02 Ответить
кацапи, довбані смердючі скоти, на нашу долю випала місія знищити цю нечисть
показать весь комментарий
24.04.2022 09:02 Ответить
ОПУ!
Організуйте зустріч цього поважного чоловіка із тим придурковатим Генсеком ООН, який поїхав до путлєра про щось домовлятись...
показать весь комментарий
24.04.2022 09:13 Ответить
Висновок завжди один: Хороший кацап - це завжди мертвий кацап.
показать весь комментарий
24.04.2022 09:17 Ответить
За все буде відплата. Не має вам осуду. Це звірство, яке не кожен витримає, та взагалі виживе після цього. Господь все бачить та зробить так, щоб ви себе не каяли та й надалі робили свою добрі справи.
показать весь комментарий
24.04.2022 09:19 Ответить
То, что паРашка - это не страна, а ОДНА БОЛЬШАЯ ЗОНА (уговников, бандюг и заключеных) у меня в этом давно не было никаких сомнений! Удивляет факт наличия с ней дипотношений и участия в международных организайиях, БАНДИТСКИЙ АНКЛАВ НЕЛЬЗЯ СЧИТАТЬ СТРАНОЙ!
показать весь комментарий
24.04.2022 09:20 Ответить
21 століття а ці недолюдки не змінилися від печерного віку. Їм за катування ще і звання гвардійські дають. Погано тільки що вони гвалтують не Європу яка виростила це чудовисько і де вільно влаштовують автопробіги які прославляють нелюдів, а Україну, яка захищає ідерів з Європи і це дуже несправедливо, бо ростили одні, а вбивають, гвалтують, катують інших
показать весь комментарий
24.04.2022 09:22 Ответить
Висновок завжди один: Хороший кацап - це завжди мертвий кацап.
показать весь комментарий
24.04.2022 09:23 Ответить
Мрази, которые пришли сюда убивать и мародерить, в основном читают надписи на бутылках, и то по слогам.... Мрази с родовым комплексом ущербности.
показать весь комментарий
24.04.2022 09:24 Ответить
кацабстан а не росія
показать весь комментарий
24.04.2022 09:29 Ответить
одно и тоже - а ты чего рассеян защищаешь они гниды
показать весь комментарий
25.04.2022 06:05 Ответить
Да ничего им не будет,Зеля вон уже договаривается с Ху.лищем.
Гааг приговорил 3 человека за 30 лет.
Не надо нам лапшу вешать- потом усех накажут,потом все ответят,потом их бог покарает.
Когда придут деньги на " Вэлыке будывныцтво" все побегут их " осваивать"
показать весь комментарий
24.04.2022 09:30 Ответить
Не ну якщо їх стерелізують? То так 2-3 поколеній може і .,.. так але вони засіли на заході і тільки.. Має бути поголовно Декаципазація. Слава ЗСУ. Слава Україні!
показать весь комментарий
24.04.2022 09:41 Ответить
у гетеросексуального чоловіка неможливо отримати ерекцію за дупу чоловіка. Москвич має бути геєм і фактично зґвалтування чоловіка підтверджує гомосексуалізм.
показать весь комментарий
24.04.2022 09:59 Ответить
я розумію, про що ти... але є така штука , як "фізіологія". тобі навіть страшна баба проведе по члені рукою і почне надрочувати .. в тебе буде прилив крові туди... і автоматом підніметься... принаймні там зашевелиться. ти не зможеш контролювати.. потім впаде, коли підключиться ємоційна та психологіча складова... (нажаль, мужчина саме так по ідіотськи створений. жінкам цього не зрозуміти, у них такого немає).
Щоби цього не було то треба дуже її остогидити...
А що робили часто жінки.. зажимали член, і перевязували і так гвалтувпли мужчину...
а тут недолюдки.. так що з ерекцією в них аж "дуже нормально". бо ще підключається дика ємоційна кацапська складова.. "дикиц угар" називається....
показать весь комментарий
24.04.2022 19:37 Ответить
Фізіологи, в статті сказано "дубинкою"
показать весь комментарий
25.04.2022 09:25 Ответить
щоденний героїзм простих людей
господи, поможи нам перемогти цих сатаністів
показать весь комментарий
24.04.2022 10:24 Ответить
Нормальній людині читати про ці звірства вже моторошно, а як це пережити. Боже, бережи Україну та дітей її. Спаси та збережи.
показать весь комментарий
24.04.2022 10:30 Ответить
Ты Герой , парень! Тело наше смертно, только душа и дух вечны, они сохранят память о нас. Дух твой не сломлен , он крепкий и сильный- это слышно в твоём голосе и видно в твоих глазах!
Слава Україні!
показать весь комментарий
24.04.2022 11:29 Ответить
РОССИЙСКИЕ СОЛДАТЫ ****** )))
показать весь комментарий
24.04.2022 13:53 Ответить
эти кацапские ******** вели прямые репортажи из иерусалима о схождении благодатного огня,восхваляли бога и т.д.,а сами творят сатанинские дела за которые всем мразям воздастся и на том и на этом свете!
показать весь комментарий
24.04.2022 14:15 Ответить
Погодитись на співпрацю і співпрацювати - це геть різні речі, тому вибачатися тут немає за що. На його місці кожен вчинив би так само, намагаючись врятувати себе і рідних. В чому-чому, а в катуваннях кацапи - великі мастаки.
показать весь комментарий
24.04.2022 17:22 Ответить
та ви що! не може такого бути ... не може мужчина постраждати від згвальтувань! гвалтують тільки жіночок! я чув.. від самтх жінок.. і о всіх новинах тільки так "жінок та дітей".... "жінок та дітей".....
показать весь комментарий
24.04.2022 19:27 Ответить
Московія одна велика болотяна країна зі збоченою моралю.
Про болота не перебільшую, коли на поїзді ідеш у любому напрямку з України то болота з йолкаии можеш бачити годинами у вікні на Московії.
показать весь комментарий
24.04.2022 19:31 Ответить
Христос Воскрес! Воскресне Україна!
Отче Сергію, Христос посеред нас! Дякую за щирість і відвертість!
Судити може лише той, хто пройшов таке і не зламався.
А співпрацювати і казати, що співпрацюватиме - це різні речі.
Для порятунку другого варіанту, вважаю, не було.
Мої щирі співчуття і побажання далі працювати над українізацією духовного життя Півдня України!
показать весь комментарий
24.04.2022 19:56 Ответить
Це ти пробач, це ми винні, що ви досі в окупації.
показать весь комментарий
25.04.2022 09:15 Ответить
 
 