"Били по ногам, душили, сняли джинсы, трусы и пытались изнасиловать": священник ПЦУ из Херсона Чудинович рассказал о пытках, которые пережи в российском плену. ВИДЕО
Священник Православной церкви Украины Сергей Чудинович из Херсона заявил, что российские военные подвергали его пыткам, угрожали расправой с родными и изнасилованием.
Об этом Чудинович рассказал в видеообращении в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Меня обвиняли в участии в деятельности диверсионно-разведывательных групп ВСУ, обвиняли в том, что я являюсь членом территориальной обороны. Это не так, конечно... Заломали руки, сказали.., что жизнь моя закончилась, что они будут разбирать меня на части, что они меня убьют, застрелят. Привели меня в другое помещение... там стали бить дубинкой в сердце", - сказал священник.
По словам Чудиновича, ему не давали пить, не водили в туалет, били по ногам, душили, связывали руки скотчем сзади. На допросе вместо воды дали водки. Захватчики угрожали, что доберутся и до его семьи.
Потом, рассказал священник, с него сняли джинсы и трусы и стали угрожать, что изнасилуют дубинкой. Чудинович признался, что его охватила паника, и когда от него потребовали согласия на сотрудничество, он согласился.
Теперь ему за это очень стыдно, так что священник решил рассказать обо всем публично.
"Я хочу, чтобы каждый услышал, как они (российские захватчики. - Ред.) обращаются с людьми, с которыми потом делают видео, чтобы они говорили, что обращались с ними хорошо и никакого насилия над ними не совершали", - сказал Чудинович.
Когда его наконец отпустили, он неделю вел себя как раньше, а сам готовил побег из Херсона. 6 апреля священник перебрался на территорию, подконтрольную Украине, где пришел в отделение полиции и сделал заявление.
Сергей Чудинович – настоятель церкви Пресвятой Богородицы, известный в Херсоне общественный деятель и волонтер. 30 марта утром представители так называемой "милиции" похитили священника прямо из церкви. В храме провели обыск, проверили документы и мессенджеры. Вечером того же дня Чудинович был отпущен.
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Їм байдуже, священник чи будь-яка інша людина.
Вони прийшли всіх нас знищити...
Хочешь реально сломать кацапу челюсть - деньги вместо покупки тура в Турцию пожертвуй ВСУ или волонтерам из того же "Повернись живим", если сам не хочешь/не можешь воевать.
И да, сломать челюсть пьяному кацапу можно поехав в Херсон или Мелитополь...если не поймают - тебя не осудят даже если ты прирежешь пьяного кацапа.
Там такі скрєпи, що і біологічної зброї не треба. Ще на багато поколінь вперед будуть збоченцями.
Організуйте зустріч цього поважного чоловіка із тим придурковатим Генсеком ООН, який поїхав до путлєра про щось домовлятись...
Гааг приговорил 3 человека за 30 лет.
Не надо нам лапшу вешать- потом усех накажут,потом все ответят,потом их бог покарает.
Когда придут деньги на " Вэлыке будывныцтво" все побегут их " осваивать"
Щоби цього не було то треба дуже її остогидити...
А що робили часто жінки.. зажимали член, і перевязували і так гвалтувпли мужчину...
а тут недолюдки.. так що з ерекцією в них аж "дуже нормально". бо ще підключається дика ємоційна кацапська складова.. "дикиц угар" називається....
господи, поможи нам перемогти цих сатаністів
Слава Україні!
Про болота не перебільшую, коли на поїзді ідеш у любому напрямку з України то болота з йолкаии можеш бачити годинами у вікні на Московії.
Отче Сергію, Христос посеред нас! Дякую за щирість і відвертість!
Судити може лише той, хто пройшов таке і не зламався.
А співпрацювати і казати, що співпрацюватиме - це різні речі.
Для порятунку другого варіанту, вважаю, не було.
Мої щирі співчуття і побажання далі працювати над українізацією духовного життя Півдня України!