"Били по ногам, душили, сняли джинсы, трусы и пытались изнасиловать": священник ПЦУ из Херсона Чудинович рассказал о пытках, которые пережи в российском плену. ВИДЕО

Священник Православной церкви Украины Сергей Чудинович из Херсона заявил, что российские военные подвергали его пыткам, угрожали расправой с родными и изнасилованием.

Об этом Чудинович рассказал в видеообращении в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Меня обвиняли в участии в деятельности диверсионно-разведывательных групп ВСУ, обвиняли в том, что я являюсь членом территориальной обороны. Это не так, конечно... Заломали руки, сказали.., что жизнь моя закончилась, что они будут разбирать меня на части, что они меня убьют, застрелят. Привели меня в другое помещение... там стали бить дубинкой в сердце", - сказал священник.

Также читайте: Митрополит Полтавский Филипп угрожает священникам "карами небесными" за выступление против Кирилла

По словам Чудиновича, ему не давали пить, не водили в туалет, били по ногам, душили, связывали руки скотчем сзади. На допросе вместо воды дали водки. Захватчики угрожали, что доберутся и до его семьи.

Потом, рассказал священник, с него сняли джинсы и трусы и стали угрожать, что изнасилуют дубинкой. Чудинович признался, что его охватила паника, и когда от него потребовали согласия на сотрудничество, он согласился.

Теперь ему за это очень стыдно, так что священник решил рассказать обо всем публично.

"Я хочу, чтобы каждый услышал, как они (российские захватчики. - Ред.) обращаются с людьми, с которыми потом делают видео, чтобы они говорили, что обращались с ними хорошо и никакого насилия над ними не совершали", - сказал Чудинович.

Читайте: Похищенных в Украине детей рашисты устраивают в свои семьи, - Денисова

Когда его наконец отпустили, он неделю вел себя как раньше, а сам готовил побег из Херсона. 6 апреля священник перебрался на территорию, подконтрольную Украине, где пришел в отделение полиции и сделал заявление.

Сергей Чудинович – настоятель церкви Пресвятой Богородицы, известный в Херсоне общественный деятель и волонтер. 30 марта утром представители так называемой "милиции" похитили священника прямо из церкви. В храме провели обыск, проверили документы и мессенджеры. Вечером того же дня Чудинович был отпущен.