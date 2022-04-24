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"Следующую Пасху мы будем отмечать в свободной и независимой Украине!" - поздравление от защитников. ВИДЕО

Защитники государства поздравили украинцев с Пасхой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Дорогие наши граждане! Поздравляем вас с Пасхой. Хотим пожелать вам крепкого здоровья. Спасибо вам за поддержку, спасибо вам за терпение, спасибо вам за веру в Вооруженные силы Украины. Следующую Пасху мы будем отмечать в свободной и независимой Украине! Слава Украине! Героям Слава!" - говорится в поздравлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский поздравил украинцев с Пасхой: "Свет победит тьму, добро победит зло, жизнь победит смерть, а значит обязательно победит Украина!". ВИДЕО

Пасха (378) поздравление (1057) военнослужащие (6149)


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Топ комментарии
+48
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24.04.2022 11:32
+29
Амінь.
Так і буде.
Зникнуть наші вороженьки, як лайно в каналізації.
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24.04.2022 11:34
+20
Бережи вас Господь, рідненькі !!!
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24.04.2022 11:39
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24.04.2022 11:32 Ответить
Амінь.
Так і буде.
Зникнуть наші вороженьки, як лайно в каналізації.
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24.04.2022 11:34 Ответить
а ми зверх ще й хлоркі налиємо, щоб вже не вспливало.
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24.04.2022 12:03 Ответить
наснаги. вміння, сили і витривалості. хай вас ваші родини дочекаються з перемогою, здоровими і впевненими
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24.04.2022 11:36 Ответить
Мы выстоим, да будет так!
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24.04.2022 11:38 Ответить
Тримаймося браття українці
Ми переможемо.
Слава ЗСУ
Слава нації
Смерть москалям
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24.04.2022 11:38 Ответить
А по КрасНой площАди повезуть трупаки москалів або їх подсмажени частини)))
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24.04.2022 11:39 Ответить
Христос Воскресе, россияне... Над руинами Мариуполя не было сегодня колокольного звона. Но если вы прислушаетесь - вы услышите набат. Набат по всем вашим мёртвым душам. Говорят, Бог милосерден. Говорят, он умеет прощать. Не знаю. Я всего-навсего человек. Поэтому в Светлое Христово Воскресенье единственные слова, которые у меня есть для россиян - будьте прокляты!

Христос воскресе...

... Почти вся россия сегодня будет твердить эти слова, не вдумываясь в их смысл. Задорно стучать яйцом об яйцо, угощаться куличами, "следовать традициям" и вообще вести себя скрепно. Большая часть к обеду будет пьяной в говно. И по-своему счастливой.
Когда из ваших церквей будет нестись благостное "смертию смерть поправ", помолитесь. Помолитесь что б Бога не было. Потому что если он есть, то сегодняшний праздник - про то, что смерти нет. А значит у вас нет никакого шанса по окончании вашей бессмысленной жизни провалиться в спасительную тьму. И тому, что осталось от ваших душ, придётся вечно платить за сегодняшний шабаш.

Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ...

Сегодня во всех украинских домах эти слова звучат о тех, в чьей смерти больше смысла, чем в вашем существовании. Чьи души тут, рядом с нами. Души воинов, души стариков, души младенцев. Убитых на поле боя, замученных в подвалах, расстрелянных в своих домах, уничтоженных ради забавы, растерзанных, но непобежденных. Смертию смерть поправ...

Христос Воскресе...

волонтер, соосновательница и глава благотворительного фонда "Свої" Леся Литвинова
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24.04.2022 11:39 Ответить
Бережи вас Господь, рідненькі !!!
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24.04.2022 11:39 Ответить
Це найголовніше привітання українцям, це не Зело...
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24.04.2022 11:45 Ответить
Дякую, хлопці та дівчата!
Вам-вірю!
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24.04.2022 11:57 Ответить
Лишень зброю завчасно не здавайте...
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24.04.2022 11:59 Ответить
держатися
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24.04.2022 12:10 Ответить
Абсолютно ТАК!!! Причому ,це буде в Краснодарському ,Ставропольському краї . І...... Урал!!!!
Слава УКРАЇНІ!!!
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24.04.2022 12:16 Ответить
Нам поможе святий Юрій ще й Пречиста Матір лихо звоювати.
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24.04.2022 12:46 Ответить
Дякуємо, хлопці! Ви - наша єдина надія!
Бережи вас бог, якщо він є...
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24.04.2022 12:52 Ответить
 
 