"Следующую Пасху мы будем отмечать в свободной и независимой Украине!" - поздравление от защитников. ВИДЕО

Защитники государства поздравили украинцев с Пасхой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Дорогие наши граждане! Поздравляем вас с Пасхой. Хотим пожелать вам крепкого здоровья. Спасибо вам за поддержку, спасибо вам за терпение, спасибо вам за веру в Вооруженные силы Украины. Следующую Пасху мы будем отмечать в свободной и независимой Украине! Слава Украине! Героям Слава!" - говорится в поздравлении.

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