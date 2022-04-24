"Следующую Пасху мы будем отмечать в свободной и независимой Украине!" - поздравление от защитников. ВИДЕО
Защитники государства поздравили украинцев с Пасхой.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Дорогие наши граждане! Поздравляем вас с Пасхой. Хотим пожелать вам крепкого здоровья. Спасибо вам за поддержку, спасибо вам за терпение, спасибо вам за веру в Вооруженные силы Украины. Следующую Пасху мы будем отмечать в свободной и независимой Украине! Слава Украине! Героям Слава!" - говорится в поздравлении.
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+48 Йцу Кенг #461207
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+29 Ksenia VB
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+20 Чайка Київ
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Так і буде.
Зникнуть наші вороженьки, як лайно в каналізації.
Ми переможемо.
Слава ЗСУ
Слава нації
Смерть москалям
Христос воскресе...
... Почти вся россия сегодня будет твердить эти слова, не вдумываясь в их смысл. Задорно стучать яйцом об яйцо, угощаться куличами, "следовать традициям" и вообще вести себя скрепно. Большая часть к обеду будет пьяной в говно. И по-своему счастливой.
Когда из ваших церквей будет нестись благостное "смертию смерть поправ", помолитесь. Помолитесь что б Бога не было. Потому что если он есть, то сегодняшний праздник - про то, что смерти нет. А значит у вас нет никакого шанса по окончании вашей бессмысленной жизни провалиться в спасительную тьму. И тому, что осталось от ваших душ, придётся вечно платить за сегодняшний шабаш.
Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ...
Сегодня во всех украинских домах эти слова звучат о тех, в чьей смерти больше смысла, чем в вашем существовании. Чьи души тут, рядом с нами. Души воинов, души стариков, души младенцев. Убитых на поле боя, замученных в подвалах, расстрелянных в своих домах, уничтоженных ради забавы, растерзанных, но непобежденных. Смертию смерть поправ...
Христос Воскресе...
волонтер, соосновательница и глава благотворительного фонда "Свої" Леся Литвинова
Вам-вірю!
Слава УКРАЇНІ!!!
Бережи вас бог, якщо він є...