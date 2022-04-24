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В Рубежном украинские бойцы спасли двоих детей, которые неделю жили сами под обстрелами. ВИДЕО

Мама ребят неделю назад ушла в город, приказав детям не бросать дом на произвол, но не вернулась. Связи с ней нет.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".

Братьев зовут Михаил и Джейсон. Они пытались сами готовить себе есть и выполнять руководство матери, которая говорила не бросать дом на произвол судьбы.

По словам Джейсона, их мама неделю назад ушла в город и не вернулась. С ней нет связи.

Ребят подкармливали соседи. Джейсон рассказал, как их с братом спасли украинские военные.

"Я вышел, смотрю - трое военных. Они говорят: ты сам? Я говорю что нет, я с младшим братом. Сколько лет? Четыре. Они говорят: давайте мы вас лучше вывезем, потому что здесь опасно. "Прилетит" в дом, завалит , никто вас не вытянет, а мама говорила не покидать дом. Я лучше о брате позабочусь и о своей жизни", - говорит Джейсон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Пасхальное утро оккупанты убили двоих деток в Донецкой области, - Кириленко

Детей эвакуировали в больницу - одно из немногих заведений, еще работающих в Северодонецке. В настоящее время братьев отвезли к родственникам в Полтаву. В Луганской области же не прекращаются обстрелы.

Автор: 

дети (6514) Луганская область (6501)


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Топ комментарии
+21
Сонечка, бережи вас Господь.
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24.04.2022 11:45
+15
сердце рветься....
трохи втішило "братів відвезли до родичів у Полтаву"
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24.04.2022 11:46
+6
ви не дочитали 2 останніх речення в новині.
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24.04.2022 11:58
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Сонечка, бережи вас Господь.
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24.04.2022 11:45 Ответить
сердце рветься....
трохи втішило "братів відвезли до родичів у Полтаву"
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24.04.2022 11:46 Ответить
мабуть старшой там тяму має - за таким і малий не пропаде.
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24.04.2022 13:33 Ответить
Думаете им во больнице безопаснее? Сейчас русофашисты забросают больницу ракетами и будут рассказывать что там была военная база националистов
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24.04.2022 11:47 Ответить
ви не дочитали 2 останніх речення в новині.
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24.04.2022 11:58 Ответить
Чукча писатель.
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24.04.2022 12:03 Ответить
Согласна, в больницу даже временно опасно на территории под российскими обстрелами.Читала интервью с сирийцем-врачем из Алеппо (сейчас он в Англии), у них население боялось идти в больницы, россияне бомбили больницы и уничтожали медпомощь в первую очередь.
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24.04.2022 15:58 Ответить
Це не ті двоє дітей маму яких катували, а коли втекла дізналася що діти в Сєвєродонецьку.
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24.04.2022 11:47 Ответить
Це жах!
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24.04.2022 11:50 Ответить
Да вообше в шоке, какие дети еще могут там быть после 1,5 месяца войны??!! Альо, власть !!?
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24.04.2022 12:20 Ответить
Скажіть спасибі, що президент не втік( якщо шо, то це його слова😉).
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24.04.2022 12:31 Ответить
смерть російським окупантам
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24.04.2022 14:08 Ответить
 
 