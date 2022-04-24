В Рубежном украинские бойцы спасли двоих детей, которые неделю жили сами под обстрелами. ВИДЕО

Мама ребят неделю назад ушла в город, приказав детям не бросать дом на произвол, но не вернулась. Связи с ней нет.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".

Братьев зовут Михаил и Джейсон. Они пытались сами готовить себе есть и выполнять руководство матери, которая говорила не бросать дом на произвол судьбы.

По словам Джейсона, их мама неделю назад ушла в город и не вернулась. С ней нет связи.

Ребят подкармливали соседи. Джейсон рассказал, как их с братом спасли украинские военные.

"Я вышел, смотрю - трое военных. Они говорят: ты сам? Я говорю что нет, я с младшим братом. Сколько лет? Четыре. Они говорят: давайте мы вас лучше вывезем, потому что здесь опасно. "Прилетит" в дом, завалит , никто вас не вытянет, а мама говорила не покидать дом. Я лучше о брате позабочусь и о своей жизни", - говорит Джейсон.

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Детей эвакуировали в больницу - одно из немногих заведений, еще работающих в Северодонецке. В настоящее время братьев отвезли к родственникам в Полтаву. В Луганской области же не прекращаются обстрелы.