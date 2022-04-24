В Рубежном россияне обстреляли жилые кварталы из установки УР-77 "Метеорит", - Казанский. ВИДЕО

Армия оккупантов применила по жилому кварталу Рубежного в Луганской области самоходную реактивную установку УР-77 "Метеорит". Ранее такие же использовали для штурма Мариуполя.

Видео пуска ракеты опубликовал журналист и блоггер Денис Казанский, сообщает Цензор.НЕТ.

"Еще один город Донбасса методично и безжалостно превращают в Алеппо, массово убивая гражданское население. Так Путин "помогает жителям Донбасса"..." - написал он.

УР-77 "Метеорит" – советская самоходная реактивная установка, предназначенная для разминирования. Ранее кафиры уже применяли такое оружие при штурме Мариуполя.

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