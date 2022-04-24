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В Рубежном россияне обстреляли жилые кварталы из установки УР-77 "Метеорит", - Казанский. ВИДЕО

Армия оккупантов применила по жилому кварталу Рубежного в Луганской области самоходную реактивную установку УР-77 "Метеорит". Ранее такие же использовали для штурма Мариуполя.

Видео пуска ракеты опубликовал журналист и блоггер Денис Казанский, сообщает Цензор.НЕТ.

"Еще один город Донбасса методично и безжалостно превращают в Алеппо, массово убивая гражданское население. Так Путин "помогает жителям Донбасса"..." - написал он.

УР-77 "Метеорит" – советская самоходная реактивная установка, предназначенная для разминирования. Ранее кафиры уже применяли такое оружие при штурме Мариуполя.

Смотрите: В Рубежном украинские бойцы спасли двоих детей, которые неделю жили сами под обстрелами. ВИДЕО

Казанский Денис (311) Луганская область (6501)


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Топ комментарии
+17
обстрілювати установкою розмінування місто, це від неспроможності чи через відсутність ***********. кацапи зїзжають з глузду, хоча глузду в їхніх котілках і так немає, одним словом - ОРКИ
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24.04.2022 13:21
+16
Не прав, там до 500 кг.вв тот же Искандер только дешевле раз в сто сносит любое строение , любой опорный пункт , что то не видать дронов камикадзе, это как раз для них цель просто идеальная , шланг с вв лежит сверху машины без всякой защиты .
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24.04.2022 13:32
+13
Хватает у кацапов бк, особенно старого совкового, гасить месяцами без передышки. Просто уничтожают Рубежное, чтобы по руинам места продвинуться дальше. Уничтожили село\город, пошли дальше. Такая тактика у кацапов.
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24.04.2022 13:43
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обстрілювати установкою розмінування місто, це від неспроможності чи через відсутність ***********. кацапи зїзжають з глузду, хоча глузду в їхніх котілках і так немає, одним словом - ОРКИ
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24.04.2022 13:21 Ответить
це не орки і навіть не тварюки!
це тагранна наволоч з параші!
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24.04.2022 13:31 Ответить
...русскіє.
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24.04.2022 13:45 Ответить
Не прав, там до 500 кг.вв тот же Искандер только дешевле раз в сто сносит любое строение , любой опорный пункт , что то не видать дронов камикадзе, это как раз для них цель просто идеальная , шланг с вв лежит сверху машины без всякой защиты .
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24.04.2022 13:32 Ответить
що значить не прав, на один метр заряду для УР приходиться 8 кг ВР, довжина заряду 93 метри а це виходить 725 кг ВР, для суцільного руйнування підходить, заряд лежить не зверху а у відсіках машини. але я кажу про бойове призначення і застосування цих установок. вчора каци вдарили протикорабельною ракетою по Миколаїву з коплексу "бал", тобто для досягнення мети вони застосовують все і не обовязково за призначенням і не думаючи про наслідки
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24.04.2022 14:13 Ответить
Сносит обычно наружку,для долговременных укрытий не подходит
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24.04.2022 14:54 Ответить
Первым насколько помню этого горыныча начал применять для уничтожения опорных пунктов в городах ИГИЛ и это нецелевое применение оказалось настолько эффективным , что сразу было взято на вооружение всеми у кого есть
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24.04.2022 16:28 Ответить
Хватает у кацапов бк, особенно старого совкового, гасить месяцами без передышки. Просто уничтожают Рубежное, чтобы по руинам места продвинуться дальше. Уничтожили село\город, пошли дальше. Такая тактика у кацапов.
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24.04.2022 13:43 Ответить

УР-77 «Метеорит» - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 советская самоходная реактивная установка разминирования. Создана на базе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%86%D0%B0 самоходной гаубицы https://ru.wikipedia.org/wiki/2%D0%A11 2С1 «Гвоздика» . Серийно производится с 1978 года взамен https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%A0-67 УР-67 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%A0-77#cite_note-saper-1 [1] . УР-77 способна проделывать ходы в противотанковых минных полях во время боя. Ширина прохода составляет около 6 метров, а длина от 80 до 90 метров. Несмотря на то, что УР-77 не предназначена для разминирования противопехотных мин, установка может расчищать противопехотные минные поля , создавая проходы шириной до 14 метровhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%A0-77#cite_note-saper-1 [1] .

Разминирование осуществляется путём возникновения ударной волны от взрыва заряда, которая воздействует на взрыватель мины. Однако полное разминирование не гарантируется. Так, например, могут остаться целыми мины, имеющие взрыватели двукратного нажатия (мина https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%9C-62%D0%9C ТМ-62 со взрывателем МВД-62 или Mk7 со взрывателем № 5 Mk4), противопехотные мины натяжного действия. Не реагируют на взрывную волну магнитные, сейсмические и инфракрасные взрывателиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%A0-77#cite_note-saper-1 [1] .
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24.04.2022 14:07 Ответить
Жопами своими скоро начнут обстреливать. Дегенераты ублюдочные.
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24.04.2022 13:32 Ответить
А чье это видео? Из какого беспилотника? Если наш беспилотник, то он уже над орками. Значит этот метеорит уже под прицелом надеемся. А если кацапский , то почему он над орками и снимает , что там вдалеке? Боятся подлететь ближе . И это хорошо.
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24.04.2022 13:50 Ответить
Дві години назад говорив з товаришем з передку. Де- писати не буду. Каже, що вже третій день наша арта так насипає, що в них " отпуск". З того боку нема нічого- тиша, мертва тиша.
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24.04.2022 13:56 Ответить
Дуже хочеться вірити.
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24.04.2022 14:12 Ответить
Отож, але не віреться.
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24.04.2022 14:55 Ответить
так нашо насипає якшо на тому боці вже нікого нема?
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24.04.2022 14:50 Ответить
приехали 155 мм. А это не шутки
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25.04.2022 02:43 Ответить
а де ці суки не обстрілювали житлові квартали?
спитайте у Маріка - він знає все за кацапню.
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24.04.2022 13:55 Ответить
Твари
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24.04.2022 13:56 Ответить
Сарана...
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24.04.2022 14:12 Ответить
Ничего, прилетит новый Тунгусский и к ним.
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24.04.2022 14:35 Ответить
Эти ублюдки называют ее Горыныч, и аж брыжжат слюной при ее запуске.Запускали ее раза четыре, вещь реально страшная, весь дом за 2км от падения ракеты ходит ходуном. Ничего живого в зоне падения не остается. Говорю это как рубежанин, выехавший из этого ада 5 апреля. Это единственное , как они умеют воевать. Испытали на Рубежном все, и горыныча и фосфор и термобары,за танки и грады даже говорить не буду. И всеравно пол взвода ВСУ гоняют этот ЛНРовский сброд как помойных котов. За месяц они не продвинулись не на метр, полностью уничтожив пол города. Это все , что нужно знать о великой армии Путлера.
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24.04.2022 21:20 Ответить
 
 