В Рубежном россияне обстреляли жилые кварталы из установки УР-77 "Метеорит", - Казанский. ВИДЕО
Армия оккупантов применила по жилому кварталу Рубежного в Луганской области самоходную реактивную установку УР-77 "Метеорит". Ранее такие же использовали для штурма Мариуполя.
Видео пуска ракеты опубликовал журналист и блоггер Денис Казанский, сообщает Цензор.НЕТ.
"Еще один город Донбасса методично и безжалостно превращают в Алеппо, массово убивая гражданское население. Так Путин "помогает жителям Донбасса"..." - написал он.
УР-77 "Метеорит" – советская самоходная реактивная установка, предназначенная для разминирования. Ранее кафиры уже применяли такое оружие при штурме Мариуполя.
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+17 saper
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це тагранна наволоч з параші!
УР-77 «Метеорит» - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 советская самоходная реактивная установка разминирования. Создана на базе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%86%D0%B0 самоходной гаубицы https://ru.wikipedia.org/wiki/2%D0%A11 2С1 «Гвоздика» . Серийно производится с 1978 года взамен https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%A0-67 УР-67 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%A0-77#cite_note-saper-1 [1] . УР-77 способна проделывать ходы в противотанковых минных полях во время боя. Ширина прохода составляет около 6 метров, а длина от 80 до 90 метров. Несмотря на то, что УР-77 не предназначена для разминирования противопехотных мин, установка может расчищать противопехотные минные поля , создавая проходы шириной до 14 метровhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%A0-77#cite_note-saper-1 [1] .
Разминирование осуществляется путём возникновения ударной волны от взрыва заряда, которая воздействует на взрыватель мины. Однако полное разминирование не гарантируется. Так, например, могут остаться целыми мины, имеющие взрыватели двукратного нажатия (мина https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%9C-62%D0%9C ТМ-62 со взрывателем МВД-62 или Mk7 со взрывателем № 5 Mk4), противопехотные мины натяжного действия. Не реагируют на взрывную волну магнитные, сейсмические и инфракрасные взрывателиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%A0-77#cite_note-saper-1 [1] .
спитайте у Маріка - він знає все за кацапню.