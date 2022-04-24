Оккупант, мародер и блогер Дремов из Петербурга хвастается военными преступлениями на камеру. ВИДЕО
Анатолий Дремов из Санкт-Петербурга снимает на камеру быт, преступления и потери армии РФ, которая ведеи войну в Украине, и публикует эти видео в социальных сетях.
Об этом идет речь в сюжете "Настоящего времени", сообщает Цензор.НЕТ.
Дремову 25 лет. До полномасштабного вторжения России в Украину он публиковал в Инстаграме фото с вечеринок и прогулок по родному Санкт-Петербургу. Сейчас его аккаунт в Инстаграмме недоступен с территории Украины. А в телеграме Дремов ведет канал, в котором рассказывает о буднях и быте российских военных, а также снимает на камеру их военные преступления – такие как мародерство.
Сам мародер прокомментировал выход сюжета так: "В сюжет попал видос, как мы тусим в укроповском доме. Типа, мы мародерим, портим имущество, засоряем все. У меня вопрос к укропам. Зачем вам это имущество, если вы либо мертвые, либо ваш дом попадет под арту, либо мы его сожжем? Странный вы народ. Пока не уничтожим нацистов, терпите".
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А це - здихотне і бздливе генетичне сміття із зайвою хромосомою в геномі.
Хтось ще думає, що є «другіє рускіє»?
Ми досі думали, що орки - вигадані істоти. Як же ми помилялися...
Бідне, недогодоване орченятко, вперше в житті спробував "вареньице" в чужому домі чужоі краіни, куди його ніхто не запрошував и де його ніхто не чекае.
Не треба бути великим спеціалістом з фізіогномістики, щоб зробити висновок, що таке може народитися тільки після 3-4 поколінь алкоголіків.
Деградація це називаеться, інволюція, эволюція навпаки, від людини до мавпи(в його конкретному випадку, від людини до гіени)
Карма прийде до орків
Слава нації!!!
https://www.youtube.com/watch?v=ckY_x8Q2uH4
А Новое Время не считает массовые убийства мирных жителей, изнасилования, пытки и грабежи военными преступлениями? Для НВ это не преступления? Или они хотят заявить, что "не всё так однозначно"? НВ не признаёт зверства рашистов? Хотят быть отстранённо "над схваткой"?
Не выйдет! Все, кто оправдывает тем или иным способом злодеяния Мордора являются его соучастниками! И если я сейчас слышу подобное "...украинские власти называют произошедшее военными преступлениями...", значит говорит это рашистская мразь, которая прикидывается "объективной и со стороны".
Прав был Муждабаев в своём мнении о "Новое Время"!