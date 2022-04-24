Оккупант, мародер и блогер Дремов из Петербурга хвастается военными преступлениями на камеру. ВИДЕО

Анатолий Дремов из Санкт-Петербурга снимает на камеру быт, преступления и потери армии РФ, которая ведеи войну в Украине, и публикует эти видео в социальных сетях.

Об этом идет речь в сюжете "Настоящего времени", сообщает Цензор.НЕТ.

Дремову 25 лет. До полномасштабного вторжения России в Украину он публиковал в Инстаграме фото с вечеринок и прогулок по родному Санкт-Петербургу. Сейчас его аккаунт в Инстаграмме недоступен с территории Украины. А в телеграме Дремов ведет канал, в котором рассказывает о буднях и быте российских военных, а также снимает на камеру их военные преступления – такие как мародерство.

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Сам мародер прокомментировал выход сюжета так: "В сюжет попал видос, как мы тусим в укроповском доме. Типа, мы мародерим, портим имущество, засоряем все. У меня вопрос к укропам. Зачем вам это имущество, если вы либо мертвые, либо ваш дом попадет под арту, либо мы его сожжем? Странный вы народ. Пока не уничтожим нацистов, терпите".

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