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Новости Видео Агрессия России против Украины Война
37 295 84

Оккупант, мародер и блогер Дремов из Петербурга хвастается военными преступлениями на камеру. ВИДЕО

Анатолий Дремов из Санкт-Петербурга снимает на камеру быт, преступления и потери армии РФ, которая ведеи войну в Украине, и публикует эти видео в социальных сетях.

Об этом идет речь в сюжете "Настоящего времени", сообщает Цензор.НЕТ.

Дремову 25 лет. До полномасштабного вторжения России в Украину он публиковал в Инстаграме фото с вечеринок и прогулок по родному Санкт-Петербургу. Сейчас его аккаунт в Инстаграмме недоступен с территории Украины. А в телеграме Дремов ведет канал, в котором рассказывает о буднях и быте российских военных, а также снимает на камеру их военные преступления –  такие как мародерство.

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Сам мародер прокомментировал выход сюжета так: "В сюжет попал видос, как мы тусим в укроповском доме. Типа, мы мародерим, портим имущество, засоряем все. У меня вопрос к укропам. Зачем вам это имущество, если вы либо мертвые, либо ваш дом попадет под арту, либо мы его сожжем? Странный вы народ. Пока не уничтожим нацистов, терпите".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Сынок, за родину-за сталина - не надо этой х#йни... Разбирай мерседесы и лексусы. У них запчасти дорогие", - отец учит сына-оккупанта, как воевать в Украине. ВИДЕО

мародерство (461) блогер (218)


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Топ комментарии
+52
Бидло мокшано- кацапське.
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24.04.2022 13:21
+51
Із Санкт-Петербургу, кажете, з «культурнай сталіци»?
Хтось ще думає, що є «другіє рускіє»?
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24.04.2022 13:26
+48
ССО - доброй охоты.
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24.04.2022 13:24
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не проживе 100%, бо у своєму телеграмі вн ображає не тільки українців, а і кадирова, якого називає шайтаном. на території росії від кадирова не сховається.
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24.04.2022 13:53 Ответить
Не називайте цю бидлоту вікінгом. У нас князі були з вікінгів
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24.04.2022 14:31 Ответить
Не ображайте вікінгів. Вони були сміливими і сильними воїнами.
А це - здихотне і бздливе генетичне сміття із зайвою хромосомою в геномі.
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24.04.2022 14:47 Ответить
Странное сравнение викингов с этим сруским говном.
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24.04.2022 15:35 Ответить
Це не вікінг, це нідінг - цим словом (що буквально означає "низький", "опущений") скандинави називали отаких вилупків і покидьків, як цей ***********.
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24.04.2022 16:43 Ответить
Бидло мокшано- кацапське.
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24.04.2022 13:21 Ответить
ССО - доброй охоты.
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24.04.2022 13:24 Ответить
Яке ж воно конченее((( прийшло на чужую землю та хизуеться... Бьём укропов! *******!
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24.04.2022 13:25 Ответить
Цього брати живцем і на березі розіп'яти повільно та болюче
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24.04.2022 13:26 Ответить
яке розп'яти нах...втопити у ямі вигрібній і забути.
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24.04.2022 13:38 Ответить
Блогеру Дерьмову місце саме в вигрібній ямі!
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24.04.2022 14:44 Ответить
Відносно вигрібної ями - чудова думка. А для драйву, я рекомендував би попередньо прошвабрувати виродка. А вже тоді, зі шваброю в дупі та й до вигрібної ями.
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24.04.2022 14:52 Ответить
Білого орла,йому
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24.04.2022 13:53 Ответить
Мо', кривавого орла?
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24.04.2022 16:39 Ответить
Его судьба уже предопределена.
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24.04.2022 13:26 Ответить
Это 3.14дор должен здохнуть от гангрены жопы...
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24.04.2022 13:26 Ответить
Із Санкт-Петербургу, кажете, з «культурнай сталіци»?
Хтось ще думає, що є «другіє рускіє»?
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24.04.2022 13:26 Ответить
на жаль е
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24.04.2022 14:08 Ответить
Эта порода диких , бешенных животных должна исчезнуть с лица Земли. Такова эволюция.
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24.04.2022 13:26 Ответить
Ця якась недолуга гілка в еволюції - щось середнє між тваринами і людинами, потворніше чупакабри
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24.04.2022 14:34 Ответить
Це орк.
Ми досі думали, що орки - вигадані істоти. Як же ми помилялися...
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24.04.2022 14:44 Ответить
До речі, у книзі орки - не такі монстри, як у фільмі. Вони схожі на людей монголоїдної раси, а за способом існування і воювання - типові ординці. Звісно, в кіно такими їх не зобразили (бо неполіткошерно, расизм і все таке) - але ми знаємо, як воно за каноном...
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24.04.2022 16:51 Ответить
Толкін, як видно, щось таке передбачав...
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24.04.2022 17:11 Ответить
і шоб окрема мразь, яка називає себе "харошімі руськімі" , а заодно і українські тупоголові , які досі не змогли заговорити українською, дивилися на цього покидька як на свій портрет і не за***обували людям мозок смердючою брехнею, що вони нєтакіє
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24.04.2022 13:26 Ответить
А як потрапляють у полон то "ми нє зналі.... нам сказалі учєнія " .... знають падлюки вони усе!
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24.04.2022 13:29 Ответить
мудак лишнехромосомный... больше снимай и выкладывай - если не здохнеш то будет хорошее доказательство для суда (либо для наших спецлужб...которые обязательно будут по одному отрывать яйца каждому, кого найдут... а найдут обязательно!!! вонючка хвастливая)
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24.04.2022 13:30 Ответить
Он совершил звонок смерти, значит она тем более придёт и может даже в его орде . Ждём !
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24.04.2022 13:51 Ответить
Щоб ти здох, сученя!!! Від щирого серця тобі це бажаю, росіянський нацист!!! Слава Україні!!!
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24.04.2022 13:31 Ответить
Горбатого (только) могила исправит
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24.04.2022 13:32 Ответить
Ликвидировать кацапских блохеров очень полезно для психологической войны. Понятно, что эта сволота очень сильно бережет себя и на передок не лезет, то если утилизировать такую свинью, то это очень сильно повлияет на кацапов. По хорошему, вообще ликвидировать всяких медийщиков.
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24.04.2022 13:32 Ответить
Горбатого (только) могила исправит
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24.04.2022 13:32 Ответить
Чи не той це орк, що якось зо тиждень на камеру нахвалював "хахляцкое вареньице".
Бідне, недогодоване орченятко, вперше в житті спробував "вареньице" в чужому домі чужоі краіни, куди його ніхто не запрошував и де його ніхто не чекае.
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24.04.2022 13:34 Ответить
Так це він, адже прикладено відео подивіться його
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24.04.2022 13:48 Ответить
Огидна в нього пика.
Не треба бути великим спеціалістом з фізіогномістики, щоб зробити висновок, що таке може народитися тільки після 3-4 поколінь алкоголіків.
Деградація це називаеться, інволюція, эволюція навпаки, від людини до мавпи(в його конкретному випадку, від людини до гіени)
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24.04.2022 14:02 Ответить
Горбатого только крематорий исправит
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24.04.2022 13:34 Ответить
він же якщо поверниться до петербурга то наврвяд чи виживе
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24.04.2022 13:34 Ответить
дрьомов-чєрнозьомов
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24.04.2022 13:35 Ответить
знайти і посадити на кіл козломордого
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24.04.2022 13:36 Ответить
Звериная логика кацапского фашиста с промытыми мозгами.
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24.04.2022 13:37 Ответить
Орки, однако! Будемо знищувати потихеньку...
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24.04.2022 13:39 Ответить
Ця кацапська свиня вже здохла-тільки по вродженій тупості ще цього не зрозуміла...
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24.04.2022 13:39 Ответить
Был уже один дремов и этот пойдет туда же.
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24.04.2022 13:40 Ответить
Нас падставілі, ми єхалі на учєнія
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24.04.2022 13:42 Ответить
асвабадітєлі повертаються зі Львова з "трофеями", 1915 рік
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24.04.2022 13:42 Ответить
Подібну мерзоту в полон не брати
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24.04.2022 13:42 Ответить
нужен аналог Моссада, однозначно!
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24.04.2022 13:42 Ответить
Только тогда, когда Украина станет аналогом израиля.кто создавать будет аналог Быканов,Татаров или Демченко?
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24.04.2022 16:32 Ответить
вычислить тварь по адресу,и на куски разорвать!
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24.04.2022 13:56 Ответить
кремлёвские вылупки должны здыхать тихо,больно и без медиасопровождения...а вот преступления особо православнутых жыдоугрофиннобурятских фашистов нужно фиксировать нв видео.
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24.04.2022 13:56 Ответить
А зачем тебе жить, если ты мразь, странный, просто сдохни.
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24.04.2022 13:56 Ответить
Надеюсь, что дрёмов и все, кто был с ним рядом задремали в сырой земле навсегда. Семье твоей проклятие украинцев и все болячки пусть их добивают медленно и мучительно! Будьте прокляты, кацапские убийцы!!!!!!!!!!!!!!
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24.04.2022 13:58 Ответить
Надеюсь что дрёмов навсегда задремал в сырой украинской земле! Будьте прокляты, кацапские убийцы до 100 колена!!!!!!!
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24.04.2022 14:01 Ответить
дебил, ты уже не жилец
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24.04.2022 14:04 Ответить
Объект на уничтожение спецотрядом.
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24.04.2022 14:09 Ответить
У спецотряда есть более важные задачи,а этот биомусор будет задвухсочен обычными нашими пацанами
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24.04.2022 16:35 Ответить
Москаль не людина...
Карма прийде до орків
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24.04.2022 14:19 Ответить
Я хочу ,что бы эта гнида , стало калекой , без двух ног , и всю оставшуюся жизнь ,мучился , в метро с табличкой , дайте пожрать
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24.04.2022 14:20 Ответить
++++
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24.04.2022 14:54 Ответить
Майбутній "жмур"
Слава нації!!!
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24.04.2022 14:22 Ответить
Коли китайці займуть Лєнінград, то вони за нас помстяться.
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24.04.2022 14:35 Ответить
Недоедете до петербурга, будете кормить укропских червяков!
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24.04.2022 14:40 Ответить
Если возьмут в плен, то будет жить, так и не ответив за свои преступления. Наши слишком добренькие. А я бы ему за эти видео и ехидную улыбку, устроил - Законопослушный гражданин.

https://www.youtube.com/watch?v=ckY_x8Q2uH4
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24.04.2022 14:40 Ответить
почему ***** нельзя опубликовать комментарий? где свобода слова. Я 2 масеца как патриот Украины общаюсь с родственниками руссского биомусора.
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24.04.2022 14:43 Ответить
Це гімно досі живе????
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24.04.2022 14:44 Ответить
Надеюсь он уже сдох. Зачем таким жить?
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24.04.2022 14:45 Ответить
200- й його карма .... алилуя...
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24.04.2022 14:53 Ответить
А чого останнім часом притих? Мабуть, відчуває кацапська потвора свій жалюгідний кінець
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24.04.2022 15:02 Ответить
дрёмов один уже поютубил,который лугандонский дегенерат,теперь очередь питерского недоповара..
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24.04.2022 15:59 Ответить
С этим рАссЕянцем всё понятно - обычный упырь. А упырям всегда мало крови. Меня зацепила фраза диктора на 2:25 "...украинские власти называют произошедшее военными преступлениями..."
А Новое Время не считает массовые убийства мирных жителей, изнасилования, пытки и грабежи военными преступлениями? Для НВ это не преступления? Или они хотят заявить, что "не всё так однозначно"? НВ не признаёт зверства рашистов? Хотят быть отстранённо "над схваткой"?
Не выйдет! Все, кто оправдывает тем или иным способом злодеяния Мордора являются его соучастниками! И если я сейчас слышу подобное "...украинские власти называют произошедшее военными преступлениями...", значит говорит это рашистская мразь, которая прикидывается "объективной и со стороны".
Прав был Муждабаев в своём мнении о "Новое Время"!
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24.04.2022 17:01 Ответить
Та, хай здохне і буй х ним. Ті дауни щей не в курсі, хто їм інсту заблочив.
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24.04.2022 17:39 Ответить
Вот когда Зеленский выступит с заявлением, что Украина создаст аналог Масссада, который найдет и уничтожит всех убийц и палачей украинского народа, где бы они не находились, вот тогда 90% этих нелюдей задумаются, а 10% продолжат свое черное дело, ибо они от природы такие садисты.
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24.04.2022 17:41 Ответить
Глубинный русский народ, это быдло и потомки алкоголиков поколениями, у которых поколениями выжигались нейроны метиловым спиртом в голове на протяжении сотен лет. Что армия России (плоть от плоти этого народа) и показала на временно оккупированных территориях. Мародерство, пьянство, изнасилование женщин и детей, убийства гражданских, уничтожение сельхозтехники и т. д. Вот и вся воинская доблесть!
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24.04.2022 17:41 Ответить
Дремов представитель глубинного русского народа, это быдло и потомки алкоголиков поколениями, у которых поколениями выжигались нейроны метиловым спиртом в голове на протяжении сотен лет. Что армия России (плоть от плоти этого народа) и показала на временно оккупированных территориях. Мародерство, пьянство, изнасилование женщин и детей, убийства гражданских, уничтожение сельхозтехники и т. д. Вот и вся воинская доблесть!
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24.04.2022 17:44 Ответить
не успеют задуматься да и не надо! кара их настигнет в любом виде!
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25.04.2022 01:07 Ответить
глубинный русский народ это хохлы. жулики, продажные шлюхи, готовые за обещания 3х злотых удушить родную мать. благо за века это у русских вышло из крови. и осталось только на окраине империи
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24.04.2022 21:05 Ответить
трофеи? это твои черные метки, dermo-блогер, шоб ти здох і намародереное тобой тебе не пригодится
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25.04.2022 01:05 Ответить
 
 