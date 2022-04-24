Фольга на голове спасла жизнь: одесситка попала под обстрел во время окрашивания волос. ВИДЕО

Парикмахерша как раз нанесла женщине на волосы краску, обернув каждую прядь кусочком фольги. В этот момент рядом с парикмахерской упала российская ракета.

Историю удивительного спасения одесситка рассказала в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

Сначала она опубликовала видео, на котором идет по улице с окровавленными руками, с краской и фольгой на голове.

"Ну что, "русский мир", привет. Вот показываю, с какими нацистами ты, "русский мир", воюешь. Сегодня мы, девочки, решили навести красоту и пойти в парикмахерскую. И именно в нашу парикмахерскую прилетела ракета. Спасибо тебе, "русский мир", – говорит одесситка.

Впоследствии женщина сообщила детали произошедшего. Свое спасение она называет "стечением обстоятельств".

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"Мы как раз закончили покраску, я была вот в этой забавной шапочке из фольги. Села в кресло-кокон. ... Как бы это смешно ни звучало, вот эта шапочка из фольги смешная, в которой я записывала вам первое сторос - она меня спасла. Я когда-то снимала эту фольгу - я столько обломков вытряхнула", - рассказала одесситка.