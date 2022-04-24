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"П#дары прямо. Давай #баш!" - украинские воины из БТР-4Е уничтожают группу российских оккупантов. ВИДЕО

Появились кадры, как украинские воины из пушки БТР-4Е "Буцефал" уничтожают группу российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео опубликовал в телеграм-канале нардеп Юрий Мысягин.

Он отметил: "Украинский БТР-4Е "Буцефал" за счет автоматической пушки калибра 30 мм успешно разгромил группу "освободителей". Нет шансов доползти в плен".

Автор: 

стрельба (3256) БТР (365)


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Топ комментарии
+114
хлопці ви красавці))
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24.04.2022 19:43
+84
Тільки такі перемовини з орками і вести!
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24.04.2022 19:47
+79
Гарна робота.Вершникам на Буцефалі-респект...
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24.04.2022 19:43
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хлопці ви красавці))
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24.04.2022 19:43 Ответить
Как точно и однозначно наши определяют кто такие не наши 👍❗
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24.04.2022 19:53 Ответить
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24.04.2022 20:14 Ответить
Класс! Бомба, ракета...
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25.04.2022 11:39 Ответить
Гарна робота.Вершникам на Буцефалі-респект...
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24.04.2022 19:43 Ответить
Молодчинки наші Воїни! Слава їм!!!🇺🇦🌷
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24.04.2022 19:44 Ответить
Пошли прямо к жирику и кабздону. Дохлый касап очень радует душу.
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24.04.2022 19:46 Ответить
Тільки такі перемовини з орками і вести!
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24.04.2022 19:47 Ответить
Слава ЗСУ
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24.04.2022 19:47 Ответить
Непереможної Вам сили та наснаги, хлопчики!!! Кацап повинен бути тільки дохлим!
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24.04.2022 19:48 Ответить
вжик-вжик - і снова мужик!
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24.04.2022 19:49 Ответить
Христос Воскрес, а ******* погас!
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24.04.2022 19:51 Ответить
русня наступил на растяжку https://t.me/crisis2022/8467
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24.04.2022 19:52 Ответить
Понял, осознал, исправился, можно отправлять в зад в оркостан.
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24.04.2022 21:40 Ответить
На это можно смотреть вечно , очень приятное видио ,особенно, после Одессы
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24.04.2022 19:52 Ответить
Мясорубка нового поколения
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24.04.2022 19:52 Ответить
Мясорубка нового поколения
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24.04.2022 19:52 Ответить
підари-підари
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24.04.2022 19:53 Ответить
Какое короткое видео... Ребята, вы молодцы. Сделайте этих гадов!
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24.04.2022 19:53 Ответить
надо было поехать и гусеницами еще пройтись
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24.04.2022 19:53 Ответить
"Запорізький марш" (рок-версія)| "Zaporizhzhian march" (rock version)

https://www.youtube.com/watch?v=cI-W9RJ2KVQ
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24.04.2022 19:53 Ответить
Гарно кацапи на запчастини розкладаються... як конструктор лего
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24.04.2022 19:54 Ответить
"Це наші? Нє, це підори! Це підори! Давай ****!"
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24.04.2022 19:54 Ответить
Ребята ЗСУ, вы красавцы, вы их сделаете! Народ с вами
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24.04.2022 19:54 Ответить
Последний рашкованец посмотрел устало, повесился - и никого не стало.
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24.04.2022 19:55 Ответить
)
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24.04.2022 20:13 Ответить
Щедро вділили. Та ж Паска, нє? )
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24.04.2022 19:55 Ответить
Ого! Даже дорожні знаки не зацепив! Ювелір!
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24.04.2022 19:57 Ответить
Як же гарно...
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24.04.2022 19:58 Ответить
А ось вам, свинособакам!
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24.04.2022 19:59 Ответить
Добру справу робите, хлопці. Завдяки вам на планеті стало трохи більше гарних россіян.
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24.04.2022 20:02 Ответить
Хлопці, ДЯКУЮ...
бережіть себе...
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24.04.2022 20:03 Ответить
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24.04.2022 20:03 Ответить
а лишние хромосомы не рассыпают?.
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24.04.2022 20:17 Ответить
Атвєтим ищо адним аксельбантом!
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24.04.2022 20:22 Ответить
Спасибо! Поржал!
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24.04.2022 20:25 Ответить
охреневший витя хренин хрень нам всякую несет.
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24.04.2022 20:28 Ответить
Як відповідатимуть? Полетять розпиляти тріппер?

Насправді, мабуть він підхопив сифіліс, а потім придумав це для відмазки перед дружиною))
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24.04.2022 20:48 Ответить
У тому , що ти підхватив - не зовсім поляки винуваті
Хіба якась курва полячка ? ...
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24.04.2022 21:13 Ответить
Это не сифилис, это споры Ленина!
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24.04.2022 21:26 Ответить
Чувак видимо сам уже этой суспензии надышался, начался сифон головного мозга. Сейчас они все хором начнут любимого толстожопика картофельного ************* Азарёнка в очко заряжать и все перезаразятся и помрут…. Вот вам и распыления!
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24.04.2022 21:44 Ответить
Хренин, кацап ты конечный, доставай из штанов свой сифилис и отвечай.
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24.04.2022 23:25 Ответить
Цю болячку від х"йла привіз ваш вусатий "А я сєчас пакажу откуда нас хатєлі бамбіть,ми ні в чем нє вінаватіє..."
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25.04.2022 10:55 Ответить
Оце тільки так і треба розмовляти з русофашистами. Бо вони розуміють тільки мову піндюлей з кривавою юшкою. Слава ЗСУ!
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24.04.2022 20:04 Ответить
Буцефал - Сила!
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24.04.2022 20:05 Ответить
Москалям - могила
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24.04.2022 22:39 Ответить
Красівоє 😁🇺🇦
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24.04.2022 20:06 Ответить
Поезія!
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24.04.2022 20:12 Ответить
ёся кабсдун встречай асвабадителей
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24.04.2022 20:13 Ответить
в кожному кварталі Херсона так повинно бути
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24.04.2022 20:16 Ответить
Буцефал. Там какая-то нереальная 30-мм пушка.

С обычной с БМП-2 не сравнить.
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24.04.2022 20:18 Ответить
Буцефал сила
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24.04.2022 22:04 Ответить
Якщо збільшити, то видно як падає тіло на горб, а потім, інший постріл зносить його. Підори, підори, підори.
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24.04.2022 20:20 Ответить
Дитям України і всього світу потрібні комп'ютерні ігри з таким сюжетом.
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24.04.2022 20:20 Ответить
Так есть же трилогия Modern Warfare.
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24.04.2022 20:35 Ответить
Не гальмуй, буряте.
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21.05.2022 00:47 Ответить
Добре, козаки, добре !!!
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24.04.2022 20:21 Ответить
Тепловизора не хватает
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24.04.2022 20:39 Ответить
Красиво ********* !
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24.04.2022 20:43 Ответить
Кучьненько фарша намололи....из «второй армии мира».... 💪🙌
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24.04.2022 20:47 Ответить
Буцефал кращий,щеу15 році на довбасі орки сцались від їх. Але їх мало було буцефалів.Апотім мудрий нарід обрав боневтік бонелох ,далі не буду всі все знають.
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24.04.2022 21:03 Ответить
Можливо, Грета тунберг, щось скаже против але *****, ***@те пацани.
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24.04.2022 21:12 Ответить
озвучив настрій всіх українців
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24.04.2022 21:22 Ответить
Походу домбасятину зажмурили. У тех токо калаши с собой что бтру как бы пох. Но тоже приятно!!!
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24.04.2022 21:41 Ответить
Крошим путинских орков!Слава Украине!!! Смерть путину!!!
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24.04.2022 21:56 Ответить
Смерть путинским оркам!!!
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24.04.2022 21:57 Ответить
бачиш підара? - їбаш!
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24.04.2022 22:07 Ответить
Gut
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24.04.2022 22:10 Ответить
Гарне великоднє відео
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24.04.2022 22:41 Ответить
Буцефал СИЛА!!!
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24.04.2022 23:26 Ответить
Раз п'ять передивився,аж настрій піднявся.
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24.04.2022 23:50 Ответить
Депідарізація.
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25.04.2022 07:33 Ответить
Ще один придурок намалювався...
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25.04.2022 10:57 Ответить
 
 