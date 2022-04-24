"П#дары прямо. Давай #баш!" - украинские воины из БТР-4Е уничтожают группу российских оккупантов. ВИДЕО

Появились кадры, как украинские воины из пушки БТР-4Е "Буцефал" уничтожают группу российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео опубликовал в телеграм-канале нардеп Юрий Мысягин.

Он отметил: "Украинский БТР-4Е "Буцефал" за счет автоматической пушки калибра 30 мм успешно разгромил группу "освободителей". Нет шансов доползти в плен".