"П#дары прямо. Давай #баш!" - украинские воины из БТР-4Е уничтожают группу российских оккупантов. ВИДЕО
Появились кадры, как украинские воины из пушки БТР-4Е "Буцефал" уничтожают группу российских оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео опубликовал в телеграм-канале нардеп Юрий Мысягин.
Он отметил: "Украинский БТР-4Е "Буцефал" за счет автоматической пушки калибра 30 мм успешно разгромил группу "освободителей". Нет шансов доползти в плен".
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+114 Игорь Шамрай #446092
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https://www.youtube.com/watch?v=cI-W9RJ2KVQ
бережіть себе...
Насправді, мабуть він підхопив сифіліс, а потім придумав це для відмазки перед дружиною))
Хіба якась курва полячка ? ...
С обычной с БМП-2 не сравнить.