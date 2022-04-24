БЕЗ ЦЕНЗУРЫ вживую: Наши яйца – самые крепкие! Большой пасхальный стрим. День 60. ВИДЕО
60-й день Народной войны. Россия начала обстреливать сама себя для еще большего нагнетания антиукраинской истерии.
Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич снова устраивают антипанический стрим, где отделят правду от манипуляций.
Актуальные и духоподъемные новости: как ВСУ уничтожают оккупантов и умножают на ноль "вторую величайшую армию мира".
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Михаил Дужик #512165
показать весь комментарий24.04.2022 21:18 Ответить Мне нравится 2
YU ST
показать весь комментарий24.04.2022 23:36 Ответить Мне нравится 0
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