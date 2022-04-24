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БЕЗ ЦЕНЗУРЫ вживую: Наши яйца – самые крепкие! Большой пасхальный стрим. День 60. ВИДЕО

60-й день Народной войны. Россия начала обстреливать сама себя для еще большего нагнетания антиукраинской истерии.

Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич снова устраивают антипанический стрим, где отделят правду от манипуляций.

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Актуальные и духоподъемные новости: как ВСУ уничтожают оккупантов и умножают на ноль "вторую величайшую армию мира".

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Автор: 

Данилюк-Ярмолаева Марина (356) Буткевич Богдан (433)


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24.04.2022 21:18 Ответить
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24.04.2022 23:36 Ответить
 
 