Оккупанты требуют €5 тыс. у матери пленного защитника Мариуполя за сохранение жизни сына, - советник мэра Андрющенко. ВИДЕО
Российские военные прибегают к прямому шантажу матерей пленных.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.
"Сегодня известной марупольчанке, деятелю в сфере детского кино и телевидения, основательнице фестиваля детского кино "КиТы" Ольге Новиковой с аккаунта ее сына позвонили российские военные. Сообщившие, что ее сына, Новикова Алексея, взяли в плен и требуют 5 тыс. евро за сохранение ему жизни Не за возвращение. Не за безопасность. А просто за сохранение жизни. Дали время до утра понедельника. Грозят, что в случае не получения денег снимут на видео его казнь.
Это – настоящий терроризм. Парня держат в районе с. Малоянисоль. Новиков Алексей проходил службу в ТерО. В настоящее время Украина включила его в список пленных. Но гарантий сохранения жизни до сих пор нет", - отметил Андрющенко.
Ольга Новикова сообщала в фейсбуке, что ее 18-летний сын – студент Мариупольского государственного университета, был в ТРО с 25 февраля.
"Он попал в плен к российским военным 23.04.2022 вблизи Мариуполя. Мне сегодня позвонили по телефону и требовали выкуп за его жизнь. 5000 евро", - написала женщина, но впоследствии удалила пост.
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есть ли еще паскуднее чем русня организмы???
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