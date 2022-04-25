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Новости Видео Война
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Оккупанты требуют €5 тыс. у матери пленного защитника Мариуполя за сохранение жизни сына, - советник мэра Андрющенко. ВИДЕО

Российские военные прибегают к прямому шантажу матерей пленных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.

"Сегодня известной марупольчанке, деятелю в сфере детского кино и телевидения, основательнице фестиваля детского кино "КиТы" Ольге Новиковой с аккаунта ее сына позвонили российские военные. Сообщившие, что ее сына, Новикова Алексея, взяли в плен и требуют 5 тыс. евро за сохранение ему жизни Не за возвращение. Не за безопасность. А просто за сохранение жизни. Дали время до утра понедельника. Грозят, что в случае не получения денег снимут на видео его казнь.

Это – настоящий терроризм. Парня держат в районе с. Малоянисоль. Новиков Алексей проходил службу в ТерО. В настоящее время Украина включила его в список пленных. Но гарантий сохранения жизни до сих пор нет", - отметил Андрющенко.

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Ольга Новикова сообщала в фейсбуке, что ее 18-летний сын – студент Мариупольского государственного университета, был в ТРО с 25 февраля.

"Он попал в плен к российским военным 23.04.2022 вблизи Мариуполя. Мне сегодня позвонили по телефону и требовали выкуп за его жизнь. 5000 евро", - написала женщина, но впоследствии удалила пост.

Оккупанты требуют €5 тыс. у матери пленного защитника Мариуполя за сохранение жизни сына, - советник мэра Андрющенко 01

Автор: 

военнопленные (1074) Мариуполь (5718) пленные (2143) Андрющенко Петр (582)


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Топ комментарии
+29
твари...твари тварями рожденные !!!
есть ли еще паскуднее чем русня организмы???
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24.04.2022 21:57
+23
********. депутаты - ваш выход. миллионеры на дармовщинку. где же вы теперь? тимошонка, катлета и прочая шваль.
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24.04.2022 21:54
+13
Друзья, извините за офтоп.

Огромная просьба зайти в гугл и обвалить рейтинг фирмы. Путинстка в фейсбуке поддерживает агрессию и убийства украинцев. Прошу напостить туда фото разрушенных украинских городов и оставить "самые наилучшие пожелания".

Итак, Smart Studio Краснодар.

Надеюсь на вашу поддержку. Мы уже так организатору автопробега в Берлине автосервис обвалили.
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24.04.2022 22:00
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********. депутаты - ваш выход. миллионеры на дармовщинку. где же вы теперь? тимошонка, катлета и прочая шваль.
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24.04.2022 21:54 Ответить
каклета в теробороне Ужгорода, отстреливается из наградного "стечкина"
https://twitter.com/i/status/1517893540931592195
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25.04.2022 00:53 Ответить
Всеодно вб'ють. А, може вбили
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24.04.2022 21:55 Ответить
твари...твари тварями рожденные !!!
есть ли еще паскуднее чем русня организмы???
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24.04.2022 21:57 Ответить
Друзья, извините за офтоп.

Огромная просьба зайти в гугл и обвалить рейтинг фирмы. Путинстка в фейсбуке поддерживает агрессию и убийства украинцев. Прошу напостить туда фото разрушенных украинских городов и оставить "самые наилучшие пожелания".

Итак, Smart Studio Краснодар.

Надеюсь на вашу поддержку. Мы уже так организатору автопробега в Берлине автосервис обвалили.
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24.04.2022 22:00 Ответить
английский язык? чтоб не промахнуться лучше уточнить )
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24.04.2022 22:15 Ответить
Да, оно. В профиле на ФБ ещё и британский флаг висит.

https://www.facebook.com/shoptomsk
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24.04.2022 22:28 Ответить
сделано. в твиттер кинуть не могу - забанили толерантные гады.
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24.04.2022 22:39 Ответить
Дайте відповідь, що вб'ємо у такому разі 5 кацапських пілотів.
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24.04.2022 22:01 Ответить
хто вірить кацапам? полонений - на обмін, а так тільки бабло заберуть а бійця все рівно не віддадуть. хлопець вже засвічений, йому, як полоненому, боятись потрібно так, як і іншим полоненим, не більше, його не видадуть... але сам факт кацапо-фашистського рекету достатний, щоб про нього заявить на трибунах всих рівнів.
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24.04.2022 22:07 Ответить
Боже...Треба вірити до кінця ! Давайте скинемось, хто бажає... Дайте карту мами, я закину, що можу...Хоч їм, одномембранним амебам я не вірю, але шанс рідним має бути.. Може, іроди хоч за гороші відпустять...
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24.04.2022 22:24 Ответить
Тоді кожна матір отримає таке повідомлення.
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24.04.2022 22:29 Ответить
краще зе кінець подьоргай і буде тобі щастя... с кацапами лише горе... не вір тому сміттю.
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24.04.2022 22:30 Ответить
і взагалі, історія непрозора, і виглядає дуже підозріло... яка тероборона?? в Маріуполі воюють Азов, морпіхи, прикордонники, нацгвардійці, воюють в районі "Азовсталі" навколо Маріуполя окуповані території, завдякии яких боєвих дій там можна було потрапити в полон? - прорив в Маріуполоь? там немає ніякої тероборони і даже наших військ..
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24.04.2022 22:44 Ответить
Лише рашисти - нові фашисти 21 століття здатні грати на почуттях матері.
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24.04.2022 22:10 Ответить
а наші журнашлюшки певно знають що це не шахраї подзвонили, хоча для чого воно їм, тому так і живемо, так і воюємо, одні крали і брехали, інші просто брехали, а тепер війна, а ми не зовсім були готові, як один наш політик недавно сказав, 30 років готувались і не готові і ніхто не винен
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24.04.2022 22:18 Ответить
Шо он делал в тер обороне зачем как одни вопросі туда с опітом не попасть
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24.04.2022 22:27 Ответить
похоже на звичайний фейк, щоб бабла зрубати на шару.
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24.04.2022 22:46 Ответить
Ого, роSSіянці, оце ви вляпались! Зараз весь світ визнає ваш оркостан терористом і почнуть бомбандувати ваші міста та військові об`єкти. Такого дебілізма від вас навіть я не очікував! Вішайтесь, орки!!!
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24.04.2022 22:27 Ответить
Зовсім юний, студента з Азербайджану обміняли, а наші ж як. Половина вини за сьогодні лежить на слугах, але не українського народа
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24.04.2022 22:30 Ответить
Может быть и развод.
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25.04.2022 09:28 Ответить
Крысс путлера пленных в Украине более 1000,,,,каже Тарас Березовець,,,,
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25.04.2022 09:58 Ответить
Можна відновити високодохідний бізнес Рубана ( був такий му...к - торговець полоненими з "особистими" зв`язками з тією стороною).
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25.04.2022 12:19 Ответить
Как не стыдно пользоваться войной и устраивать лохотрон, подобное в армии РФ будет разцениваться как военное приступление! Люди это мошенники!
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17.05.2022 17:25 Ответить
 
 