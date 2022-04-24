Большая колонна людей пытается выехать из Херсона, протестуя против так называемого "референдума". ВИДЕО

Большая колонна людей пытается выехать из Херсона, протестуя против так называемого референдума. Российские солдаты не выпускают и разворачивают назад людей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщат пользователи соцсетей.

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