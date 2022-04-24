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Большая колонна людей пытается выехать из Херсона, протестуя против так называемого "референдума". ВИДЕО

Большая колонна людей пытается выехать из Херсона, протестуя против так называемого референдума. Российские солдаты не выпускают и разворачивают назад людей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщат пользователи соцсетей.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Били по ногам, душили, сняли джинсы, трусы и пытались изнасиловать": священник ПЦУ из Херсона Чудинович рассказал о пытках, которые пережи в российском плену. ВИДЕО

Автор: 

оккупация (10167) Херсон (2840)


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Топ комментарии
+34
Боже, допоможи їм виїхати...
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24.04.2022 23:40
+30
Hellis@13Hellis_13

https://twitter.com/13Hellis_13/status/1518325520882089990 4 мин

Когда Арестович, который - дырявый рот власти, сообщает по ТВ, что возле Киева скоро откроется завод по производству беспилотников, его *****, можно уже расстрелять?
Или подождем, когда по заводу и области ракеты шарахнут?
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24.04.2022 23:34
+21
А ось один з пазликів, які склалися в спільну картинку
Хочете правди копайте глибше . Як притомна людина може думати що мости які замінувала армія і вони під охороною , може розмінувати якесь чудо з відкілясь .
А по друге на Чонгарі були військові з танками і пішли звідтам за тиждень .
Зеленський ти будеш вічно горіти в пеклі!
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24.04.2022 23:37
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Hellis@13Hellis_13

https://twitter.com/13Hellis_13/status/1518325520882089990 4 мин

Когда Арестович, который - дырявый рот власти, сообщает по ТВ, что возле Киева скоро откроется завод по производству беспилотников, его *****, можно уже расстрелять?
Или подождем, когда по заводу и области ракеты шарахнут?
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24.04.2022 23:34 Ответить
в Вашей фразе "дырявый рот власти" есть одна неточность - два последних слова явно лишние....
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24.04.2022 23:40 Ответить
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24.04.2022 23:35 Ответить
А ось один з пазликів, які склалися в спільну картинку
Хочете правди копайте глибше . Як притомна людина може думати що мости які замінувала армія і вони під охороною , може розмінувати якесь чудо з відкілясь .
А по друге на Чонгарі були військові з танками і пішли звідтам за тиждень .
Зеленський ти будеш вічно горіти в пеклі!
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24.04.2022 23:37 Ответить
глава СБУ Херсонщины может много интересного рассказать. Если окажется жив. Но последнее - это не точно.
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25.04.2022 00:59 Ответить
А склади Порошенко наказав підірвати? Мабуть, щоб збагатитися на тому. От, барига!😜😜😜
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25.04.2022 05:24 Ответить
Порох-партнер путлера і мертвечука(жму руку-обнимаю)!
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25.04.2022 07:55 Ответить
ну ладно, допустим. что плохого в результатет этого партнерства случилось? появилась армия что сегодня воюет! было минское гамномесиво которое все дебилы заплевывали, и требовали отменить. теперь отменили, ты радуешься????
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25.04.2022 10:23 Ответить
На цьому сайті порох-бох!!!(,а всі решта-зелені зрадники,адміни,то взагалі люті порохоботи!
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25.04.2022 07:57 Ответить
Не так. Є розумні люди, а є йолопи.
Перших в основному називають порохоботами, хоча вони не мають жодного стосунку до Порошенка, лише поділяють спільне бачення держави, мови, армії, безпеки ,тощо ...
А других, які усталі от вайни і хотіли вже поржать, самі здогадаєтесь до якої категорії відносять.
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25.04.2022 09:57 Ответить
Что вы к этим минам приколупались, если они по дорогам прошли в глубь страны? Были они или не были, толку с них? Мосты не взорвали, так как была диверсия. Один паренек отдал жизнь, что бы в ручную взорвать. Вот вам и вся развзяка, почему они прошли.
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25.04.2022 08:48 Ответить
Российская армия грозилась дойти до Ла-Манша, но не смогла добраться даже до Фастова. То, что должно было сломить Европу, не смогло сломить даже Киевскую область.

Должно быть, Владимиру Путину сейчас очень стыдно. Он потратил миллиарды, чтобы его боялись, но в итоге над ним смеются.
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24.04.2022 23:38 Ответить
Людям на окупованих територіях, над якими знущаються не смішно. Навішо ці бравади. Ворога неможна недооцінювати. Вони не зробили все, що планували, але зруйнували і продовжують руйнувати наші домівки. Ми обов'язково переможемо, але не треба применшувати ціну нашої перемоги.
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24.04.2022 23:48 Ответить
вони на тимчасово окупованих територіях застосовують іпсо як хочуть, обстрілюють типу самі себе, щоб звинуватити ЗСУ, все як на Донбасі, а люди ж не будуть розбиратися, тим більше що всі знаходяться там в депресії і можливо не можуть адекватно реагувати що й не дивно, будуть звинувачувати, будуть недовіряти, і дивіться, віж під тих людей, яких в окупації русскіє обробляли, вже під них зробили політичну платформу за "мир" цього разу імені бойка, роблять з наших громадян ворогів, ці сукі дуже підступні і безжальні. Хоча, допоки не було русскіх ніхто нікого не обстрілював, завжди винувата та сторона, яка розпочала війну, і тим більше винувата в усьому що відбувається на окупованих нею територіях.
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25.04.2022 10:34 Ответить
Боже, допоможи їм виїхати...
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24.04.2022 23:40 Ответить
hochu domoy v UA@hochu_dodomu

https://twitter.com/hochu_dodomu/status/1518303140906426372 1 ч

Жителі окупованої Херсонської області втікають на велосипедах з окупації до блокпосту нашої армії у Криворізькому районі, потім людей забирають автобуси чи швидкі
Кинуті велосипеди біля блокпосту

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24.04.2022 23:56 Ответить
жжесть .. а если бы у парней было мозгов по больше то сразу бы уехали - но потом возникла бы другая проблема - где и за какие шыши жить мужчинам беженцам ?
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25.04.2022 03:39 Ответить
Херсон був захоплений в перші ж дні. Про що ти мелеш? В спам..
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25.04.2022 09:52 Ответить
🙏🙏🙏
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25.04.2022 08:41 Ответить
Пока дальнобойное РСЗО не дойдет будет тяжело.
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24.04.2022 23:45 Ответить
Почему Украина не взорвет херсонский мост что сделает вражескую группировку на всем правобережье отрезанную от снабжения, тоесть почти окруженной. Можно было бы обменять потом на защитников Мариуполя.
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24.04.2022 23:49 Ответить
Каховская ГЭС потому что
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25.04.2022 02:23 Ответить
Бомбити треба не Херсонський міст, а колію, яка йде по перекопському перешийку. Той перешийок взагалі треба зробити каналом. А також переправу на Чонгарі, яку московити вже поновили.
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25.04.2022 06:57 Ответить
не панацея. По броне в палисадниках?
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25.04.2022 13:49 Ответить
Люди все прекрасно розуміють. Як розуміли і проукраїнські люди Донбассу в 2014-му.

Надіюсь всі проукраїнські люди зможуть виїхати з територій, які скоро по кримській схемі увійдуть до складу РФ...
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24.04.2022 23:51 Ответить
Ти що особисто будеш підписувати акт передачі прийому територій? Наскільки людина має бути недалекоглядною щоб таку ху..ню тут строчити...
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25.04.2022 00:04 Ответить
Хтось підписував акт по Криму чи ОРДЛО?

Хтось підписував акт в Пакистані?

Хтось підписував акт на Кіпрі?

Хтось підписував акт в Сербії?

Хтось підписуав акт в Судані?

Хтось підписував акт в Молдові?

Хтось підписував акт в Азербайджані?

Хтось підписував акт в Грузії?

Треба дивитись на речі тверезо. З часів потсдамської конференції пройшло 75 років. І доки весь світ не збереться за один стіл і скопом не вирішить величезну кількість подібних територіальних речей. то всякі імперці як Путін продовживатимуть віджим територій.
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25.04.2022 00:22 Ответить
кацап иди на х..й !
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25.04.2022 03:41 Ответить
там не за столом треба збиратися а лупити імперців по всьому чому достанеш і тим що буде під рукою і да, пан правий, всім скопом.
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25.04.2022 10:36 Ответить
мудило кацапское куда и кто войдет? скорее тебе кишки выпустят
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25.04.2022 03:41 Ответить
І які ***** здали південь рашистам?
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25.04.2022 00:03 Ответить
Чергове не на часі.

Данілов заявив, що наразі недоцільно розбиратися, хто розмінував Перекопський перешийок, спростивши російській армії наступ на півдні України!!
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25.04.2022 00:26 Ответить
разбираться с этим вопросом поручат безуглой. У неё хорошо получается.
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25.04.2022 01:03 Ответить
НАД ПАРКОМ СЁДНЯ ДВА КЛИБРА ПО НПЗ ,,ТАК ТРУСИЛО ШО АДРЕНАЛИН КАЙФ
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25.04.2022 01:02 Ответить
ты че гондон кацапский что тебя трусят после использования
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25.04.2022 03:43 Ответить
Сколько тут кремлеботов пытающихся колоть общество
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25.04.2022 02:02 Ответить
на правду нельзя обижаться - нужно исправлять ошибки заранее - если не хотите что-бы вас убили ограбили или износиловали
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25.04.2022 03:45 Ответить
Ні-ні, то марна справа, дорогами не випустять. Городами, городами треба проникати.
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25.04.2022 07:33 Ответить
Русофашисты - террористы!
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25.04.2022 09:35 Ответить
Цікаво, а хто наказав розмінувати перешиїк і не наказав підірвати мости?
Часом не той, хто продав всю свою нерухомість в Україні в перший рік президенства
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25.04.2022 11:23 Ответить
 
 