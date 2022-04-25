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"Вон те нефтебазы, которые обстреляли. Там взрывы до сих пор!": жители Брянска фиксируют мощные пожары на нефтебазах. ВИДЕО

В Брянске горят две нефтебазы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"В 02:00 ч 25.04.2022 в оперативное очередное изменение Главного управления МЧС России в Брянской области поступило сообщение о пожаре по адресу: г. Брянск, Фокинский район, пр. Московский.

На место вызова направлены пожарно-спасательные расчеты... По прибытии установлено, что происходит горение на территории нефтебазы", - сообщили в МЧС РФ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В российском Брянске после взрывов горят сразу две нефтебазы. ВИДЕО

Автор: 

Брянск (117) пожар (5960)


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Топ комментарии
+91
Яка краса...
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25.04.2022 06:31
+71
Нужно диверсантами уничтожать промышленность России - взрывать добывающие вышки, промышленность, заводы, военные объекты подрывать, склады, базы, нужно уничтожать рельсы и по всей России и чтобы прямо поезда сходили с рельс, трубы газа и нефти и базы хранения уничтожать на всей протяженности и уничтожать корабли прокладывающие трубы и ремонтное оборудование уничтожать, и подкупать за любые деньги людей в России для диверсий и их же руками это делать!
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25.04.2022 06:36
+57
Дуже, дуже добре.
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25.04.2022 06:34
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Так світло навкруги...на вуличному освітленні можуть зекономити...
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25.04.2022 08:48 Ответить
Та ну на. Это сотрудники не там покурили! А ***** "ужоссс" кричит? Ты тварь приедь в Украину и узри ужас.
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25.04.2022 08:53 Ответить
За повір'ям вогонь очищає від гріхів та допомагає зустріти Великдень з чистими душами , Вороніж приготуватись
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25.04.2022 08:56 Ответить
U ruskih toka dve neftibazi padarvali , a ani uzhe , uhti ahti .....ta eta toka nachalo !
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25.04.2022 09:05 Ответить
Kak krasyvo gorit.
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25.04.2022 09:08 Ответить
Это же Бортко пообещал жестко отомстить за Москву. Похоже отомстил. И что на это скажет Скабеева, опять самовозгорание как на Москве?
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25.04.2022 09:10 Ответить
Да это кацапы набухались и играли со спичками. Не будем им мешать, у них все и без нас получается
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25.04.2022 09:33 Ответить
Видать старший матросик с крейсера идущего на ... домой на побывку приехал !
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25.04.2022 09:20 Ответить
Красіває!
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25.04.2022 09:23 Ответить
В Брянске ещё оказалась повреждена железная дорога, по которой везли военную технику и боеприпасы в Украину, - СМИ российский город находится в около 150км от украинской границы, а ЖД вела в воинскую часть. Интересное совпадение
.
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25.04.2022 11:10 Ответить
Похоже на художественный татаромордовский свист под аккомпанемент эрзянских ложкарей . Оползень по-видимому ...
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25.04.2022 11:24 Ответить
Можливо, він там намічався, його просто трошки вибухівкою підрихтували, щоб швидше зповзав... )
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25.04.2022 12:47 Ответить
Оповзень з вигнутою дугою рельсою? Ну ну...
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25.04.2022 19:57 Ответить
Ну, а шо? Чего только в жизни не бывает
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25.04.2022 20:22 Ответить
кацапы продолжают курить в неположенном месте . минздрав же предупреждает, что курение опасно для жизни. а в неположенном месте (да еще во время войны) опасно вдвойне
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25.04.2022 09:24 Ответить
вони,*****,докуряться!
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25.04.2022 10:07 Ответить
Поки стурбовані европейці розповідають що вони не можуть без російскої нафти, українці сами вирішили це питання що б більне не вагались купляти нафту в агресора чи ні )))
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25.04.2022 09:26 Ответить
Какие взрывы? Просто бурная реакция окисления углеводородов.
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25.04.2022 09:29 Ответить
СВИНЯ І СОБАКА"
Колись в росії, десь під Брянськом
В колгоспі з назвою "Радянський"
На краю самої клоаки
На ланцюгу жив-був собака

Весь чорний, вухо жовте
Господар звав його Пішов ти
Пес жив, бо вити було гріх
Їв тільки те, що вкрасти міг

В колгоспі тім які розваги?
Щодня господар жлуктить брагу,
Хропе в дворі. Пес сцяв на нього,
бувало мав його у ногу.
Бувало мав і у лице,
але розмова на про це

На речі час свій має вплив,
ланцюг одного разу згнив
Біжи, тікай, мчи стрімоголів - свобода…
Пес пішов у хлів

Там у хліві у стилі ню
Узрів в кутку наш пес свиню
У грудях почастішав стук
Цицьок аж 14 штук

Ми тут пропустимо частину,
Ну, пес зробив свині дитину
І у хліві, де так воня
З'явилося свиноцуценя

Такий гібрид на божу злість
В гівні і спить, в гівні і їсть
Найкраще взявши з мами й тата
Він виріс в руського солдата
Засунув рило в БТР
В Ізюм приїхав і помер.

Мораль: коли свиню ї*ла собака
То є кому ходить в атаку.
Ну а коли наоборот
То руський мовчазний народ.

А толк із того тільки буде,
У кого мама й тато люди.
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25.04.2022 09:46 Ответить
Стас Боклан написав цього геніального вірша.
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25.04.2022 15:02 Ответить
Благодатний вогонь привезли в Брянськ.Пожежники почали хресний хід.
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25.04.2022 09:49 Ответить
То корабель... два корабля, то нафтобаза... дві нафтобази... чи три, то Сибір одна... Ні, не дадуть їм почесне звання країни високої протипожежної безпеки!
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25.04.2022 09:52 Ответить
В Рассее когда-нибудь начнут таки заниматься борьбой с курением в неположенных местах? Разгильдяйство! И ещё - на всех уровнях, от кабмина до детсадика - требую провести серию лекций о вреде курения и об алкоголизме. Доложить о выполнении.
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25.04.2022 10:03 Ответить
Путин начал теракты на собственной территории.
Эти нефтебазы входят в инфраструктуру нефтепровода Дружба и членоликий прекратив поставки нефти обвинит в этом Украину.
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25.04.2022 10:11 Ответить
Питання: навіщо йому припняти продаж нафти?
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25.04.2022 12:17 Ответить
Прэлэстно. Станут НПЗ у пюрера. Ответочка.
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25.04.2022 18:19 Ответить
Гхм, благодатный огонь ошибся остановкой, бывает
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25.04.2022 10:17 Ответить
А для чого коцапи палять та підривають свої нафтосховища, хто в курсі ???
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25.04.2022 10:19 Ответить
депутинизация Брянска
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25.04.2022 10:30 Ответить
Ну ***** білоруси розійшлись,палять і палять,так і до кремляді скоро доберуться! А може це лівійці,га?
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25.04.2022 10:48 Ответить
Путлеру потрібно додаткове "пушечне м`ясо" - ось ціль цих провокацій. Потім пропаганда буде нагнетати: "Украинцы уничтожают нашу Страну - Вставай Страна Огромная! Никто не должен стоять в стороне - Путин объявляй полную мобилизацию!" Таке у їх дусі! Так що журналистам та коментуючим пораджу - не треба розмахувати своїми бажаннями щось знищити в РоZіі - і зараз не треба заважатиі нашим війсковим робити свою справу на Україні.
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25.04.2022 11:01 Ответить
Хло боться мбілізаії !
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25.04.2022 14:26 Ответить
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25.04.2022 11:28 Ответить
Красота-то яка! Ляпота!
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25.04.2022 13:57 Ответить
- А как так совпало, что сразу две?
- Так два охранника по Ватсапу на брудершафт курили!
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25.04.2022 11:46 Ответить
а чому тоді росціяни не охороняють від підпалів нафтобази - невже хочуть і чекають військовий стан на Московії ? то для телевізора ці пожежі але і телевізор не можна росіянину відключити бо потрібно тоді щось робити по дому в якому живуть. . .
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25.04.2022 12:27 Ответить
Ну на Москве курили же в неустановленном месте, и здесь так же будет.
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25.04.2022 11:54 Ответить
Якби кацапи шукали привід для чогось там то просто підірвали б у себе пару дитячих садків, театр, лікарню чи ще щось "не потрібне". А "святі нафтобази", дві зразу.... Ну ні.
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25.04.2022 12:20 Ответить
Ще,невтигли. Розгублені, стадо непіднімається. Небажає ставати наколіна
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25.04.2022 14:29 Ответить
нужно чтобы адским огнём полыхала вся рашка от калининграда до чукотки!
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25.04.2022 12:21 Ответить
щось останнім часом москалі забагато курять папіроси
хай би ще десь на нафтовій скважині таке сталось, думаю скважину важко буде відновити
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25.04.2022 12:52 Ответить
От кацап чувствительный какой. Ну, ужас ... но не ужас-ужас-ужас, как в Мариуполе.
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25.04.2022 13:56 Ответить
Біснуваті орки, зараз усю ,свою інфрасруктуру вздовж кордону попалять.
Втім,крім, побєдобєсія,ніякого результату
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25.04.2022 14:20 Ответить
Горить, палає нафта та ворожа,
Рідна Україна переможе!
Горить, палає і ще ********,
Руській корабель, іди... Гей! Гей!
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25.04.2022 15:25 Ответить
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25.04.2022 15:42 Ответить
*** твою налево. ох уже прапорщики

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25.04.2022 16:46 Ответить
А я всегда был против курения.
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25.04.2022 18:10 Ответить
Ну, ептвою было направо. Но красиво.
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25.04.2022 18:18 Ответить
ЭТО ЖЕ ЗАМЕЧАТЕЛЬНО )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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25.04.2022 19:48 Ответить
Ну да, конечно, ужас. Но ведь не ужас, ужас, ужас!!!
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25.04.2022 21:58 Ответить
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