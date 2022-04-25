"Вон те нефтебазы, которые обстреляли. Там взрывы до сих пор!": жители Брянска фиксируют мощные пожары на нефтебазах. ВИДЕО
В Брянске горят две нефтебазы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"В 02:00 ч 25.04.2022 в оперативное очередное изменение Главного управления МЧС России в Брянской области поступило сообщение о пожаре по адресу: г. Брянск, Фокинский район, пр. Московский.
На место вызова направлены пожарно-спасательные расчеты... По прибытии установлено, что происходит горение на территории нефтебазы", - сообщили в МЧС РФ.
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+91 Александр Чуднивец #474549
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Колись в росії, десь під Брянськом
В колгоспі з назвою "Радянський"
На краю самої клоаки
На ланцюгу жив-був собака
Весь чорний, вухо жовте
Господар звав його Пішов ти
Пес жив, бо вити було гріх
Їв тільки те, що вкрасти міг
В колгоспі тім які розваги?
Щодня господар жлуктить брагу,
Хропе в дворі. Пес сцяв на нього,
бувало мав його у ногу.
Бувало мав і у лице,
але розмова на про це
На речі час свій має вплив,
ланцюг одного разу згнив
Біжи, тікай, мчи стрімоголів - свобода…
Пес пішов у хлів
Там у хліві у стилі ню
Узрів в кутку наш пес свиню
У грудях почастішав стук
Цицьок аж 14 штук
Ми тут пропустимо частину,
Ну, пес зробив свині дитину
І у хліві, де так воня
З'явилося свиноцуценя
Такий гібрид на божу злість
В гівні і спить, в гівні і їсть
Найкраще взявши з мами й тата
Він виріс в руського солдата
Засунув рило в БТР
В Ізюм приїхав і помер.
Мораль: коли свиню ї*ла собака
То є кому ходить в атаку.
Ну а коли наоборот
То руський мовчазний народ.
А толк із того тільки буде,
У кого мама й тато люди.
Эти нефтебазы входят в инфраструктуру нефтепровода Дружба и членоликий прекратив поставки нефти обвинит в этом Украину.
- Так два охранника по Ватсапу на брудершафт курили!
хай би ще десь на нафтовій скважині таке сталось, думаю скважину важко буде відновити
Втім,крім, побєдобєсія,ніякого результату
Рідна Україна переможе!
Горить, палає і ще ********,
Руській корабель, іди... Гей! Гей!