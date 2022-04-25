"Вон те нефтебазы, которые обстреляли. Там взрывы до сих пор!": жители Брянска фиксируют мощные пожары на нефтебазах. ВИДЕО

В Брянске горят две нефтебазы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"В 02:00 ч 25.04.2022 в оперативное очередное изменение Главного управления МЧС России в Брянской области поступило сообщение о пожаре по адресу: г. Брянск, Фокинский район, пр. Московский.

На место вызова направлены пожарно-спасательные расчеты... По прибытии установлено, что происходит горение на территории нефтебазы", - сообщили в МЧС РФ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В российском Брянске после взрывов горят сразу две нефтебазы. ВИДЕО