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В Николаевской области войска РФ пытались наступать группами - потеряли 13 единиц техники, - председатель ОВА Ким. ВИДЕО

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что украинские артиллеристы разбили 13 единиц российской военной техники в области.

Об этом сообщил Виталий Ким в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Русские оккупанты снова обстреливали нас на Пасху. Как всегда - беспринципно и подло…

Пытались они нападать какими-то группами – разгромили их военные очень прилично артой. Попробовали, свои неправильные разведданные проверили (россияне) – получили бздюлей, пошли чинить. 13 единиц", - рассказал он.

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Ким также сообщил об информации, еще нуждающейся в подтверждении, что якобы на том же направлении россияне расстреляли своих при попытке отступить, а затем сожгли. Он призвал российских военных сдаваться в плен.

Николаевская область (2131) Ким Виталий (243)


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Только я прочитал "наступали трупами"?
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25.04.2022 11:42 Ответить
Ты правильно прочитал.
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25.04.2022 12:36 Ответить
Наступали групами ...
Закінчили трупами
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25.04.2022 14:47 Ответить
Та у нас в Николаеве не забалуешь ,резать если что вату будем как свиней ,вы поймите братва ,Ростов он папой никогда не был а вот Николаев реальный папа ...эх ,сколько я зарезал ,сколько перерезал ...
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25.04.2022 13:55 Ответить
І все це лежачі на дивані?
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26.04.2022 08:50 Ответить
Москалики, бити заградотряди треба перед початком наступу, а не після! А потім білий прапор, автомати за спину і руки вгору. Тільки так збережете своє нікчемне життя!
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25.04.2022 20:12 Ответить
Завжди коли доводиться дивитися коментарі цього голови військової адміністрації задаюся собі одним сокральним питанням - ЯКИЙ ІДІОТ МІГ НАЗНАЧИТИ ТАКОГО НЕЗРІЛОГО ОЛІГОФРЕНА НА ТАКУ ВІДПОВІДАЛЬНУ ПОСАДУ?????
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26.04.2022 08:49 Ответить
 
 