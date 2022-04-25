В Николаевской области войска РФ пытались наступать группами - потеряли 13 единиц техники, - председатель ОВА Ким. ВИДЕО

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что украинские артиллеристы разбили 13 единиц российской военной техники в области.

Об этом сообщил Виталий Ким в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

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Пытались они нападать какими-то группами – разгромили их военные очень прилично артой. Попробовали, свои неправильные разведданные проверили (россияне) – получили бздюлей, пошли чинить. 13 единиц", - рассказал он.

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Ким также сообщил об информации, еще нуждающейся в подтверждении, что якобы на том же направлении россияне расстреляли своих при попытке отступить, а затем сожгли. Он призвал российских военных сдаваться в плен.