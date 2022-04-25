В Николаевской области войска РФ пытались наступать группами - потеряли 13 единиц техники, - председатель ОВА Ким. ВИДЕО
Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что украинские артиллеристы разбили 13 единиц российской военной техники в области.
Об этом сообщил Виталий Ким в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Русские оккупанты снова обстреливали нас на Пасху. Как всегда - беспринципно и подло…
Пытались они нападать какими-то группами – разгромили их военные очень прилично артой. Попробовали, свои неправильные разведданные проверили (россияне) – получили бздюлей, пошли чинить. 13 единиц", - рассказал он.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы отошли из Чернобаевки, там сущий ад! Там столько наших погибло. Мы здесь такой п#зды получили, что передать невозможно, - перехвачена переписка оккупанта. ФОТО
Ким также сообщил об информации, еще нуждающейся в подтверждении, что якобы на том же направлении россияне расстреляли своих при попытке отступить, а затем сожгли. Он призвал российских военных сдаваться в плен.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Закінчили трупами