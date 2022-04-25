Порошенко в эфире Sky News: Мариуполь – это доказательство, что Путин хочет уничтожить наше государство. ВИДЕО
Петр Порошенко в эфире телеканала Sky News отметил, что украинцы в Мариуполе показывают уникальный пример героизма. Он также подчеркнул, что действия российских оккупационных войск в Мариуполе демонстрируют истинные намерения Кремля по отношению ко всей Украине.
"В нынешних условиях наши военные демонстрируют уникальный пример героизма. Во всей всемирной истории военных действий вы вряд ли найдете такой же пример. Без боеприпасов, без продовольствия, без воды, в течение 58 дней они противостоят российским войскам и защищают украинцев", – говорит Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
"Ukraine will never surrender and I pray for the life of Ukrainian soldiers."— Sky News (@SkyNews) April 22, 2022
Former Ukrainian president, Petro Poroshenko, praises Ukrainian soldiers saying they "demonstrate a unique heroism". https://t.co/iOm40vn1kt
📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/Hitqi6GkB5
"В этих обстоятельствах я думаю, что Мариуполь является именно тем примером, который демонстрирует, что именно стремится Путин сделать со всей Украиной. Это и есть картина "русского мира", - отмечает пятый Президент.
Порошенко отметил: Украина никогда не сдастся. "Все мои молитвы сегодня направлены на жизнь украинских военных, включая Мариуполь. Молюсь также за жизнь украинских гражданских лиц", – говорит Порошенко.
"Хотел бы подчеркнуть, что примеры Бучи, Ирпеня, Гостомеля, Ахтырки, Мариуполя, Чернигова – все это является свидетельством того, как Россия убивает украинских женщин, украинских детей. Они атакуют с танков и вертолетов автобусы, где четко виден знак "Дети". И убивают наших детей и женщин в этих автобусах. Но не потому, что оттуда исходит какая-то угроза для российских войск, а потому что они - просто украинцы", – констатирует Петр Порошенко.
"Поэтому, я думаю, с россиянами будет очень сложно достичь какой-то договоренности. И причина очень проста: Путин хочется всех нас здесь убить, а мы просто хотим жить. Путин хочет стереть нас с карты мира. А мы, страна с тысячелетней историей, хотим быть в Европе, вернуться в европейскую семью. И, конечно же, мы гордимся тем, что весь мир сегодня с нами на этом пути", – резюмирует Порошенко.
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В світі, це зрозуміли ті, хто ХОТіВ зрозуміти.
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
а от прищемити иліти...їх матеріальні статки знецінити, щобі їх ******** перевзулись в лапті і пересіли на велосипеда)))) - то підштовхне ... ні! не думати (там нічим) а спасати накрадене...
Інша справа - чому в репортажі Sky News цього не прозвучало... Чомусь думаю, що на Заході плебс і обслуговуючі їх журики дуже не хочуть чути про такі злочини, які демонструють, що рашисти є новітніми фашистами+нацистами. Тому ці журики вирізали такі слова Пороха з цього в'ю.
По закону, Генштаб і Головнокомандувач (це Залужний, не плутати, боневтік - Верховний головнокомандувач) отримують повноваження виключно під час військового стану. До цього моменту вони не мають права віддавти жодних наказів, переміщувати сили та засоби і т.д.. Такй закон, це майже у всіх країнах так - захист вій військової хунти. Так ось, до моменту оголошення військового стану переміщенням сил та засобів командує цивільне Міноборони і Верхоний боневтік.
Саме тому в нас обвал був першого дня - всі розуміють як боневтік і Резніков накерують війсьвими. І наказ з зняття мін з Джанкоя і Чонгара виключно по лінію Міноборони міг бути, доречі.
Ви ж знаєте, я - юрист, я в цих питаннях люблю копирсатись. Тому у мене 2 версії такої фори для казламордих у 18 годин. Але, нажаль, тут їх не особо озвучиш, блокують.
Ні, власику також доходить... на жаль, не зразу. Але нині я маю змогу також правду казати; то помічають, що не блокують; максимум потруть через годину-дві...
Але я радий, що й ви іронію моменту зацінили, правда у боневтіка з відчуттям іронії моменту якось не дуже
І я так помічаю, що тут є такі модери, що знищать якщо не брехуна, то брехню, принаймі.