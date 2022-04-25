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Порошенко в эфире Sky News: Мариуполь – это доказательство, что Путин хочет уничтожить наше государство. ВИДЕО

Петр Порошенко в эфире телеканала Sky News отметил, что украинцы в Мариуполе показывают уникальный пример героизма. Он также подчеркнул, что действия российских оккупационных войск в Мариуполе демонстрируют истинные намерения Кремля по отношению ко всей Украине.

"В нынешних условиях наши военные демонстрируют уникальный пример героизма. Во всей всемирной истории военных действий вы вряд ли найдете такой же пример. Без боеприпасов, без продовольствия, без воды, в течение 58 дней они противостоят российским войскам и защищают украинцев", – говорит Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Ukraine will never surrender and I pray for the life of Ukrainian soldiers."

Former Ukrainian president, Petro Poroshenko, praises Ukrainian soldiers saying they "demonstrate a unique heroism". https://t.co/iOm40vn1kt

📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/Hitqi6GkB5

— Sky News (@SkyNews) April 22, 2022

"В этих обстоятельствах я думаю, что Мариуполь является именно тем примером, который демонстрирует, что именно стремится Путин сделать со всей Украиной. Это и есть картина "русского мира", - отмечает пятый Президент.

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Порошенко отметил: Украина никогда не сдастся. "Все мои молитвы сегодня направлены на жизнь украинских военных, включая Мариуполь. Молюсь также за жизнь украинских гражданских лиц", – говорит Порошенко.

Порошенко в эфире Sky News: Мариуполь – это доказательство, что Путин хочет уничтожить наше государство 01

"Хотел бы подчеркнуть, что примеры Бучи, Ирпеня, Гостомеля, Ахтырки, Мариуполя, Чернигова – все это является свидетельством того, как Россия убивает украинских женщин, украинских детей. Они атакуют с танков и вертолетов автобусы, где четко виден знак "Дети". И убивают наших детей и женщин в этих автобусах. Но не потому, что оттуда исходит какая-то угроза для российских войск, а потому что они - просто украинцы", – констатирует Петр Порошенко.

"Поэтому, я думаю, с россиянами будет очень сложно достичь какой-то договоренности. И причина очень проста: Путин хочется всех нас здесь убить, а мы просто хотим жить. Путин хочет стереть нас с карты мира. А мы, страна с тысячелетней историей, хотим быть в Европе, вернуться в европейскую семью. И, конечно же, мы гордимся тем, что весь мир сегодня с нами на этом пути", – резюмирует Порошенко.

Автор: 

армия РФ (19365) Мариуполь (5718) Порошенко Петр (19606) россия (95671)


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Топ комментарии
+29
Все правильно каже, з його заяв про крилаті ракети шустер і ко у січні сміялися, зараз не до сміху.
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25.04.2022 11:51
+20
"...з росіянами буде дуже складно домягти якоїсь домовленості. І причина дуже проста: путін хоче всіх нас тут вбити, а ми просто хочемо жити."
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25.04.2022 11:53
+17
всі служки сміялись на камеру, але своїх дітей вивезли, а інші хай помирають
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25.04.2022 11:55
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В Україні це всі зрозуміли.
В світі, це зрозуміли ті, хто ХОТіВ зрозуміти.
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25.04.2022 11:45 Ответить
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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25.04.2022 11:47 Ответить
і 200-ті так собі...біомаса поскулить і піде бухати...
а от прищемити иліти...їх матеріальні статки знецінити, щобі їх ******** перевзулись в лапті і пересіли на велосипеда)))) - то підштовхне ... ні! не думати (там нічим) а спасати накрадене...
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25.04.2022 12:00 Ответить
ну не скажить, без цієї біомасси, вони там просто підбірка старих і немічних алкоголіків.
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25.04.2022 15:22 Ответить
https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4163 Про повернення в цифровий ефір українських телеканалів «ЕСПРЕСО», «5-ГО» і «ПРЯМИЙ»
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25.04.2022 11:50 Ответить
Все правильно каже, з його заяв про крилаті ракети шустер і ко у січні сміялися, зараз не до сміху.
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25.04.2022 11:51 Ответить
всі служки сміялись на камеру, але своїх дітей вивезли, а інші хай помирають
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25.04.2022 11:55 Ответить
Ось клоун зазирне ***** вглаз і припинить війну.
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25.04.2022 11:53 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=MXqMcHAZwU8 У нього і досвід є....
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25.04.2022 11:58 Ответить
принаймі в своїї (його) голові
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25.04.2022 12:01 Ответить
Як ви вважаєте, уже зійшлись десь посередині, чи ще ні?
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25.04.2022 12:37 Ответить
"...з росіянами буде дуже складно домягти якоїсь домовленості. І причина дуже проста: путін хоче всіх нас тут вбити, а ми просто хочемо жити."
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25.04.2022 11:53 Ответить
Кстати, как раз Голда Меир могла отдать приказ на использование ядерного оружия во время Войны Судного дня.
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25.04.2022 15:25 Ответить
Могла, но у неё его "не было", хотя если поискать как следует...
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25.04.2022 16:53 Ответить
тоді ще не було ... а от пізніше уже не факт)))
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25.04.2022 22:06 Ответить
Я не думаю, що Порошенко, розказуючи "Хотів би підкреслити, що приклади Бучі, Ірпеня, Гостомеля, Охтирки, Маріуполя, Чернігова - все це є свідченням того, як росія вбиває українських жінок, українських дітей ... тому що вони просто є українцями" (с) - не підкреслив, що таке явище є геноцидом по своїй сутті. Я навіть впевнений, що обов'язково наголосив. Хоча би тому, що фракція Євросолідарності в ВР нині є автором відповідного законопроекту (пройшов стадію першого читання).

Інша справа - чому в репортажі Sky News цього не прозвучало... Чомусь думаю, що на Заході плебс і обслуговуючі їх журики дуже не хочуть чути про такі злочини, які демонструють, що рашисти є новітніми фашистами+нацистами. Тому ці журики вирізали такі слова Пороха з цього в'ю.
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25.04.2022 11:55 Ответить
А Зе що, чекає 5-ї повістки, щоб хоча б почати операцію з деблокування Маріуполя?
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25.04.2022 12:01 Ответить
Он ім нічіво нє должен!
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25.04.2022 12:05 Ответить
Доречі, я так остаточно і не вирішив, що це було, коли за 6 годин до війни у нас відмовились вводити воєнний стан і ввели надвичайний, а воєнний ввели через 18 годин з початку війни.
По закону, Генштаб і Головнокомандувач (це Залужний, не плутати, боневтік - Верховний головнокомандувач) отримують повноваження виключно під час військового стану. До цього моменту вони не мають права віддавти жодних наказів, переміщувати сили та засоби і т.д.. Такй закон, це майже у всіх країнах так - захист вій військової хунти. Так ось, до моменту оголошення військового стану переміщенням сил та засобів командує цивільне Міноборони і Верхоний боневтік.
Саме тому в нас обвал був першого дня - всі розуміють як боневтік і Резніков накерують війсьвими. І наказ з зняття мін з Джанкоя і Чонгара виключно по лінію Міноборони міг бути, доречі.
Ви ж знаєте, я - юрист, я в цих питаннях люблю копирсатись. Тому у мене 2 версії такої фори для казламордих у 18 годин. Але, нажаль, тут їх не особо озвучиш, блокують.
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25.04.2022 12:14 Ответить
І чий ти ...юрист " !?
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25.04.2022 12:29 Ответить
ты трепло зеленое не позорься отмазывать предателей из оппы - тебя в Мариуполь за день до начала войны и не выпускать оттуда..
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25.04.2022 18:47 Ответить
невже блокують і зараз?
Ні, власику також доходить... на жаль, не зразу. Але нині я маю змогу також правду казати; то помічають, що не блокують; максимум потруть через годину-дві...
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25.04.2022 12:30 Ответить
Путин хочет уничтожить украинцев и захватить УКРАИНУ.
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25.04.2022 12:04 Ответить
вся проблема Путлера в тому що він особисто не може поступитись Зеленському. а поступитись як людині - Порошенку Путлер міг і робив це неодноразово. незабуваймо що Порох поступився Зеленському на виборах і сприйняв це як належне - як волевиявлення народу.. . .. а народ що обирає у війні собі президента не мав права обирати клована на цю посаду.
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25.04.2022 12:10 Ответить
100%, підписати капітуляцію нікчемі, що перед ним на колінах стояла і просила забрати за борги. ***** ментально до цього не готовий, хоча, при всій нелюбові до боневтіка, якщо б він виконав гарно цю роль з прийняття капітуляції *****, це було б амністією за дії до початку війни.
Але я радий, що й ви іронію моменту зацінили, правда у боневтіка з відчуттям іронії моменту якось не дуже
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25.04.2022 12:18 Ответить
Казав, бо є домовленність з бубочкою про "перемир'я" на час війни. Порох домовленність не порушує. А Янелох Боневтік.... - ну, тут казати нічого не потрібно. Всім і так все видно (окрім упоротих). Хочаб виключенням з ефіру 3-х каналів.
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25.04.2022 12:34 Ответить
ты что же зелебоб гребанный молчишь что твое трус зеленски позакрывал тв каналы? а свои помойки оставил
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25.04.2022 18:45 Ответить
за бездоказову брехню - в спам.
І я так помічаю, що тут є такі модери, що знищать якщо не брехуна, то брехню, принаймі.
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25.04.2022 12:47 Ответить
Может они даже смотрят на засРашке "Сватов" и "Папиков",правда?
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25.04.2022 14:02 Ответить
как сказал зеля на девятое будем шашлыки кушать...так что потерпите совсем немного осталось подождать . за то весь телек только о нём и балакает как будто он а не народ воюет.
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25.04.2022 14:01 Ответить
странно написал а опубликовать что написал наверное забыли ,если это связано что пишу по кацапски то жаль что не учился в УКРАИНСКОЙ школе хотя спилкуюсь УКРАИНСКОЮ.
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25.04.2022 14:15 Ответить
 
 