Порошенко в эфире Sky News: Мариуполь – это доказательство, что Путин хочет уничтожить наше государство. ВИДЕО

Петр Порошенко в эфире телеканала Sky News отметил, что украинцы в Мариуполе показывают уникальный пример героизма. Он также подчеркнул, что действия российских оккупационных войск в Мариуполе демонстрируют истинные намерения Кремля по отношению ко всей Украине.

"В нынешних условиях наши военные демонстрируют уникальный пример героизма. Во всей всемирной истории военных действий вы вряд ли найдете такой же пример. Без боеприпасов, без продовольствия, без воды, в течение 58 дней они противостоят российским войскам и защищают украинцев", – говорит Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Ukraine will never surrender and I pray for the life of Ukrainian soldiers."



Former Ukrainian president, Petro Poroshenko, praises Ukrainian soldiers saying they "demonstrate a unique heroism". https://t.co/iOm40vn1kt



