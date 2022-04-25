Войска РФ утром нанесли ракетный удар по Коростеню, - мэр Москаленко. ВИДЕО

Утром российские войска нанесли ракетный удар по городу Коростень Житомирской области.

Об этом в видеообращении сообщил городской голова Коростеня Владимир Москаленко, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в 8:30 ближе к району железнодорожному произошел взрыв ракеты. Информации о погибших нет, но такой взрыв произошел, что испугало людей", - отметил Москаленко.

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Как сообщалось, утром ракетным ударам подверглись Львовщина, Винниччина и Ривненщина.