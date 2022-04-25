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Уничтожили "гордость" росавиации. В Запорожской области бойцы ВСУ за сутки сбили 3 вражеских вертолета, - Минобороны. ВИДЕО

Одна из сбитых единиц российской техники – вертолет КА-52.

О сверхпродуктивной работе защитников Украины рассказали в Министерстве Обороны, сообщает Цензор.НЕТ

"Вертолет сбивается - наступление рашистов срывается!" - такую ​​формулу успеха вывели защитники Украины из Запорожья, сбившие еще одну "гордость" воздушных сил РФ - вертолет КА-52 аналоговнет.

"Сбил из "Иглы" молодой парень, которому за день до этого показали, как ей пользоваться. Сбил в свой День рождения! - рассказывают в подразделении, которое в тот день "приземлило" самую большую "гордость" врага. В Минобороны уверяют, что без поддержки вертолетов ничего у врага не получилось и колонна российской техники из 15 танков и 5-6 машин пехоты "дала драпака".

По информации Минобороны всего в тот день "отминусовали" три вражеских вертолета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские воины уничтожили два вертолета оккупантов в Запорожской области: "Харитон, это мы въ#бали. Я не понял - второго Иванович въ##л?". ВИДЕО

Запорожская область (3119) ВСУ (6618) вертолёт (1106)


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Топ комментарии
+45
расея великая наша держава...., ёпта.....
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25.04.2022 15:42
+32
Кацапам ********** ВСЕХ ,по другому ПАНОВЕ НЕЛЬЗЯ !
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25.04.2022 15:40
+29
Молодому хлопцю наші вітання !!!
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25.04.2022 15:45
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Кацапам ********** ВСЕХ ,по другому ПАНОВЕ НЕЛЬЗЯ !
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25.04.2022 15:40 Ответить
Автор відео правий був - у рабсєян всьо велике тільки на словах. РАБСЄЙСЬКИЙ КАРАБЛЬ ІДІ НАХ/Й!!11 Доречі він то вже пішов, аби рабсєяни в курсі були, що і не тільки КАРАБЛЬ таку долю спіткає.
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25.04.2022 18:27 Ответить
Ніколи кацапи не зрозуміють, що дифірамби власній техніці, слід співати лише після її випробовувань в реальних боях!
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25.04.2022 15:42 Ответить
Ви хочете, щоб кацапи пеерстали брехати, маніпулювати? То їм доведеться перестати дихати і здохнути.
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25.04.2022 15:52 Ответить
це мабуть було ще кілька днів тому, коли в тих краях збили 1 К-52 і 2 Мі-8. тепер просто написали, шо всі ці 3 штуки збив іменинник.
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25.04.2022 18:28 Ответить
Идет с задержкой. После подтверждения.
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25.04.2022 18:31 Ответить
расея великая наша держава...., ёпта.....
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25.04.2022 15:42 Ответить
Квартира с удобствами, и они на балконе + бонус: неповторимый аромат из открытого окна! 😁😂
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25.04.2022 17:17 Ответить
и все саседи абзавидовались... особливо нижние )))))
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25.04.2022 17:30 Ответить
Слава Героям! Слава Україні!
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25.04.2022 15:45 Ответить
Молодому хлопцю наші вітання !!!
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25.04.2022 15:45 Ответить
Красунчики! Низький уклін і подяка.
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25.04.2022 15:47 Ответить
Наші котики.
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25.04.2022 15:51 Ответить
В руках ручка , дерма курка, ну кто в теме . Это шедевр, с каждым забитым геликоптером приближается Победа Украины .
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25.04.2022 16:08 Ответить
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25.04.2022 16:18 Ответить
Вже спаковані. То є файно. Кацькі логісти все продумали. Рєспект.
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25.04.2022 18:21 Ответить
Всі роздуті шедеври русяцких озброєнь і елітні підрозділи ніщо інше, як майбутня купа лайна.. В тому числі і "безсмертні, суперозброєні і суперзахищені"...
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25.04.2022 17:20 Ответить
а німці і сша розповідають що дуже довго треба вчитися новому озброєнню
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25.04.2022 17:35 Ответить
Сьогодні з ранку одні добрі новини!!
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25.04.2022 17:43 Ответить
Сьогодні з ранку одні гарні новини!!
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25.04.2022 17:44 Ответить
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25.04.2022 18:43 Ответить
Мацква на дне.
https://charter97.org/ru/news/2022/4/25/464913/
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25.04.2022 19:42 Ответить
К хобосу

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25.04.2022 19:44 Ответить
Молодец парнишка, удачи тебе и в будущем. Так держать, бей эти проклятых русофашистов!
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25.04.2022 19:57 Ответить
 
 