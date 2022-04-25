Уничтожили "гордость" росавиации. В Запорожской области бойцы ВСУ за сутки сбили 3 вражеских вертолета, - Минобороны. ВИДЕО
Одна из сбитых единиц российской техники – вертолет КА-52.
О сверхпродуктивной работе защитников Украины рассказали в Министерстве Обороны, сообщает Цензор.НЕТ
"Вертолет сбивается - наступление рашистов срывается!" - такую формулу успеха вывели защитники Украины из Запорожья, сбившие еще одну "гордость" воздушных сил РФ - вертолет КА-52 аналоговнет.
"Сбил из "Иглы" молодой парень, которому за день до этого показали, как ей пользоваться. Сбил в свой День рождения! - рассказывают в подразделении, которое в тот день "приземлило" самую большую "гордость" врага. В Минобороны уверяют, что без поддержки вертолетов ничего у врага не получилось и колонна российской техники из 15 танков и 5-6 машин пехоты "дала драпака".
По информации Минобороны всего в тот день "отминусовали" три вражеских вертолета.
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