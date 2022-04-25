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Полиция задержала пожилого мужчину, рисовавшего российскую свастику – букву "Z" на улице Уманской в Киеве. ВIДЕО

24 апреля на улице Уманской в Соломенском районе Киева полиция задержала мужчину, который нарисовал на тротуаре и дороге российскую свастику – букву "Z".

Как сообщает Цензор.НЕТ, пожилой мужчина рисовал свастику на тротуаре близ храма Преподобного Сергея Радонежского, принадлежащего московскому патриархату. У мужчины изъяли краску белого цвета и отвертку.
При задержании "художник" вел себя довольно странно и называл полицейских "ненастоящими".

См. также "Цензор.НЕТ": Зачатие и зарождение символа "Z" (зло). ФОТО

Видео Киев оперативный

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Z" означает российские военные преступления, разбомбленные города, тысячи убитых украинцев, - Кулеба призвал страны ввести уголовную ответственность за использование враждебной символики

армия РФ (19375) свастика (32) символика (299) рашизм (98)


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Топ комментарии
+92
Почему не скрутили ту паскуду в маске, которая снимала? Что-то у нас полиция так и не научилась жестко действовать с коллаборантами не смотря на войну.
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25.04.2022 15:57
+62
Мразь.
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25.04.2022 15:55
+32
скоріш за все, вони, хоч і трохи хворі, але хотіли так помітити московську церкву, що вже пів рощі забудувала, бо знаки прямо під воротами намалювали. І це ,доречі, слушне питання, хто віддав стільки землі в Києві московським попам. І треба ще перевірити, що ті попи там роблять, бо там великий комплекс споруд, багато дорогих авто.
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25.04.2022 16:11
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Патрульным выговор. Малохольные - идет война, военное положение. Вы вдвоем схватили диверсанта за руки и пытаетесь ему что-то обьяснить. Вы совсем *******? Экипаж впервые выехал на дежурство? Чья смена была?
Этот ***** должен был лежать мордой в асфальт, а патрульные натягивать наручники. Не можете разобраться еще с двумя ватными ТП, снимающими вас на камеру? Предупредительный в воздух, команда лечь на землю, огонь на поражение.
Они вас засняли и тут же отправили в ватные паблики, туда, куда перед этим отправляли фото зиг на асфальте.
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25.04.2022 18:04 Ответить
В поліцію набирають якихось дохляків,але це не головне.Де,скажіть,спецзасоби проти неадекватів і безбашенних "бугаїв"? Тим більше,у військовий час. Дистанційним електрошокером "заспокоїв" і спокійненько одягай наручники.
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25.04.2022 18:07 Ответить
Мабуть, Zorro 🤔
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25.04.2022 18:36 Ответить
А чому ще ту ********** ще не записали,якщо вона причина,треба перевірити,чи співучасниця,чи просто ротазєйка
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25.04.2022 18:38 Ответить
А почему эту мразь в маске отпустили, почему она ушла, и никто даже не попытался её задержать?
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25.04.2022 18:54 Ответить
Таких дофіга серед мерзенних пенсів, на яких держава витрачає мільярди нехтуючи українськими дітьми
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25.04.2022 19:46 Ответить
На жаль таких дофіга не тільки серед мерзенних пенсів.
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26.04.2022 08:45 Ответить
Знаки "зет" - справа і зліва перед входом до церкви московського патріархату... Даром діду бока нам'яли.
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25.04.2022 20:49 Ответить
вы чё, громадяне?! как вы им позволили уйти на своих двоих?! прыгать на их головах, пока не станут мягкими и потом ещё немного! заглянуть в их лежащие на асфальте отдельно от головы глаза, подвязать им штаны их же кишками! пригласить в качестве свидетелей и понятых тех, кто потерял близких! и уже в их присутствии и с их непосредственным участием продолжить мероприятия по обезвреживанию и нейтрализации! они же сами в руки пришли! вы чё?!
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26.04.2022 08:30 Ответить
Дати по пиці старому бовдуру та хай іде.
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26.04.2022 08:43 Ответить
Звідки воно вилізло? Зараз навіть самі упороті рускамірци прозріли та ненавидять раську фєдєраську. Не вірте тролям, які пишуть, що у нас таких пенсів дофіга, це троляча волога мрія, щоб у нас так було, їм саме за розповсюдження таких думок і платять.

У таких випадках треба брати іржавого цвяха та малювати ним цю літеру Зю на лобі, щоб нащадки побачивши шрам знали, ким був їх батько, дід чи дядько.
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26.04.2022 09:01 Ответить
Кто умеет - сделать фото этой сучки, которая явно снимала "украинский народ поддерживает усилия Путина" и заняться её поиском в сети !!!
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26.04.2022 09:59 Ответить
Видио удручает
Полиция недееспособна
А активист лжец без стыда (видно как быдло стукнуло дегратанта А он хто вас бьёт 🤔)
Помним что ложь и глупость Первейшие скрепы раши👆
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25.07.2022 10:47 Ответить
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