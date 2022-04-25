Полиция задержала пожилого мужчину, рисовавшего российскую свастику – букву "Z" на улице Уманской в Киеве. ВIДЕО

24 апреля на улице Уманской в Соломенском районе Киева полиция задержала мужчину, который нарисовал на тротуаре и дороге российскую свастику – букву "Z".

Как сообщает Цензор.НЕТ, пожилой мужчина рисовал свастику на тротуаре близ храма Преподобного Сергея Радонежского, принадлежащего московскому патриархату. У мужчины изъяли краску белого цвета и отвертку.

При задержании "художник" вел себя довольно странно и называл полицейских "ненастоящими".

См. также "Цензор.НЕТ": Зачатие и зарождение символа "Z" (зло). ФОТО

Видео Киев оперативный

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Z" означает российские военные преступления, разбомбленные города, тысячи убитых украинцев, - Кулеба призвал страны ввести уголовную ответственность за использование враждебной символики