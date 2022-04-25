Полиция задержала пожилого мужчину, рисовавшего российскую свастику – букву "Z" на улице Уманской в Киеве. ВIДЕО
24 апреля на улице Уманской в Соломенском районе Киева полиция задержала мужчину, который нарисовал на тротуаре и дороге российскую свастику – букву "Z".
Как сообщает Цензор.НЕТ, пожилой мужчина рисовал свастику на тротуаре близ храма Преподобного Сергея Радонежского, принадлежащего московскому патриархату. У мужчины изъяли краску белого цвета и отвертку.
При задержании "художник" вел себя довольно странно и называл полицейских "ненастоящими".
См. также "Цензор.НЕТ": Зачатие и зарождение символа "Z" (зло). ФОТО
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Этот ***** должен был лежать мордой в асфальт, а патрульные натягивать наручники. Не можете разобраться еще с двумя ватными ТП, снимающими вас на камеру? Предупредительный в воздух, команда лечь на землю, огонь на поражение.
Они вас засняли и тут же отправили в ватные паблики, туда, куда перед этим отправляли фото зиг на асфальте.
У таких випадках треба брати іржавого цвяха та малювати ним цю літеру Зю на лобі, щоб нащадки побачивши шрам знали, ким був їх батько, дід чи дядько.
Полиция недееспособна
А активист лжец без стыда (видно как быдло стукнуло дегратанта А он хто вас бьёт 🤔)
Помним что ложь и глупость Первейшие скрепы раши👆