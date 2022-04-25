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Пентагон готовит передать Украине Stinger, Javelin и другое оборудование. ВИДЕО

США готовят к отправке очередную партию оборудования, которое поможет в борьбе против страны-агрессора России. Его уже загружают на базе американских Военно-воздушных сил.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Twitter Пентагона.

"Наши летчики готовят ящики с зенитными системами Stinger, противотанковыми системами Javelin и другим оборудованием для отправки в Украину на базе ВВС "Доверие" в апреле 2022 года", - отмечают в Пентагоне.

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оружие (10224) Пентагон (1464) Javelin (168) Starlink (117)


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Топ комментарии
+30
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25.04.2022 16:49
+29
Ждем от англичан или американцев ракеты дальностью 500 км. Надеюсь после Одессы этот вариант рассмотрят наши союзники. Ударили орки по Одессе - получите ответку по Севастополю, по порту. В прямом бою орки полный ноль, только и умеют гадить издалека.
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25.04.2022 16:47
+23
Для азиятских народов ********* Джавелин и Стингер - это два новых злых Духа в их пантеоне, которые отцов и братьев превращают в пластиковый пакет размером со стакан.
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25.04.2022 16:42
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Для азиятских народов ********* Джавелин и Стингер - это два новых злых Духа в их пантеоне, которые отцов и братьев превращают в пластиковый пакет размером со стакан.
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25.04.2022 16:42 Ответить
Із-за "поребріка" доносився скрип зубів...
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25.04.2022 16:43 Ответить
... а нас від цих Джавелінів та Стінгерів вже тошнить !
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25.04.2022 16:57 Ответить
Зброї забагато не буває під час відбиття агресії. Нас це кого?
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25.04.2022 17:25 Ответить
Там сегодня очень много дерьмака мелькало в сми - прям до тошноты.
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25.04.2022 20:18 Ответить
и довольное повизгивание бродячих собак...
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25.04.2022 17:07 Ответить
І дрищут почему-то.
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25.04.2022 17:10 Ответить
С месяц назад было 5-7 Джавелинов на один мокшанский танк. Теперь наверное будет всё 10 шт на одну орковсккю технику
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25.04.2022 16:45 Ответить
так там одного вистачить.
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25.04.2022 16:53 Ответить
Блинкен так и говорил - серьёзные мужики - это не бамбас - сказали, делают.
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25.04.2022 20:20 Ответить
Ждем от англичан или американцев ракеты дальностью 500 км. Надеюсь после Одессы этот вариант рассмотрят наши союзники. Ударили орки по Одессе - получите ответку по Севастополю, по порту. В прямом бою орки полный ноль, только и умеют гадить издалека.
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25.04.2022 16:47 Ответить
а в Брянске сегодня оно не само по себе взорвалось. Оружие есть, и оно работает
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25.04.2022 17:07 Ответить
там скорей всего диверсанты
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25.04.2022 18:14 Ответить
Запад решил увеличить нам поставки противотанковыхракет как только увидел как мы лихо мочим кацапские танки пачками. Потом Запад решил нам дать противокорабельные ракеты после того как мы потопили росийский крейсер. Теперь чтобы Запад нам дал ракеты большой дальности нам нужно чем то *бнуть по Мацкве или по вражеским аеродромам.
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25.04.2022 17:14 Ответить
Ждем, ждем, ждем... Какой противокорабельной системой был потоплен крейсер ЧФ РФ "Москва"? Скажу сразу: в воюющей 8 год Украине. Придурки зебиратели своими голосами виноваты в Буче, в Мариуполе, в Одессе, в Чернигове, ВО ВСЕХ ГОРОДАХ УКРАИНЫ. Вы, зеленые дебилы, голосовали под лозунгом "ХУЖЕ НЕ БУДЕТ", падлы.
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25.04.2022 17:14 Ответить
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25.04.2022 16:49 Ответить
чота кабаев както поплохел. так держится за стол как будта снимают видос на подводной лодке
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25.04.2022 16:58 Ответить
Дристает ублюд. Унитаз такі оркі подогрелі. Завоеватель куев.
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25.04.2022 17:14 Ответить
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25.04.2022 17:18 Ответить
Дякуємо. Щиро.
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25.04.2022 16:51 Ответить
"Грузите Джавелины бочками. Тчк."
Братья Карамазовы
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25.04.2022 16:59 Ответить
Томагавки потрібні Україні з дальністю 1500 км, щоб на моканських болотах завили.
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25.04.2022 16:56 Ответить
А асфальта подкинут?
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25.04.2022 16:56 Ответить
кому що...
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25.04.2022 17:13 Ответить
Жареные буряты одобряют.
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25.04.2022 16:58 Ответить
давайте абрамсы рикошетные и контрадары и беспилотники отрезать надо земли оккупированые назад...они уже собрались присоеденятиь все отжатое к крыму вы твари там спите
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25.04.2022 17:06 Ответить
ну и толку от их "присоединения"? брянск вот тоже давно присоединен и как это ему помогло?
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25.04.2022 19:04 Ответить
А, как вы оцениваете предвоенную подготовку политического руководства Украины?
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25.04.2022 20:23 Ответить
Добрая слава идёт о разгорячённых героях Украины Стугне и Джавелине среди бронетанковых войск орков: "хорошо печёт!" утверждают морозостойкие буряты.
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25.04.2022 18:45 Ответить
якщо використовувати джавеліни на вантажівки і МРАПи, а стінгери на БПЛА, то ніяких запасів США не вистачить
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25.04.2022 19:04 Ответить
Дякуемо!
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25.04.2022 23:21 Ответить
 
 