Пентагон готовит передать Украине Stinger, Javelin и другое оборудование. ВИДЕО

США готовят к отправке очередную партию оборудования, которое поможет в борьбе против страны-агрессора России. Его уже загружают на базе американских Военно-воздушных сил.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Twitter Пентагона.

"Наши летчики готовят ящики с зенитными системами Stinger, противотанковыми системами Javelin и другим оборудованием для отправки в Украину на базе ВВС "Доверие" в апреле 2022 года", - отмечают в Пентагоне.

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