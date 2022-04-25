"Нех#й вам здесь делать! Езжайте к себе, там ваши края и там вам искать вашей смерти": капитан Капуста доложил об освобождении села Заводье на Харьковщине. ВИДЕО
Украинский защитник Капуста в освобожденном от российских оккупантов селе Заводье в Харьковской области посоветовал рашистам ехать домой.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
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А на Харківщині - Заводдя, як казав капітан Капуста.
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Стисло, виразно сказано
Якщо звичайно чують.. чи взагалі розуміють