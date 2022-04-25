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"Нех#й вам здесь делать! Езжайте к себе, там ваши края и там вам искать вашей смерти": капитан Капуста доложил об освобождении села Заводье на Харьковщине. ВИДЕО

Украинский защитник Капуста в освобожденном от российских оккупантов селе Заводье в Харьковской области посоветовал рашистам ехать домой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Также читайте: В оккупированном Волчанске на Харьковщине решители обустроили концлагерь, где пытают гражданских, - прокуратура

Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+74
Слава капітану Капусті від мене.
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25.04.2022 20:46
+60
Слава капітану українцю Капусті, краще не скажешь!
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25.04.2022 20:48
+51
Вот чьи деды фашистов били - внуки и правнуки красавчики не отстают от предков.
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25.04.2022 20:47
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Слава капітану Капусті від мене.
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25.04.2022 20:46 Ответить
супер
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25.04.2022 20:46 Ответить
Вот чьи деды фашистов били - внуки и правнуки красавчики не отстают от предков.
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25.04.2022 20:47 Ответить
Фашистів та рашистів били українські повстанці (бєндєравци по вашому), а це чудо з вагіною на голові ще потребує перевірки
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26.04.2022 09:05 Ответить
Слава капітану українцю Капусті, краще не скажешь!
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25.04.2022 20:48 Ответить
Оце і є воїн-визволитель
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25.04.2022 20:48 Ответить
Можливо Заводи а не Заводдя?
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25.04.2022 20:48 Ответить
подивись відео до кінця
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25.04.2022 20:57 Ответить
"Заводы" - ета у вас в Тамбові.

А на Харківщині - Заводдя, як казав капітан Капуста.
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25.04.2022 21:01 Ответить
Не заводи , а Заводдя (розтолкував же-за водою).
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25.04.2022 21:56 Ответить
Кэп - красавчик!
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25.04.2022 20:49 Ответить
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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25.04.2022 20:49 Ответить
Молодець!
Стисло, виразно сказано
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25.04.2022 20:50 Ответить
Каци охєрєвають від щирої української..

Якщо звичайно чують.. чи взагалі розуміють
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25.04.2022 20:50 Ответить
Украинцы - воины! Путлоиды - ублюдки.
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25.04.2022 20:51 Ответить
Скоріш подонки! Бо ублюдками називають незакононароджених і невідомо від кого...
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26.04.2022 02:45 Ответить
все правильно. але тут ситуация - **** в жопу толковать. оно еще ноутбук не списдило. а вот тогда раскинет мазгами. в буквальном смысле.
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25.04.2022 20:52 Ответить
Віват капітану Капусті!
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25.04.2022 20:54 Ответить
О це наш справжній козак і прізвище козацьке
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25.04.2022 20:55 Ответить
Наш капітан!
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25.04.2022 20:57 Ответить
Без сумніву це топ в сьогоднішних соціальних мережах.Капітан Капуста рулить!
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25.04.2022 20:57 Ответить
я думаю, капітан капуста стане мемом!👍
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25.04.2022 21:01 Ответить
Капітану Капусті, тричі, - Слава! Слава! Слава!
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25.04.2022 21:05 Ответить
Київ. Приватний сектор. Зранку щось новеньке! Вухам не вірю - півні кричать! Тридцять не кричали. ... Життя продовжується назло грьобаним свинособакам!
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25.04.2022 21:05 Ответить
Півні не кричать, а кукурікають. А це мабуть пітушара якийсь волав...
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25.04.2022 23:39 Ответить
Капітан Капуста, рідненький, повертайтесь живим.
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25.04.2022 21:08 Ответить
Умничка Теперь надо марку , с Капитаном Капустой
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25.04.2022 21:10 Ответить
Якесь таке смішне прізвисько .. мо Мотузочка ? Ні, якесь таке смачне .. О, Капуста! Ніколи, кацапи ви нас не здолаєте )
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25.04.2022 21:29 Ответить
Слава ЗСУ!Смерть рашистським окупантам!
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25.04.2022 21:36 Ответить
Это круче чем капитан Америка!
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25.04.2022 21:42 Ответить
який милий чоловік
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25.04.2022 21:48 Ответить
Звучит круче , чем капитан Америка!
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25.04.2022 21:52 Ответить
Цей козарлюга - мій друг. Меж іншим, його рідна мова - російська. А як говорить впевнено. ТАК І БУДЕ!
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25.04.2022 23:47 Ответить
Це ь89
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25.04.2022 23:53 Ответить
Цей козарлюга - мій друг. Меж іншим його рідна мова - російська. А як говорить! Так і буде!
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25.04.2022 23:56 Ответить
просто згадав мову предків
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26.04.2022 00:20 Ответить
Красень! От такі дядечки це просто неймовірно круті вояки!
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26.04.2022 01:04 Ответить
О це дядько Козак! Бережи Тебе Бог!
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26.04.2022 02:53 Ответить
Названий мест просили не в...и с этим резонно согласиться...
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26.04.2022 11:07 Ответить
 
 