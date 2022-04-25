РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10884 посетителя онлайн
Новости Видео Война
61 546 36

"Уничтожали всем, что было под рукой": Украинские защитники отразили танковый прорыв оккупантов под Донецком. ВИДЕО

Подразделение К2 Вооруженных сил Украины отразило танковую атаку под Донецком.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Россияне бросили в бой сначала 4 танка. Затем взводный опорный пункт ВСУ обстреляли 152-мм артиллерией, минометами, САУ и "Рапирами". И уже после этого враг пошел на полноценный прорыв, в котором участвовали 7 танков, среди них новейшие Т-73БЗ, 2 БМП и 3 БТР с пехотой. Однако прорвать линию обороны под Красногоровкой россиянам не удалось. Украинские военные не оставили позиции и приняли бой. Остановить врага удалось за 150 метров до собственных окопов.

Танки уничтожали всем, что было под рукой, от РПГ до NLAW. Оперативно приобщилась и артиллерия. По подсчетам командира подразделения К2, Героя Украины Кирилла Вереса первых артударов украинцы нанесли уже через 7 минут после начала боя. Несмотря на серьезные повреждения во время боя, ВОП украинцев продолжает стоять на обороне страны. Даже усилил свои позиции. Так, из подбитого российского танка Т-73БЗ в украинский окоп переместился пулемет. Враг убрать свои танки с поля боя так и не смог.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты пытались развить наступление с Донбасса в направлении Запорожья, но понесли потери, - Генштаб ВСУ

Донецкая область (9767)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+63
Героям України тричі СЛАВА СЛАВА СЛАВА !!!🇺🇦🇺🇦
показать весь комментарий
25.04.2022 21:13
+34
Смерть Москалям , за Бучу , Мариуполь , Одессу, Харьков
показать весь комментарий
25.04.2022 21:16
+24
СЛАВА ЗСУ ! СЛАВА УКРАИНЕ !
показать весь комментарий
25.04.2022 21:15
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Героям України тричі СЛАВА СЛАВА СЛАВА !!!🇺🇦🇺🇦
показать весь комментарий
25.04.2022 21:13 Ответить
Чому ворог повинен забирати підбиту техніку? можем і ми забрати... чи краще використовувати ту техніку як приманку...
показать весь комментарий
25.04.2022 21:15 Ответить
Там от границы Донецка, Петровского района, до Красногоровки, до улицы Геологической примерно 3,7 км. по этой полосе. Эти танки под прицелом с обеих сторон, к тому же они по моему все "разулись", так что хрен их просто так заберешь, даже если в тебя стрелять ни кто не будет.
показать весь комментарий
25.04.2022 22:54 Ответить
До 9 травня Неньку будуть завалювати ракетами, які майже, блдь, скінчилися.
Тримаємося і віримо в ЗСУ.
І йдуть ***** вороги.
показать весь комментарий
25.04.2022 21:27 Ответить
СЛАВА ЗСУ ! СЛАВА УКРАИНЕ !
показать весь комментарий
25.04.2022 21:15 Ответить
Смерть Москалям , за Бучу , Мариуполь , Одессу, Харьков
показать весь комментарий
25.04.2022 21:16 Ответить
Мдааааа... вот она, реальность, в отличие от победоносных баек Арестовича
показать весь комментарий
25.04.2022 21:16 Ответить
https://t.me/bozhejakekonchene/4194 Поглянте на цю рюзьку худобу у Швеції. Цікаво чи нагавкало воно на депорт
показать весь комментарий
25.04.2022 21:16 Ответить
Добра подія. Ще б фото... Скількі рашетанків, та іншого озброєння залишилось на полі бою?
показать весь комментарий
25.04.2022 21:17 Ответить
Да там вроде озвучили это дело - 7 штук.
показать весь комментарий
25.04.2022 22:57 Ответить
Героям слава!!!
показать весь комментарий
25.04.2022 21:18 Ответить
Усім свинорилим кацапам, що заблукали, вказали правильний шлях повернення в *********.

показать весь комментарий
25.04.2022 21:18 Ответить
Nice job! Glory to ЗСУ!
показать весь комментарий
25.04.2022 21:20 Ответить
слава ВСУ !!!
показать весь комментарий
25.04.2022 21:20 Ответить
Молодцы хлопцы, но условия службы и быта конечно жёсткие. Наши гавно-депутаты не хотят подскочить и помочь с бытовухой? Или лучше сразу по 13 часов через границу на "лечение" в Польшу перевозить?...
показать весь комментарий
25.04.2022 21:20 Ответить
Большинство из них и были скотами изначально, все созывы..За бабки пролезли, сторицей накрали..А наши хлопцы теперь разгребать вынуждены..Косяков налепили ещё с 90-х..Сволота
показать весь комментарий
25.04.2022 21:32 Ответить
Не надо путать условия службы и условия войны.
показать весь комментарий
25.04.2022 21:40 Ответить
Это точно - наших депутатов выбирали какие-то конченные уроды...
показать весь комментарий
25.04.2022 22:57 Ответить
Какой быт может быть на передовой?
показать весь комментарий
25.04.2022 23:00 Ответить
Взлетіли 5 бомбардувальників 100 км від брянська на північ, можливий ракетний удар
показать весь комментарий
25.04.2022 21:22 Ответить
Смерть кацапам!
показать весь комментарий
25.04.2022 21:33 Ответить
От твари рашистские..Почему там так слаба партизанщина?Всем нравится??
показать весь комментарий
25.04.2022 21:33 Ответить
Хочу, щоб ворог стільки жаху, не міг ані їсти, ані спати, ани ходити після повернення до рашки.., але краще, щоб і повернення не було..Слава ЗСУ!!
показать весь комментарий
25.04.2022 21:36 Ответить
Хлопці!Дай Боже вам сил..
показать весь комментарий
25.04.2022 21:37 Ответить
да ***..., аццкая работенка....
показать весь комментарий
25.04.2022 21:37 Ответить
Они там рассказывали за то, что они 200-х сжигают, чтобы родственникам не платить. Выходит, что трупы после этого попадают в категорию "пропал без вести", а по этой категории не платят компенсации. В общем по старым совковым традициям действуют. Копатели по войне когда-то рассказывали, что после войны ходили сапёрные команды, собирали по местам бывших сражений оружие и боеприпасы, и, если встречали останки воинов, то вытаскивали смертные медальоны и уничтожали их, с той же целью, что и эти сжигают.
показать весь комментарий
25.04.2022 21:41 Ответить
Тижні два тому була розмова про вирішальний "бій за Донбас".В якому все вирішиться.Щоденні успіхи наших воїнів дуже радують.Бережи їх Бог.Але картина зараз як лінія боїв,де іноді прориваються,а іноді-"нариваються" на удар наших бійців.А в містах захоплених хазяюють окупанти: створюють міліції,готують референдуми...
Може,є який план,зкорегований в часі,чи ця заморозка захоплених міст-надовго....Ніхто не обговорює,зато тролінга в телеграм каналах-як сіна на возі.
У кожного,думаю,душа болить за Азовців в Маріуполі.Але було сказано(в смі):неможливо до них пробитись.Багато втрат буде.А життя азовців-не втрати? А що буде сказано про міста, де був кинутий заклик: не погоджуйтесь на референдум! Люди виходили і галасили:"Слава Україні" перед очима орків.Вони герої! А чи будуть їх рятувати від приниження ,коли ціною їх життя будуть примушувать?
Якщо так погано,що виправляти такий стан подій не можуть(я про командування,не про бійців на передовой).то роз"ясніть долю цих міст,і досить вже тролінгу з цитатами орків та намародьорених речей.Кажіть про важливі речі.
показать весь комментарий
25.04.2022 21:41 Ответить
невдовзі по часу зустрів огляд,який шукав декілька днів,що і як.Він перекликається з моїм запитом
https://ru.krymr.com/a/voyna-rossii-ukraina-strategia/31820297.html
показать весь комментарий
25.04.2022 22:03 Ответить
На таких Світ тримається і наша Свобода!!!!! ГЕРОЇ тричі Герої! Дякуємо хлоці! Нехай вас оберігає БОЖА МАТІНКА!!!

для розрядки-

в пологовому будинку попутали дітей українця, поляка та росіянина, до слова жінка його білоруска. Батьки стоять і думають як їх розпізнати.Українець вигукнув"Слава Україні"-одне дитинча гордо виструнчилось...українець забрав свого,Поляк одразу підходить і забирає другого.Росіянин стоїть в шоці і питає: як ти узнав що то твій?.Поляк каже: як українець вигукнув "Слава Україні" то мій усміхнувся, а твій обісрався!!!
показать весь комментарий
25.04.2022 21:48 Ответить
Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
25.04.2022 22:05 Ответить
Степінь героїзму українських бійців ,напевно ніхто не зможе оцінити .
показать весь комментарий
25.04.2022 23:18 Ответить
Героям слава!!!
показать весь комментарий
26.04.2022 00:05 Ответить
Що таке ВОП?
показать весь комментарий
26.04.2022 08:31 Ответить
 
 