"Уничтожали всем, что было под рукой": Украинские защитники отразили танковый прорыв оккупантов под Донецком. ВИДЕО

Подразделение К2 Вооруженных сил Украины отразило танковую атаку под Донецком.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Россияне бросили в бой сначала 4 танка. Затем взводный опорный пункт ВСУ обстреляли 152-мм артиллерией, минометами, САУ и "Рапирами". И уже после этого враг пошел на полноценный прорыв, в котором участвовали 7 танков, среди них новейшие Т-73БЗ, 2 БМП и 3 БТР с пехотой. Однако прорвать линию обороны под Красногоровкой россиянам не удалось. Украинские военные не оставили позиции и приняли бой. Остановить врага удалось за 150 метров до собственных окопов.

Танки уничтожали всем, что было под рукой, от РПГ до NLAW. Оперативно приобщилась и артиллерия. По подсчетам командира подразделения К2, Героя Украины Кирилла Вереса первых артударов украинцы нанесли уже через 7 минут после начала боя. Несмотря на серьезные повреждения во время боя, ВОП украинцев продолжает стоять на обороне страны. Даже усилил свои позиции. Так, из подбитого российского танка Т-73БЗ в украинский окоп переместился пулемет. Враг убрать свои танки с поля боя так и не смог.

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