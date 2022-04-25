"Уничтожали всем, что было под рукой": Украинские защитники отразили танковый прорыв оккупантов под Донецком. ВИДЕО
Подразделение К2 Вооруженных сил Украины отразило танковую атаку под Донецком.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
Россияне бросили в бой сначала 4 танка. Затем взводный опорный пункт ВСУ обстреляли 152-мм артиллерией, минометами, САУ и "Рапирами". И уже после этого враг пошел на полноценный прорыв, в котором участвовали 7 танков, среди них новейшие Т-73БЗ, 2 БМП и 3 БТР с пехотой. Однако прорвать линию обороны под Красногоровкой россиянам не удалось. Украинские военные не оставили позиции и приняли бой. Остановить врага удалось за 150 метров до собственных окопов.
Танки уничтожали всем, что было под рукой, от РПГ до NLAW. Оперативно приобщилась и артиллерия. По подсчетам командира подразделения К2, Героя Украины Кирилла Вереса первых артударов украинцы нанесли уже через 7 минут после начала боя. Несмотря на серьезные повреждения во время боя, ВОП украинцев продолжает стоять на обороне страны. Даже усилил свои позиции. Так, из подбитого российского танка Т-73БЗ в украинский окоп переместился пулемет. Враг убрать свои танки с поля боя так и не смог.
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Тримаємося і віримо в ЗСУ.
І йдуть ***** вороги.
Може,є який план,зкорегований в часі,чи ця заморозка захоплених міст-надовго....Ніхто не обговорює,зато тролінга в телеграм каналах-як сіна на возі.
У кожного,думаю,душа болить за Азовців в Маріуполі.Але було сказано(в смі):неможливо до них пробитись.Багато втрат буде.А життя азовців-не втрати? А що буде сказано про міста, де був кинутий заклик: не погоджуйтесь на референдум! Люди виходили і галасили:"Слава Україні" перед очима орків.Вони герої! А чи будуть їх рятувати від приниження ,коли ціною їх життя будуть примушувать?
Якщо так погано,що виправляти такий стан подій не можуть(я про командування,не про бійців на передовой).то роз"ясніть долю цих міст,і досить вже тролінгу з цитатами орків та намародьорених речей.Кажіть про важливі речі.
https://ru.krymr.com/a/voyna-rossii-ukraina-strategia/31820297.html
для розрядки-
в пологовому будинку попутали дітей українця, поляка та росіянина, до слова жінка його білоруска. Батьки стоять і думають як їх розпізнати.Українець вигукнув"Слава Україні"-одне дитинча гордо виструнчилось...українець забрав свого,Поляк одразу підходить і забирає другого.Росіянин стоїть в шоці і питає: як ти узнав що то твій?.Поляк каже: як українець вигукнув "Слава Україні" то мій усміхнувся, а твій обісрався!!!