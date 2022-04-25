Мародеры в Ирпене бросили гранату в женщин, за жизнь одной из них борются врачи, - мэр Маркушин. ВИДЕО
В Ирпене задержаны двое мужчин, которые занимались мародерством, а на замечания женщин бросили в них гранату. За жизнь одной женщины борются врачи.
Об этом в Telegram сообщил мэр Александр Маркушин, передает Цензор.НЕТ.
"Никогда бы не мог и представить такого! Но как только наша тероборона задержала в Ирпене двух чудовищ (не могу назвать этих существ мужчинами), а потом, когда местные женщины сделали им замечание, бросили в этих женщин гранату. Сейчас за жизнь одной из них борются наши врачи. Состояние, к сожалению, критическое. Молимся за нее! А за этой сволочью уже приехала полиция. Правоохранители начинают следственные действия. Кто-то узнает этих "героев"?" – отметил он.
Топ комментарии
+76 Чукча не читатель.
показать весь комментарий25.04.2022 21:46
+57 Alex L #344280
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+57 Юрій Вінгорськи
показать весь комментарий25.04.2022 21:51
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1.) Зарезать барана ножом, потом рукой оторвать артерию.
2.) Препарировать трупы людей, привыкнуть к виду и запаху внутренностей.
3.) Завести щенка собаки, заботится о нем несколько месяцев и затем убить своими руками.
Это несложно, недорого и быстро при обучении, притом это не какие-то уникальные способы, а рабочая подготовка, чтобы не раздумывать.
Но с этими тварями-мародерами лучше показательный суд конечно и огромный срок наказания. Убитые они ничему не научат других. А физической каторжной работы будет хватать. После войны обязательно нужно принять закон, чтобы таких урок не кормить за народные деньги, а заставить работать на каторге.
если по ней обучать полицию, то лучше в руки такой полиции живым не сдаваться.
Дети асфальта? В любом селе с малых лет кур, кролей, свинью, а со временем и любимого бычка (которого выкормила с маленького телёнка). Разница только ножом резать или из автомата метров с пяти (намного эстетичней).
Простите на натурализм.
чому ці тварі ще живі???
У полон військових ЗСУ потрапив російський військовий-окупант Роман Биковський, якого дружина у розмові телефоном просила ґвалтувати українських жінок. Повний текст читайте тут: https://m.glavcom.ua/news/zsu-vzyali-u-polon-okupanta-yakogo-druzhina-prosila-valtuvati-ukrajinok-840884.html
а за "покушение на убийство" отстрелить ничо нельзя????
это ж уже не люди (да они ими и не были)... это ж даже хуже русни (хотя куда ж уже хуже)...
слов нет...выбл*дки какие-то (говорят папаша и сына???? аху***!)
Таких підерів в поліцію не здають.
Зло повинно бути покарано.