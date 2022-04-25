Мародеры в Ирпене бросили гранату в женщин, за жизнь одной из них борются врачи, - мэр Маркушин. ВИДЕО

В Ирпене задержаны двое мужчин, которые занимались мародерством, а на замечания женщин бросили в них гранату. За жизнь одной женщины борются врачи.

Об этом в Telegram сообщил мэр Александр Маркушин, передает Цензор.НЕТ.

"Никогда бы не мог и представить такого! Но как только наша тероборона задержала в Ирпене двух чудовищ (не могу назвать этих существ мужчинами), а потом, когда местные женщины сделали им замечание, бросили в этих женщин гранату. Сейчас за жизнь одной из них борются наши врачи. Состояние, к сожалению, критическое. Молимся за нее! А за этой сволочью уже приехала полиция. Правоохранители начинают следственные действия. Кто-то узнает этих "героев"?" – отметил он.

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