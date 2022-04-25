"Подпись Неразборчива": ФСБ опубликовало кадры задержания "неонацистов", якобы готовивших "убийство" Соловьева. ВИДЕО

ФСБ обнародовала видео задержания лиц, которые якобы должны были совершить "убийство" кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева.

Пропагандистское агентство "РИА Новости" опубликовало видео задержания "группировки неонацистов", передает Цензор.НЕТ.

На кадрах видно, как ФСБ штурмуют квартиру и задерживают ряд человек.

У задержанных во время обыска обнаружили нацистскую символику, оружие, диски с компьютерной игрой Sims 3, зеленый парик, портрет Адольфа Гитлера и книгу ныне покойного российского неонациста Максима Марцинкевича "Реструкт".

Также в кадре показывают книгу с подарочной подписью: "Тимохе. Спасибо за неоценимую поддержку… Убивай, чтобы жить, живи, чтобы убивать. Подпись Неразборчива".

Вероятно ФСБ поручили сфабриковать покушение на Соловьева и оставить неразборчивую подпись, но они слишком буквально восприняли задачу.

В видео фигурирует также фрагмент допроса задержанных, некоторые из них имеют татуировку с нацистскими символами.

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