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"Подпись Неразборчива": ФСБ опубликовало кадры задержания "неонацистов", якобы готовивших "убийство" Соловьева. ВИДЕО

ФСБ обнародовала видео задержания лиц, которые якобы должны были совершить "убийство" кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева.

Пропагандистское агентство "РИА Новости" опубликовало видео задержания "группировки неонацистов", передает Цензор.НЕТ.

На кадрах видно, как ФСБ штурмуют квартиру и задерживают ряд человек.

У задержанных во время обыска обнаружили нацистскую символику, оружие, диски с компьютерной игрой Sims 3, зеленый парик, портрет Адольфа Гитлера и книгу ныне покойного российского неонациста Максима Марцинкевича "Реструкт".

Также в кадре показывают книгу с подарочной подписью: "Тимохе. Спасибо за неоценимую поддержку… Убивай, чтобы жить, живи, чтобы убивать. Подпись Неразборчива".

Вероятно ФСБ поручили сфабриковать покушение на Соловьева и оставить неразборчивую подпись, но они слишком буквально восприняли задачу.

В видео фигурирует также фрагмент допроса задержанных, некоторые из них имеют татуировку с нацистскими символами.

Читайте: СБУ опровергла заказ убийства Соловьева: "Может самостоятельно захлебнуться в "продуктах" собственной пропагандистской деятельности"

россия (95687) ФСБ (1939) Соловьев Владимир (139)


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Топ комментарии
+54
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25.04.2022 22:37
+32
Режиссер этого гофна никитка михалков всё тупо и бездарно.
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25.04.2022 22:39
+29
Оно всё рассчитано на кацапскую аудиторию, которая съест всё это дерьмо и даже не поморщится. Зачем утруждать себя созданием правдоподобной постановки, если "пипл и так схавает"?
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25.04.2022 22:39
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а че эти морды типа фсб еще не удобряют степи Украины?
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26.04.2022 13:22 Ответить
Не верю! Оснащение группы синими тапками и деревянной булавой не раскрыта!
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26.04.2022 13:36 Ответить
Фигня! Где визитка Яроша?! Где синие шлёпанцы?!
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26.04.2022 16:50 Ответить
Замість трьох сім карт, "терористи" взяли три гри Sims
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26.04.2022 23:03 Ответить
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