За 25 апреля сбиты 3 самолета, 3 крылатых ракеты и 4 беспилотника, - Командование Воздушных Сил. ВИДЕО
25 апреля российские оккупанты активизировали свои агрессивные действия, выпустили по Украине немало крылатых ракет, прежде всего по объектам инфраструктуры, узловым железнодорожным станциям.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке Командование Воздушных Сил ВСУ,
В сообщении отмечается: "На Восточном и Южном направлениях рашисты совершили несколько авианалетов и традиционно потеряли три самолета.
Всего за сутки 25 апреля поражено 10 воздушных целей: 3 самолета (Су-34, Су-35, Су-30); 3 крылатые ракеты; 4 БпЛА ОТР (предположительно "Орлан-10").
Также в сообщении подчеркнули: "К вашему вниманию мотивирующее видео, как происходит боевая работа внутри Бук-М1, где боевой расчет зенитного ракетного комплекса сбивает российский истребитель-бомбардировщик Су-34!"
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