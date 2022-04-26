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Новости Видео Агрессия России против Украины Война
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За 25 апреля сбиты 3 самолета, 3 крылатых ракеты и 4 беспилотника, - Командование Воздушных Сил. ВИДЕО

25 апреля российские оккупанты активизировали свои агрессивные действия, выпустили по Украине немало крылатых ракет, прежде всего по объектам инфраструктуры, узловым железнодорожным станциям.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке Командование Воздушных Сил ВСУ,

В сообщении отмечается: "На Восточном и Южном направлениях рашисты совершили несколько авианалетов и традиционно потеряли три самолета.

Всего за сутки 25 апреля поражено 10 воздушных целей: 3 самолета (Су-34, Су-35, Су-30); 3 крылатые ракеты; 4 БпЛА ОТР (предположительно "Орлан-10").

Также в сообщении подчеркнули: "К вашему вниманию мотивирующее видео, как происходит боевая работа внутри Бук-М1, где боевой расчет зенитного ракетного комплекса сбивает российский истребитель-бомбардировщик Су-34!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": За 23 квітня збито 3 літаки, 9 безпілотників та 5 крилатих ракет, - Повітряні Сили

авиация (2834) беспилотник (3649) крылатые ракеты (881) самолет (3601) Воздушные силы (2339)


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Топ комментарии
+19
дайош двісті літачків до дєвятамая!
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26.04.2022 00:37
+15
у кацапов в Брянске паника! )))
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26.04.2022 01:14
+9
Літакопад орків успішно проводиться , завдяки нашим мужнім захисникам 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼
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26.04.2022 00:41
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дайош двісті літачків до дєвятамая!
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26.04.2022 00:37 Ответить
200 гробов x 30-40 млн.$ = до 8000.000.000.$ - не хилые так по цене похороны и безвозратные потери ватных камикадз
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26.04.2022 00:52 Ответить
майже 200 буде до 1 мая, до їх 9-го буде 210-220.
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26.04.2022 01:02 Ответить
Літакопад орків успішно проводиться , завдяки нашим мужнім захисникам 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼
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26.04.2022 00:41 Ответить
раз*бать этот тираспольский гадюшник можно сейчас одной левой. Румыны, братья, есть у вас мужики?
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26.04.2022 00:45 Ответить
ну сколько можно уже - ну нет в Европе, а может и во всем мире - настоящих чоловiкiв кроме Украинцев
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26.04.2022 00:54 Ответить
"мужики" в Рязані, буряте, як і москвороті "братья"
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26.04.2022 01:11 Ответить
у кацапов в Брянске паника! )))
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26.04.2022 01:14 Ответить
Повітряних Силам ЗСУ - Слава! Слава! Слава!!!
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26.04.2022 02:37 Ответить
по три самолета в день или даже за два дня это просто прелестно -
хлопцi дякуемо, що ви за нас там - а ми за вас тут с кацапами та зрадниками боремося ! разом до Перемоги!
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26.04.2022 03:06 Ответить
Не хочеться зменшувати досягнення українських розрахунків саме ЗРК Бук (безумовно найефективніших у боротьбі з високоманевровими ЛА), але це відео схоже на нарізку, яку генштаб РФ скормлює ваті на своїх пресконференціях.
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26.04.2022 09:24 Ответить
Видно что самоль покинули еще летящий. И особо повреждений не видно.Он тупо в плоский штопор свалился)))) Срыгнули из "кабинета" с перестраху?
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26.04.2022 09:58 Ответить
 
 